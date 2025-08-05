Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт

Папки для документов с логотипом

Форматы A4 и A5 из экокожи, балакрона и картона. Для переговоров, договоров и комплектов участника. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 50 штукминимальный тираж
  • Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
  • Тиснениерельеф без краски на обложке
  • Формат A4договоры и документы целиком
Смотреть модели Примеры работ

Шаблон для макета:Папка A4 · 220 × 310 мм · PDFвсе шаблоны

Папки для документов с логотипом — AEPRINT
Быстрый расчёт

Ответьте на 3 вопроса — менеджер подготовит расчёт стоимости и срока.

Шаг 1 из 2
Количество
Изделие
Нанесение
Без обязательств и оплаты
Контактные данные

Оставьте контакты — пришлём расчёт и ответим на вопросы.

Шаг 2 из 2
Способ связи *
Ответим в рабочее время
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время и пришлёт расчёт стоимости и срока.

СберРоснефтьРЖДРосатомЕВРАЗБанк России
15 000+ компаний доверяют AEPRINTСбер, РЖД, Росатом, ЕВРАЗ, Банк России, +14
Все клиенты и кейсы

Папки для документов с логотипом — модели

Папки на кнопке, на молнии и с блокнотом внутри: экокожа, балакрон, картон.

  • Папка-уголок А4 с логотипом
    Папка-уголок А4 арт. O19100в наличии 50 000+ шт Для документов А4 УФ-печать ПластикФормат А45 цв. от 21 ₽цена без нанесения
  • Папка Charran с логотипом
    Папка Charran арт. NNTEU38-518896в наличии 10 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка Ткань6 цв. от 266 ₽цена без нанесения
  • Папка Garza с логотипом
    Папка Garza арт. NNTEU38-518902в наличии 10 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка Ткань3 цв. от 116 ₽цена без нанесения
  • Папка формата А4 с логотипом
    Папка формата А4 арт. NNTEU15-329186в наличии 10 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка ТканьФормат А42 цв. от 1 883 ₽цена без нанесения
  • Папка Samar с логотипом
    Папка Samar арт. AGFO7984S158в наличии 5 000+ шт Для документов А4 Печать или тиснение КартонФормат А43 цв. от 1 594 ₽цена без нанесения
  • Папка Yasper с логотипом
    Папка Yasper арт. OFO7980S129в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Печать или тиснение КартонФормат А4 от 279 ₽цена без нанесения
  • Папка Samper с логотипом
    Папка Samper арт. AGFO1184S158в наличии 1 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка ТканьФормат А53 цв. от 5 894 ₽цена без нанесения
  • Папка Ebony с логотипом
    Папка Ebony арт. NNTEU15-329188в наличии 5 000+ шт Для документов А4 Тиснение или УФ-печать ЭкокожаФормат А4 от 3 281 ₽цена без нанесения
  • Папка Berkely с логотипом
    Папка Berkely арт. NNTEU15-339053в наличии 5 000+ шт Застёжка на молнии Шелкография или вышивка ТканьФормат А4 от 3 502 ₽цена без нанесения
  • Папка Sorgax с логотипом
    Папка Sorgax арт. HG346844в наличии 1 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка ТканьФормат А4 от 3 434 ₽цена без нанесения
  • Папка Делос с логотипом
    Папка Делос арт. O923902в наличии 1 000+ шт Для документов А4 Тиснение или УФ-печать ЭкокожаФормат А42 цв. от 1 635 ₽цена без нанесения
  • Папка Norton с логотипом
    Папка Norton арт. O925707в наличии 1 000+ шт Для документов А4 Тиснение или УФ-печать ЭкокожаФормат А4 от 1 996 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни папок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Тиснение или полноцветная печать по обложке
    • Отделение под договор, блокнот и визитки
    • Петля под ручку и карман для флешки
    • Комплект с ручкой и ежедневником
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Папки для документов с логотипом: ещё модель 1Папки для документов с логотипом: ещё модель 2Папки для документов с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем папки для документов на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать папки для документов

  • 01Материал

    Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.

  • 02Формат

    A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.

  • 03Нанесение

    Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.

  • 04Комплектация

    Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.

Как нанести логотип на папку для документов

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тиснениехитот 30 шт.по запросубалакрон, экокожарельефот 3 днейделовые подарки и мерч сотрудникам
Тиснение фольгойот 30 шт.по запросубалакрон, экокожазолото, сереброот 5 днейакцент на логотипе
УФ-печатьот 30 шт.по запросукартон, пластикполноцветот 3 днейцветные логотипы и фото
Шелкографияот 100 шт.по запросубалакрон1–2 цветаот 3 днейбольшие тиражи
Гравировкаот 30 шт.от 25 ₽/штметаллцвет металлаот 3 днейшильды и металлические элементы
Сборка набораот 30 шт.5 ₽/штот 5 днейготовые комплекты в упаковке
  • НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее

Цены на нанесение логотипа на папки для документов

В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
«Тиснение» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Согласование образцадо запуска тиража
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Ежедневники на заказ: работа AEPRINTЕжедневники на заказ
  • Блокноты с логотипом. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTБлокноты с логотипом
  • Блокноты на заказ, печать логотипа на заказБлокноты на заказ
  • Работа AEPRINT: эко-блокнотыЭко-блокноты
  • Календари с нанесением: работа AEPRINTКалендари с нанесением
  • Картхолдеры с нанесением. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКартхолдеры с нанесением
  • Картхолдер на заказ, печать логотипа на заказКартхолдер на заказ
  • Работа AEPRINT: папки для документовПапки для документов
  • Офисные аксессуары: работа AEPRINTОфисные аксессуары
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах

Для каких задач заказывают папки для документов

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Мерч сотрудникамФирменные аксессуары в корпоративных цветах.
  • Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
  • Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
  • КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.

  • ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
  • Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие офисные аксессуары

Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.

Смотреть все офисные аксессуары

Как заказать папки для документов

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С папками для документов часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Папки для документов с логотипом оптом

Производим папки для документов с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Экокожа, натуральная кожа, балакрон, формат А4, с кольцевым механизмом, зажимом, карманами и блокнотом. Тиснение фольгой и блинтовое, гравировка по металлическому шильду. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кожаная папка — рабочий предмет для переговоров и подписания документов: её открывают при клиенте, поэтому логотип на обложке видит вторая сторона сделки. Компании берут папки для отдела продаж, руководителей и как деловой подарок партнёрам.

Конструкция

Папка-планшет с зажимом нужна для документов на подпись и работы стоя. Кольцевой механизм — для комплектов, которые перелистывают. На переговоры берут папку с блокнотом и держателем для ручки, всё в одном. Менеджеру в поле нужны карманы под визитки, флешку и калькулятор. Молния по периметру защищает документы в сумке.

Материал

База — экокожа: широкий выбор цветов, хорошо держит тиснение. Руководителям и в подарок берут натуральную кожу, со временем она приобретает патину. Балакрон — плотный переплётный материал, строже и дешевле. Блинтовое тиснение даёт рельеф в цвет материала, сдержанно и по-деловому. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о папках для документов

Папки для документов с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук на складские модели. Индивидуальные проекты со своим блоком или пошивом — от 300 штук.

Папки для документов с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из папки и нанесения. Складские модели стоят от 21 ₽ за папку-уголок А4 и 116 ₽ (Garza) до 5 894 ₽ (Samper) без нанесения. Гравировка по металлическому шильду — от 25 ₽ за шт., тиснение и печать рассчитаем под модель и тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, макет бесплатно.

Чем тиснение отличается от печати?

Тиснение продавливает логотип в материал: блинтовое даёт рельеф в цвет обложки — сдержанно и по-деловому, фольгой — рельеф золотом, серебром или цветом. Печать наносит краску: УФ-печать передаёт полноцвет и фото на картоне и пластике, шелкография — плотный однотонный логотип на балакроне от 100 шт.

Папки для документов с логотипом: сколько занимает изготовление?

Нанесение тиснением, УФ-печатью или гравировкой выполняем от 3 дней, тиснение фольгой — от 5 дней, сборка комплектов — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если папки нужны к конкретной дате, например к переговорам или конференции, планируйте заказ заранее.

Сделаете образец перед тиражом?

Да, образец согласуем до запуска тиража: вы увидите, как логотип выглядит на выбранном материале. Только после вашего одобрения запускаем производство. Макет и визуализацию готовим бесплатно, смена макета после согласования — 1 000 ₽ за тираж.

Можно подобрать цвет под бренд?

Да, подберём папку из экокожи, балакрона или картона в цвете, близком к фирменному: у экокожи самый широкий выбор цветов. Фольгу для тиснения тоже можно выбрать в цвет бренда, а на картонных папках напечатать фирменную графику УФ-печатью.

Соберёте набор из нескольких предметов?

Да, соберём комплект, например папку с блокнотом и ручкой для переговоров или комплект участника, разложим предметы по упаковке и отгрузим готовыми наборами. Сборка стоит 5 ₽ за набор, тираж от 30 шт., срок от 5 дней.

Подберёте подарочную упаковку?

Да, подберём подарочную упаковку под папку и бюджет — коробку или пакет с логотипом. Для руководителей и партнёров можно собрать подарочный набор из нескольких предметов. Варианты и стоимость пришлём вместе с расчётом.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.