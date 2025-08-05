Плюшевые перчатки с логотипом
Мягкие перчатки и варежки с вышивкой: болельщикам, на зимние мероприятия и в новогодние наборы. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 парминимальный тираж
- Срок от 20 днейпошив и вышивка у нас
- Вышивкана тыльной стороне
- Зимний сезонзаказ с сентября по ноябрь
Плюшевые перчатки с логотипом на заказ
Делаем плюшевые перчатки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 парминимальный тираж
- Срок от 20 днейпошив и вышивка у нас
- Вышивкана тыльной стороне
- Зимний сезонзаказ с сентября по ноябрь
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем плюшевые перчатки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать плюшевые перчатки
- 01Кто получатель
Дети, сотрудники или клиенты — от этого зависят материал, размер и требования к безопасности.
- 02Тираж
Индивидуальный пошив окупается от 300 штук; на меньших партиях берут складские модели с вышивкой.
- 03Материал
Плюш, флис, велюр и хлопок отличаются на ощупь и по цене.
- 04Нанесение
Вышивка выглядит дороже всего, шелкография и сублимация дешевле на тираже.
Как нанести логотип на перчатки
- Машинная вышивкаЛоготип нитью — премиальный вид, не стирается и не трескается.
- ШелкографияПечать по ткани в 1–2 цвета, экономично на тираже.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- Бирка и этикеткаФирменная бирка с составом и логотипом.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Вышивкахит
|от 100 шт.
|по запросу
|плюш, флис
|до 12 цветов
|от 20 дней
|премиальный вид, не стирается
|Шелкография
|от 300 шт.
|по запросу
|хлопок, флис
|1–2 цвета
|от 20 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|Сублимация
|от 300 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 20 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 100 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 25 дней
|фирменные шевроны и бирки
|Термоперенос
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|малые тиражи и сложные формы
|Фирменная бирка
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|состав, логотип, требования
- ОбразецШьём и согласуем до запуска тиража
- ЛекалаОстаются у нас — повторный тираж дешевле
- СертификацияИгрушки поставляем с документами
Цены на плюшевые перчатки
Цена складывается из пошива, материала и нанесения. Считаем под конкретный эскиз и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Образецшьём и согласуем до запуска тиража
- Лекалаостаются у нас под повторный тираж
- Сертификацияигрушки поставляются с документами
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Маскот с логотипом
- Мягкие игрушки с логотипом
- Игрушки на заказ
- Мишка в фирменной футболке
- Игрушка с вышивкой логотипа
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все работы100+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают плюшевые перчатки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Спортивные клубыХлопушки и перчатки болельщикам.
- Зимние мероприятияКатки, ярмарки, городские события.
- Новый годКомплект в корпоративном подарке.
- Промо-акцииРаздача на зимних площадках.
- Мерч сотрудникамТёплый комплект в фирменных цветах.
- Мерч-шопыСезонная позиция магазина.
- Уличный персоналПерчатки промоутерам и волонтёрам.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие мягкие изделия
Игрушки по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать плюшевые перчатки
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С перчатками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Плюшевые перчатки с логотипом оптом
Производим плюшевые перчатки и варежки с логотипом оптом от 50 пар, срок от 14 дней. Плюш и флис, варежки-игрушки в форме персонажа, детские и взрослые размеры. Вышивка логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.
Плюшевые перчатки и варежки — зимний мерч с эмоцией: мягкие, яркие, часто в форме персонажа. Компании берут их к Новому году для детей сотрудников, для детских мероприятий и в зимние наборы как тёплый и запоминающийся подарок.
Для детей и взрослых
Детские варежки-игрушки в форме персонажа или маскота — подарок детям сотрудников и на семейные праздники компании. Взрослые плюшевые варежки — для зимних наборов вместе с шапкой и шарфом. Плюш теплее и мягче вязаных, но хуже держит форму при активном использовании — это подарок для прогулок, а не для работы на морозе.
Нанесение
Вышивка логотипа на тыльной стороне. Для брендов с маскотом варежки делают в его форме — уши, мордочка, цвета. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, логотип упрощаем. Сертификаты соответствия предоставляем. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о плюшевых перчатках
Плюшевые перчатки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на складские модели с вышивкой и от 300 на индивидуальный пошив по эскизу.
Плюшевые перчатки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из пошива, материала и нанесения, поэтому считаем её под модель и тираж. На стоимость влияют формат — перчатки, варежки или варежки-игрушки в форме персонажа — и вышивка. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Что нужно прислать для расчёта?
Сообщите тираж в парах, модель, соотношение детских и взрослых размеров и дату мероприятия. Для варежек в форме маскота пришлите иллюстрацию персонажа. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Плюшевые перчатки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 20 дней, пошив и вышивку делаем на своём производстве. Это зимний сезонный товар, поэтому заказ лучше размещать с сентября по ноябрь. Точный срок зависит от модели и тиража и фиксируется в договоре.
Сошьёте образец до тиража?
Да, по запросу сошьём образец перед запуском тиража — особенно это важно для варежек в форме персонажа. Визуализацию логотипа готовим бесплатно. Тираж запускаем после согласования.
Есть ли сертификаты на игрушки?
Да, сертификаты соответствия предоставляем, продукция поставляется с документами. Это важно для детских моделей и подарков на семейные праздники. Если нужен определённый пакет документов, менеджер уточнит.
Можно повторить тираж позже?
Да, лекала остаются у нас под повторный тираж, поэтому повтор к следующему сезону запускается проще. Сезонный заказ лучше планировать заранее, с сентября. Сообщите тираж — согласуем детали.
Какие материалы возможны?
Шьём из плюша и флиса, делаем детские и взрослые размеры, а также варежки-игрушки в форме персонажа. Плюш теплее и мягче вязаных, но это подарок для прогулок, а не для работы на морозе. Логотип вышиваем на тыльной стороне, на длинном ворсе упрощаем.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.