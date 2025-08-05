Сумки из спанбонда с логотипом оптом

Сумки из спанбонда с логотипом
Самый доступный формат промо-сумки: лёгкий нетканый материал, шелкография в 1–2 цвета, большие тиражи. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Шелкографиявыгодна на больших тиражах
- Лёгкий материалудобно раздавать на мероприятиях
Шаблон для макета:Шоппер · 380 × 420 мм · PDFвсе шаблоны
Сумки из спанбонда с логотипом — модели
Нетканый материал плотностью 60–120 г/м²: сумки-шопперы, пакеты с ручками и чехлы.
- Сумка Zeus арт. O11941202в наличии 100 000+ шт Вместительное основное отделение Шелкография или термотрансфер от 99 ₽цена без нанесения
- Рюкзак-мешок Era арт. HG344049/35в наличии 100 000+ шт Затяжка на шнурке Шелкография или термотрансфер от 138 ₽цена без нанесения
- Сумка из спанбонда Crest арт. AGBO7506M1455в наличии 100 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография или термотрансфер от 78 ₽цена без нанесения
- Сумка-мешок Evergreen арт. NNTEU15-332857в наличии 100 000+ шт Затяжка на шнурке Шелкография или термотрансфер от 131 ₽цена без нанесения
- Сумка Blaster арт. HG343200/24в наличии 100 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография или термотрансфер от 40 ₽цена без нанесения
- Сумка-тоут Liberty арт. NNTEU15-338863в наличии 100 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография или термотрансфер от 450 ₽цена без нанесения
- Сумка Sea арт. NNTEU38-518848в наличии 50 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография или термотрансфер от 135 ₽цена без нанесения
- Сумка Lake арт. NNTEU38-518843в наличии 50 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография или термотрансфер от 110 ₽цена без нанесения
- Сумка для покупок Maryville арт. NNTEU15-338912в наличии 50 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография или термотрансфер от 271 ₽цена без нанесения
- Сумка Ocean арт. NNTEU38-518052в наличии 50 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография или термотрансфер от 70 ₽цена без нанесения
- Сумка-шоппер Reviver арт. O590703в наличии 5 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография или термотрансфер от 159 ₽цена без нанесения
- Складная сумка Plema арт. O5-12026801в наличии 5 000+ шт Складывается в компактный чехол Шелкография или термотрансфер от 94 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни сумок из спанбонда в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Плотность 60–120 г/м² под задачу
- Печать с одной или двух сторон
- Цвет материала под фирменный стиль
- Индивидуальный пошив от 1 000 штук
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем сумки из спанбонда на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать сумки из спанбонда
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на сумку из спанбонда
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на сумки из спанбонда
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают сумки из спанбонда
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-акцииМассовая раздача в магазинах и на улице.
- ВыставкиСумка под раздаточные материалы посетителю стенда.
- РитейлФирменная упаковка покупки вместо пакета.
- Форумы и конференцииКомплект участника большим тиражом.
- Аптеки и клиникиНедорогая сумка под покупку с логотипом сети.
- Открытие точекПромо-тираж к запуску магазина.
- Эко-повесткаЗамена одноразовых пакетов на многоразовую сумку.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать сумки из спанбонда
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С сумками из спанбонда часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Сумки из спанбонда с логотипом оптом
Производим сумки из спанбонда с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Нетканый материал 70–100 г/м², с короткими и длинными ручками, с дном и боковинами и плоские. Шелкография в 1–4 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.
Сумка из спанбонда — самый дешёвый формат текстильной упаковки для массовой раздачи: на выставках, конференциях, промо-акциях. Она заменяет пакет, выглядит солиднее полиэтилена и позволяет раздать тысячи штук при небольшом бюджете.
Честно про срок службы
Спанбонд не рассчитан на долгую носку: он расходится по швам и теряет вид за несколько недель активного использования. Это упаковка на мероприятие, а не сумка на годы. Если задача — чтобы клиент носил сумку постоянно и она работала на бренд, нужен хлопковый шоппер. Плотность 80–100 г/м² держится дольше тонкого 70.
Нанесение
На спанбонде работает только шелкография — другие технологии держатся на нетканом материале плохо. Один-два цвета, крупный логотип читается издалека. Цвет самой сумки подбирается под фирменный стиль. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о сумках из спанбонда
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Сумки из спанбонда с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Сумки из спанбонда — самый доступный формат: в каталоге от 40 ₽ (Blaster) до 450 ₽ (тоут Liberty) без нанесения. Стоимость шелкографии зависит от количества цветов и тиража, на больших партиях цена за штуку заметно ниже. Пришлём расчёт под вашу модель, макет бесплатно.
Сумки из спанбонда с логотипом: сколько занимает изготовление?
Шелкография на спанбонде на своём производстве — от 3 дней, точный срок зависит от тиража и количества цветов. Если сумки нужны к выставке, форуму или открытию точки, возможен срочный заказ от 1 дня — менеджер проверит, успеваем ли под ваш объём.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на сумке. В производство запускаем только после вашего утверждения, смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Сумки из спанбонда с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На спанбонде работает только шелкография — другие технологии на нетканом материале держатся плохо. Оптимально печатать в один-два цвета, крупный логотип хорошо читается издалека. Если нужна сумка на годы с вышивкой или полноцветом, предложим хлопковый шоппер.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, цвет самой сумки подбираем под фирменный стиль из доступных расцветок спанбонда. Краску для шелкографии подбираем под цвета логотипа, на светлом материале печать обходится дешевле. Результат покажем на бесплатной визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, отправляем тиражи по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки входит в расчёт. Можно забрать сумки самовывозом с производства в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Для промо-акций и выставок клиентов рассчитаем тираж под бюджет, визуализацию можно согласовать с заказчиком до запуска. Условия уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты менеджеру вместе с заявкой.
* Смена дизайна +600 рублей.Стандартные цвета -Белый/Бежевый/ЧерныйЦветные варианты спанбонда под заказ - от 10 до 30% к указанной цене
Мы производим печать на всех видах сумок и рюкзаков. Полный выбор сумок из спанбонда в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Сумки из спанбонда с логотипом — бюджетный вариант брендированной упаковки для магазинов, торговых сетей, промоакций, выставок и массовых мероприятий. Лёгкий нетканый материал позволяет изготавливать сумки большими тиражами, а нанесение логотипа превращает упаковку в дополнительный носитель фирменного стиля. AEPRINT изготавливает сумки из спанбонда с логотипом и помогает подобрать модель, цвет, размер и вариант нанесения под задачу проекта.
Сумки из спанбонда с логотипом
Брендированные сумки из спанбонда подходят компаниям, которым нужна недорогая упаковка с фирменным оформлением. На сумку можно нанести логотип, название компании, рекламную надпись или другую графику.
Спанбонд подходит для изготовления больших тиражей, поэтому такие сумки часто используют для массовой раздачи, упаковки товаров и рекламных мероприятий.
Сумки из спанбонда оптом
Оптовые сумки из спанбонда подходят для торговых сетей, магазинов, производственных компаний, брендов, рекламных и event-агентств.
На странице AEPRINT представлены тиражи от 50 и 100 штук в зависимости от конкретной модели. Для больших партий можно подобрать наиболее выгодную комплектацию и вариант нанесения.
Пакеты из спанбонда с логотипом
Сумка-пакет из спанбонда — один из наиболее простых вариантов брендированной упаковки. Она подходит для магазинов, выставок, промоакций и массовой раздачи продукции.
На странице представлена модель «Пакет» размером 340×400×80 мм. Для неё доступны стандартные цвета белый, бежевый и чёрный, а также цветные варианты спанбонда под заказ.
Сумки из спанбонда для магазинов
Фирменные сумки из спанбонда можно использовать для упаковки покупок в магазинах и торговых сетях. Логотип на сумке помогает сохранить визуальный контакт с брендом после покупки.
Для сети магазинов можно заказать единый тираж с одинаковым дизайном или адаптировать оформление под разные торговые точки.
Сумки из спанбонда для торговых сетей
Для торговых сетей спанбонд подходит как экономичный вариант брендированной упаковки при больших объёмах. Можно заказать сумки одного размера и цвета либо использовать несколько моделей для разных категорий товаров.
Тираж, цвет, размер и нанесение подбираются с учётом формата торговой сети и бюджета проекта.
Сумки из спанбонда для промоакций
Брендированные сумки подходят для рекламных кампаний, презентаций, выставок и массовых промоакций. На изделие можно нанести логотип компании или рекламную графику.
При большом количестве участников или получателей спанбонд позволяет организовать производство значительного тиража без перехода на более дорогие материалы.
Сумки из спанбонда для выставок
Сумка из спанбонда подходит для выдачи рекламных материалов, каталогов, сувениров и другой продукции посетителям выставок и форумов.
Для мероприятия можно использовать единый дизайн с логотипом организатора, названием выставки, датой и фирменной графикой.
Сумки из спанбонда для конференций и мероприятий
Спанбондовые сумки можно использовать как бюджетную упаковку для наборов участников конференций, семинаров, форумов и корпоративных мероприятий.
Внутри можно разместить блокнот, ручку, программу мероприятия, рекламные материалы и сувениры.
Сумки из спанбонда для массовой раздачи
Благодаря доступной стоимости спанбонд подходит для проектов, где необходимо изготовить большое количество брендированных сумок.
Такой формат можно использовать на городских мероприятиях, рекламных акциях, фестивалях, выставках и промокампаниях.
Сумки из спанбонда с длинными ручками
Для представленных моделей можно заказать удлинённую ручку длиной 55 см по видимой части. Такой вариант подходит для использования сумки на плече.
Возможность дополнительной комплектации зависит от выбранной модели.
Цветные сумки из спанбонда
Стандартные варианты, представленные на странице AEPRINT, — белый, бежевый и чёрный. Цветные варианты спанбонда можно заказать дополнительно.
Стоимость цветного материала рассчитывается с учётом выбранного цвета и может быть выше стандартной цены на 10–30%.
Сумки из спанбонда с печатью в 1 цвет
Одноцветное нанесение логотипа подходит для простых фирменных макетов, надписей и символики компании.
Для больших тиражей такой вариант позволяет сохранить лаконичный дизайн и контролировать стоимость брендирования.
Сумки из спанбонда с печатью в 2 цвета
Двухцветное нанесение подходит для логотипов и фирменной графики, в которых используются два цвета.
Перед производством макет адаптируется под выбранную модель и технологические возможности нанесения.
Шелкография на сумках из спанбонда
Для брендирования сумок из спанбонда используется шелкография. Технология подходит для нанесения логотипов и надписей и особенно актуальна при больших тиражах.
Количество цветов в нанесении влияет на стоимость брендирования. На странице AEPRINT представлены варианты печати в один и два цвета.
Сумки из спанбонда с индивидуальным дизайном
Дизайн сумки можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально под рекламную кампанию.
В оформлении можно использовать логотип, фирменные цвета, название бренда, рекламный слоган и другую графику.
Сумки из спанбонда для брендов
Брендированные сумки подходят производителям, магазинам и компаниям, которым нужна дополнительная упаковка для собственной продукции.
Сумка может использоваться как часть общей упаковочной концепции бренда и оформляться в соответствии с фирменным стилем.
Сумки из спанбонда для рекламных агентств
Рекламные и event-агентства могут заказывать спанбондовые сумки для промоакций своих клиентов, выставок, фестивалей и других мероприятий.
Под каждый проект можно подобрать отдельный тираж, цвет и макет нанесения.
Сумки из спанбонда как рекламный носитель
После получения сумка продолжает использоваться владельцем, поэтому нанесённый логотип может оставаться заметным и после завершения мероприятия или рекламной кампании.
Для массовой промораздачи можно выбрать простой одноцветный макет, а для более сложных задач — вариант с двумя цветами.
Модели сумок из спанбонда
В актуальном ассортименте страницы представлены несколько вариантов сумок из спанбонда:
- сумка «Пакет» — 340×400×80 мм;
- Carolina — 300×420×100 мм;
- RIO — 440×400×100 мм.
Для представленных моделей доступны нанесение логотипа или надписи в 1 или 2 цвета, а также дополнительная удлинённая ручка. Характеристики и стоимость зависят от выбранной модели.
Сумки из спанбонда под заказ
AEPRINT помогает подобрать модель сумки из спанбонда под необходимый тираж и задачу. Можно выбрать размер, стандартный или цветной материал, вариант ручек и количество цветов нанесения.
Если в каталоге нет подходящего варианта, можно запросить коммерческое предложение по заданным параметрам.
Изготовление сумок из спанбонда с логотипом
AEPRINT производит сумки из спанбонда с логотипом оптом для магазинов, торговых сетей, брендов, производственных компаний, выставок и промоакций.
На странице представлены варианты от 50 и 100 штук в зависимости от модели. Стоимость самой сумки зависит от модели и тиража, а брендирование рассчитывается отдельно.
Стандартный срок производства — 3–5 рабочих дней, срочное изготовление — от 1 дня. Расчёт стоимости можно получить после предоставления параметров заказа.
AEPRINT предлагает бесплатный дизайн и бесплатную доставку при заказе от 30 000 ₽. Доставка по Свердловской области и России осуществляется транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно.
Сумки из спанбонда с логотипом можно заказать для магазинов, торговых сетей, выставок, конференций, рекламных акций, промораздачи, массовых мероприятий и упаковки продукции. Конкретная модель подбирается с учётом размера, цвета, типа ручек, тиража, количества цветов нанесения и бюджета проекта.
Спанбонд раскрывается на больших партиях — чем выше тираж, тем ниже цена за сумку. Минимум от 30 000 ₽.
Выдержит ли сумка вес?
Да, под нагрузку подбираем плотность материала и ламинацию; подскажем оптимальный вариант под задачу.
Можно ли разные цвета?
Да, спанбонд доступен в широкой палитре под ваш фирменный стиль.