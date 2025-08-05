Рулетки с логотипом
Строительные рулетки 3–5 метров с печатью по корпусу. Профильный подарок для стройки, ремонта и производства. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- 3–5 метровподбираем под задачу
- Для работыстройка, ремонт, монтаж
Рулетки с логотипом — модели
Компактные 3 м, стандартные 5 м, с фиксатором, магнитом и прорезиненным корпусом.
- Брелок-рулетка арт. HG7305/01в наличии 100 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 63 ₽цена без нанесения
- Рулетка Block арт. O716346в наличии 100 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 78 ₽цена без нанесения
- Рулетка Tools арт. 630004.01в наличии 50 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 61 ₽цена без нанесения
- Рулетка Домик арт. O715992в наличии 50 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 100 ₽цена без нанесения
- Рулетка Rivet арт. AGTO0105S103в наличии 10 000+ шт Полезный сувенир для офиса Тампопечать или УФ-печать от 241 ₽цена без нанесения
- Рулетка Stash арт. O5-10403804в наличии 10 000+ шт Полезный сувенир для офиса Тампопечать или УФ-печать от 248 ₽цена без нанесения
- Рулетка Habana арт. O5-10421100в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 118 ₽цена без нанесения
- Рулетка Meter арт. O716317в наличии 10 000+ шт Полезный сувенир для офиса Тампопечать или УФ-печать от 344 ₽цена без нанесения
- Рулетка Pick арт. AGTO0106S103в наличии 10 000+ шт Полезный сувенир для офиса Тампопечать или УФ-печать от 347 ₽цена без нанесения
- Рулетка с фонариком арт. O719452в наличии 10 000+ шт Со встроенным фонариком Тампопечать или УФ-печать от 252 ₽цена без нанесения
- Рулетка Лампочка арт. O709524в наличии 10 000+ шт Носят каждый день с ключами Тампопечать или УФ-печать от 141 ₽цена без нанесения
- Рулетка Дрезден арт. AG39009.15в наличии 5 000+ шт Полезный сувенир для офиса Тампопечать или УФ-печать от 159 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни рулеток в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- УФ-печать полноцветом по корпусу
- Цвет корпуса под фирменный стиль
- Модели с магнитом и прорезиненной вставкой
- Комплект с ножом и фонариком
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем рулетки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать рулетки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на рулетку
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на рулетку
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают рулетки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Строительные компанииПодарок бригадам и партнёрам.
- Сети стройматериаловРаздатка покупателям и в программе лояльности.
- Мебельные производстваПрофильный подарок монтажникам.
- ВыставкиРаздатка на отраслевом стенде.
- Мерч сотрудникамРабочий инструмент в корпоративном цвете.
- 23 ФевраляПрофильный подарок мужской части коллектива.
- Мерч-шопыПозиция для отраслевого магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать рулетки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С рулетками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Рулетки с логотипом оптом
Производим рулетки с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Строительные 3–8 м с металлическим полотном и фиксатором, портновские 150 см на самоскручивающейся ленте. Тампопечать и УФ-печать по корпусу, лазерная гравировка по металлическим моделям. Собственное производство в Екатеринбурге.
Рулетка — рабочий инструмент, который держат в руке и достают по делу, поэтому для строительных, мебельных и монтажных компаний это одна из самых рабочих раздаток: её не выбрасывают и носят с собой на объект. Логотип оказывается перед глазами каждый раз, когда нужно что-то измерить.
Виды под задачу
Подрядчикам, монтажникам, ремонтным бригадам и на строительные выставки идут рулетки 3 и 5 м с фиксатором и клипсой на пояс. Прорабам дарят профессиональный инструмент — 8 м с широким полотном. Компактные брелочные 1–2 м раздают массово и вкладывают в наборы. Портновские 150 см нужны ателье, текстильным производствам, спортивным клубам и фитнес-программам, где измеряют объёмы.
Корпус и нанесение
База для массовых тиражей — пластиковый корпус: любой цвет под фирменный стиль, тампопечать логотипа в 1–2 цвета или УФ-печать полноцветом. Строительной аудитории подходит прорезиненный корпус — не скользит в руке и не боится падений. Металлический гравируем лазером как деловой подарок. Площадь под логотип небольшая, поэтому макет упрощаем до знака и названия, без мелких надписей.
Для кого
Строительные и девелоперские компании раздают рулетки на объектах и выставках. Производители мебели, окон и дверей дарят их замерщикам и дилерам, строительные магазины и базы — за покупку, мебельные салоны — клиенту при заказе. Ателье и текстильные производства берут портновский вариант, фитнес и ЗОЖ-программы — для измерения объёмов участников.
Условия
От 50 штук на складские модели, срок от 5 дней. Упаковка в индивидуальный пакетик или коробочку — по запросу. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о рулетках
Рулетки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Рулетки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Рулетки на складе стоят от 61 ₽ без нанесения, брелок-рулетка — от 63 ₽, профессиональные модели — до 347 ₽. Стоимость печати или гравировки зависит от способа и тиража. Рассчитаем под модель, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Рулетки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На пластиковом корпусе печатаем логотип тампопечатью в 1–2 цвета или УФ полноцветом, металлические модели гравируем лазером как деловой подарок. Площадь под логотип небольшая, поэтому макет упрощаем до знака и названия, без мелких надписей.
Рулетки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Рулетки с логотипом изготавливаем от 5 дней на своём производстве. Срок зависит от модели, тиража и способа нанесения — тампопечать, УФ-печать или гравировка. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на корпусе — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, пластиковый корпус можно выбрать в цвете под фирменный стиль, а логотип напечатать в фирменных цветах. Для строительной аудитории есть прорезиненный корпус — не скользит в руке и не боится падений.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждую рулетку в индивидуальный пакетик или коробочку по запросу — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для подарков к 23 Февраля, раздачи на отраслевых выставках и в программе лояльности.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, рулетка хорошо дополняет набор для строителей, монтажников или замерщиков, подарок к 23 Февраля или мерч сотрудникам. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать на всех видах сувенирной продукции. Полный выбор рулеток по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Рулетки с логотипом — практичный корпоративный сувенир для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Компактный инструмент подходит для строительства, ремонта, производства, торговли и повседневных задач, а нанесение логотипа превращает его в полезный носитель бренда. AEPRINT помогает подобрать рулетки из актуального ассортимента и выполнить брендирование.
Рулетки с логотипом
Брендированная рулетка подходит компаниям, которым нужен функциональный сувенир с фирменным оформлением. На корпус можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или другую графику.
Рулетку можно использовать как самостоятельный корпоративный подарок или включить в подарочный набор. Конкретная модель подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража и бюджета проекта.
Рулетки как корпоративный подарок
Рулетка подходит для подарков сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам. Такой сувенир особенно актуален для компаний, связанных со строительством, производством, недвижимостью, ремонтом и техническими услугами.
Для массового заказа можно выбрать единый вариант продукции и оформить всю серию в корпоративном стиле компании.
Рулетки для строительных компаний
Брендированные рулетки подходят строительным компаниям, подрядчикам, ремонтным организациям и другим предприятиям, где измерительный инструмент используется в работе.
На корпусе можно разместить логотип организации и другую фирменную информацию. Рулетка может стать частью комплекта для сотрудников или корпоративного подарка.
Рулетки для производственных компаний
Рулетки с логотипом подходят для производственных предприятий, монтажных организаций, мастерских и технических служб. Практичный инструмент можно использовать непосредственно в работе или включить в корпоративный набор.
Для крупного предприятия можно заказать единый тираж брендированных рулеток для сотрудников, подразделений или отдельных производственных мероприятий.
Рулетки для выставок и мероприятий
Брендированные рулетки можно использовать на выставках, форумах, презентациях и отраслевых мероприятиях. Компактный формат позволяет использовать их как практичный промосувенир для посетителей стенда и клиентов.
Для конкретного мероприятия можно разработать оформление с логотипом компании, названием события, датой или тематической графикой.
Рулетки для сотрудников
Корпоративная рулетка может использоваться как подарок сотрудникам, элемент welcome-набора или часть комплекта рабочей продукции.
Для разных подразделений компании можно подготовить единый тираж с одинаковым оформлением. При необходимости рулетки можно объединить с другими инструментами, одеждой, сумками и сувенирами.
Рулетки для клиентов и партнёров
Фирменная рулетка подходит для деловых подарков клиентам и партнёрам. Практичный инструмент может использоваться в работе и повседневных задачах, поэтому такой сувенир не ограничивается одним мероприятием.
Для ключевых клиентов можно сформировать подарочный комплект с рулеткой и другими брендированными товарами. Состав набора подбирается индивидуально.
Рулетки с индивидуальным дизайном
Оформление рулетки можно разработать на основе брендбука компании или создать специально под конкретный проект.
В дизайне можно использовать логотип, фирменные цвета, надписи, графические элементы и тематическую символику. Возможности нанесения зависят от конкретной модели и площади поверхности.
Нанесение логотипа на рулетки
AEPRINT выполняет брендирование сувенирной продукции. Способ нанесения на рулетку подбирается с учётом материала корпуса, формы поверхности, площади изображения, особенностей макета и тиража.
На изделие можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или фирменную графику. Перед производством макет адаптируется под выбранную модель.
Конкретная технология нанесения определяется после выбора продукции и проверки макета.
Рулетки в корпоративных наборах
Рулетку можно использовать как один из элементов корпоративного подарочного или рабочего набора. Её можно объединить с другими инструментами, канцелярией, сумками, одеждой и сувенирной продукцией.
Все элементы комплекта можно оформить в едином фирменном стиле. Это позволяет создать цельный подарок для сотрудника, клиента или партнёра.
Рулетки для строительных и технических мероприятий
Брендированные рулетки подходят для профессиональных выставок, строительных форумов, презентаций оборудования, отраслевых конференций и других специализированных мероприятий.
Для такого проекта можно подготовить отдельный дизайн с фирменной символикой компании или названием мероприятия.
Изготовление рулеток с логотипом
AEPRINT предлагает подобрать рулетки из актуального каталога и выполнить брендирование под необходимый тираж и задачу. Рулетки представлены в каталоге сувенирной продукции компании отдельной категорией.
Стоимость и срок изготовления зависят от выбранной модели, способа нанесения и тиража. Конкретные параметры заказа рассчитываются индивидуально.
AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России.
Рулетки с логотипом можно заказать для строительных и производственных компаний, сотрудников, клиентов и партнёров, выставок, профессиональных мероприятий и корпоративных подарков. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, модели, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.