Экогаджеты с логотипом
Техника в корпусах из бамбука, пробки и переработанного пластика: пауэрбанки, колонки, зарядки, кабели. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Эко-корпусабамбук, пробка, RPET
- Гравировкапо дереву и пробке
Экогаджеты с логотипом — модели
Гаджеты, где корпус сделан из натуральных и переработанных материалов вместо обычного пластика.
- Кабель Acalypha арт. O823021в наличии 1 000+ шт Из переработанного ПЭТ УФ-печать или тампопечать от 590 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Gex арт. O5911009в наличии 1 000+ шт Корпус из бамбука Лазерная гравировка от 1 190 ₽цена без нанесения
- Power Bank RCS арт. TWP322.611в наличии 1 000+ шт Из переработанного сырья УФ-печать или тампопечать от 1 690 ₽цена без нанесения
- Органайзер Stonehenge арт. OG2520в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой Лазерная гравировка от 1 199 ₽цена без нанесения
- Часы Smiley арт. OG7454в наличии 1 000+ шт Часы и беспроводная зарядка Лазерная гравировка от 2 039 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Кэп арт. O392428.1в наличии 1 000+ шт Корпус из бамбука Лазерная гравировка от 899 ₽цена без нанесения
- Зарядка Bambooco арт. AG7126.01в наличии 1 000+ шт Подставка из бамбука Лазерная гравировка от 1 199 ₽цена без нанесения
- Лампа Pure Glow арт. TWP513.283в наличии 1 000+ шт Из переработанного сырья УФ-печать или тампопечать от 4 580 ₽цена без нанесения
- Коврик Cool Gray арт. OG2517в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой УФ-печать или тампопечать от 1 319 ₽цена без нанесения
- Органайзер Woodstock арт. OG2511в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой Лазерная гравировка от 959 ₽цена без нанесения
- Беспроводная зарядка Cap арт. O392428в наличии 500+ шт Корпус из бамбука Лазерная гравировка от 766 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Formo арт. O590939в наличии 300+ шт Из переработанного сырья Шелкография или термоперенос от 845 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни экогаджетов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Корпуса из бамбука, пробки и переработанного пластика
- Гравировка по дереву даёт контрастный след
- Упаковка из крафта без плёнки
- Аргумент для ESG-отчётности компании
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем экогаджеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать экогаджеты
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на экогаджет
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на экогаджет
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Колонка с нанесением
- Колонка с логотипом
- Электроника с логотипом
- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
- Смарт-часы с логотипом
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все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают экогаджеты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать экогаджеты
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С экогаджетами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Экогаджеты с логотипом оптом
Производим экогаджеты с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Беспроводные зарядки и колонки в бамбуковом корпусе, кабели из переработанного пластика, пауэрбанки в корпусе из пшеничной соломы. Гравировка по бамбуку и дереву. Собственное производство в Екатеринбурге.
Экогаджет — электроника для компаний с экологической повесткой: привычные устройства в корпусе из натуральных и переработанных материалов. Они позволяют дарить технику, не противореча заявленным принципам, и заметно выделяются среди обычных пластиковых гаджетов.
Что экологичного на самом деле
Экологичен только корпус — бамбук, солома, переработанный пластик. Электроника внутри остаётся обычной: аккумуляторы и платы требуют специальной утилизации. Поэтому честная формулировка — «гаджет в экологичном корпусе», а не «экологичный гаджет». Такая точность защищает компанию от обвинений в гринвошинге.
Нанесение
Лазерная гравировка по бамбуку и дереву выжигает логотип в поверхность — контрастный тёмный знак, который не стирается и подчёркивает натуральность материала. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о экогаджетах
Экогаджеты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Экогаджеты с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Экогаджеты стоят от 766 ₽ (беспроводная зарядка Cap) до 4 580 ₽ (лампа Pure Glow) без нанесения, кабель Acalypha — от 590 ₽, Power Bank RCS — от 1 690 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. Итог с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.
Экогаджеты с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для бамбука, дерева и пробки выбирают лазерную гравировку: она выжигает логотип в поверхность, даёт контрастный тёмный знак, не стирается и подчёркивает натуральность материала. На корпусах из переработанного пластика возможна УФ-печать полноцветом.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на технику действует гарантия производителя, электроника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Учтите, что экологичен только корпус — внутри обычная электроника, поэтому корректная формулировка в описании подарка — «гаджет в экологичном корпусе».
Экогаджеты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление с гравировкой на своём производстве — от 7 дней, складские модели получаются быстрее заказных. Если набор нужен к конкретной дате, сообщите её в заявке, и мы спланируем производство и доставку. Точный срок назовём после выбора модели, тиража и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Цвет экогаджетов задаёт натуральный материал — бамбук, пробка, солома или переработанный пластик, поэтому окрашивание под бренд здесь обычно не делают. Фирменный стиль передаём гравировкой и брендированной упаковкой, а модель в подходящем оттенке подберём из каталога.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Гаджеты упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём эко-набор в едином стиле: беспроводная зарядка, кабель, пауэрбанк, органайзер или коврик в натуральных материалах. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и посчитаем всё вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.