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Подарки клиентам и партнёрам с логотипом

Подарок клиенту или партнёру — это продолжение вашего сервиса: по нему судят о компании так же, как по качеству работы. AEPRINT собирает премиальные наборы с логотипом под бюджет и повод: к Новому году, к годовщине сотрудничества, после крупной сделки или к профессиональному празднику клиента.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Подарки клиентам и партнёрам с логотипом

Что заказывают чаще всего

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Примеры подарков клиентам

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Термос Skydive с логотипом Термос Skydive Нержавеющая сталь от 1 000 ₽
  • Набор с пледом и свечой с логотипом Набор с пледом и свечой Хлопок от 3 890 ₽
  • Набор Ton Memory с логотипом Набор Ton Memory Экокожа от 2 697 ₽
  • Чайная пара Bristol с логотипом Чайная пара Bristol Фарфор от 1 046 ₽
  • Часы Smiley с логотипом Часы Smiley Бамбук от 2 039 ₽
  • Флешка кожаная прямоугольная с логотипом Флешка кожаная прямоугольная Кожа от 913 ₽
  • Ежедневник In Velour с логотипом Ежедневник In Velour Велюр от 1 293 ₽
  • Ручка Opera с логотипом Ручка Opera Металл от 968 ₽
  • Набор Rules с логотипом Набор Rules Пластик от 1 990 ₽
  • Набор для коктейлей Pourpour с логотипом Набор для коктейлей Pourpour Нержавеющая сталь от 1 900 ₽

Какие подарки клиентам дарят компании

Чаще всего заказывают наборы из 3–5 предметов в фирменной коробке: плед, термос или термокружка, ежедневник, вкусный подарок. Для ключевых клиентов добавляют кожаные аксессуары, настольные часы, чайные пары и декантеры.

Важно, чтобы вещь была полезной и оставалась на столе или в машине — тогда логотип работает годами, а не до первой уборки.

Фирменная упаковка и персонализация

Коробка задаёт первое впечатление: печать или тиснение логотипа на крышке, ложемент под предметы, лента, открытка с текстом от руководителя.

Для VIP-клиентов делаем персонализацию — гравировку имени на термосе или ежедневнике, именную открытку, отдельный цвет упаковки.

Вышивка, гравировка и тиснение вместо печати

Премиальные подарки брендируют сдержанно: вышивка на пледах и текстиле, лазерная гравировка на металле и дереве, блинтовое тиснение на коже и ежедневниках. Такой логотип выглядит дорого и не стирается.

Бюджет подарка на одного клиента

Базовый набор — от 1 900 ₽, расширенный — 3 000–5 000 ₽, VIP-подарок — от 10 000 ₽. Подберём состав под вашу сумму и покажем визуализацию до запуска тиража.

Сроки и доставка по адресам

Тираж от 10 наборов. Производство — от 5 рабочих дней в зависимости от нанесения. Можем разослать подарки клиентам по списку адресов по всей России.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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