Сувениры для туризма, музеев и городских брендов

Для кого собираем сувенирную линейку

Туристско-информационным центрам и сувенирным магазинам нужен ассортимент, который продаётся круглый год. Музейным магазинам — вещи с графикой коллекции или здания. Администрациям и агентствам развития — продукция в едином городском стиле для событий и гостей. Организаторам форумов — комплекты участника и подарки делегациям.

Три уровня цены в одной линейке

Удобно планировать ассортимент сразу на несколько уровней. Массовый — магниты, значки, брелоки и календари. Средний — шопперы, кружки, футболки и бейсболки. Подарочный — худи, термокружки, зонты, пледы и наборы в коробке с символикой. Так у покупателя всегда есть выбор, а у заказчика — подарки для гостей разного статуса.

Городской стиль на разных материалах

Работаем по брендбуку территории или музея: сверяем цвета, шрифты и правила размещения знака. Полноцветную графику печатаем DTF и сублимацией на текстиле, деколью на керамике, УФ-печатью на металле и пластике, герб и надписи вышиваем или гравируем. Макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

Продукция к форумам и визитам делегаций

Для региональных форумов и деловых визитов собираем комплекты участника: шоппер или бумажный пакет, блокнот, ручка, бутылка, бейдж. Для почётных гостей — подарки в фирменной упаковке. Площадку оформляем флагами с символикой мероприятия.

Закупки, документы и доставка

Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО, участвуем в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.