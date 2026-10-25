Пакет с логотипом уходит из магазина вместе с покупателем и работает как реклама. Но крафт, ламинированная бумага, ПВД и майка решают разные задачи и стоят по-разному: от 1,25 ₽ до сотен рублей за штуку. Разбираем виды пакетов, тиражи и способы печати на нашем производстве.
Виды пакетов с логотипом
|Вид
|Тираж
|Цена
|Для чего
|Бумажные ламинированные
|от 100 шт
|под макет
|бутики, подарки, мероприятия
|Крафт с кручёными ручками
|от 250 шт
|от 25 ₽ с печатью 1+0
|магазины, доставка еды, подарки
|Крафт с плоскими ручками
|от 250 шт
|от 21 ₽ с печатью 1+0
|фастфуд, аптеки, промо
|ПВД с вырубной ручкой
|от 100 шт
|калькулятор на странице
|магазины одежды, косметика, интернет-магазины
|Paper Match
|от 100 шт
|калькулятор на странице
|когда нужен вид бумажного пакета и прочность плёнки
|ПВД оптом
|от 5 000 шт
|под тираж
|торговые сети, промоакции
|Пакеты-майки
|от 5 000 шт
|от 1,25 ₽
|супермаркеты, доставка, аптеки
|Zip-lock
|от 100 шт
|от 24 ₽ с печатью 1 цвет
|упаковка одежды, текстиля, косметики
Бумажные и крафт-пакеты
Ламинированный бумажный пакет выглядит дорого: плотный картон, глянцевая или матовая ламинация, шнуры или ленты вместо ручек, люверсы. Его выбирают для подарков партнёрам, бутиков и выставок. Печать шелкографией или в полноцвет.
Крафт-пакеты дешевле и экологичнее на вид. Бурый или белый крафт, кручёные ручки для тяжёлых покупок и плоские для лёгких. Логотип печатаем шелкографией, обычно в 1 цвет.
Пакеты ПВД с вырубной ручкой
ПВД (полиэтилен высокого давления) это плотные глянцевые пакеты с вырезанной в плёнке ручкой. Они прочнее бумаги, не боятся дождя и служат дольше. Выбор: 9 размеров и 20 цветов плёнки, шелкография в 1-4 цвета, тираж от 100 штук.
Paper Match это матовая плёнка ПВД 70 мкм, которая шуршит и выглядит как бумага. Два размера, 30×40 и 40×50 см, 6 цветов плёнки. Подходит брендам, которым нравится вид крафта, но нужна прочность полиэтилена.
На тиражах от 5 000 штук печатаем флексографией до 4 цветов и CMYK, размер и цвет плёнки делаем под заказ.
Пакеты-майки
Самая массовая упаковка: ПНД 15-18 мкм, тираж от 5 000 штук, флексопечать в 1-4 цвета. Цена от 1,25 ₽ за пакет. Подходит, когда пакет уходит с каждой покупкой и важна цена.
Как выбрать пакет под задачу
- Подарки партнёрам и VIP-клиентам: ламинированный бумажный пакет со шнуром.
- Магазин одежды или косметики: ПВД с вырубной ручкой или Paper Match.
- Кафе, пекарня, доставка: крафт с кручёными или плоскими ручками.
- Супермаркет, аптека, большой поток: пакет-майка от 5 000 штук.
- Упаковка товара внутри посылки: zip-lock с логотипом.
- Мерч и мероприятия: тканевый шоппер, его носят годами.
Как печатают логотип на пакетах
Шелкография подходит для бумажных, крафт- и ПВД-пакетов на тиражах от 100 штук: насыщенный цвет, логотип в 1-4 цвета. Флексопечать нужна для больших тиражей плёночных пакетов: краска наносится с рулона, поэтому цена за штуку падает. Полноцветную печать используем на бумажных пакетах со сложным дизайном.
Частые вопросы
Какой минимальный тираж пакетов с логотипом?
Зависит от вида: ПВД с вырубной ручкой, бумажные и zip-lock от 100 штук, крафт от 250 штук, пакеты-майки и ПВД флексопечатью от 5 000 штук.
Какие пакеты с логотипом самые дешёвые?
Пакеты-майки: от 1,25 ₽ за штуку на тираже от 5 000. Из бумажных самые доступные крафт-пакеты с плоскими ручками, от 21 ₽ с печатью.
Что прочнее, бумажный пакет или ПВД?
ПВД. Плёнка не рвётся от влаги и выдерживает тяжёлые покупки. Бумажный пакет выигрывает в виде и экологичности.
Можно ли сделать пакет нестандартного размера?
Да. ПВД-пакеты на тиражах от 5 000 штук делаем любого размера и цвета плёнки. Для бумажных и крафт-пакетов подбираем размер из готовых или считаем под заказ.
Можно ли напечатать логотип с двух сторон?
Да, печатаем с одной или двух сторон. Стоимость второй стороны посчитаем вместе с тиражом.
Подберём пакет и рассчитаем тираж
Напишите, что упаковываете, сколько штук нужно и какой у вас логотип. Подберём вид пакета, размер и способ печати, рассчитаем стоимость и сроки производства.