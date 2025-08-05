Брелоки из ПВХ по вашей форме
Мягкие брелоки любой формы: логотип, продукт, персонаж. Отливаются по вашему эскизу, цвета по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Любая формапо вашему эскизу или логотипу
- Цвета по Pantoneфирменные цвета точно
Брелоки ПВХ с логотипом — варианты
Плоские 2D и объёмные 3D брелоки с кольцом, карабином или цепочкой.
- Брелок по логотипу арт. PV-BR-LGхит продаж Контур повторяет ваш логотип 2D-рельеф, заливка по Pantone по запросуцена зависит от тиража
- Объёмный 3D арт. PV-BR-3Dзаметный Фигура продукта, здания или персонажа 3D-модель и проработка деталей по запросуцена зависит от тиража
- Двусторонний арт. PV-BR-2Sдва макета Разные изображения с каждой стороны Заливка с двух сторон по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Размеры, фурнитура, светящийся ПВХ, комбинация с металлом.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- 2D-рельеф и объёмные 3D-фигуры
- Кольцо, карабин, цепочка или шнур
- Светящийся в темноте ПВХ
- Упаковка в индивидуальные пакетики
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем брелоки ПВХ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать брелоки из ПВХ
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается брелок из ПВХ
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на брелоки из ПВХ
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Фигурная флешка ПВХ
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают брелоки из ПВХ
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-кампанииУникальная форма вместо стандартного сувенира.
- Отраслевые подаркиКопия продукта или техники компании.
- ВыставкиПредмет, который берут в руки и уносят.
- МаскотыПерсонаж бренда в физическом виде.
- Мерч-шопыПозиция с высокой узнаваемостью.
- ЮбилеиПамятный сувенир с символикой.
- Детские проектыМягкие безопасные изделия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать брелоки из ПВХ
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С брелоками из ПВХ часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Брелоки ПВХ с логотипом оптом
Производим брелоки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней с изготовлением пресс-формы. Мягкий полимер, объёмное литьё послойно по цветам, любая форма по контуру макета, цвета по Pantone, кольцо или карабин. Собственное производство в Екатеринбурге.
ПВХ-брелок — изделие, которое повторяет форму вашего логотипа целиком: не печать на заготовке, а сам предмет в виде знака. Его не путают с чужой раздаткой, он живёт на связке ключей годами и не выцветает. Это основной формат для брендов с узнаваемым символом.
Как отливается
Изделие льётся в пресс-форме послойно: каждый цвет — отдельный слой полимера, границы чёткие без растекания. Получается объёмный рельеф, который не стирается. Мягкий ПВХ не боится воды и мороза, не крошится и моется. Мелкие детали и линии тоньше 1 мм не воспроизводятся — макет упрощаем до литья.
Тираж и форма
От 300 штук — оснастка окупается на объёме. На меньшие тиражи выгоднее полимерные брелоки с заливкой от 100 штук. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о брелоках из ПВХ
Брелоки ПВХ с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Брелоки ПВХ с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от типа: 2D-рельеф, 3D-фигура, с подложкой или светящийся. Первый заказ дороже за счёт формы, а от 1 000 штук цена за брелок заметно падает. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип или эскиз изделия, желаемый размер, тираж и фирменные цвета, если они заданы по Pantone. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), но если есть только растр — дизайнер отрисует. Расскажите и про фурнитуру: кольцо, карабин, магнит или шнур.
Брелоки ПВХ с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы, светящиеся и двусторонние брелоки — от 25 дней. Срок включает 3D-моделирование, изготовление формы, послойную заливку ПВХ и сборку фурнитуры. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, по вашему эскизу готовим 3D-модель и показываем визуализацию до запуска — это бесплатно. Тонкие детали и линии менее 1 мм в литье не воспроизводятся, поэтому макет при необходимости упрощаем и согласуем с вами заранее.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи. Повторный заказ дешевле первого, ведь форму делать уже не нужно. Достаточно сообщить менеджеру тираж и при необходимости скорректировать цвета.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
Точно: ПВХ заливается по Pantone, и фирменные цвета подбираем до запуска производства. Каждый цвет — отдельный слой полимера с чёткими границами без растекания. Пришлите номера Pantone вашего бренда, и мы учтём их в модели.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма делается один раз и хранится у нас. Это позволяет повторять тираж без затрат на оснастку и сохранять идентичность брелоков от партии к партии — форма, рельеф и цвета будут такими же, как в первом заказе.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Брелоки можем упаковать в индивидуальные пакетики, отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз в Екатеринбурге.