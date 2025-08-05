Изделия из ПВХ с логотипом

Изделия из мягкого ПВХ делаем от 300 штук, срок от 20 дней с изготовлением пресс-формы. 10 видов: брелоки, магниты, багажные и автобирки, подстаканники, некхенгеры, нашивки, термосалфетки, подставки под горячее. Логотип не печатается, а отливается в теле изделия — рельеф не стирается никогда.

ПВХ — единственная технология в каталоге, где изделие принимает форму вашего логотипа целиком, а не несёт его на поверхности. Такой предмет не путают с чужой раздаткой: он сам по себе становится знаком компании. Цвета подбираются по Pantone, поэтому фирменный стиль воспроизводится точно.

Как это устроено Изделие отливается в пресс-форме послойно по цветам: каждый цвет — отдельный слой мягкого полимера. За счёт этого получается объём и чёткая граница между цветами, без растекания и полутонов. Мягкий ПВХ не боится воды, мороза и ультрафиолета, не крошится со временем и моется. Ограничение: мелкие детали и тонкие линии на такой технологии не воспроизводятся — макет упрощаем под литьё, это обсуждается до запуска. Экономика пресс-формы Форма изготавливается один раз под ваш макет и остаётся у нас. Первый тираж окупает оснастку, повторные выходят заметно дешевле. Поэтому ПВХ выгоден компаниям, которые заказывают регулярно: раз в год к мероприятию, под серию мерча, для постоянной раздачи в точках. На разовый заказ в 300 штук это дороже печати, и мы говорим об этом прямо. Что делают из ПВХ Брелоки и магниты в форме логотипа, продукта, здания или маскота. Багажные бирки и автобирки — для транспортных компаний и автодилеров. Подстаканники для кофеен и баров. Некхенгеры на бутылки. Нашивки на форму. Подставки под горячее и термосалфетки. Для серии делают несколько предметов в одной стилистике с общей оснасткой по цветам. Сроки От 20 дней на первый тираж: 3D-модель, изготовление формы, отливка, доводка. Повторный тираж — от 10 дней, форма уже есть. Визуализацию согласуем до запуска в производство: после изготовления оснастки изменить геометрию нельзя.