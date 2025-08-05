Некхенгеры на бутылки с логотипом оптом

Производим некхенгеры с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней с изготовлением пресс-формы. Мягкий ПВХ, любая форма по контуру макета, цвета по Pantone. Логотип отливается в теле изделия рельефом и не стирается. Собственное производство в Екатеринбурге.

Некхенгер — подвеска на горлышко бутылки, которую компании используют для промо-акций в рознице и HoReCa: бутылка с подвеской выделяется на полке среди сотен одинаковых. Для производителей напитков, косметики и бытовой химии это самый дешёвый способ выделить товар без изменения этикетки.

Из чего и как делается Изделие отливается в пресс-форме послойно по цветам из мягкого ПВХ: получается объёмная подвеска с чёткими границами цветов, которая не рвётся, не промокает и не выцветает. Кольцо под горлышко подбирается под диаметр вашей бутылки — стандарт для ПЭТ и стекла отличается. Форма любая: логотип, персонаж, продукт, купон, стрелка с сообщением. Для каких задач заказывают В промо-акциях «подарок за покупку» некхенгер делают в форме приза или купона. Чтобы выделить новинку на полке, вешают яркую подвеску на один SKU из линейки. Для информирования на подвеску ставят QR на промо-страницу или инструкцию, для сезонных кампаний — тематическую форму под праздник. В HoReCa некхенгер висит на бутылках на столах и в барах. Экономика пресс-формы Форма изготавливается один раз под ваш макет и остаётся у нас: первый тираж окупает оснастку, повторные выходят заметно дешевле. Поэтому некхенгеры выгодны брендам с регулярными акциями — под каждую новую кампанию делается только тираж, а не форма. На разовый заказ в 300 штук ПВХ дороже картонной подвески, и мы говорим об этом прямо. Сроки и ограничения От 20 дней на первый тираж: 3D-модель, форма, отливка, доводка. Повторный — от 10 дней. Мелкие детали и линии тоньше 1 мм в литье не воспроизводятся, макет упрощаем до запуска. Визуализацию согласуем до изготовления формы: после этого изменить геометрию нельзя.