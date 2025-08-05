Изделия из ПВХ с логотипом
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, некхенгеры, нашивки и подставки из мягкого ПВХ — логотип формируется прямо в изделии литьём и цветной заливкой. Любая форма, цвета по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукиндивидуальная форма — от 200
- Срок 10–20 днейизготовление пресс-формы + литьё
- 3D-макет бесплатнопокажем изделие до запуска формы
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
Изделия из ПВХ — все виды
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, некхенгеры, нашивки, подставки и сувениры под заказ — 10 категорий
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем изделия из ПВХ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок 10–20 днейс изготовлением формы
Логотип в изделиилитьё и заливка — не стирается
3D-макет бесплатнопокажем результат до запуска
Любая формаперсонаж, продукт, логотип, здание
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии изготовления изделий из ПВХ
Изделие отливается по вашему макету: форма, цвета и логотип — часть самого сувенира, поэтому ничего не выцветает и не стирается.
- 01Литьё по форме Пресс-форма под ваш контур — брелок в виде продукта, персонажа или логотипа.
- 02Цветная заливка До 8 цветов по Pantone, заливка в отдельные ячейки — чёткие границы без смешивания.
- 032D и 3D-рельеф Плоский двухуровневый рельеф или объёмная фигура — под задачу и бюджет.
- 04Металлическая фурнитура Кольца, карабины, цепочки, магниты, булавки — крепление под изделие.
- 05Мягкий и жёсткий ПВХ Гибкий soft-PVC для брелоков и нашивок, жёсткий — для подставок и бирок.
- 06Упаковка Пакетики, подложки с еврослотом, коробки под наборы.
Как выбрать изделие из ПВХ?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Брелок
|100 шт.
|Промо-раздачи, мерч бренда, автосалоны, ивенты
|Магнит
|100 шт.
|Туризм, HoReCa, подарки клиентам — держится на холодильнике годами
|Бирка (багаж / авто)
|100 шт.
|Авиакомпании, турфирмы, автосервисы, каршеринг
|Подстаканник / подставка
|200 шт.
|Бары, кафе, напитки — брендинг на столе
|Нашивка ПВХ
|100 шт.
|Униформа, спецодежда, тактика, спортклубы
Цены на изделия из ПВХ
Ориентир по стоимости: цена зависит от размера, количества цветов, сложности рельефа и тиража; пресс-форма считается отдельно. Точные цены — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид изделия
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Брелоки ПВХ
|по запросу
|100 шт
|литьё, заливка
|10–20 дней
|Подробнее
|Магниты ПВХ
|по запросу
|100 шт
|литьё, заливка
|10–20 дней
|Подробнее
|Багажные и автобирки
|по запросу
|100 шт
|литьё, заливка
|10–20 дней
|Подробнее
|Подстаканники
|по запросу
|200 шт
|литьё, заливка
|10–20 дней
|Подробнее
|Некхенгеры
|по запросу
|200 шт
|литьё
|10–20 дней
|Подробнее
|Нашивки ПВХ
|по запросу
|100 шт
|литьё, липучка/пришивные
|10–20 дней
|Подробнее
|Сувениры под заказ
|по запросу
|200 шт
|индивидуальная форма
|от 20 дней
|Подробнее
- Пресс-формапо запросу, одна на тираж
- Цветадо 8 по Pantone
- Фурнитуракольцо, карабин, магнит — в цене
- 3D-макетбесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
- Шильдик ПВХ
- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
- Сувениры из ПВХ
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадке10–20 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С изделиями из ПВХ часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Изделия из ПВХ с логотипом
Изделия из мягкого ПВХ делаем от 300 штук, срок от 20 дней с изготовлением пресс-формы. 10 видов: брелоки, магниты, багажные и автобирки, подстаканники, некхенгеры, нашивки, термосалфетки, подставки под горячее. Логотип не печатается, а отливается в теле изделия — рельеф не стирается никогда.
ПВХ — единственная технология в каталоге, где изделие принимает форму вашего логотипа целиком, а не несёт его на поверхности. Такой предмет не путают с чужой раздаткой: он сам по себе становится знаком компании. Цвета подбираются по Pantone, поэтому фирменный стиль воспроизводится точно.
Как это устроено
Изделие отливается в пресс-форме послойно по цветам: каждый цвет — отдельный слой мягкого полимера. За счёт этого получается объём и чёткая граница между цветами, без растекания и полутонов. Мягкий ПВХ не боится воды, мороза и ультрафиолета, не крошится со временем и моется. Ограничение: мелкие детали и тонкие линии на такой технологии не воспроизводятся — макет упрощаем под литьё, это обсуждается до запуска.
Экономика пресс-формы
Форма изготавливается один раз под ваш макет и остаётся у нас. Первый тираж окупает оснастку, повторные выходят заметно дешевле. Поэтому ПВХ выгоден компаниям, которые заказывают регулярно: раз в год к мероприятию, под серию мерча, для постоянной раздачи в точках. На разовый заказ в 300 штук это дороже печати, и мы говорим об этом прямо.
Что делают из ПВХ
Брелоки и магниты в форме логотипа, продукта, здания или маскота. Багажные бирки и автобирки — для транспортных компаний и автодилеров. Подстаканники для кофеен и баров. Некхенгеры на бутылки. Нашивки на форму. Подставки под горячее и термосалфетки. Для серии делают несколько предметов в одной стилистике с общей оснасткой по цветам.
Сроки
От 20 дней на первый тираж: 3D-модель, изготовление формы, отливка, доводка. Повторный тираж — от 10 дней, форма уже есть. Визуализацию согласуем до запуска в производство: после изготовления оснастки изменить геометрию нельзя.
Вопросы об изделиях из ПВХ
Какой минимальный тираж изделий из ПВХ?
Минимальный тираж обычно от 100–200 штук: под каждый дизайн изготавливается пресс-форма, поэтому малые партии невыгодны. На тиражах от 500 штук стоимость формы растворяется в цене изделия.
Что представляет собой сувенир из ПВХ?
Это изделие из мягкого (или жёсткого) поливинилхлорида, отлитое в пресс-форме по вашему макету: брелок, магнит, бирка, подстаканник, нашивка. Логотип и цвета — часть самого изделия, а не печать на поверхности.
Можно ли сделать изделие по индивидуальному дизайну?
Да, именно так и работает технология: изделие повторяет форму вашего логотипа, продукта, персонажа или здания. Перед запуском формы бесплатно делаем 3D-макет и согласуем его с вами.
Как наносится логотип на ПВХ?
Логотип не наносится, а отливается: каждый цвет заливается в отдельную ячейку формы, получается рельеф с чёткими границами. Доступно до 8 цветов по Pantone, плоский 2D или объёмный 3D-рельеф.
Насколько долговечны изделия из ПВХ?
Очень долговечны: мягкий ПВХ не боится воды, мороза и ультрафиолета, не крошится и легко моется. Рельефный логотип не стирается и не выцветает весь срок службы изделия.
Сколько занимает изготовление?
Первый тираж — 10–20 дней: 3D-модель, изготовление пресс-формы, отливка и доводка; сувениры сложной формы — от 20 дней. Повторный тираж по готовой форме — от 10 дней.
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