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Рулетки с логотипом — практичный корпоративный сувенир для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Компактный инструмент подходит для строительства, ремонта, производства, торговли и повседневных задач, а нанесение логотипа превращает его в полезный носитель бренда. AEPRINT помогает подобрать рулетки из актуального ассортимента и выполнить брендирование.

Рулетки с логотипом

Брендированная рулетка подходит компаниям, которым нужен функциональный сувенир с фирменным оформлением. На корпус можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или другую графику.

Рулетку можно использовать как самостоятельный корпоративный подарок или включить в подарочный набор. Конкретная модель подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража и бюджета проекта.

Рулетки как корпоративный подарок

Рулетка подходит для подарков сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам. Такой сувенир особенно актуален для компаний, связанных со строительством, производством, недвижимостью, ремонтом и техническими услугами.

Для массового заказа можно выбрать единый вариант продукции и оформить всю серию в корпоративном стиле компании.

Рулетки для строительных компаний

Брендированные рулетки подходят строительным компаниям, подрядчикам, ремонтным организациям и другим предприятиям, где измерительный инструмент используется в работе.

На корпусе можно разместить логотип организации и другую фирменную информацию. Рулетка может стать частью комплекта для сотрудников или корпоративного подарка.

Рулетки для производственных компаний

Рулетки с логотипом подходят для производственных предприятий, монтажных организаций, мастерских и технических служб. Практичный инструмент можно использовать непосредственно в работе или включить в корпоративный набор.

Для крупного предприятия можно заказать единый тираж брендированных рулеток для сотрудников, подразделений или отдельных производственных мероприятий.

Рулетки для выставок и мероприятий

Брендированные рулетки можно использовать на выставках, форумах, презентациях и отраслевых мероприятиях. Компактный формат позволяет использовать их как практичный промосувенир для посетителей стенда и клиентов.

Для конкретного мероприятия можно разработать оформление с логотипом компании, названием события, датой или тематической графикой.

Рулетки для сотрудников

Корпоративная рулетка может использоваться как подарок сотрудникам, элемент welcome-набора или часть комплекта рабочей продукции.

Для разных подразделений компании можно подготовить единый тираж с одинаковым оформлением. При необходимости рулетки можно объединить с другими инструментами, одеждой, сумками и сувенирами.

Рулетки для клиентов и партнёров

Фирменная рулетка подходит для деловых подарков клиентам и партнёрам. Практичный инструмент может использоваться в работе и повседневных задачах, поэтому такой сувенир не ограничивается одним мероприятием.

Для ключевых клиентов можно сформировать подарочный комплект с рулеткой и другими брендированными товарами. Состав набора подбирается индивидуально.

Рулетки с индивидуальным дизайном

Оформление рулетки можно разработать на основе брендбука компании или создать специально под конкретный проект.

В дизайне можно использовать логотип, фирменные цвета, надписи, графические элементы и тематическую символику. Возможности нанесения зависят от конкретной модели и площади поверхности.

Нанесение логотипа на рулетки

AEPRINT выполняет брендирование сувенирной продукции. Способ нанесения на рулетку подбирается с учётом материала корпуса, формы поверхности, площади изображения, особенностей макета и тиража.

На изделие можно нанести логотип компании, название бренда, надпись или фирменную графику. Перед производством макет адаптируется под выбранную модель.

Конкретная технология нанесения определяется после выбора продукции и проверки макета.

Рулетки в корпоративных наборах

Рулетку можно использовать как один из элементов корпоративного подарочного или рабочего набора. Её можно объединить с другими инструментами, канцелярией, сумками, одеждой и сувенирной продукцией.

Все элементы комплекта можно оформить в едином фирменном стиле. Это позволяет создать цельный подарок для сотрудника, клиента или партнёра.

Рулетки для строительных и технических мероприятий

Брендированные рулетки подходят для профессиональных выставок, строительных форумов, презентаций оборудования, отраслевых конференций и других специализированных мероприятий.

Для такого проекта можно подготовить отдельный дизайн с фирменной символикой компании или названием мероприятия.

Изготовление рулеток с логотипом

AEPRINT предлагает подобрать рулетки из актуального каталога и выполнить брендирование под необходимый тираж и задачу. Рулетки представлены в каталоге сувенирной продукции компании отдельной категорией.

Стоимость и срок изготовления зависят от выбранной модели, способа нанесения и тиража. Конкретные параметры заказа рассчитываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку готовой продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России.

Рулетки с логотипом можно заказать для строительных и производственных компаний, сотрудников, клиентов и партнёров, выставок, профессиональных мероприятий и корпоративных подарков. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, модели, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.