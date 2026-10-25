Пакет с логотипом уходит из магазина вместе с покупателем и работает как реклама. Но крафт, ламинированная бумага, ПВД и майка решают разные задачи и стоят по-разному: от 1,25 ₽ до сотен рублей за штуку. Разбираем виды пакетов, тиражи и способы печати на нашем производстве.

Виды пакетов с логотипом

Бумажные и крафт-пакеты

Ламинированный бумажный пакет выглядит дорого: плотный картон, глянцевая или матовая ламинация, шнуры или ленты вместо ручек, люверсы. Его выбирают для подарков партнёрам, бутиков и выставок. Печать шелкографией или в полноцвет.

Крафт-пакеты дешевле и экологичнее на вид. Бурый или белый крафт, кручёные ручки для тяжёлых покупок и плоские для лёгких. Логотип печатаем шелкографией, обычно в 1 цвет.

Пакеты ПВД с вырубной ручкой

ПВД (полиэтилен высокого давления) это плотные глянцевые пакеты с вырезанной в плёнке ручкой. Они прочнее бумаги, не боятся дождя и служат дольше. Выбор: 9 размеров и 20 цветов плёнки, шелкография в 1-4 цвета, тираж от 100 штук.

Paper Match это матовая плёнка ПВД 70 мкм, которая шуршит и выглядит как бумага. Два размера, 30×40 и 40×50 см, 6 цветов плёнки. Подходит брендам, которым нравится вид крафта, но нужна прочность полиэтилена.

На тиражах от 5 000 штук печатаем флексографией до 4 цветов и CMYK, размер и цвет плёнки делаем под заказ.

Пакеты-майки

Самая массовая упаковка: ПНД 15-18 мкм, тираж от 5 000 штук, флексопечать в 1-4 цвета. Цена от 1,25 ₽ за пакет. Подходит, когда пакет уходит с каждой покупкой и важна цена.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как выбрать пакет под задачу

Подарки партнёрам и VIP-клиентам: ламинированный бумажный пакет со шнуром.

ламинированный бумажный пакет со шнуром. Магазин одежды или косметики: ПВД с вырубной ручкой или Paper Match.

ПВД с вырубной ручкой или Paper Match. Кафе, пекарня, доставка: крафт с кручёными или плоскими ручками.

крафт с кручёными или плоскими ручками. Супермаркет, аптека, большой поток: пакет-майка от 5 000 штук.

пакет-майка от 5 000 штук. Упаковка товара внутри посылки: zip-lock с логотипом.

zip-lock с логотипом. Мерч и мероприятия: тканевый шоппер, его носят годами.

Как печатают логотип на пакетах

Шелкография подходит для бумажных, крафт- и ПВД-пакетов на тиражах от 100 штук: насыщенный цвет, логотип в 1-4 цвета. Флексопечать нужна для больших тиражей плёночных пакетов: краска наносится с рулона, поэтому цена за штуку падает. Полноцветную печать используем на бумажных пакетах со сложным дизайном.

Частые вопросы

Какой минимальный тираж пакетов с логотипом?

Зависит от вида: ПВД с вырубной ручкой, бумажные и zip-lock от 100 штук, крафт от 250 штук, пакеты-майки и ПВД флексопечатью от 5 000 штук.

Какие пакеты с логотипом самые дешёвые?

Пакеты-майки: от 1,25 ₽ за штуку на тираже от 5 000. Из бумажных самые доступные крафт-пакеты с плоскими ручками, от 21 ₽ с печатью.

Что прочнее, бумажный пакет или ПВД?

ПВД. Плёнка не рвётся от влаги и выдерживает тяжёлые покупки. Бумажный пакет выигрывает в виде и экологичности.

Можно ли сделать пакет нестандартного размера?

Да. ПВД-пакеты на тиражах от 5 000 штук делаем любого размера и цвета плёнки. Для бумажных и крафт-пакетов подбираем размер из готовых или считаем под заказ.

Можно ли напечатать логотип с двух сторон?

Да, печатаем с одной или двух сторон. Стоимость второй стороны посчитаем вместе с тиражом.

Подберём пакет и рассчитаем тираж

Напишите, что упаковываете, сколько штук нужно и какой у вас логотип. Подберём вид пакета, размер и способ печати, рассчитаем стоимость и сроки производства.