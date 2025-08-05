Сумки из спанбонда с логотипом оптом

* Смена дизайна +600 рублей.Стандартные цвета -Белый/Бежевый/ЧерныйЦветные варианты спанбонда под заказ - от 10 до 30% к указанной цене

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Сумки из спанбонда с логотипом — бюджетный вариант брендированной упаковки для магазинов, торговых сетей, промоакций, выставок и массовых мероприятий. Лёгкий нетканый материал позволяет изготавливать сумки большими тиражами, а нанесение логотипа превращает упаковку в дополнительный носитель фирменного стиля. AEPRINT изготавливает сумки из спанбонда с логотипом и помогает подобрать модель, цвет, размер и вариант нанесения под задачу проекта.

Сумки из спанбонда с логотипом

Брендированные сумки из спанбонда подходят компаниям, которым нужна недорогая упаковка с фирменным оформлением. На сумку можно нанести логотип, название компании, рекламную надпись или другую графику.

Спанбонд подходит для изготовления больших тиражей, поэтому такие сумки часто используют для массовой раздачи, упаковки товаров и рекламных мероприятий.

Сумки из спанбонда оптом

Оптовые сумки из спанбонда подходят для торговых сетей, магазинов, производственных компаний, брендов, рекламных и event-агентств.

На странице AEPRINT представлены тиражи от 50 и 100 штук в зависимости от конкретной модели. Для больших партий можно подобрать наиболее выгодную комплектацию и вариант нанесения.

Пакеты из спанбонда с логотипом

Сумка-пакет из спанбонда — один из наиболее простых вариантов брендированной упаковки. Она подходит для магазинов, выставок, промоакций и массовой раздачи продукции.

На странице представлена модель «Пакет» размером 340×400×80 мм. Для неё доступны стандартные цвета белый, бежевый и чёрный, а также цветные варианты спанбонда под заказ.

Сумки из спанбонда для магазинов

Фирменные сумки из спанбонда можно использовать для упаковки покупок в магазинах и торговых сетях. Логотип на сумке помогает сохранить визуальный контакт с брендом после покупки.

Для сети магазинов можно заказать единый тираж с одинаковым дизайном или адаптировать оформление под разные торговые точки.

Сумки из спанбонда для торговых сетей

Для торговых сетей спанбонд подходит как экономичный вариант брендированной упаковки при больших объёмах. Можно заказать сумки одного размера и цвета либо использовать несколько моделей для разных категорий товаров.

Тираж, цвет, размер и нанесение подбираются с учётом формата торговой сети и бюджета проекта.

Сумки из спанбонда для промоакций

Брендированные сумки подходят для рекламных кампаний, презентаций, выставок и массовых промоакций. На изделие можно нанести логотип компании или рекламную графику.

При большом количестве участников или получателей спанбонд позволяет организовать производство значительного тиража без перехода на более дорогие материалы.

Сумки из спанбонда для выставок

Сумка из спанбонда подходит для выдачи рекламных материалов, каталогов, сувениров и другой продукции посетителям выставок и форумов.

Для мероприятия можно использовать единый дизайн с логотипом организатора, названием выставки, датой и фирменной графикой.

Сумки из спанбонда для конференций и мероприятий

Спанбондовые сумки можно использовать как бюджетную упаковку для наборов участников конференций, семинаров, форумов и корпоративных мероприятий.

Внутри можно разместить блокнот, ручку, программу мероприятия, рекламные материалы и сувениры.

Сумки из спанбонда для массовой раздачи

Благодаря доступной стоимости спанбонд подходит для проектов, где необходимо изготовить большое количество брендированных сумок.

Такой формат можно использовать на городских мероприятиях, рекламных акциях, фестивалях, выставках и промокампаниях.

Сумки из спанбонда с длинными ручками

Для представленных моделей можно заказать удлинённую ручку длиной 55 см по видимой части. Такой вариант подходит для использования сумки на плече.

Возможность дополнительной комплектации зависит от выбранной модели.

Цветные сумки из спанбонда

Стандартные варианты, представленные на странице AEPRINT, — белый, бежевый и чёрный. Цветные варианты спанбонда можно заказать дополнительно.

Стоимость цветного материала рассчитывается с учётом выбранного цвета и может быть выше стандартной цены на 10–30%.

Сумки из спанбонда с печатью в 1 цвет

Одноцветное нанесение логотипа подходит для простых фирменных макетов, надписей и символики компании.

Для больших тиражей такой вариант позволяет сохранить лаконичный дизайн и контролировать стоимость брендирования.

Сумки из спанбонда с печатью в 2 цвета

Двухцветное нанесение подходит для логотипов и фирменной графики, в которых используются два цвета.

Перед производством макет адаптируется под выбранную модель и технологические возможности нанесения.

Шелкография на сумках из спанбонда

Для брендирования сумок из спанбонда используется шелкография. Технология подходит для нанесения логотипов и надписей и особенно актуальна при больших тиражах.

Количество цветов в нанесении влияет на стоимость брендирования. На странице AEPRINT представлены варианты печати в один и два цвета.

Сумки из спанбонда с индивидуальным дизайном

Дизайн сумки можно подготовить на основе фирменного стиля компании или разработать специально под рекламную кампанию.

В оформлении можно использовать логотип, фирменные цвета, название бренда, рекламный слоган и другую графику.

Сумки из спанбонда для брендов

Брендированные сумки подходят производителям, магазинам и компаниям, которым нужна дополнительная упаковка для собственной продукции.

Сумка может использоваться как часть общей упаковочной концепции бренда и оформляться в соответствии с фирменным стилем.

Сумки из спанбонда для рекламных агентств

Рекламные и event-агентства могут заказывать спанбондовые сумки для промоакций своих клиентов, выставок, фестивалей и других мероприятий.

Под каждый проект можно подобрать отдельный тираж, цвет и макет нанесения.

Сумки из спанбонда как рекламный носитель

После получения сумка продолжает использоваться владельцем, поэтому нанесённый логотип может оставаться заметным и после завершения мероприятия или рекламной кампании.

Для массовой промораздачи можно выбрать простой одноцветный макет, а для более сложных задач — вариант с двумя цветами.

Модели сумок из спанбонда

В актуальном ассортименте страницы представлены несколько вариантов сумок из спанбонда:

сумка «Пакет» — 340×400×80 мм;

Carolina — 300×420×100 мм;

RIO — 440×400×100 мм.

Для представленных моделей доступны нанесение логотипа или надписи в 1 или 2 цвета, а также дополнительная удлинённая ручка. Характеристики и стоимость зависят от выбранной модели.

Сумки из спанбонда под заказ

AEPRINT помогает подобрать модель сумки из спанбонда под необходимый тираж и задачу. Можно выбрать размер, стандартный или цветной материал, вариант ручек и количество цветов нанесения.

Если в каталоге нет подходящего варианта, можно запросить коммерческое предложение по заданным параметрам.

Изготовление сумок из спанбонда с логотипом

AEPRINT производит сумки из спанбонда с логотипом оптом для магазинов, торговых сетей, брендов, производственных компаний, выставок и промоакций.

На странице представлены варианты от 50 и 100 штук в зависимости от модели. Стоимость самой сумки зависит от модели и тиража, а брендирование рассчитывается отдельно.

Стандартный срок производства — 3–5 рабочих дней, срочное изготовление — от 1 дня. Расчёт стоимости можно получить после предоставления параметров заказа.

AEPRINT предлагает бесплатный дизайн и бесплатную доставку при заказе от 30 000 ₽. Доставка по Свердловской области и России осуществляется транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно.

Сумки из спанбонда с логотипом можно заказать для магазинов, торговых сетей, выставок, конференций, рекламных акций, промораздачи, массовых мероприятий и упаковки продукции. Конкретная модель подбирается с учётом размера, цвета, типа ручек, тиража, количества цветов нанесения и бюджета проекта.

Спанбонд раскрывается на больших партиях — чем выше тираж, тем ниже цена за сумку. Минимум от 30 000 ₽.

Выдержит ли сумка вес?

Да, под нагрузку подбираем плотность материала и ламинацию; подскажем оптимальный вариант под задачу.

Можно ли разные цвета?

Да, спанбонд доступен в широкой палитре под ваш фирменный стиль.