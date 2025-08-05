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Брелоки из ПВХ по вашей форме

Мягкие брелоки любой формы: логотип, продукт, персонаж. Отливаются по вашему эскизу, цвета по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 300 штукминимальный тираж
  • Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
  • Любая формапо вашему эскизу или логотипу
  • Цвета по Pantoneфирменные цвета точно
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Брелоки из ПВХ по вашей форме — AEPRINT
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Брелоки ПВХ с логотипом — варианты

Плоские 2D и объёмные 3D брелоки с кольцом, карабином или цепочкой.

  • Брелок по логотипу
    Брелок по логотипу арт. PV-BR-LGхит продаж Контур повторяет ваш логотип 2D-рельеф, заливка по Pantone ПВХдо 60 ммКольцо по запросуцена зависит от тиража
  • Объёмный 3D с логотипом
    Объёмный 3D арт. PV-BR-3Dзаметный Фигура продукта, здания или персонажа 3D-модель и проработка деталей ПВХдо 60 ммКарабин по запросуцена зависит от тиража
  • Двусторонний с логотипом
    Двусторонний арт. PV-BR-2Sдва макета Разные изображения с каждой стороны Заливка с двух сторон ПВХдо 60 ммКольцо по запросуцена зависит от тиража
  • Ещё варианты

    Размеры, фурнитура, светящийся ПВХ, комбинация с металлом.

    Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
    • 2D-рельеф и объёмные 3D-фигуры
    • Кольцо, карабин, цепочка или шнур
    • Светящийся в темноте ПВХ
    • Упаковка в индивидуальные пакетики
    Показать все варианты
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем брелоки ПВХ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать брелоки из ПВХ

  • 01Форма изделия

    Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.

  • 022D или 3D

    Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.

  • 03Тираж

    Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.

  • 04Цвета

    ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.

Как делается брелок из ПВХ

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 300 шт.минимальный тираж
  • от 20 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое исполнение выбрать

Сравнили исполнения изделий из ПВХ.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
2D-рельефхитот 300 шт.по запросуПВХпо Pantoneот 20 днейлоготипы простых контуров
3D-фигураот 300 шт.по запросуПВХпо Pantoneот 20 днейпродукты, персонажи, здания
С подложкойот 300 шт.по запросуПВХпо Pantoneот 20 днейконтрастная основа под рельеф
Светящиесяот 500 шт.по запросуПВХсвечениеот 25 днейвечерние мероприятия и промо
Двусторонниеот 500 шт.по запросуПВХпо Pantoneот 25 днейразные изображения с двух сторон
С фурнитуройот 300 шт.по запросуПВХ и металлпо Pantoneот 20 днейкольца, карабины, магниты
  • ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
  • Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
  • ЦветаПодбираем по Pantone до запуска

Цены на брелоки из ПВХ

Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.

Прайс-лист PDF
«2D» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
  • 3D-модель и визуализациябесплатно
  • Повторный тиражбез изготовления формы
  • Цветаподбираем по Pantone
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите эскиз, размер и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Брелоки из ПВХ: работа AEPRINTБрелоки из ПВХ
  • Брелок ПВХ с логотипом. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTБрелок ПВХ с логотипом
  • Объёмный брелок ПВХ, печать логотипа на заказОбъёмный брелок ПВХ
  • Работа AEPRINT: багажная бирка из ПВХБагажная бирка из ПВХ
  • Шильдик ПВХ: работа AEPRINTШильдик ПВХ
  • Флешки из ПВХ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTФлешки из ПВХ
  • Флешка ПВХ с логотипом, печать логотипа на заказФлешка ПВХ с логотипом
  • Работа AEPRINT: фигурная флешка ПВХФигурная флешка ПВХ
  • Сувениры из ПВХ: работа AEPRINTСувениры из ПВХ
  • Смотреть
    все работы    150+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают брелоки из ПВХ

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Промо-кампанииУникальная форма вместо стандартного сувенира.
  • Отраслевые подаркиКопия продукта или техники компании.
  • ВыставкиПредмет, который берут в руки и уносят.
  • МаскотыПерсонаж бренда в физическом виде.

  • Мерч-шопыПозиция с высокой узнаваемостью.
  • ЮбилеиПамятный сувенир с символикой.
  • Детские проектыМягкие безопасные изделия.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие изделия из ПВХ

Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.

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Как заказать брелоки из ПВХ

Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С брелоками из ПВХ часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Брелоки ПВХ с логотипом оптом

Производим брелоки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней с изготовлением пресс-формы. Мягкий полимер, объёмное литьё послойно по цветам, любая форма по контуру макета, цвета по Pantone, кольцо или карабин. Собственное производство в Екатеринбурге.

ПВХ-брелок — изделие, которое повторяет форму вашего логотипа целиком: не печать на заготовке, а сам предмет в виде знака. Его не путают с чужой раздаткой, он живёт на связке ключей годами и не выцветает. Это основной формат для брендов с узнаваемым символом.

Как отливается

Изделие льётся в пресс-форме послойно: каждый цвет — отдельный слой полимера, границы чёткие без растекания. Получается объёмный рельеф, который не стирается. Мягкий ПВХ не боится воды и мороза, не крошится и моется. Мелкие детали и линии тоньше 1 мм не воспроизводятся — макет упрощаем до литья.

Тираж и форма

От 300 штук — оснастка окупается на объёме. На меньшие тиражи выгоднее полимерные брелоки с заливкой от 100 штук. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.

Частые вопросы о брелоках из ПВХ

Брелоки ПВХ с логотипом: какой минимальный тираж?

От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.

Брелоки ПВХ с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от типа: 2D-рельеф, 3D-фигура, с подложкой или светящийся. Первый заказ дороже за счёт формы, а от 1 000 штук цена за брелок заметно падает. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Что нужно прислать для расчёта?

Пришлите логотип или эскиз изделия, желаемый размер, тираж и фирменные цвета, если они заданы по Pantone. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), но если есть только растр — дизайнер отрисует. Расскажите и про фурнитуру: кольцо, карабин, магнит или шнур.

Брелоки ПВХ с логотипом: сколько занимает изготовление?

Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы, светящиеся и двусторонние брелоки — от 25 дней. Срок включает 3D-моделирование, изготовление формы, послойную заливку ПВХ и сборку фурнитуры. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова.

Покажете, как будет выглядеть изделие?

Да, по вашему эскизу готовим 3D-модель и показываем визуализацию до запуска — это бесплатно. Тонкие детали и линии менее 1 мм в литье не воспроизводятся, поэтому макет при необходимости упрощаем и согласуем с вами заранее.

Можно повторить тираж позже?

Да, пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи. Повторный заказ дешевле первого, ведь форму делать уже не нужно. Достаточно сообщить менеджеру тираж и при необходимости скорректировать цвета.

Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?

Точно: ПВХ заливается по Pantone, и фирменные цвета подбираем до запуска производства. Каждый цвет — отдельный слой полимера с чёткими границами без растекания. Пришлите номера Pantone вашего бренда, и мы учтём их в модели.

Форма остаётся у вас?

Да, пресс-форма делается один раз и хранится у нас. Это позволяет повторять тираж без затрат на оснастку и сохранять идентичность брелоков от партии к партии — форма, рельеф и цвета будут такими же, как в первом заказе.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Брелоки можем упаковать в индивидуальные пакетики, отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз в Екатеринбурге.

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