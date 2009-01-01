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Мерч под задачу

Отраслевые решения

AEPRINT подбирает корпоративный мерч под конкретную отрасль и задачу бизнеса. Мы учитываем специфику сферы, аудиторию и повод — от подарков сотрудникам до имиджевой продукции для клиентов и партнёров.

Решения по отраслям 13Решения по событиям 9

Как это работает

Вы выбираете отрасль или событие, а мы предлагаем готовый набор продукции, который решает вашу задачу: welcome-паки для новых сотрудников, наборы к отраслевым праздникам, промо-продукцию для мероприятий. Комплектуем под ключ — мерч, упаковка, вложения.

  1. 01Выбираете отрасль или событиеИли просто пишете задачу и повод — для кого подарок и к какой дате.
  2. 02Предлагаем готовый наборWelcome-паки, наборы к праздникам, промо-продукция для мероприятий — под ваш бюджет.
  3. 03Делаем макет и визуализациюПоказываем, как будет выглядеть продукция с вашим логотипом, до запуска тиража.
  4. 04Производим и комплектуемМерч, упаковка, вложения — под ключ, с доставкой по всей России.

Решения по отраслям

Решения по событиям

Нужна сувенирная продукция к празднику? Выберите событие — подскажем, какие товары вам подойдут.

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Работаем с юрлицами по договору, с НДС. Минимальный заказ от установленной суммы, доставка по всей России. Пришлите задачу и повод — предложим состав набора и рассчитаем смету.

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