Отраслевые решения
AEPRINT подбирает корпоративный мерч под конкретную отрасль и задачу бизнеса. Мы учитываем специфику сферы, аудиторию и повод — от подарков сотрудникам до имиджевой продукции для клиентов и партнёров.
Как это работает
Вы выбираете отрасль или событие, а мы предлагаем готовый набор продукции, который решает вашу задачу: welcome-паки для новых сотрудников, наборы к отраслевым праздникам, промо-продукцию для мероприятий. Комплектуем под ключ — мерч, упаковка, вложения.
- 01Выбираете отрасль или событиеИли просто пишете задачу и повод — для кого подарок и к какой дате.
- 02Предлагаем готовый наборWelcome-паки, наборы к праздникам, промо-продукция для мероприятий — под ваш бюджет.
- 03Делаем макет и визуализациюПоказываем, как будет выглядеть продукция с вашим логотипом, до запуска тиража.
- 04Производим и комплектуемМерч, упаковка, вложения — под ключ, с доставкой по всей России.
Решения по отраслям
- Банки и финансыРучки · Картхолдеры · Зарядники · Кожаные ежедневникиСмотреть решение
- IT-компанииЗарядники · Флешки · Сумки или рюкзаки для ноутбуков · ТермокружкиСмотреть решение
- РитейлПолиэтиленовые пакеты · Полиграфия · Футболки · БейджиСмотреть решение
- АвтосалоныАвтобирки · Пакеты майка · Листовки · Парковочные визиткиСмотреть решение
- НедвижимостьПакеты бумажные · Папки фолдеры · Ручки · НаклейкиСмотреть решение
- Сфера услугВизитки · Кожаные блокноты · Кардхолдер · Силиконовые браслетыСмотреть решение
- HR-отделФутболки · Толстовки · Ежедневники · РучкиСмотреть решение
- ГоссекторЕжедневники · Ручки · Кружки · Полиэтиленовые пакетыСмотреть решение
- ГосслужащиеСтильные флешки · Органайзер для столов · Чайные пары · Сумки/папки для документовСмотреть решение
- ПроизводствоПолиграфия · Ежедневники, блокноты · Электроника · Наградная продукцияСмотреть решение
- Учебные заведенияФутболки · Блокноты · Рюкзаки · ФлешкиСмотреть решение
- Здоровье и красотаБумажные пакеты · Сертификаты · Антибактериальные ручки · ФлешкиСмотреть решение
- Рестораны и отелиСиликоновые браслеты · Крафт пакеты · Пакеты майка · Папки фолдерыСмотреть решение
Решения по событиям
Нужна сувенирная продукция к празднику? Выберите событие — подскажем, какие товары вам подойдут.
- 23 февраляТермокружки · Мультитулы · Органайзер для авто · Сумки/ рюкзакиПодобрать мерч
- 8 мартаТермокружки · Мультитулы · Органайзер для авто · Сумки/ рюкзакиПодобрать мерч
- Новый годЭлектроника · Подарочные наборы · Пледы · Варежки, шарфыПодобрать мерч
- День строителяРулетки, мультитулы · Посуда с логотипом · Одежда · ЕжедневникиПодобрать мерч
- День металлургаМеталлические ручки /карандаши · Зарядные устройства · Термокружки · ТекстильПодобрать мерч
- День нефтяникаЕжедневники /планеры для работ · Ланчбоксы · Колонки · АккумуляторыПодобрать мерч
- Массовые мероприятияНаградная продукция · Текстиль с лотогипом · Рюкзаки · Бутылки для водыПодобрать мерч
- Предвыборные кампанииРучки · Брелоки · Пакеты · ФутболкиПодобрать мерч
- Подарки детямФутболки · Флешки, флешки-браслеты · Зарядки для телефонов · Бутылки для водыПодобрать мерч
Не нашли свою отрасль?
Работаем с юрлицами по договору, с НДС. Минимальный заказ от установленной суммы, доставка по всей России. Пришлите задачу и повод — предложим состав набора и рассчитаем смету.