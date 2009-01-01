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Отраслевое решение

Решение для отдела персонала

Сувенирная продукция и корпоративный мерч для HR-отдела помогают решать сразу несколько задач: знакомить новых сотрудников с корпоративной культурой, поддерживать командный дух, мотивировать персонал и формировать привлекательный образ работодателя. AEPRINT подбирает и производит брендированную продукцию для адаптации сотрудников, внутренних мероприятий, корпоративных подарков и HR-проектов.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Толстовка Kulonga с логотипомЕжедневник А5 Torino с логотипомРучка-стилус Touch с логотипомВнешний аккумулятор LAVA 10D с логотипом

Что заказывают чаще всего

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Примеры подарков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Толстовка Kulonga с логотипом Толстовка Kulonga Ярко-синяя от 1200 ₽
  • Ежедневник А5 Torino с логотипом Ежедневник А5 Torino Черный от 939 ₽
  • Ручка-стилус Touch с логотипом Ручка-стилус Touch Черный от 649 ₽
  • Внешний аккумулятор LAVA 10D с логотипом Внешний аккумулятор LAVA 10D Cиний от 1390 ₽
  • Рюкзак PRIKAN с логотипом Рюкзак PRIKAN Серый от 3190 ₽
  • Флешка HOOK с логотипом Флешка HOOK Серебристая от 322 ₽
  • Лента для бейджа Neckband с логотипом Лента для бейджа Neckband Синяя от 70 ₽
  • Кружка с логотипом Кружка Белый/Голубой от 906 ₽
  • Термокружка FLOCK с логотипом Термокружка FLOCK Синий от 650 ₽
  • Сумка шоппер ECO 116 с логотипом Сумка шоппер ECO 116 Черный от 189 ₽

Мерч для HR-отдела

Корпоративная продукция помогает сделать взаимодействие компании с сотрудниками более заметным и запоминающимся. Фирменные изделия можно использовать в повседневной работе, дарить сотрудникам по значимым поводам или включать в программы адаптации и мотивации.

Состав корпоративного мерча подбирается индивидуально. При выборе учитываются задачи HR-отдела, количество сотрудников, формат мероприятия и бюджет проекта.

Welcome-наборы для новых сотрудников

Брендированный welcome-набор помогает познакомить нового сотрудника с компанией и с первых дней сформировать ощущение принадлежности к команде. В состав можно включить практичные предметы для работы, отдыха и повседневного использования.

Оформление всех элементов набора можно выдержать в едином фирменном стиле. Это позволяет сделать welcome-набор частью корпоративной культуры и визуальной коммуникации работодателя.

Корпоративные подарки для сотрудников

Сувенирную продукцию можно использовать для поздравления сотрудников с праздниками, профессиональными достижениями, годовщинами работы в компании и другими значимыми событиями.

Для разных категорий сотрудников можно подготовить различные варианты подарков, сохраняя общую концепцию корпоративного мерча. Состав и уровень подарка определяются индивидуально в зависимости от количества получателей и бюджета.

Мерч для мотивации и вовлечения сотрудников

Фирменная продукция может использоваться в программах поощрения и мотивации персонала. Брендированные подарки помогают отмечать достижения сотрудников, поддерживать вовлечённость и формировать положительное отношение к компании.

Корпоративный мерч также можно использовать в рамках внутренних конкурсов, командных активностей и других HR-программ. Для конкретного проекта можно разработать отдельную концепцию оформления.

Сувениры для корпоративных мероприятий

Брендированную продукцию можно использовать на тимбилдингах, корпоративных праздниках, конференциях, обучающих мероприятиях и внутренних встречах компании.

Для события можно подготовить единую серию продукции с логотипом компании, названием мероприятия, датой или другой фирменной графикой. Такой подход помогает создать общую атмосферу и визуально объединить участников.

Брендирование продукции для HR

AEPRINT выполняет нанесение логотипов и фирменной графики на сувенирную продукцию, одежду, полиграфию, посуду, электронику, сумки и другие категории корпоративного мерча.

Для брендирования используются различные технологии: шелкография, тампопечать, лазерная гравировка, УФ-печать, DTF-печать, вышивка, тиснение и другие способы нанесения. Подходящая технология определяется материалом изделия, особенностями макета и тиражом.

Корпоративный мерч для сотрудников компании

Фирменную продукцию можно использовать не только как подарок, но и как часть повседневной корпоративной культуры. Одежда, аксессуары и другие брендированные изделия помогают сотрудникам чувствовать принадлежность к компании и одновременно формируют единый визуальный образ команды.

Для разных подразделений можно разработать отдельные элементы оформления, сохранив общую стилистику бренда. Это позволяет адаптировать мерч под особенности компании и конкретные HR-задачи.

Изготовление сувенирной продукции для HR-отдела

AEPRINT помогает подобрать продукцию под задачу HR-отдела, разработать дизайн и организовать производство брендированного мерча. Можно заказать как отдельные позиции, так и комплексное решение с несколькими категориями продукции.

Конкретный срок изготовления зависит от выбранной продукции, технологии нанесения и тиража. Минимальный тираж также определяется категорией товара, поэтому параметры корпоративного заказа согласовываются индивидуально.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку по Екатеринбургу и в другие регионы России. Собственное производство позволяет контролировать процесс от подготовки макета до выпуска и отгрузки готовой продукции.

Мерч для HR-отдела можно заказать для адаптации новых сотрудников, корпоративных подарков, мотивационных программ, внутренних мероприятий и других задач. Конкретный состав продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, количества сотрудников, формата проекта и бюджета.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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