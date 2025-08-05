Аксессуары для техники с логотипом
Подставки, коврики, попсокеты, держатели и чехлы. Недорогие позиции с большой площадью под логотип. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Большая площадьлоготип читается целиком
- Недорогоподходит для массовых тиражей
Аксессуары для техники с логотипом — модели
Подставки под телефон и ноутбук, коврики для мыши, попсокеты, держатели и чехлы.
- Держатель Pop Stand арт. O975604в наличии 100 000+ шт Телефон всегда под рукой УФ-печать или тампопечать от 20 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Sira арт. AGIA3011S101в наличии 100 000+ шт Площадь под логотип Шелкография или термоперенос от 73 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Silvano арт. AGIA3012S105в наличии 50 000+ шт С подушкой под запястье Шелкография или термоперенос от 386 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Yuba арт. AGAL2997S102в наличии 10 000+ шт Площадь под логотип Шелкография или термоперенос от 79 ₽цена без нанесения
- Коврик для мыши Mopo арт. O5-12349004в наличии 10 000+ шт Площадь под логотип Тиснение или УФ-печать от 153 ₽цена без нанесения
- Ремешок Nivo арт. TWP302.9201в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья УФ-печать или тампопечать от 1 540 ₽цена без нанесения
- Подставка Antix арт. OSO3055S129в наличии 10 000+ шт Корпус из бамбука Лазерная гравировка от 202 ₽цена без нанесения
- Ремешок CarryLoop арт. TWP302.8401в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья УФ-печать или тампопечать от 264 ₽цена без нанесения
- Подставка SnapStand арт. TWP301.4101в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья УФ-печать или тампопечать от 338 ₽цена без нанесения
- Подставка Resty арт. NNTEU15-338403в наличии 10 000+ шт Удобный угол для экрана УФ-печать или тампопечать от 947 ₽цена без нанесения
- Подставка Smartic арт. G16370.10в наличии 10 000+ шт Удобный угол для экрана Лазерная гравировка от 949 ₽цена без нанесения
- Подставка Magmount арт. TWP301.2401в наличии 10 000+ шт Бамбук и переработанный пластик Лазерная гравировка от 483 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни аксессуаров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Большая площадь под макет — логотип читается целиком
- Полноцветная печать по ткани и пластику
- Недорогие позиции для больших тиражей
- Комплект с ручкой и блокнотом
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем аксессуары для техники на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать аксессуары для техники
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на аксессуар
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на аксессуар
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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- Колонка с логотипом
- Электроника с логотипом
- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
- Смарт-часы с логотипом
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все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают аксессуары для техники
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаНедорогая позиция с большой площадью под логотип.
- Для офисаКоврики и подставки на каждое рабочее место.
- Welcome packАксессуар новичку вместе с техникой.
- КонференцииПозиция в комплекте участника.
- IT-компаниямПредмет, связанный с рабочим процессом сотрудника.
- Мерч-шопыДешёвая входная позиция для магазина компании.
- КлиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать аксессуары для техники
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С аксессуарами для техники часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Аксессуары для техники с логотипом оптом
Производим аксессуары для техники с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Подставки для телефона и ноутбука, USB-хабы, чехлы, держатели, органайзеры для кабелей. УФ-печать, гравировка, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.
Аксессуары для техники — недорогой мерч, который живёт на рабочем столе и используется каждый день. Подставка под ноутбук или хаб для офиса — практичные предметы для IT-команд и удалённых сотрудников, которые закрывают реальную потребность рабочего места.
Что заказывают
Подставка для ноутбука поднимает экран до уровня глаз и снижает нагрузку на шею — нужна тем, кто работает с ноутбуком весь день. Подставка для телефона на рабочем столе выручает на созвонах. USB-хаб нужен всем с современными ноутбуками, где мало разъёмов, органайзер для кабелей наводит порядок на столе. Чем практичнее аксессуар, тем дольше он остаётся на рабочем месте.
Нанесение
Гравировка по алюминиевым подставкам и хабам не стирается. УФ-печать по пластику. Тиснение по кожаным чехлам и органайзерам. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о аксессуарах для техники
Аксессуары для техники с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Аксессуары для техники с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Аксессуары стоят от 20 ₽ (держатель Pop Stand) до 1 540 ₽ (ремешок Nivo) без нанесения, коврики для мыши — от 73 ₽, подставки — от 202 ₽. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на небольших тиражах и от 31 ₽ от 1 000 шт. Минимальный тираж — от 50 штук, итог с нанесением рассчитаем под модель.
Аксессуары для техники с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
По алюминиевым подставкам и хабам — лазерная гравировка, которая не стирается. По пластику — УФ-печать полноцветом, по кожаным чехлам и органайзерам — тиснение. На ковриках большая площадь позволяет разместить логотип целиком.
Есть ли гарантия на технику?
Аксессуары в основном не электроника, а подставки, коврики и держатели; качество каждой единицы проверяем перед отгрузкой. На электронные позиции, например USB-хабы, действует гарантия производителя, техника поставляется с документами.
Аксессуары для техники с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве — от 5 дней, УФ-DTF и брендированная упаковка — от 7 дней. Складские модели изготавливаем быстрее заказных. Точный срок назовём после выбора модели, тиража и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Подставки, коврики и держатели выпускаются в разных цветах, подберём ближайший к вашему бренду, а на ковриках фирменные цвета можно передать полноцветной печатью. Возможность изготовить изделие точно в фирменном цвете на заказной партии уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Брендируем коробку и вкладыш полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие, макет и визуализацию готовим бесплатно.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, аксессуары хорошо дополняют наборы: подставка или коврик вместе с беспроводной зарядкой, пауэрбанком или кабелем для welcome pack и комплекта участника конференции. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.