Если вы планируете корпоративный мерч или подарки на Новый год, лучше не откладывать заказ до декабря. Чем раньше начинается подготовка, тем больше вариантов продукции, дизайна, нанесения и упаковки можно рассмотреть.

Кажется, что до Нового года ещё очень далеко. В сентябре – точно рано, в октябре вроде тоже есть время, а в ноябре можно спокойно всё заказать.

А потом наступает декабрь – и начинается: нужной продукции нет, производство загружено, сроки поджимают, а от первоначальной идеи приходится отказываться.

Поэтому если вы планируете новогодний мерч или корпоративные подарки, лучше начинать подготовку заранее.

Почему не стоит откладывать до последнего

Перед Новым годом у производителей мерча начинается самый горячий сезон. Одновременно запускаются заказы на подарки сотрудникам, клиентам и партнёрам, новогодние наборы, упаковку, одежду и сувенирную продукцию.

В результате к декабрю может не оказаться именно той модели, цвета или количества, которые вам нужны.

А если нужная продукция есть в наличии, на производство и брендирование может просто не хватить времени.

Поэтому главное правило простое: чем раньше начинаете, тем больше вариантов у вас есть.

Сколько времени занимает изготовление мерча

Условно весь процесс можно разделить на четыре этапа.

Заявка и подбор продукции – 1–2 недели

Сначала определяем, что именно будем делать:

для кого подарок;

какой нужен тираж;

какой бюджет;

какую продукцию выбрать;

как её брендировать;

нужна ли упаковка.

На этом этапе лучше не торопиться. Чем больше вариантов мы успеем посмотреть, тем интереснее может получиться итоговый подарок.

Дизайн и согласование – 2–3 недели

После выбора продукции начинается работа с дизайном.

Здесь можно продумать не только нанесение логотипа, но и всю концепцию подарка:

цвета;

графику;

упаковку;

дополнительные элементы;

сочетание разных технологий нанесения.

Именно на этом этапе обычный подарок может превратиться в действительно интересный мерч.

Производство – 4–6 недель

После согласования запускаем заказ в производство.

В зависимости от продукции это может включать:

закупку изделий;

нанесение;

изготовление отдельных элементов;

сборку;

контроль качества.

Если нужны нестандартные изделия или сложные технологии, времени может потребоваться больше.

Упаковка и доставка – 1–2 недели

Готовую продукцию ещё нужно собрать в подарки, упаковать и доставить.

Особенно это важно, если подарок состоит из нескольких предметов: например, кружки, одежды, блокнота и других элементов.

Когда лучше начинать подготовку

Если подарок должен быть у вас в начале декабря, оптимально начать подготовку уже в сентябре.

Получается примерно так:

Сентябрь – заявка, подбор продукции и расчёт

Находим подходящие варианты, считаем бюджет и определяемся с концепцией.

Октябрь – дизайн и запуск

Утверждаем макеты и отправляем продукцию в производство.

Ноябрь – производство и сборка

Основная работа идёт именно здесь.

Конец ноября – начало декабря – упаковка и доставка

Готовые подарки приезжают к вам заранее, а не в последний день перед корпоративом.

Что будет, если обратиться в декабре

Иногда всё получается и в последний момент. Но выбор становится гораздо меньше.

Возможно, придётся:

брать другую модель;

выбирать из оставшихся цветов;

отказываться от сложного дизайна;

упрощать упаковку;

доплачивать за срочность.

И самое неприятное – вместо подарка, который вы придумали, можно получить просто хороший вариант из того, что осталось в наличии.

А ведь новогодний мерч – это как раз тот случай, когда хочется сделать что-то интересное и запоминающееся.

Почему выгодно начинать заранее

Ранний заказ – это не только про сроки.

Это возможность спокойно выбрать:

продукцию, которая действительно подходит вашей аудитории;

дизайн, который будет соответствовать бренду;

нанесение, которое сделает подарок интереснее;

упаковку, которая создаст эффект при вручении.

Когда времени достаточно, можно не просто заказать сто одинаковых кружек с логотипом, а придумать полноценный подарок.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как превратить обычный подарок в запоминающийся мерч

Допустим, компания хочет поздравить клиентов с Новым годом.

Можно просто заказать кружки и нанести логотип.

А можно сделать полноценный набор:

выбрать красивую кружку;

разработать фирменный дизайн;

добавить индивидуальную упаковку;

сделать открытку;

подобрать дополнительные элементы;

всё собрать в единый подарок.

Второй вариант требует больше времени. Зато именно такие подарки обычно запоминаются.

Главное правило

Если хотите получить хороший новогодний мерч – не начинайте его делать в декабре.

В сентябре ещё можно выбирать и придумывать.

В октябре – спокойно согласовывать и запускать производство.

В ноябре – контролировать готовность.

А в декабре уже просто получать готовые подарки и вручать их клиентам, партнёрам и сотрудникам.

Потому что в декабре хочется выбирать подарок, а не выбирать из того, что осталось.

Сроки по видам продукции

Срок производства зависит от изделия. Ниже указаны минимальные сроки после утверждения макета по прайсу AEPRINT на октябрь 2026 года. Например, тираж бумажных пакетов делаем от 2 дней, а набор на 100 человек с кружкой, шоколадом и пакетом занимает 3-4 недели вместе с подбором и согласованием.

Продукция Срок изготовления Простое нанесение на изделие со склада от 1 рабочего дня Бумажные пакеты с логотипом от 2 дней Кружки, шоколад с логотипом от 3 дней Ежедневники с логотипом от 5 дней Наборы с упаковкой под заказ 3-4 недели

Цены на популярные новогодние позиции и примеры наборов есть в статье «Сколько стоит новогодний подарок сотруднику».

Частые вопросы о сроках

Когда заказывать новогодний мерч?

Наборы с упаковкой под заказ запускайте до середины ноября. Простые позиции со склада успеваем и в декабре, но выбор моделей уже меньше.

Можно ли заказать новогодние подарки в декабре?

Да, простое нанесение на изделия со склада делаем от 1 рабочего дня. Но сложный дизайн и упаковку под заказ в декабре сделать уже трудно.

Сколько делается заказ корпоративных подарков?

От 1 дня для простых позиций до 3-4 недель для наборов. Самый долгий этап: подбор, дизайн и согласование, поэтому начинать лучше заранее.

AEPRINT поможет подготовить новогодний мерч

Мы можем пройти весь путь вместе: от идеи и подбора продукции до дизайна, нанесения, упаковки и доставки.

А если у вас уже есть идея – самое время её обсудить. Чем раньше начнём, тем больше вариантов сможем предложить.

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