Мерч для HR-отдела

Корпоративная продукция помогает сделать взаимодействие компании с сотрудниками более заметным и запоминающимся. Фирменные изделия можно использовать в повседневной работе, дарить сотрудникам по значимым поводам или включать в программы адаптации и мотивации.

Состав корпоративного мерча подбирается индивидуально. При выборе учитываются задачи HR-отдела, количество сотрудников, формат мероприятия и бюджет проекта.

Welcome-наборы для новых сотрудников

Брендированный welcome-набор помогает познакомить нового сотрудника с компанией и с первых дней сформировать ощущение принадлежности к команде. В состав можно включить практичные предметы для работы, отдыха и повседневного использования.

Оформление всех элементов набора можно выдержать в едином фирменном стиле. Это позволяет сделать welcome-набор частью корпоративной культуры и визуальной коммуникации работодателя.

Корпоративные подарки для сотрудников

Сувенирную продукцию можно использовать для поздравления сотрудников с праздниками, профессиональными достижениями, годовщинами работы в компании и другими значимыми событиями.

Для разных категорий сотрудников можно подготовить различные варианты подарков, сохраняя общую концепцию корпоративного мерча. Состав и уровень подарка определяются индивидуально в зависимости от количества получателей и бюджета.

Мерч для мотивации и вовлечения сотрудников

Фирменная продукция может использоваться в программах поощрения и мотивации персонала. Брендированные подарки помогают отмечать достижения сотрудников, поддерживать вовлечённость и формировать положительное отношение к компании.

Корпоративный мерч также можно использовать в рамках внутренних конкурсов, командных активностей и других HR-программ. Для конкретного проекта можно разработать отдельную концепцию оформления.

Сувениры для корпоративных мероприятий

Брендированную продукцию можно использовать на тимбилдингах, корпоративных праздниках, конференциях, обучающих мероприятиях и внутренних встречах компании.

Для события можно подготовить единую серию продукции с логотипом компании, названием мероприятия, датой или другой фирменной графикой. Такой подход помогает создать общую атмосферу и визуально объединить участников.

Брендирование продукции для HR

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, одежду, полиграфию, посуду, электронику, сумки и другие категории корпоративного мерча.

Для брендирования используются различные технологии: шелкография, тампопечать, лазерная гравировка, УФ-печать, DTF-печать, вышивка, тиснение и другие способы нанесения. Подходящая технология определяется материалом изделия, особенностями макета и тиражом.

Корпоративный мерч для сотрудников компании

Фирменную продукцию можно использовать не только как подарок, но и как часть повседневной корпоративной культуры. Одежда, аксессуары и другие брендированные изделия помогают сотрудникам чувствовать принадлежность к компании и одновременно формируют единый визуальный образ команды.

Для разных подразделений можно разработать отдельные элементы оформления, сохранив общую стилистику бренда. Это позволяет адаптировать мерч под особенности компании и конкретные HR-задачи.

Изготовление сувенирной продукции для HR-отдела

AEPRINT помогает подобрать продукцию под задачу HR-отдела, разработать дизайн и организовать производство брендированного мерча. Можно заказать как отдельные позиции, так и комплексное решение с несколькими категориями продукции.

Конкретный срок изготовления зависит от выбранной продукции, технологии нанесения и тиража. Минимальный тираж также определяется категорией товара, поэтому параметры корпоративного заказа согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.

Мерч для HR-отдела можно заказать для адаптации новых сотрудников, корпоративных подарков, мотивационных программ, внутренних мероприятий и других задач. Конкретный состав продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, количества сотрудников, формата проекта и бюджета.