Гаджеты на солнечных батареях
Пауэрбанки, фонари и зарядки, которые подзаряжаются от солнца. Понятный аргумент для эко-повестки компании. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Заряд от солнцаавтономность без розетки
- Эко-повесткааргумент для ESG-проектов
Гаджеты на солнечных батареях с логотипом — модели
Пауэрбанки с солнечной панелью, кемпинговые фонари и складные зарядные панели.
- Power Bank Xyron арт. AG2060.02в наличии 1 000+ шт Заряд от солнца УФ-печать или тампопечать от 1 456 ₽цена без нанесения
- Power Bank Reedia арт. O5910967в наличии 1 000+ шт Логотип с подсветкой Гравировка с подсветкой логотипа от 1 899 ₽цена без нанесения
- Колонка Solar RCS арт. TWP331.031в наличии Заряд от солнца УФ-печать или тампопечать от 1 790 ₽цена без нанесения
- Светильник Solar Glow арт. TWP513.473в наличии 1 000+ шт Заряд от солнечной панели Тампопечать или УФ-печать от 4 450 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни гаджетов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Подзарядка от солнца без розетки
- УФ-печать полноцветом по корпусу
- Влагозащищённые модели для улицы
- Фирменная коробка с инструкцией
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем гаджеты на солнечных батареях на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать гаджеты на солнечных батареях
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на гаджет
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на гаджет
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пауэрбанк с логотипом
- Беспроводная зарядка
- Наушники с логотипом
- Колонка с нанесением
- Колонка с логотипом
- Электроника с логотипом
- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
- Смарт-часы с логотипом
- Смотреть
все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают гаджеты на солнечных батареях
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать гаджеты на солнечных батареях
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С гаджетами на солнечных батареях часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Гаджеты на солнечных батареях с логотипом оптом
Производим гаджеты на солнечных батареях с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Солнечные пауэрбанки, походные фонари, зарядные панели, садовые светильники. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Солнечные гаджеты — подарок для компаний энергетической и экологической отрасли, где предмет подтверждает профиль бизнеса. Их берут энергетики, компании возобновляемой энергетики, эко-бренды и для подарков любителям походов и активного отдыха.
Честно о солнечной зарядке
Встроенная солнечная панель на пауэрбанке маленькая, и полностью зарядить аккумулятор от солнца занимает дни, а не часы. Это вспомогательная функция для похода и аварийной ситуации, а не основной способ зарядки — основной остаётся USB. Складные зарядные панели большей площади заряжают заметно быстрее. Об этом стоит знать, чтобы не обещать получателям больше, чем даёт технология.
Нанесение
Логотип на корпусе вне солнечной панели — печать на панели снижает её эффективность. Гравировка или УФ-печать по свободной поверхности. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о гаджетах на солнечных батареях
Гаджеты на солнечных батареях с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Гаджеты на солнечных батареях с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Солнечные гаджеты стоят от 1 456 ₽ (Power Bank Xyron) до 4 450 ₽ (светильник Solar Glow) без нанесения, колонка Solar RCS — от 1 790 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. Итог с печатью и упаковкой рассчитаем под модель.
Гаджеты на солнечных батареях с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип размещаем на корпусе вне солнечной панели — печать на панели снижает её эффективность. По свободной поверхности делаем лазерную гравировку или УФ-печать полноцветом. Вариант покажем на бесплатной визуализации до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Техника поставляется с документами, каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Условия гарантии на конкретную модель уточнит менеджер. Важно знать: солнечная панель — вспомогательная зарядка для похода, основной способ остаётся USB.
Гаджеты на солнечных батареях с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление — от 7 дней, складские модели получаются быстрее заказных. Если подарок нужен к конкретной дате — экологической акции, форуму или ESG-мероприятию, — сообщите её в заявке, и мы спланируем производство и доставку. Точный срок назовём после согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Солнечные пауэрбанки, фонари и светильники выпускаются в нескольких цветах корпуса, подберём ближайший к вашему бренду. Возможность сделать корпус точно в фирменном цвете на заказной партии уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Гаджеты упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка стоит 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём эко-набор: солнечный пауэрбанк вместе с колонкой, фонарём или светильником — подходит для ESG-проектов и подарков любителям походов. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.