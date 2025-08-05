Алюминиевые бутылки с логотипом
Нанесение логотипа на лёгкие алюминиевые бутылки с порошковым покрытием: лазерная гравировка и УФ-печать по окружности. Бюджетный и заметный корпоративный мерч.
- От 50 штукминимальный тираж алюминиевых бутылок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Шаблон для макета:Бутылка — развёртка · 200 × 90 мм · PDFвсе шаблоны
Алюминиевые бутылки с логотипом на заказ
Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от объёма, тиража и площади печати
- Алюминиевая бутылка Yaca арт. OMD4004S160в наличии 50 000+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать от 469 ₽цена без нанесения
- Алюминиевая бутылка Fancy арт. U56-0304282в наличии 10 000+ шт Многоразовая бутылка для воды Лазерная гравировка или УФ-печать от 320 ₽цена без нанесения
- Бутылка Renko арт. OBI4214S1251в наличии 10 000+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать от 520 ₽цена без нанесения
- Алюминиевая бутылка Plain Alu арт. O877557в наличии 10 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 488 ₽цена без нанесения
- Алюминиевая бутылка Coloured арт. U56-0304429в наличии 5 000+ шт Многоразовая бутылка для воды Лазерная гравировка или УФ-печать от 360 ₽цена без нанесения
- Алюминиевая бутылка Grom арт. O10046304в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка или УФ-печать от 834 ₽цена без нанесения
- Алюминиевая бутылка Alulight арт. AG5085.05в наличии 500+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать от 446 ₽цена без нанесения
- Алюминиевая бутылка Aeroflex арт. AG5086.07в наличии 500+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать от 358 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни алюминиевых бутылок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Объёмы от 400 мл до 1 литра, вес меньше стальных моделей
- Круговая гравировка по алюминию и УФ-печать полноцветом
- Карабин, ремешок и чехол в комплекте — по запросу
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем алюминиевые бутылки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать алюминиевую бутылку под задачу
- 01Покрытие
Матовое порошковое — под полноцветную печать. Без покрытия — под гравировку.
- 02Объём
400–500 мл — промо и раздатка. 750 мл и литр — туризм и выезды.
- 03Нанесение
Гравировка даёт цвет металла и не стирается. УФ-печать — полноцвет.
- 04Комплектация
Карабин, ремешок для переноски и чехол — по запросу.
Как нанести логотип на алюминиевую бутылку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж алюминиевых бутылок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на алюминиевые бутылки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на алюминиевую бутылку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают алюминиевые бутылки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо и раздаткаБюджетный тираж для выставок, форумов и акций
- Для туризма и outdoorЛёгкая бутылка с карабином для баз отдыха и турклубов
- Корпоративный мерчЗаметный предмет с логотипом в ежедневном обиходе
- Для спортивных событийРаздаточный сувенир участникам забегов и турслётов
- Welcome packБутылка новичку вместе с рюкзаком и футболкой
- Для производствПитьевой режим на объектах и в цехах
- Эко-инициативыМногоразовая бутылка вместо пластиковых на площадке
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать алюминиевые бутылки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и объём бутылкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С алюминиевыми бутылками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Алюминиевые бутылки с логотипом оптом
Производим алюминиевые бутылки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Объём 400–750 мл, винтовая крышка с карабином, порошковое покрытие корпуса в любом цвете. УФ-печать по окружности, тампопечать, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Алюминиевая бутылка — самый дешёвый металлический вариант для массовых тиражей: она легче стали и заметно дешевле, при этом не бьётся и выглядит аккуратнее пластика. Компании берут её на спортивные события, в welcome pack и для раздачи на мероприятиях, где нужен металл, но не нужна термоизоляция.
Чем отличается от стальной
Алюминий однослойный и без вакуума: он не держит температуру и запотевает снаружи от холодного. Зато он в разы легче и дешевле термобутылки того же объёма. Если нужна температура — это сталь с двойной стенкой, если нужен лёгкий и недорогой металл для раздачи — алюминий. Разницу лучше объяснить получателям, иначе часть будет ждать от бутылки свойств термоса.
Покрытие и цвет
Порошковое покрытие наносится на корпус в любом цвете по фирменной палитре, включая подбор по Pantone — это главное преимущество алюминия для брендирования: цвет самой бутылки становится частью логотипа. Матовое покрытие приятнее в руке и меньше собирает отпечатки, глянцевое ярче.
Нанесение
УФ-печать по окружности даёт полноцвет на цветном корпусе. Тампопечать экономичнее на больших тиражах при простом логотипе. Гравировка снимает порошковое покрытие и открывает металл под ним — контрастный эффект, который хорошо смотрится на тёмных корпусах.
Частые вопросы об алюминиевых бутылках
Какой минимальный тираж алюминиевых бутылок?
От 50 штук. Круговая гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.
Чем алюминий отличается от стали?
Алюминиевая бутылка однослойная и без вакуума: она в разы легче и дешевле стальной термобутылки того же объёма, но не держит температуру. Сталь с двойной стенкой нужна, если важно сохранить горячее или холодное. Для лёгкого и недорогого металлического мерча выбирают алюминий.
Алюминиевые бутылки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Круговая гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт., УФ-печать при площади до 10 см² — от 113 ₽ до 74 ₽. Цены указаны за нанесение без стоимости бутылки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Тампопечать для простого логотипа рассчитаем отдельно.
Держит ли алюминиевая бутылка температуру?
Нет, алюминиевая бутылка однослойная и без вакуумной изоляции, поэтому температуру не держит и запотевает снаружи от холодного. Это стоит заранее объяснить получателям. Если нужна термоизоляция, предложим стальные термобутылки.
Можно ли напечатать полноцветный логотип?
Да, УФ-печать по окружности даёт полноцвет на цветном корпусе с порошковым покрытием. Сам корпус можно подобрать в фирменном цвете, включая подбор по Pantone, — тогда цвет бутылки становится частью брендинга. Макет и визуализация бесплатно.
Алюминиевые бутылки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать 360° и УФ-DTF — от 5 дней. Срок зависит от тиража, модели и способа нанесения. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Есть ли модели с карабином?
Да, есть модели с винтовой крышкой и карабином — их удобно крепить к рюкзаку в походах и на турслётах. По запросу комплектуем бутылки ремешком для переноски и чехлом. Подберём вариант под задачу.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём покрытие, объём, нанесение и комплектацию под бюджет: 400–500 мл — для промо и раздатки, 750 мл — для туризма и выездов. Матовое покрытие приятнее в руке, глянцевое ярче, а гравировка эффектно смотрится на тёмных корпусах. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.