Флешки с мини-чипом с логотипом оптом

Производим флешки с мини-чипом с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Сверхкомпактный накопитель COB, толщина 2–4 мм, металлический или пластиковый корпус, объём 8–64 ГБ. Лазерная гравировка, УФ-печать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка с мини-чипом — самый компактный формат носителя: плоская, лёгкая, почти не занимает места на связке ключей. Технология COB, при которой чип залит монолитом, делает её прочнее обычной флешки и устойчивой к влаге и ударам.

Почему мини-чип надёжнее В обычной флешке плата с чипом собрана внутри корпуса из отдельных деталей, которые могут разболтаться. В COB-носителе чип залит монолитным компаундом — внутри нет полостей, поэтому флешка выдерживает падения, изгиб и влагу. Для носителя, который постоянно в кармане, это главное преимущество. Компактность Толщина 2–4 мм позволяет носить флешку на ключах, не замечая её, и вкладывать в конверт или визитницу. Площадь под логотип небольшая — макет упрощаем до знака и короткого названия. Гравировка по металлическому корпусу не стирается. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.