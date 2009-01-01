Какие подарки клиентам дарят компании

Чаще всего заказывают наборы из 3–5 предметов в фирменной коробке: плед, термос или термокружка, ежедневник, вкусный подарок. Для ключевых клиентов добавляют кожаные аксессуары, настольные часы, чайные пары и декантеры.

Важно, чтобы вещь была полезной и оставалась на столе или в машине — тогда логотип работает годами, а не до первой уборки.

Фирменная упаковка и персонализация

Коробка задаёт первое впечатление: печать или тиснение логотипа на крышке, ложемент под предметы, лента, открытка с текстом от руководителя.

Для VIP-клиентов делаем персонализацию — гравировку имени на термосе или ежедневнике, именную открытку, отдельный цвет упаковки.

Вышивка, гравировка и тиснение вместо печати

Премиальные подарки брендируют сдержанно: вышивка на пледах и текстиле, лазерная гравировка на металле и дереве, блинтовое тиснение на коже и ежедневниках. Такой логотип выглядит дорого и не стирается.

Бюджет подарка на одного клиента

Базовый набор — от 1 900 ₽, расширенный — 3 000–5 000 ₽, VIP-подарок — от 10 000 ₽. Подберём состав под вашу сумму и покажем визуализацию до запуска тиража.

Сроки и доставка по адресам

Тираж от 10 наборов. Производство — от 5 рабочих дней в зависимости от нанесения. Можем разослать подарки клиентам по списку адресов по всей России.