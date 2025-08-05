Аксессуары для техники с логотипом оптом

Производим аксессуары для техники с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Подставки для телефона и ноутбука, USB-хабы, чехлы, держатели, органайзеры для кабелей. УФ-печать, гравировка, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Аксессуары для техники — недорогой мерч, который живёт на рабочем столе и используется каждый день. Подставка под ноутбук или хаб для офиса — практичные предметы для IT-команд и удалённых сотрудников, которые закрывают реальную потребность рабочего места.

Что заказывают Подставка для ноутбука поднимает экран до уровня глаз и снижает нагрузку на шею — нужна тем, кто работает с ноутбуком весь день. Подставка для телефона на рабочем столе выручает на созвонах. USB-хаб нужен всем с современными ноутбуками, где мало разъёмов, органайзер для кабелей наводит порядок на столе. Чем практичнее аксессуар, тем дольше он остаётся на рабочем месте. Нанесение Гравировка по алюминиевым подставкам и хабам не стирается. УФ-печать по пластику. Тиснение по кожаным чехлам и органайзерам. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС.