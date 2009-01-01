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Территории и туризм

Сувениры для туризма, музеев и городских брендов

Бренд территории становится заметным, когда его увозят с собой: магнит на холодильнике, шоппер с силуэтом набережной, кружка с гербом в подарочной коробке. AEPRINT производит сувенирную продукцию для туристско-информационных центров, музейных и сувенирных магазинов, агентств развития территорий и организаторов региональных форумов. Производство — собственное, в Екатеринбурге, логотип и графику переносим 15 технологиями нанесения.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Сувениры для туризма, музеев и городских брендов

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Сувениры для туристов, гостей и делегаций

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Шоппер из хлопка Madras с логотипом Шоппер из хлопка Madras Хлопок 140 г/м² от 367 ₽
  • Сумка-тоут Florida с логотипом Сумка-тоут Florida Хлопок 270 г/м² от 846 ₽
  • Кружка Modern с логотипом Кружка Modern Керамика от 789 ₽
  • Чайная пара Sheffield с логотипом Чайная пара Sheffield Фарфор от 839 ₽
  • Термокружка Elwood с логотипом Термокружка Elwood Нержавеющая сталь от 826 ₽
  • Худи Selen с логотипом Худи Selen Хлопок от 1 730 ₽
  • Футболка Ankara с логотипом Футболка Ankara Хлопок от 705 ₽
  • Бейсболка Long Beach с логотипом Бейсболка Long Beach Хлопок от 495 ₽
  • Зонт Auto с логотипом Зонт Auto Ткань от 1 165 ₽
  • Плед Plush с логотипом Плед Plush Полиэстер от 1 103 ₽

Для кого собираем сувенирную линейку

Туристско-информационным центрам и сувенирным магазинам нужен ассортимент, который продаётся круглый год. Музейным магазинам — вещи с графикой коллекции или здания. Администрациям и агентствам развития — продукция в едином городском стиле для событий и гостей. Организаторам форумов — комплекты участника и подарки делегациям.

Три уровня цены в одной линейке

Удобно планировать ассортимент сразу на несколько уровней. Массовый — магниты, значки, брелоки и календари. Средний — шопперы, кружки, футболки и бейсболки. Подарочный — худи, термокружки, зонты, пледы и наборы в коробке с символикой. Так у покупателя всегда есть выбор, а у заказчика — подарки для гостей разного статуса.

Городской стиль на разных материалах

Работаем по брендбуку территории или музея: сверяем цвета, шрифты и правила размещения знака. Полноцветную графику печатаем DTF и сублимацией на текстиле, деколью на керамике, УФ-печатью на металле и пластике, герб и надписи вышиваем или гравируем. Макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

Продукция к форумам и визитам делегаций

Для региональных форумов и деловых визитов собираем комплекты участника: шоппер или бумажный пакет, блокнот, ручка, бутылка, бейдж. Для почётных гостей — подарки в фирменной упаковке. Площадку оформляем флагами с символикой мероприятия.

Закупки, документы и доставка

Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО, участвуем в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.

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Частые вопросы

01

Какие сувениры заказать для туристического центра или магазина?

Основу продаж обычно составляют магниты, значки, брелоки, шопперы и кружки. Для подарочной полки добавляют худи, термокружки, зонты и пледы с символикой города. Подберём ассортимент под средний чек.

02

Можно ли использовать графику музейной коллекции или герб города?

Да, наносим любую графику, на которую у заказчика есть права, и работаем по брендбуку территории. Макет и визуализацию показываем до оплаты.

03

Работаете с администрациями и государственными музеями по 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Да, участвуем в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО.

04

Какой минимальный тираж?

От 10 штук на позицию, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Можно начать с небольшой пробной линейки и дозаказать то, что продаётся лучше.

05

Как вы доставляете продукцию в другие регионы?

Отправляем по России транспортными компаниями и СДЭК, в Екатеринбурге возможен самовывоз. Для большинства позиций до тиража делаем образец.

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