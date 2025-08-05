Папки для документов с логотипом
Форматы A4 и A5 из экокожи, балакрона и картона. Для переговоров, договоров и комплектов участника. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Тиснениерельеф без краски на обложке
- Формат A4договоры и документы целиком
Шаблон для макета:Папка A4 · 220 × 310 мм · PDFвсе шаблоны
Папки для документов с логотипом — модели
Папки на кнопке, на молнии и с блокнотом внутри: экокожа, балакрон, картон.
- Папка-уголок А4 арт. O19100в наличии 50 000+ шт Для документов А4 УФ-печать от 21 ₽цена без нанесения
- Папка Charran арт. NNTEU38-518896в наличии 10 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка от 266 ₽цена без нанесения
- Папка Garza арт. NNTEU38-518902в наличии 10 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка от 116 ₽цена без нанесения
- Папка формата А4 арт. NNTEU15-329186в наличии 10 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка от 1 883 ₽цена без нанесения
- Папка Samar арт. AGFO7984S158в наличии 5 000+ шт Для документов А4 Печать или тиснение от 1 594 ₽цена без нанесения
- Папка Yasper арт. OFO7980S129в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Печать или тиснение от 279 ₽цена без нанесения
- Папка Samper арт. AGFO1184S158в наличии 1 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка от 5 894 ₽цена без нанесения
- Папка Ebony арт. NNTEU15-329188в наличии 5 000+ шт Для документов А4 Тиснение или УФ-печать от 3 281 ₽цена без нанесения
- Папка Berkely арт. NNTEU15-339053в наличии 5 000+ шт Застёжка на молнии Шелкография или вышивка от 3 502 ₽цена без нанесения
- Папка Sorgax арт. HG346844в наличии 1 000+ шт Для документов А4 Шелкография или вышивка от 3 434 ₽цена без нанесения
- Папка Делос арт. O923902в наличии 1 000+ шт Для документов А4 Тиснение или УФ-печать от 1 635 ₽цена без нанесения
- Папка Norton арт. O925707в наличии 1 000+ шт Для документов А4 Тиснение или УФ-печать от 1 996 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни папок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Тиснение или полноцветная печать по обложке
- Отделение под договор, блокнот и визитки
- Петля под ручку и карман для флешки
- Комплект с ручкой и ежедневником
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем папки для документов на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать папки для документов
- 01Материал
Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.
- 02Формат
A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.
- 04Комплектация
Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.
Как нанести логотип на папку для документов
- ТиснениеЛоготип продавливается в материал — рельеф без краски, деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами, включая фотографии и паттерны.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам изделия.
- Сборка наборовРазложим предметы по упаковке и отгрузим готовые комплекты.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|картон, пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Сборка набора
|от 30 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 5 дней
|готовые комплекты в упаковке
- НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на папки для документов
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
- Папки для документов
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают папки для документов
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные аксессуары в корпоративных цветах.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- КонференцииКомплект участника с блокнотом и программой.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать папки для документов
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С папками для документов часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Папки для документов с логотипом оптом
Производим папки для документов с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Экокожа, натуральная кожа, балакрон, формат А4, с кольцевым механизмом, зажимом, карманами и блокнотом. Тиснение фольгой и блинтовое, гравировка по металлическому шильду. Собственное производство в Екатеринбурге.
Кожаная папка — рабочий предмет для переговоров и подписания документов: её открывают при клиенте, поэтому логотип на обложке видит вторая сторона сделки. Компании берут папки для отдела продаж, руководителей и как деловой подарок партнёрам.
Конструкция
Папка-планшет с зажимом нужна для документов на подпись и работы стоя. Кольцевой механизм — для комплектов, которые перелистывают. На переговоры берут папку с блокнотом и держателем для ручки, всё в одном. Менеджеру в поле нужны карманы под визитки, флешку и калькулятор. Молния по периметру защищает документы в сумке.
Материал
База — экокожа: широкий выбор цветов, хорошо держит тиснение. Руководителям и в подарок берут натуральную кожу, со временем она приобретает патину. Балакрон — плотный переплётный материал, строже и дешевле. Блинтовое тиснение даёт рельеф в цвет материала, сдержанно и по-деловому. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о папках для документов
Папки для документов с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Индивидуальные проекты со своим блоком или пошивом — от 300 штук.
Папки для документов с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из папки и нанесения. Складские модели стоят от 21 ₽ за папку-уголок А4 и 116 ₽ (Garza) до 5 894 ₽ (Samper) без нанесения. Гравировка по металлическому шильду — от 25 ₽ за шт., тиснение и печать рассчитаем под модель и тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽, макет бесплатно.
Чем тиснение отличается от печати?
Тиснение продавливает логотип в материал: блинтовое даёт рельеф в цвет обложки — сдержанно и по-деловому, фольгой — рельеф золотом, серебром или цветом. Печать наносит краску: УФ-печать передаёт полноцвет и фото на картоне и пластике, шелкография — плотный однотонный логотип на балакроне от 100 шт.
Папки для документов с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение тиснением, УФ-печатью или гравировкой выполняем от 3 дней, тиснение фольгой — от 5 дней, сборка комплектов — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если папки нужны к конкретной дате, например к переговорам или конференции, планируйте заказ заранее.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: вы увидите, как логотип выглядит на выбранном материале. Только после вашего одобрения запускаем производство. Макет и визуализацию готовим бесплатно, смена макета после согласования — 1 000 ₽ за тираж.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, подберём папку из экокожи, балакрона или картона в цвете, близком к фирменному: у экокожи самый широкий выбор цветов. Фольгу для тиснения тоже можно выбрать в цвет бренда, а на картонных папках напечатать фирменную графику УФ-печатью.
Соберёте набор из нескольких предметов?
Да, соберём комплект, например папку с блокнотом и ручкой для переговоров или комплект участника, разложим предметы по упаковке и отгрузим готовыми наборами. Сборка стоит 5 ₽ за набор, тираж от 30 шт., срок от 5 дней.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём подарочную упаковку под папку и бюджет — коробку или пакет с логотипом. Для руководителей и партнёров можно собрать подарочный набор из нескольких предметов. Варианты и стоимость пришлём вместе с расчётом.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.