Рюкзаки с логотипом оптом

Производим рюкзаки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Полиэстер 300D и 600D, оксфорд с водоотталкивающей пропиткой, отделение под ноутбук 13–17", USB-порт и карман-антивор по запросу. Машинная вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Рюкзак — самый дорогой предмет в текстильном мерче и самый заметный: сотрудник носит его каждый день по городу, и логотип видят сотни посторонних людей. Для компании это подарок верхнего уровня, который вручают не всем подряд, а команде, ключевым клиентам или по итогам года.

Плотность ткани Полиэстер 300D лёгкий и дешёвый, его хватает для промо-рюкзаков и мешков на шнурке, но ежедневную носку с ноутбуком он не рассчитан. Стандарт для корпоративных рюкзаков — 600D: держит форму, выдерживает вес техники и книг, служит годами. Если рюкзак носят круглый год, нужен оксфорд с пропиткой PU для защиты от дождя. Чем выше плотность, тем тяжелее пустой рюкзак — это компромисс, а не только плюс. Что смотреть в конструкции Отделение под ноутбук с мягкой стенкой — основной критерий для корпоративного рюкзака, размер подбирается под парк техники компании. Усиленные швы на лямках и ручке: именно они рвутся первыми. Молнии с крупными бегунками служат дольше мелких. Уплотнённая спинка с вентиляцией важна, если сотрудники ездят на общественном транспорте. USB-порт и скрытый карман — опции, которые повышают воспринимаемую ценность подарка. Нанесение Для рюкзаков основной способ — машинная вышивка: выдерживает ежедневное трение о спину и одежду, не облезает, выглядит дорого. Крупные принты на гладких панелях при тираже от 50 штук печатаем шелкографией. DTF даёт полноцвет от малых партий, но на плотной фактурной плащёвке держится хуже вышивки. Логотип ставят на переднюю панель или на лямку — небольшой знак на лямке выглядит сдержаннее крупной печати. Тиражи и индивидуальный пошив От 30 штук на складские модели с нанесением, срок от 5 дней. Пошив по индивидуальным лекалам — от 300 штук и от 20 дней: свой крой, цвет ткани, расположение карманов, фурнитура и подкладка под бренд. Для компаний, которые заказывают рюкзаки регулярно, индивидуальный пошив окупается со второго тиража: лекала остаются у нас.