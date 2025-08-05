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Алюминиевые бутылки с логотипом

Нанесение логотипа на лёгкие алюминиевые бутылки с порошковым покрытием: лазерная гравировка и УФ-печать по окружности. Бюджетный и заметный корпоративный мерч.

  • От 50 штукминимальный тираж алюминиевых бутылок
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
  • УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
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Шаблон для макета:Бутылка — развёртка · 200 × 90 мм · PDFвсе шаблоны

Алюминиевые бутылки с логотипом — AEPRINT
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Алюминиевые бутылки с логотипом на заказ

Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от объёма, тиража и площади печати

  • Алюминиевая бутылка Yaca с логотипом
    Алюминиевая бутылка Yaca арт. OMD4004S160в наличии 50 000+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий330 мл6 цв. от 469 ₽цена без нанесения
  • Алюминиевая бутылка Fancy с логотипом
    Алюминиевая бутылка Fancy арт. U56-0304282в наличии 10 000+ шт Многоразовая бутылка для воды Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий500 мл5 цв. от 320 ₽цена без нанесения
  • Бутылка Renko с логотипом
    Бутылка Renko арт. OBI4214S1251в наличии 10 000+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий400 мл6 цв. от 520 ₽цена без нанесения
  • Алюминиевая бутылка Plain Alu с логотипом
    Алюминиевая бутылка Plain Alu арт. O877557в наличии 10 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий650 мл4 цв. от 488 ₽цена без нанесения
  • Алюминиевая бутылка Coloured с логотипом
    Алюминиевая бутылка Coloured арт. U56-0304429в наличии 5 000+ шт Многоразовая бутылка для воды Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий650 мл4 цв. от 360 ₽цена без нанесения
  • Алюминиевая бутылка Grom с логотипом
    Алюминиевая бутылка Grom арт. O10046304в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий650 мл4 цв. от 834 ₽цена без нанесения
  • Алюминиевая бутылка Alulight с логотипом
    Алюминиевая бутылка Alulight арт. AG5085.05в наличии 500+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий750 мл5 цв. от 446 ₽цена без нанесения
  • Алюминиевая бутылка Aeroflex с логотипом
    Алюминиевая бутылка Aeroflex арт. AG5086.07в наличии 500+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать Алюминий400 мл7 цв. от 358 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни алюминиевых бутылок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Объёмы от 400 мл до 1 литра, вес меньше стальных моделей
    • Круговая гравировка по алюминию и УФ-печать полноцветом
    • Карабин, ремешок и чехол в комплекте — по запросу
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Алюминиевые бутылки с логотипом: ещё модель 1Алюминиевые бутылки с логотипом: ещё модель 2Алюминиевые бутылки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем алюминиевые бутылки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать алюминиевую бутылку под задачу

  • 01Покрытие

    Матовое порошковое — под полноцветную печать. Без покрытия — под гравировку.

  • 02Объём

    400–500 мл — промо и раздатка. 750 мл и литр — туризм и выезды.

  • 03Нанесение

    Гравировка даёт цвет металла и не стирается. УФ-печать — полноцвет.

  • 04Комплектация

    Карабин, ремешок для переноски и чехол — по запросу.

Как нанести логотип на алюминиевую бутылку

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж алюминиевых бутылок
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 5 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения на алюминиевые бутылки по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Лазерная гравировкахитот 50 шт.от 56 ₽/штметаллцвет металлаот 3 днейwelcome pack, подарки топ-менеджерам
УФ-печатьот 30 шт.от 74 ₽/штпластик, металлполноцветот 3 днейвыставки, промо, яркие логотипы
Круговая 360°от 30 шт.от 74 ₽/штгладкий корпусполноцветот 5 днейпаттерны и крупные иллюстрации
УФ-DTFот 30 шт.по запросусложный рельефполноцветот 5 днейнестандартные формы корпуса
Печать 1 цветомот 30 шт.−5 % к ценепластик, металлбелый / чёрныйот 3 днейстрогий логотип, экономия на тираже
Переменные данныеот 50 шт.×1,5 к ценеметаллцвет металлаот 5 днейименные подарки сотрудникам
  • Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
  • Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
  • Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит нанесение на алюминиевую бутылку

В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.

Прайс-лист PDF
Тираждо 10 см²до 25 см²до 50 см²до 100 см²Гравировка
до 29 шт по запросу
от 50 шт
от 100 шт
от 300 шт
от 1000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец

Круговая 360°, УФ-DTF, Печать 1 цветом, С лаком — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
  • Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
  • Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают алюминиевые бутылки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Промо и раздаткаБюджетный тираж для выставок, форумов и акций
  • Для туризма и outdoorЛёгкая бутылка с карабином для баз отдыха и турклубов
  • Корпоративный мерчЗаметный предмет с логотипом в ежедневном обиходе
  • Для спортивных событийРаздаточный сувенир участникам забегов и турслётов

  • Welcome packБутылка новичку вместе с рюкзаком и футболкой
  • Для производствПитьевой режим на объектах и в цехах
  • Эко-инициативыМногоразовая бутылка вместо пластиковых на площадке
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды посуды

Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом

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Как заказать алюминиевые бутылки с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и объём бутылкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С алюминиевыми бутылками часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Алюминиевые бутылки с логотипом оптом

Производим алюминиевые бутылки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Объём 400–750 мл, винтовая крышка с карабином, порошковое покрытие корпуса в любом цвете. УФ-печать по окружности, тампопечать, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Алюминиевая бутылка — самый дешёвый металлический вариант для массовых тиражей: она легче стали и заметно дешевле, при этом не бьётся и выглядит аккуратнее пластика. Компании берут её на спортивные события, в welcome pack и для раздачи на мероприятиях, где нужен металл, но не нужна термоизоляция.

Чем отличается от стальной

Алюминий однослойный и без вакуума: он не держит температуру и запотевает снаружи от холодного. Зато он в разы легче и дешевле термобутылки того же объёма. Если нужна температура — это сталь с двойной стенкой, если нужен лёгкий и недорогой металл для раздачи — алюминий. Разницу лучше объяснить получателям, иначе часть будет ждать от бутылки свойств термоса.

Покрытие и цвет

Порошковое покрытие наносится на корпус в любом цвете по фирменной палитре, включая подбор по Pantone — это главное преимущество алюминия для брендирования: цвет самой бутылки становится частью логотипа. Матовое покрытие приятнее в руке и меньше собирает отпечатки, глянцевое ярче.

Нанесение

УФ-печать по окружности даёт полноцвет на цветном корпусе. Тампопечать экономичнее на больших тиражах при простом логотипе. Гравировка снимает порошковое покрытие и открывает металл под ним — контрастный эффект, который хорошо смотрится на тёмных корпусах.

Частые вопросы об алюминиевых бутылках

Какой минимальный тираж алюминиевых бутылок?

От 50 штук. Круговая гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена за штуку.

Чем алюминий отличается от стали?

Алюминиевая бутылка однослойная и без вакуума: она в разы легче и дешевле стальной термобутылки того же объёма, но не держит температуру. Сталь с двойной стенкой нужна, если важно сохранить горячее или холодное. Для лёгкого и недорогого металлического мерча выбирают алюминий.

Алюминиевые бутылки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?

Круговая гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт., УФ-печать при площади до 10 см² — от 113 ₽ до 74 ₽. Цены указаны за нанесение без стоимости бутылки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Тампопечать для простого логотипа рассчитаем отдельно.

Держит ли алюминиевая бутылка температуру?

Нет, алюминиевая бутылка однослойная и без вакуумной изоляции, поэтому температуру не держит и запотевает снаружи от холодного. Это стоит заранее объяснить получателям. Если нужна термоизоляция, предложим стальные термобутылки.

Можно ли напечатать полноцветный логотип?

Да, УФ-печать по окружности даёт полноцвет на цветном корпусе с порошковым покрытием. Сам корпус можно подобрать в фирменном цвете, включая подбор по Pantone, — тогда цвет бутылки становится частью брендинга. Макет и визуализация бесплатно.

Алюминиевые бутылки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать 360° и УФ-DTF — от 5 дней. Срок зависит от тиража, модели и способа нанесения. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.

Есть ли модели с карабином?

Да, есть модели с винтовой крышкой и карабином — их удобно крепить к рюкзаку в походах и на турслётах. По запросу комплектуем бутылки ремешком для переноски и чехлом. Подберём вариант под задачу.

Поможете подобрать модель?

Да, подберём покрытие, объём, нанесение и комплектацию под бюджет: 400–500 мл — для промо и раздатки, 750 мл — для туризма и выездов. Матовое покрытие приятнее в руке, глянцевое ярче, а гравировка эффектно смотрится на тёмных корпусах. Расскажите о задаче — предложим варианты.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.

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