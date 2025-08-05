Значки из смолы с логотипом оптом

Значки с полимерной заливкой с логотипом оптом делаем от 50 штук, срок от 5 дней, срочно — от 2–3 дней. Латунная основа 0,8 мм, полноцветная УФ-печать на плёнке, сверху купол из полиуретановой или эпоксидной смолы. Круглые 21, 25 и 30 мм от 105 ₽, фигурные от 90 ₽ при тираже 300. Пластиковые полимерные от 70 ₽ при тираже 1 000. Собственное производство в Екатеринбурге.

Заливка создаёт прозрачный объёмный слой над изображением: значок выглядит дороже закатного и не стирается при носке. Формат берут под корпоративную символику, награждения, конференции, welcome pack и мерч-шопы.

Формы и размеры Базовые размеры под логотип — круглые диаметром 21, 25 и 30 мм. Для лацкана пиджака берут компактные квадрат 13 мм, прямоугольник 12×17 и овал 12×21 — они же самые доступные при малом тираже: от 50 штук по 170 ₽. Под государственную или корпоративную символику есть флаг 27×20 мм. Форму подбираем под пропорции знака: круглый логотип теряется в прямоугольнике, вытянутый — в круге. Из чего состоит значок Основа — латунная заготовка толщиной 0,8 мм. На неё наклеивается плёнка с полноцветной УФ-печатью, сверху заливается полиуретановая или эпоксидная смола. Количество цветов в макете на цену не влияет: фотография стоит столько же, сколько одноцветный знак. Крепление — булавка или бабочка, по запросу магнит. Чем отличается от закатного значка Закатный значок дешевле и делается быстрее, но у него плоская плёнка под жестью и он выглядит промо-раздаткой. Значок с заливкой тяжелее, с металлической основой и объёмным куполом — его носят на пиджаке и не выбрасывают после мероприятия. Если значок должен остаться у человека надолго, берите заливку. Условия и упаковка Минимальный тираж зависит от формы: от 50 штук на компактные фигурные, от 100 на круглые, от 300 на пластиковые полимерные. Упаковка в индивидуальный пакетик и разработка индивидуального дизайна — по 10 ₽ за штуку. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и без. Производство в Екатеринбурге, макет проверяем до запуска тиража с учётом размера значка.