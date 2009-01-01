Подарок сотрудникам: полезные вещи для дома и работы

Для сотрудников подходят предметы, которыми будут пользоваться после праздников: пледы, термокружки, кружки, толстовки, шапки, шарфы, электроника и офисные аксессуары. Выбор зависит от того, должен ли подарок использоваться преимущественно дома, в дороге или на рабочем месте.

Например, плед и кружка формируют домашний зимний набор, а ежедневник, ручка и настольный органайзер — рабочий. При этом не обязательно делать каждый предмет одинаковым: достаточно объединить их общим цветом, логотипом или графическим элементом компании.

Новогодний подарок для клиента или партнёра

Для деловых подарков обычно важнее универсальность и внешний вид. Здесь подходят термокружки, посуда, электроника, ежедневники и готовые подарочные наборы. Если подарок предназначен для конкретного партнёра, состав можно сделать более индивидуальным, а для большого клиентского тиража — выбрать одну модель и единое оформление.

Отдельная задача — подарки руководителям и ключевым партнёрам. В этом случае можно использовать более презентационные модели посуды, аксессуары для рабочего стола или набор из нескольких предметов с общей концепцией оформления.

Что можно собрать в один новогодний набор

Состав набора определяется не количеством предметов, а сценарием использования. Один из вариантов — посуда + чай или кофе + сладости. Другой — ежедневник + ручка + настольный аксессуар. Для зимнего подарка можно объединить плед, кружку и варежки.

Если в компании принято вручать одинаковые подарки большой команде, состав можно стандартизировать. Для клиентов и партнёров допускается несколько уровней комплектации, чтобы сохранить единую концепцию при разном наполнении.

Логотип не обязан быть главным элементом подарка

Фирменное оформление можно распределить между несколькими предметами. На ежедневнике достаточно небольшого тиснения, на кружке — лаконичного логотипа, а на упаковке можно использовать полноценную графику в корпоративных цветах.

Для разных материалов AEPRINT применяет разные технологии: лазерную гравировку, УФ-печать, шелкографию, DTF-печать, тиснение, вышивку и другие способы нанесения. Конкретная технология зависит от поверхности выбранного изделия и макета.

Упаковка — часть самого подарка

Если несколько предметов собираются в один комплект, упаковку лучше проектировать одновременно с содержимым. Для новогодних наборов используются бумажные и крафтовые пакеты, коробки и другие варианты индивидуального оформления.

Фирменную упаковку можно сделать самостоятельным элементом дизайна: использовать логотип, корпоративные цвета, новогоднюю графику или короткое обращение к получателю. При этом упаковка должна соответствовать размеру и составу конкретного набора, чтобы предметы внутри не выглядели случайным набором продукции.

Когда нужен большой корпоративный тираж

При заказе подарков для сотрудников или клиентов важно заранее определить количество получателей и состав набора. Это позволяет подобрать модели с нужным наличием, согласовать способ нанесения и рассчитать упаковку до запуска производства.

Для разных категорий получателей можно сделать несколько комплектаций в рамках одной концепции. Например, сотрудникам подготовить практичный набор, клиентам — компактный подарок, а ключевым партнёрам — расширенную версию с дополнительной упаковкой.

Новогодние подарки AEPRINT: от продукции до готового набора

AEPRINT работает с корпоративными заказами и может объединить в одном проекте подбор продукции, брендирование и упаковку. Собственное производство в Екатеринбурге позволяет выполнять нанесение на разных типах продукции, а команда дизайнеров и менеджеров помогает согласовать состав и оформление заказа.

Для юридических лиц работа ведётся по договору, с полным комплектом закрывающих документов, с НДС или без НДС. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. При необходимости AEPRINT также выполняет срочные заказы: производство отдельных позиций возможно от 2–3 дней в зависимости от продукции и задачи.

Для новогоднего проекта имеет смысл начинать не с выбора конкретного сувенира, а с трёх параметров: кому предназначен подарок, какой бюджет заложен на одного получателя и как он должен использоваться. После этого проще определить состав набора, способ брендирования и формат упаковки.