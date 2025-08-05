Некхенгеры на бутылки с логотипом оптом

Некхенгеры на бутылки
Мягкие подвесы на горлышко бутылки: фигура бренда, акция или инструкция прямо на полке в момент выбора. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 500 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- На полкеработает в момент выбора
- Любая формафигура бренда или продукта
Некхенгеры на бутылки с логотипом — варианты
Подвесы с отверстием под горлышко: плоские с рельефом и объёмные фигуры.
- Плоский некхенгер арт. PV-NH-2Dхит продаж Рельефная фигура с отверстием 2D-заливка по Pantone по запросуцена зависит от тиража
- Объёмная фигура арт. PV-NH-3Dзаметный 3D-персонаж или копия продукта Проработка деталей и объёма по запросуцена зависит от тиража
- Некхенгер-брелок арт. PV-NH-BRостаётся у клиента После покупки снимается и вешается на ключи Кольцо в комплекте по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Формы, диаметр отверстия, фурнитура и комбинированные механики.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- Диаметр отверстия под конкретную бутылку
- Версия, которая после покупки становится брелоком
- Серия фигур для коллекционной механики
- Упаковка и надевание на тираж бутылок
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем некхенгеры на бутылки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать некхенгеры
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается некхенгер
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 500 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на некхенгеры
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
- Шильдик ПВХ
- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
- Сувениры из ПВХ
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают некхенгеры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ПивоварниПодвес на бутылку с маскотом бренда.
- ВинодельниОформление бутылки на полке.
- Производители напитковАкция и новинка в момент выбора.
- ДистрибьюторыПромо-механика в торговых сетях.
- Коллекционные акцииСерия фигур под несколько покупок.
- Подарочные наборыОформление бутылки в подарок.
- Мерч-шопыФигура бренда как самостоятельный товар.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать некхенгеры
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С некхенгерами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Некхенгеры на бутылки с логотипом оптом
Производим некхенгеры с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней с изготовлением пресс-формы. Мягкий ПВХ, любая форма по контуру макета, цвета по Pantone. Логотип отливается в теле изделия рельефом и не стирается. Собственное производство в Екатеринбурге.
Некхенгер — подвеска на горлышко бутылки, которую компании используют для промо-акций в рознице и HoReCa: бутылка с подвеской выделяется на полке среди сотен одинаковых. Для производителей напитков, косметики и бытовой химии это самый дешёвый способ выделить товар без изменения этикетки.
Из чего и как делается
Изделие отливается в пресс-форме послойно по цветам из мягкого ПВХ: получается объёмная подвеска с чёткими границами цветов, которая не рвётся, не промокает и не выцветает. Кольцо под горлышко подбирается под диаметр вашей бутылки — стандарт для ПЭТ и стекла отличается. Форма любая: логотип, персонаж, продукт, купон, стрелка с сообщением.
Для каких задач заказывают
В промо-акциях «подарок за покупку» некхенгер делают в форме приза или купона. Чтобы выделить новинку на полке, вешают яркую подвеску на один SKU из линейки. Для информирования на подвеску ставят QR на промо-страницу или инструкцию, для сезонных кампаний — тематическую форму под праздник. В HoReCa некхенгер висит на бутылках на столах и в барах.
Экономика пресс-формы
Форма изготавливается один раз под ваш макет и остаётся у нас: первый тираж окупает оснастку, повторные выходят заметно дешевле. Поэтому некхенгеры выгодны брендам с регулярными акциями — под каждую новую кампанию делается только тираж, а не форма. На разовый заказ в 300 штук ПВХ дороже картонной подвески, и мы говорим об этом прямо.
Сроки и ограничения
От 20 дней на первый тираж: 3D-модель, форма, отливка, доводка. Повторный — от 10 дней. Мелкие детали и линии тоньше 1 мм в литье не воспроизводятся, макет упрощаем до запуска. Визуализацию согласуем до изготовления формы: после этого изменить геометрию нельзя.
Частые вопросы о некхенгерах
Некхенгеры на бутылки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Некхенгеры на бутылки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от формы — плоский, объёмный или некхенгер-брелок. Первый тираж окупает оснастку, повторные выходят заметно дешевле. Честно скажем: на разовый небольшой заказ ПВХ дороже картонной подвески. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип или эскиз фигуры, тираж, фирменные цвета по Pantone и диаметр горлышка вашей бутылки — для ПЭТ и стекла кольцо отличается. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Если на подвеске нужен QR-код, пришлите ссылку.
Некхенгеры на бутылки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Первый тираж — от 20 дней: 3D-модель, пресс-форма, отливка и доводка. Повторный тираж — от 10 дней, так как форма уже готова. Под сезонную акцию лучше заложить время заранее.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, до изготовления формы согласуем 3D-модель и визуализацию — это бесплатно. Это важный этап: после изготовления пресс-формы изменить геометрию нельзя. Мелкие детали тоньше 1 мм упрощаем ещё на этапе макета.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, поэтому под каждую новую кампанию делается только тираж, без затрат на форму, — от 10 дней. Некхенгеры особенно выгодны брендам с регулярными акциями в рознице и HoReCa.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
Цвета подбираем по Pantone до запуска. Изделие отливается послойно, каждый цвет — отдельный слой с чёткими границами, поэтому фирменная палитра воспроизводится точно, а рельеф не выцветает.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз под ваш макет и хранится у нас под повторные тиражи. Под каждую новую кампанию делается только тираж, а не форма, поэтому повторные некхенгеры выходят заметно дешевле и быстрее — от 10 дней.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Некхенгер превращает обычное горлышко бутылки в дополнительную поверхность для коммуникации с покупателем. На одной бирке можно разместить логотип, информацию о продукте, акционное предложение или QR-код. AEPRINT изготавливает брендированные некхенгеры для бутылок и других товаров с подходящей формой упаковки.
Что можно разместить на некхенгере
Формат удобен тем, что не требует менять саму упаковку продукта. На лицевой стороне можно разместить фирменную графику и название бренда, на обороте — описание продукта, условия акции, рецепт, промокод или ссылку на дополнительную информацию через QR-код.
Для напитков некхенгер может использоваться как дополнение к основной этикетке: например, одна сторона работает на узнаваемость бренда, а вторая содержит информацию, которую не получилось разместить на бутылке. Содержание и компоновку определяют на этапе подготовки макета.
Некхенгеры для бутылок
Классический сценарий — размещение бирки на горлышке бутылки. Такой формат подходит для воды, вина, лимонадов и другой продукции с подходящей конструкцией упаковки. Некхенгер также можно использовать для косметики, бытовой химии и других товаров, где предусмотрено место для крепления на «шее» упаковки.
В корпоративных проектах некхенгеры применяют для оформления продукции к мероприятиям, промокампаний, презентаций и специальных выпусков. Это отдельный элемент оформления, который можно связать с общей айдентикой бренда или конкретной рекламной кампанией.
Материал и печать
Некхенгеры изготавливают из материала, подходящего под конкретную задачу и условия использования. На странице AEPRINT предусмотрена возможность изготовления как из плотного картона, так и с использованием влагостойких покрытий — это важно для продукции, которая хранится или используется в условиях контакта с влагой.
При подготовке макета учитываем форму бирки, место крепления и содержание изображения. Если на небольшую площадь необходимо поместить логотип, текст и QR-код, элементы компонуются так, чтобы каждый из них оставался читаемым после печати.
Некхенгер как часть упаковки
У этого формата есть практическое преимущество: не нужно переделывать бутылку или заказывать отдельную этикетку. Некхенгер добавляется к уже готовой продукции и может меняться от партии к партии. Поэтому один и тот же продукт можно оформлять по-разному для выставки, сезонной акции, подарочной программы или отдельного мероприятия.
Для корпоративного тиража можно связать оформление некхенгера с другими элементами брендированной продукции — например, с подарочной упаковкой, сувениром или полиграфией. В результате отдельная бирка становится частью единого комплекта, а не самостоятельным рекламным носителем.
Производство некхенгеров в AEPRINT
AEPRINT работает с корпоративными заказами и выполняет производство на собственной площадке в Екатеринбурге. В компании есть собственный парк оборудования для нанесения, а подготовкой макета и сопровождением заказа занимаются штатные дизайнеры и менеджеры.
Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу. Срочное производство возможно от 2–3 дней; фактический срок зависит от параметров конкретного заказа.
Условия для корпоративного заказа
Работаем с юридическими лицами по договору, предоставляем полный пакет закрывающих документов, с НДС и без. Для расчёта учитываются материал, размер и конструкция некхенгера, тираж и требования к печати.
AEPRINT работает с компаниями из разных отраслей; среди заказчиков — USTA Group, USTA Hotels, Program School, Alma Ceramica и Роснефть. Примеры реализованных проектов собраны в разделе «Кейсы».