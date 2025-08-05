Гаджеты на солнечных батареях с логотипом оптом

Производим гаджеты на солнечных батареях с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Солнечные пауэрбанки, походные фонари, зарядные панели, садовые светильники. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Солнечные гаджеты — подарок для компаний энергетической и экологической отрасли, где предмет подтверждает профиль бизнеса. Их берут энергетики, компании возобновляемой энергетики, эко-бренды и для подарков любителям походов и активного отдыха.

Честно о солнечной зарядке Встроенная солнечная панель на пауэрбанке маленькая, и полностью зарядить аккумулятор от солнца занимает дни, а не часы. Это вспомогательная функция для похода и аварийной ситуации, а не основной способ зарядки — основной остаётся USB. Складные зарядные панели большей площади заряжают заметно быстрее. Об этом стоит знать, чтобы не обещать получателям больше, чем даёт технология. Нанесение Логотип на корпусе вне солнечной панели — печать на панели снижает её эффективность. Гравировка или УФ-печать по свободной поверхности. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС.