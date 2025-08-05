Брелоки ПВХ с логотипом оптом

Производим брелоки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней с изготовлением пресс-формы. Мягкий полимер, объёмное литьё послойно по цветам, любая форма по контуру макета, цвета по Pantone, кольцо или карабин. Собственное производство в Екатеринбурге.

ПВХ-брелок — изделие, которое повторяет форму вашего логотипа целиком: не печать на заготовке, а сам предмет в виде знака. Его не путают с чужой раздаткой, он живёт на связке ключей годами и не выцветает. Это основной формат для брендов с узнаваемым символом.

Как отливается Изделие льётся в пресс-форме послойно: каждый цвет — отдельный слой полимера, границы чёткие без растекания. Получается объёмный рельеф, который не стирается. Мягкий ПВХ не боится воды и мороза, не крошится и моется. Мелкие детали и линии тоньше 1 мм не воспроизводятся — макет упрощаем до литья. Тираж и форма От 300 штук — оснастка окупается на объёме. На меньшие тиражи выгоднее полимерные брелоки с заливкой от 100 штук. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.