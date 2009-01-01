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Мерч к празднику

Корпоративные новогодние подарки

Корпоративные новогодние подарки — это не обязательно один универсальный сувенир для всех. Для сотрудников, клиентов и деловых партнёров можно собрать разные наборы, сохранив общую фирменную стилистику. AEPRINT помогает подобрать продукцию, брендировать её и объединить несколько предметов в готовый подарок с индивидуальной упаковкой.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Корпоративные новогодние подарки

Что заказывают к этому празднику

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Новогодние корпоративные подарки

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Подарочный набор Portobello с логотипом Подарочный набор Portobello Красный от 4626 ₽
  • Плед Field с логотипом Плед Field Красный от 2350 ₽
  • Варежки Heat Trick с логотипом Варежки Heat Trick Красный от 849 ₽
  • Плед Onego с логотипом Плед Onego Серый от 4043 ₽
  • Настольный органайзер Bamboo с логотипом Настольный органайзер Bamboo от 2499 ₽
  • Портативное зарядное устройство с логотипом Портативное зарядное устройство Черный/Белый от 552 ₽
  • Набор Cortado с логотипом Набор Cortado от 1 647 ₽
  • Термос Noblek с логотипом Термос Noblek от 1 478 ₽

Подарки по бюджету

Цены за изделие без нанесения · логотип и упаковку посчитаем под тираж

До 1 000 ₽

Массовый подарок всем сотрудникам: полезная вещь с логотипом, которой пользуются каждый день.

1 000–3 000 ₽

Готовый набор в коробке: сотрудникам с особыми заслугами, команде проекта, постоянным клиентам.

3 000–5 000 ₽

Подарок партнёру или руководителю: несколько предметов, премиальная упаковка, нанесение на каждом.

От 5 000 ₽

VIP-подарок ключевым клиентам и первым лицам: статусные материалы, гравировка, индивидуальная коробка.

Когда заказывать новогодние подарки

Если начать в октябре или в первой половине ноября, успеваем всё, включая наборы со сборкой и фирменной упаковкой. В декабре производство загружено до предела, а популярные модели и цвета заканчиваются на складах.

  1. ОктябрьПодбор и расчёт

    Определяем аудиторию, тираж и бюджет на человека. Пришлём подборку с ценами за 1 день.

  2. До середины ноябряМакет и запуск

    Согласуем визуализацию с логотипом и упаковку, запускаем тираж. Складские модели с нанесением делаем от 3–5 дней.

  3. НоябрьПроизводство и сборка

    Нанесение на своём производстве, сборка наборов, вкладыши и открытки. Сложные наборы с коробкой занимают 4–6 недель.

  4. Начало декабряДоставка

    Отправляем по России транспортной компанией, подарки приезжают до корпоратива, а не в последний день.

Подарок сотрудникам: полезные вещи для дома и работы

Для сотрудников подходят предметы, которыми будут пользоваться после праздников: пледы, термокружки, кружки, толстовки, шапки, шарфы, электроника и офисные аксессуары. Выбор зависит от того, должен ли подарок использоваться преимущественно дома, в дороге или на рабочем месте.

Например, плед и кружка формируют домашний зимний набор, а ежедневник, ручка и настольный органайзер — рабочий. При этом не обязательно делать каждый предмет одинаковым: достаточно объединить их общим цветом, логотипом или графическим элементом компании.

Новогодний подарок для клиента или партнёра

Для деловых подарков обычно важнее универсальность и внешний вид. Здесь подходят термокружки, посуда, электроника, ежедневники и готовые подарочные наборы. Если подарок предназначен для конкретного партнёра, состав можно сделать более индивидуальным, а для большого клиентского тиража — выбрать одну модель и единое оформление.

Отдельная задача — подарки руководителям и ключевым партнёрам. В этом случае можно использовать более презентационные модели посуды, аксессуары для рабочего стола или набор из нескольких предметов с общей концепцией оформления.

Что можно собрать в один новогодний набор

Состав набора определяется не количеством предметов, а сценарием использования. Один из вариантов — посуда + чай или кофе + сладости. Другой — ежедневник + ручка + настольный аксессуар. Для зимнего подарка можно объединить плед, кружку и варежки.

Если в компании принято вручать одинаковые подарки большой команде, состав можно стандартизировать. Для клиентов и партнёров допускается несколько уровней комплектации, чтобы сохранить единую концепцию при разном наполнении.

Логотип не обязан быть главным элементом подарка

Фирменное оформление можно распределить между несколькими предметами. На ежедневнике достаточно небольшого тиснения, на кружке — лаконичного логотипа, а на упаковке можно использовать полноценную графику в корпоративных цветах.

Для разных материалов AEPRINT применяет разные технологии: лазерную гравировку, УФ-печать, шелкографию, DTF-печать, тиснение, вышивку и другие способы нанесения. Конкретная технология зависит от поверхности выбранного изделия и макета.

Упаковка — часть самого подарка

Если несколько предметов собираются в один комплект, упаковку лучше проектировать одновременно с содержимым. Для новогодних наборов используются бумажные и крафтовые пакеты, коробки и другие варианты индивидуального оформления.

Фирменную упаковку можно сделать самостоятельным элементом дизайна: использовать логотип, корпоративные цвета, новогоднюю графику или короткое обращение к получателю. При этом упаковка должна соответствовать размеру и составу конкретного набора, чтобы предметы внутри не выглядели случайным набором продукции.

Когда нужен большой корпоративный тираж

При заказе подарков для сотрудников или клиентов важно заранее определить количество получателей и состав набора. Это позволяет подобрать модели с нужным наличием, согласовать способ нанесения и рассчитать упаковку до запуска производства.

Для разных категорий получателей можно сделать несколько комплектаций в рамках одной концепции. Например, сотрудникам подготовить практичный набор, клиентам — компактный подарок, а ключевым партнёрам — расширенную версию с дополнительной упаковкой.

Новогодние подарки AEPRINT: от продукции до готового набора

AEPRINT работает с корпоративными заказами и может объединить в одном проекте подбор продукции, брендирование и упаковку. Собственное производство в Екатеринбурге позволяет выполнять нанесение на разных типах продукции, а команда дизайнеров и менеджеров помогает согласовать состав и оформление заказа.

Для юридических лиц работа ведётся по договору, с полным комплектом закрывающих документов, с НДС или без НДС. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. При необходимости AEPRINT также выполняет срочные заказы: производство отдельных позиций возможно от 2–3 дней в зависимости от продукции и задачи.

Для новогоднего проекта имеет смысл начинать не с выбора конкретного сувенира, а с трёх параметров: кому предназначен подарок, какой бюджет заложен на одного получателя и как он должен использоваться. После этого проще определить состав набора, способ брендирования и формат упаковки.

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Частые вопросы

01

Когда заказывать новогодние корпоративные подарки?

Оптимально в октябре или до середины ноября. Складские модели с нанесением делаем от 3–5 дней, наборы со сборкой и фирменной коробкой занимают 4–6 недель. В декабре производство загружено, а популярные модели и цвета успевают закончиться на складах.

02

Сколько стоит новогодний подарок сотруднику с логотипом?

Массовый подарок с нанесением укладывается в 600–1 000 ₽: ежедневник, термос, плед или пауэрбанк. Готовый набор в коробке стоит 1 300–3 000 ₽, подарок партнёру от 3 000 до 5 000 ₽ и выше. Цены на сайте указаны без нанесения, точную смету пришлём под ваш тираж.

03

Какой минимальный тираж новогодних подарков?

От 10 штук, минимальная сумма заказа 30 000 ₽. На тиражах от 100–300 штук цена за подарок заметно ниже.

04

Соберёте наборы с открыткой и упаковкой?

Да. Собираем наборы из нескольких предметов, кладём вкладыш или открытку, упаковываем в коробку с логотипом. Можно сделать разные наборы для сотрудников, клиентов и руководителей в одном стиле.

05

Можно ли нанести имя на каждый подарок?

Да, персонализируем каждое изделие: имя и должность гравировкой, вышивкой или печатью. Срок и цену рассчитаем после согласования списка.

06

Доставляете новогодние подарки по России?

Да, отправляем транспортными компаниями в любой город. Можем разослать подарки по нескольким адресам или филиалам.

07

Работаете по договору с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы.

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