Бумажные флешки с логотипом оптом

Производим бумажные флешки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Корпус из прессованного картона или переработанной бумаги, объём 8–32 ГБ, полноцветная печать по всей поверхности. Корпус подлежит переработке, чип извлекается. Собственное производство в Екатеринбурге.

Бумажная флешка — формат для компаний с экологической повесткой: корпус из переработанного картона вместо пластика, полноцветная печать по всей площади и честная история про утилизацию. Её заказывают под ESG-программы, экофестивали и мероприятия, где пластиковая раздатка выглядит неуместно.

Материал и печать Корпус прессуется из картона или переработанной бумаги: он лёгкий, не пачкает руки и держит форму. Печать полноцветная по всей поверхности — площадь больше, чем у пластиковой флешки того же объёма памяти, потому что корпус плоский и без скруглений. Краска матовая, на картоне цвета выглядят приглушённее, чем на глянцевом пластике: это стоит учитывать при согласовании макета. Экология без преувеличений Корпус перерабатывается вместе с макулатурой, чип извлекается и утилизируется отдельно — это честная схема, а не маркетинг. При этом бумажный корпус менее прочен, чем пластиковый: он не рассчитан на ношение в кармане с ключами и не любит влагу. Для конференции и подарка это не проблема, для ежедневного использования лучше брать металл. Для каких задач ESG-программы и отчёты об устойчивом развитии. Экофестивали, зелёные конференции, форумы по экологии. Компании, которые заявили отказ от пластика и не могут раздавать пластиковые сувениры. Образовательные проекты и вузы. Организации, для которых материал сувенира — часть позиционирования. Условия От 50 штук, срок от 7 дней. Запись ваших материалов на весь тираж бесплатно, доступна защита от удаления. Упаковка в крафт-конверт или картонную коробочку в той же стилистике. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.