Экогаджеты с логотипом оптом

Производим экогаджеты с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Беспроводные зарядки и колонки в бамбуковом корпусе, кабели из переработанного пластика, пауэрбанки в корпусе из пшеничной соломы. Гравировка по бамбуку и дереву. Собственное производство в Екатеринбурге.

Экогаджет — электроника для компаний с экологической повесткой: привычные устройства в корпусе из натуральных и переработанных материалов. Они позволяют дарить технику, не противореча заявленным принципам, и заметно выделяются среди обычных пластиковых гаджетов.

Что экологичного на самом деле Экологичен только корпус — бамбук, солома, переработанный пластик. Электроника внутри остаётся обычной: аккумуляторы и платы требуют специальной утилизации. Поэтому честная формулировка — «гаджет в экологичном корпусе», а не «экологичный гаджет». Такая точность защищает компанию от обвинений в гринвошинге. Нанесение Лазерная гравировка по бамбуку и дереву выжигает логотип в поверхность — контрастный тёмный знак, который не стирается и подчёркивает натуральность материала. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС.