Значки из смолы с логотипом
Металлическая основа с полноцветной печатью под прозрачным куполом полимерной смолы. Объём и глянец. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукна компактные фигурные
- Срок от 5 днейсрочно от 2–3 дней
- Латунь 0,8 ммоснова значка
- Полноцветбез доплаты за цвета
Значки из смолы с логотипом на заказ
Делаем значки из смолы с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 50 штукна компактные фигурные
- Срок от 5 днейсрочно от 2–3 дней
- Латунь 0,8 ммоснова значка
- Полноцветбез доплаты за цвета
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем значки из смолы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать значки из смолы
- 01Форма и размер
Стандартная форма из каталога дешевле, индивидуальная требует оснастки и тиража от 300 штук.
- 02Материал
Металл под гравировку и эмаль, акрил и стекло — под 3D-гравировку, полимерная смола — под объёмный логотип.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается, эмаль даёт фирменные цвета, смола — объём и глянец.
- 04Упаковка
Футляр, коробка или бархатный мешочек — для вручения на сцене обязательны.
Как нанести логотип на значок из смолы
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается, подходит для именных наград.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления по Pantone.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- УФ-печатьПолноцвет по плоским поверхностям, включая фото.
- Литьё под заказИндивидуальная форма по вашему эскизу от 300 штук.
- Переменные данныеИмя, должность и дата на каждой награде — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наградную продукцию.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 50 шт.
|от 37 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|именные награды и деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|по Pantone
|от 10 дней
|фирменные цвета в логотипе
|Полимерная смола
|от 50 шт.
|по запросу
|металл, акрил
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|акрил, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|фото и сложные изображения
|Литьё под заказ
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|любая форма
|от 20 дней
|уникальная форма награды
|Переменные данные
|от 20 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|имя и дата на каждой награде
- Именные наградыГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- ОснасткаПри литье считается отдельно и остаётся у нас
- СрокиПод дату мероприятия планируйте заранее
Цены на значки с заливкой
Цена за значок с НДС: латунь 0,8 мм, полноцветная УФ-печать, заливка смолой. Фигурные форматы — квадрат 13 мм, прямоугольник 12×17, овал 12×21, флаг 27×20. Упаковка в пакетик и индивидуальный дизайн — по 10 ₽.
|Тираж
|Круг 21 мм
|Круг 25 мм
|Круг 30 мм
|Фигурные
|Пластик 20–25
|50 шт.
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|100 шт.
|по запросу
|300 шт.
|500 шт.
|по запросу
|1 000 шт.
|по запросу
|3 000 шт.
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Металл · Нанесение: Гравировка
- Гравировка до 49 шт.3 000 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза готовый значок с нанесением, с НДС
- Оснастка при литьесчитается отдельно
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают значки из смолы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Значки сотрудниковФирменный знак на пиджаке или форме.
- Мерч-шопыПозиция с высокой воспринимаемой ценностью.
- КонференцииЗначок спикера и участника.
- НаградыЗнак отличия за стаж или достижения.
- ФестивалиКоллекционные значки серией.
- Клубы и сообществаЗнак принадлежности к сообществу.
- ЮбилеиПамятный значок с датой компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды наградной продукции
Медали, кубки, значки, жетоны, статуэтки и плакетки — 8 видов в разделе.
Как заказать значки из смолы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Значки из смолы с логотипом оптом
Значки с полимерной заливкой с логотипом оптом делаем от 50 штук, срок от 5 дней, срочно — от 2–3 дней. Латунная основа 0,8 мм, полноцветная УФ-печать на плёнке, сверху купол из полиуретановой или эпоксидной смолы. Круглые 21, 25 и 30 мм от 105 ₽, фигурные от 90 ₽ при тираже 300. Пластиковые полимерные от 70 ₽ при тираже 1 000. Собственное производство в Екатеринбурге.
Заливка создаёт прозрачный объёмный слой над изображением: значок выглядит дороже закатного и не стирается при носке. Формат берут под корпоративную символику, награждения, конференции, welcome pack и мерч-шопы.
Формы и размеры
Базовые размеры под логотип — круглые диаметром 21, 25 и 30 мм. Для лацкана пиджака берут компактные квадрат 13 мм, прямоугольник 12×17 и овал 12×21 — они же самые доступные при малом тираже: от 50 штук по 170 ₽. Под государственную или корпоративную символику есть флаг 27×20 мм. Форму подбираем под пропорции знака: круглый логотип теряется в прямоугольнике, вытянутый — в круге.
Из чего состоит значок
Основа — латунная заготовка толщиной 0,8 мм. На неё наклеивается плёнка с полноцветной УФ-печатью, сверху заливается полиуретановая или эпоксидная смола. Количество цветов в макете на цену не влияет: фотография стоит столько же, сколько одноцветный знак. Крепление — булавка или бабочка, по запросу магнит.
Чем отличается от закатного значка
Закатный значок дешевле и делается быстрее, но у него плоская плёнка под жестью и он выглядит промо-раздаткой. Значок с заливкой тяжелее, с металлической основой и объёмным куполом — его носят на пиджаке и не выбрасывают после мероприятия. Если значок должен остаться у человека надолго, берите заливку.
Условия и упаковка
Минимальный тираж зависит от формы: от 50 штук на компактные фигурные, от 100 на круглые, от 300 на пластиковые полимерные. Упаковка в индивидуальный пакетик и разработка индивидуального дизайна — по 10 ₽ за штуку. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и без. Производство в Екатеринбурге, макет проверяем до запуска тиража с учётом размера значка.
Частые вопросы о значках из смолы
Значки из смолы с логотипом: какой минимальный тираж?
Зависит от вида: значки делаем от 100 штук, медали и жетоны от 50, кубки и статуэтки от 10. Гравировка до 49 штук считается за партию — 3 000 ₽.
Сколько стоит награда с нанесением?
Цена за значок с НДС уже включает латунную основу 0,8 мм, полноцветную УФ-печать и заливку смолой: круглые 21–30 мм — от 140–150 ₽ при 100 шт. и от 105 ₽ при 3 000, фигурные — от 170 ₽ при 50 шт. и 90 ₽ при 300. Пластиковые полимерные — от 70 ₽ при тираже 1 000. Упаковка в пакетик и индивидуальный дизайн — по 10 ₽.
Сделаете именные награды?
Да, можно сделать памятные значки с датой, знаки за стаж или серию значков с разными надписями. Количество цветов в макете на цену не влияет, а нанесение переменных данных, например имени на каждом значке, считается с коэффициентом 1,5. Условия под ваш список уточнит менеджер.
Можно свою форму награды?
Да, форму подбираем под пропорции знака: кроме кругов 21, 25 и 30 мм есть квадрат 13 мм, прямоугольник 12×17, овал 12×21 и флаг 27×20 мм. Если нужна уникальная форма по эскизу, предложим литьё — от 300 штук, оснастка считается отдельно.
Значки из смолы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление — от 5 дней на своём производстве, срочно — от 2–3 дней по согласованию. Под мероприятие с фиксированной датой заказ лучше разместить заранее, чтобы был запас на согласование макета. Точный срок зависит от формы и тиража, назовём его после утверждения макета.
Покажете макет до производства?
Да, макет и визуализацию готовим бесплатно и проверяем до запуска тиража с учётом размера значка — мелкие детали на 13 мм читаются иначе, чем на 30 мм. Образец перед тиражом можем сделать по запросу. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR).
Подберёте футляр или коробку?
Да. Значки упаковываем в индивидуальный пакетик — 10 ₽ за штуку, а для награждений и подарков подберём коробочку или футляр. Вариант упаковки и её стоимость под ваш тираж уточнит менеджер.
Можно точные фирменные цвета?
Печать под смолой полноцветная, поэтому фирменные цвета, градиенты и даже фотографии передаём без доплаты за количество цветов и согласуем на макете до запуска. Если нужно точное попадание в Pantone, предложим значок с цветной эмалью в рельефе металла.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.