Плюшевые перчатки с логотипом оптом

Производим плюшевые перчатки и варежки с логотипом оптом от 50 пар, срок от 14 дней. Плюш и флис, варежки-игрушки в форме персонажа, детские и взрослые размеры. Вышивка логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге.

Плюшевые перчатки и варежки — зимний мерч с эмоцией: мягкие, яркие, часто в форме персонажа. Компании берут их к Новому году для детей сотрудников, для детских мероприятий и в зимние наборы как тёплый и запоминающийся подарок.

Для детей и взрослых Детские варежки-игрушки в форме персонажа или маскота — подарок детям сотрудников и на семейные праздники компании. Взрослые плюшевые варежки — для зимних наборов вместе с шапкой и шарфом. Плюш теплее и мягче вязаных, но хуже держит форму при активном использовании — это подарок для прогулок, а не для работы на морозе. Нанесение Вышивка логотипа на тыльной стороне. Для брендов с маскотом варежки делают в его форме — уши, мордочка, цвета. На длинном ворсе мелкая вышивка теряется, логотип упрощаем. Сертификаты соответствия предоставляем. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.