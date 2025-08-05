Рюкзаки с логотипом оптом

Рюкзаки с логотипом
Городские, спортивные и деловые модели с отделением под ноутбук. Вышивка, шелкография или полноцветная печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Вышивкапремиальный вид, не стирается
- Под ноутбукотделение 13–17 дюймов
Рюкзаки с логотипом — модели
Городские модели под ноутбук, лёгкие спортивные и деловые рюкзаки для подарков.
- Рюкзак Dronte арт. AGMO1254S160в наличии 100 000+ шт Водоотталкивающая ткань Вышивка, шелкография или DTF от 1 058 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Condor арт. AGBO71539055в наличии 100 000+ шт Мягкие регулируемые лямки Вышивка, шелкография или DTF от 529 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Discovery арт. HG349012/28в наличии 50 000+ шт Мягкие регулируемые лямки Вышивка, шелкография или DTF от 699 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Sison арт. AGBO71549005в наличии 50 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 493 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Tomin арт. AGMO1868S102в наличии 10 000+ шт Отделение для ноутбука 15″ Вышивка, шелкография или DTF от 1 528 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Trend арт. NNTEU15-338856в наличии 50 000+ шт Несколько отделений на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 2 261 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Verbel арт. HG345232/29в наличии 50 000+ шт Мягкие регулируемые лямки Вышивка, шелкография или DTF от 2 030 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Cameron арт. AGMO2040S160в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 1 390 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-сумка Brunox арт. AGMO1992S147в наличии 10 000+ шт Мягкие регулируемые лямки Вышивка, шелкография или DTF от 2 024 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Dodo арт. OBO713890231в наличии 10 000+ шт Мягкие регулируемые лямки Вышивка, шелкография или DTF от 2 658 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Marabu арт. NNTEU38-518691в наличии 10 000+ шт Мягкие регулируемые лямки Вышивка, шелкография или DTF от 1 745 ₽цена без нанесения
- Рюкзак Levix арт. AGMO1837S155в наличии 10 000+ шт Отделение для ноутбука 16″ Вышивка, шелкография или DTF от 1 449 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни рюкзаков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Отделение под ноутбук 13–17 дюймов
- Вышивка, шелкография, DTF или нашивка
- Цвет изделия под фирменный стиль
- Индивидуальный пошив от 300 штук
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем рюкзаки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать рюкзаки
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на рюкзак
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на рюкзаки
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают рюкзаки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
- КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
- ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
- Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать рюкзаки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С рюкзаками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Рюкзаки с логотипом оптом
Производим рюкзаки с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Полиэстер 300D и 600D, оксфорд с водоотталкивающей пропиткой, отделение под ноутбук 13–17", USB-порт и карман-антивор по запросу. Машинная вышивка, шелкография, DTF-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Рюкзак — самый дорогой предмет в текстильном мерче и самый заметный: сотрудник носит его каждый день по городу, и логотип видят сотни посторонних людей. Для компании это подарок верхнего уровня, который вручают не всем подряд, а команде, ключевым клиентам или по итогам года.
Плотность ткани
Полиэстер 300D лёгкий и дешёвый, его хватает для промо-рюкзаков и мешков на шнурке, но ежедневную носку с ноутбуком он не рассчитан. Стандарт для корпоративных рюкзаков — 600D: держит форму, выдерживает вес техники и книг, служит годами. Если рюкзак носят круглый год, нужен оксфорд с пропиткой PU для защиты от дождя. Чем выше плотность, тем тяжелее пустой рюкзак — это компромисс, а не только плюс.
Что смотреть в конструкции
Отделение под ноутбук с мягкой стенкой — основной критерий для корпоративного рюкзака, размер подбирается под парк техники компании. Усиленные швы на лямках и ручке: именно они рвутся первыми. Молнии с крупными бегунками служат дольше мелких. Уплотнённая спинка с вентиляцией важна, если сотрудники ездят на общественном транспорте. USB-порт и скрытый карман — опции, которые повышают воспринимаемую ценность подарка.
Нанесение
Для рюкзаков основной способ — машинная вышивка: выдерживает ежедневное трение о спину и одежду, не облезает, выглядит дорого. Крупные принты на гладких панелях при тираже от 50 штук печатаем шелкографией. DTF даёт полноцвет от малых партий, но на плотной фактурной плащёвке держится хуже вышивки. Логотип ставят на переднюю панель или на лямку — небольшой знак на лямке выглядит сдержаннее крупной печати.
Тиражи и индивидуальный пошив
От 30 штук на складские модели с нанесением, срок от 5 дней. Пошив по индивидуальным лекалам — от 300 штук и от 20 дней: свой крой, цвет ткани, расположение карманов, фурнитура и подкладка под бренд. Для компаний, которые заказывают рюкзаки регулярно, индивидуальный пошив окупается со второго тиража: лекала остаются у нас.
Частые вопросы о рюкзаках
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Рюкзаки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из рюкзака и нанесения. В каталоге модели от 493 ₽ (Sison) до 2 658 ₽ (Dodo) без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, количества цветов и тиража. Пришлём расчёт под вашу модель, макет и визуализация — бесплатно.
Рюкзаки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на складские модели на своём производстве — от 3 дней, вышивка от 5 дней. Пошив рюкзаков по индивидуальным лекалам занимает от 20 дней и делается от 300 штук. Под дату мероприятия возможен срочный заказ от 1 дня — уточните у менеджера.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: готовим бесплатный макет и визуализацию логотипа на рюкзаке, запускаем производство только после вашего утверждения. Смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Рюкзаки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для рюкзаков основной способ — машинная вышивка: она выдерживает ежедневное трение о спину и одежду и не облезает. Крупные принты на гладких панелях от 50 штук печатаем шелкографией, DTF даёт полноцвет на малых партиях, но на фактурной плащёвке держится хуже вышивки. Небольшой знак на лямке выглядит сдержаннее крупной печати.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет рюкзака под фирменный стиль из расцветок складских моделей. При индивидуальном пошиве от 300 штук можно задать свой цвет ткани, крой, карманы, фурнитуру и подкладку под бренд. Цвет нанесения подбираем под логотип и показываем на визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, доставляем по всей России транспортными компаниями, стоимость считаем вместе с заказом. Также можно забрать рюкзаки самовывозом с нашего производства в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Бесплатную визуализацию рюкзака можно показать вашему клиенту до запуска тиража. Условия сотрудничества обсудит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты менеджеру, и он подготовит договор.