Папки для документов с логотипом оптом

Производим папки для документов с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Экокожа, натуральная кожа, балакрон, формат А4, с кольцевым механизмом, зажимом, карманами и блокнотом. Тиснение фольгой и блинтовое, гравировка по металлическому шильду. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кожаная папка — рабочий предмет для переговоров и подписания документов: её открывают при клиенте, поэтому логотип на обложке видит вторая сторона сделки. Компании берут папки для отдела продаж, руководителей и как деловой подарок партнёрам.

Конструкция Папка-планшет с зажимом нужна для документов на подпись и работы стоя. Кольцевой механизм — для комплектов, которые перелистывают. На переговоры берут папку с блокнотом и держателем для ручки, всё в одном. Менеджеру в поле нужны карманы под визитки, флешку и калькулятор. Молния по периметру защищает документы в сумке. Материал База — экокожа: широкий выбор цветов, хорошо держит тиснение. Руководителям и в подарок берут натуральную кожу, со временем она приобретает патину. Балакрон — плотный переплётный материал, строже и дешевле. Блинтовое тиснение даёт рельеф в цвет материала, сдержанно и по-деловому. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.