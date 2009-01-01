Вы выбираете отрасль или событие, а мы предлагаем готовый набор продукции, который решает вашу задачу: welcome-паки для новых сотрудников, наборы к отраслевым праздникам, промо-продукцию для мероприятий. Комплектуем под ключ — мерч, упаковка, вложения.

01Выбираете отрасль или событие Или просто пишете задачу и повод — для кого подарок и к какой дате.

02Предлагаем готовый набор Welcome-паки, наборы к праздникам, промо-продукция для мероприятий — под ваш бюджет.

03Делаем макет и визуализацию Показываем, как будет выглядеть продукция с вашим логотипом, до запуска тиража.