Алюминиевые бутылки с логотипом оптом

Производим алюминиевые бутылки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Объём 400–750 мл, винтовая крышка с карабином, порошковое покрытие корпуса в любом цвете. УФ-печать по окружности, тампопечать, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Алюминиевая бутылка — самый дешёвый металлический вариант для массовых тиражей: она легче стали и заметно дешевле, при этом не бьётся и выглядит аккуратнее пластика. Компании берут её на спортивные события, в welcome pack и для раздачи на мероприятиях, где нужен металл, но не нужна термоизоляция.

Чем отличается от стальной Алюминий однослойный и без вакуума: он не держит температуру и запотевает снаружи от холодного. Зато он в разы легче и дешевле термобутылки того же объёма. Если нужна температура — это сталь с двойной стенкой, если нужен лёгкий и недорогой металл для раздачи — алюминий. Разницу лучше объяснить получателям, иначе часть будет ждать от бутылки свойств термоса. Покрытие и цвет Порошковое покрытие наносится на корпус в любом цвете по фирменной палитре, включая подбор по Pantone — это главное преимущество алюминия для брендирования: цвет самой бутылки становится частью логотипа. Матовое покрытие приятнее в руке и меньше собирает отпечатки, глянцевое ярче. Нанесение УФ-печать по окружности даёт полноцвет на цветном корпусе. Тампопечать экономичнее на больших тиражах при простом логотипе. Гравировка снимает порошковое покрытие и открывает металл под ним — контрастный эффект, который хорошо смотрится на тёмных корпусах.