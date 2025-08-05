Бумажные флешки с логотипом
Корпус из плотного картона с полноцветной печатью. Эко-формат и самая большая площадь под макет. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 5 днейпечать и сборка корпуса
- Полноцветпечать по всей поверхности
- Память 8–64 ГБподбираем под задачу
Бумажные флешки с логотипом на заказ
Делаем бумажные флешки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 5 днейпечать и сборка корпуса
- Полноцветпечать по всей поверхности
- Память 8–64 ГБподбираем под задачу
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бумажные флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бумажные флешки
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на бумажные флешки
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на бумажные флешки
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флешки с логотипом
- Флешки на заказ
- Флешки с гравировкой
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бумажные флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать бумажные флешки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С бумажными флешками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Бумажные флешки с логотипом оптом
Производим бумажные флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Корпус из прессованного картона или переработанной бумаги, объём 8–32 ГБ, полноцветная печать по всей поверхности. Корпус подлежит переработке, чип извлекается. Собственное производство в Екатеринбурге.
Бумажная флешка — формат для компаний с экологической повесткой: корпус из переработанного картона вместо пластика, полноцветная печать по всей площади и честная история про утилизацию. Её заказывают под ESG-программы, экофестивали и мероприятия, где пластиковая раздатка выглядит неуместно.
Материал и печать
Корпус прессуется из картона или переработанной бумаги: он лёгкий, не пачкает руки и держит форму. Печать полноцветная по всей поверхности — площадь больше, чем у пластиковой флешки того же объёма памяти, потому что корпус плоский и без скруглений. Краска матовая, на картоне цвета выглядят приглушённее, чем на глянцевом пластике: это стоит учитывать при согласовании макета.
Экология без преувеличений
Корпус перерабатывается вместе с макулатурой, чип извлекается и утилизируется отдельно — это честная схема, а не маркетинг. При этом бумажный корпус менее прочен, чем пластиковый: он не рассчитан на ношение в кармане с ключами и не любит влагу. Для конференции и подарка это не проблема, для ежедневного использования лучше брать металл.
Для каких задач
ESG-программы и отчёты об устойчивом развитии. Экофестивали, зелёные конференции, форумы по экологии. Компании, которые заявили отказ от пластика и не могут раздавать пластиковые сувениры. Образовательные проекты и вузы. Организации, для которых материал сувенира — часть позиционирования.
Условия
От 50 штук, срок от 7 дней. Запись ваших материалов на весь тираж бесплатно, доступна защита от удаления. Упаковка в крафт-конверт или картонную коробочку в той же стилистике. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о бумажных флешках
Бумажные флешки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Бумажные флешки делаем под заказ, поэтому цену считаем под формат корпуса, объём памяти и тираж. Нанесение считается отдельно, на тиражах до 100 штук его минимальная стоимость 2 000 ₽. Расчёт бесплатный и без обязательств — актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Бумажные флешки доступны с памятью 8–64 ГБ. Для конференций и промо обычно хватает 8–16 ГБ — презентация, каталог и программа поместятся, под материалы с видео берут 32–64 ГБ. Подберём объём под ваши файлы и бюджет.
Бумажные флешки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип и макет печатаем в полноцвете по всей поверхности корпуса — площадь больше, чем у пластиковой флешки, потому что корпус плоский. Краска на картоне матовая, и цвета выглядят приглушённее, чем на глянцевом пластике. Это учитываем при согласовании бесплатного макета.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем ваши материалы на весь тираж: презентацию, каталог, программу или видео. Доступна защита от удаления, чтобы получатель не стёр файлы. Передать их можно менеджеру на этапе согласования.
Бумажные флешки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 5 дней: в него входят печать и сборка корпуса на нашем производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от тиража и формата. Если флешки нужны к экофестивалю или конференции, сообщите дату сразу.
Какая упаковка возможна?
Для бумажной флешки подходит упаковка в той же эко-стилистике: крафт-конверт или картонная коробочка с фирменной печатью. Так весь комплект остаётся без пластика. Вариант и стоимость упаковки подберём под тираж и бюджет.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Да, корпус полностью запечатывается в полноцвете, поэтому фирменные цвета и стиль переносятся на всю поверхность. Учтите, что на картоне цвета немного приглушённее, чем на пластике. Визуализацию покажем бесплатно до запуска производства.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.