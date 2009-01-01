Мерч для HR-отдела
Корпоративная продукция помогает сделать взаимодействие компании с сотрудниками более заметным и запоминающимся. Фирменные изделия можно использовать в повседневной работе, дарить сотрудникам по значимым поводам или включать в программы адаптации и мотивации.
Состав корпоративного мерча подбирается индивидуально. При выборе учитываются задачи HR-отдела, количество сотрудников, формат мероприятия и бюджет проекта.
Welcome-наборы для новых сотрудников
Брендированный welcome-набор помогает познакомить нового сотрудника с компанией и с первых дней сформировать ощущение принадлежности к команде. В состав можно включить практичные предметы для работы, отдыха и повседневного использования.
Оформление всех элементов набора можно выдержать в едином фирменном стиле. Это позволяет сделать welcome-набор частью корпоративной культуры и визуальной коммуникации работодателя.
Корпоративные подарки для сотрудников
Сувенирную продукцию можно использовать для поздравления сотрудников с праздниками, профессиональными достижениями, годовщинами работы в компании и другими значимыми событиями.
Для разных категорий сотрудников можно подготовить различные варианты подарков, сохраняя общую концепцию корпоративного мерча. Состав и уровень подарка определяются индивидуально в зависимости от количества получателей и бюджета.
Мерч для мотивации и вовлечения сотрудников
Фирменная продукция может использоваться в программах поощрения и мотивации персонала. Брендированные подарки помогают отмечать достижения сотрудников, поддерживать вовлечённость и формировать положительное отношение к компании.
Корпоративный мерч также можно использовать в рамках внутренних конкурсов, командных активностей и других HR-программ. Для конкретного проекта можно разработать отдельную концепцию оформления.
Сувениры для корпоративных мероприятий
Брендированную продукцию можно использовать на тимбилдингах, корпоративных праздниках, конференциях, обучающих мероприятиях и внутренних встречах компании.
Для события можно подготовить единую серию продукции с логотипом компании, названием мероприятия, датой или другой фирменной графикой. Такой подход помогает создать общую атмосферу и визуально объединить участников.
Брендирование продукции для HR
AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, одежду, полиграфию, посуду, электронику, сумки и другие категории корпоративного мерча.
Для брендирования используются различные технологии: шелкография, тампопечать, лазерная гравировка, УФ-печать, DTF-печать, вышивка, тиснение и другие способы нанесения. Подходящая технология определяется материалом изделия, особенностями макета и тиражом.
Корпоративный мерч для сотрудников компании
Фирменную продукцию можно использовать не только как подарок, но и как часть повседневной корпоративной культуры. Одежда, аксессуары и другие брендированные изделия помогают сотрудникам чувствовать принадлежность к компании и одновременно формируют единый визуальный образ команды.
Для разных подразделений можно разработать отдельные элементы оформления, сохранив общую стилистику бренда. Это позволяет адаптировать мерч под особенности компании и конкретные HR-задачи.
Изготовление сувенирной продукции для HR-отдела
AEPRINT помогает подобрать продукцию под задачу HR-отдела, разработать дизайн и организовать производство брендированного мерча. Можно заказать как отдельные позиции, так и комплексное решение с несколькими категориями продукции.
Конкретный срок изготовления зависит от выбранной продукции, технологии нанесения и тиража. Минимальный тираж также определяется категорией товара, поэтому параметры корпоративного заказа согласовываются индивидуально.
AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.
Мерч для HR-отдела можно заказать для адаптации новых сотрудников, корпоративных подарков, мотивационных программ, внутренних мероприятий и других задач. Конкретный состав продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, количества сотрудников, формата проекта и бюджета.