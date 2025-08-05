Промо-сумки с логотипом
Недорогие шопперы для массовой раздачи: хлопок, спанбонд и полиэстер, печать в 1–4 цвета большими тиражами. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Печать 1–4 цветашелкография на тираже
- Для раздачицена за штуку падает на объёме
Шаблон для макета:Шоппер · 380 × 420 мм · PDFвсе шаблоны
Промо-сумки с логотипом — модели
Шопперы из хлопка, спанбонда и полиэстера — базовый инструмент промо-раздачи.
- Шоппер из хлопка Madras арт. NNTEU15-333391в наличии 100 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография, DTF или вышивка от 367 ₽цена без нанесения
- Сумка для покупок Graket арт. HG346393/08в наличии 100 000+ шт Вместительное основное отделение Шелкография, DTF или вышивка от 259 ₽цена без нанесения
- Сумка-мешок Oriole арт. NNTEU15-339065в наличии 100 000+ шт Вместительное основное отделение Вышивка, шелкография или DTF от 164 ₽цена без нанесения
- Шоппер из хлопка арт. NNTEU9-32760в наличии 100 000+ шт Длинные ручки — носится на плече Шелкография, DTF или вышивка от 263 ₽цена без нанесения
- Шоппер Carolina арт. NNTEU15-332849в наличии 100 000+ шт Лёгкий шоппер для выставок Шелкография, DTF или вышивка от 334 ₽цена без нанесения
- Складная сумка-тоут Sabia арт. NNTEU15-328060в наличии 100 000+ шт Затяжка на шнурке Вышивка, шелкография или DTF от 479 ₽цена без нанесения
- Сумка для покупок Geiser арт. HG343210/05в наличии 100 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография, DTF или вышивка от 195 ₽цена без нанесения
- Сумка-тоут из хлопка арт. NNTEU15-437691в наличии 100 000+ шт Вместительный шоппер для раздачи Шелкография, DTF или вышивка от 415 ₽цена без нанесения
- Сумка Rivoli арт. AGBO7162S129в наличии 100 000+ шт Прочные ручки для переноски Шелкография, DTF или вышивка от 189 ₽цена без нанесения
- Сумка-тоут Florida арт. NNTEU15-576581в наличии 100 000+ шт Вместительный шоппер для раздачи Шелкография, DTF или вышивка от 846 ₽цена без нанесения
- Сумка для обуви Oblak арт. OZS7182S160в наличии 100 000+ шт Прочные ручки для переноски Вышивка, шелкография или DTF от 479 ₽цена без нанесения
- Складная сумка для покупок арт. NNTEU9-33707в наличии 100 000+ шт Складывается в компактный чехол Вышивка, шелкография или DTF от 233 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни промо-сумок и шопперов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Печать с одной или двух сторон
- Плотность хлопка 140–280 г/м²
- Цвет ткани под фирменный стиль
- Индивидуальный пошив от 1 000 штук
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем промо-сумки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать промо-сумки
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на промо-сумку
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на промо-сумки
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают промо-сумки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-акцииМассовая раздача в торговых точках и на улице.
- ВыставкиСумка под раздаточные материалы посетителю стенда.
- РитейлФирменная упаковка покупки вместо пакета.
- ФестивалиМерч и раздатка участникам события.
- Эко-повесткаМногоразовая замена одноразовых пакетов.
- МаркетплейсыБрендированная упаковка заказа.
- Открытие точекПромо-тираж к запуску магазина.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать промо-сумки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С промо-сумками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Промо-сумки с логотипом оптом
Производим промо-сумки и шопперы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Хлопок и саржа 140–280 г/м², спанбонд для массовых тиражей, длинные и короткие ручки, дно и боковины по запросу. Шелкография от 50 штук, DTF-печать от 5, машинная вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Промо-сумка — единственный вид упаковки, который клиент носит сам и не выбрасывает: она переезжает из магазина в повседневную жизнь и ездит с человеком по городу месяцами. Для розницы, кофеен и мероприятий это способ заменить одноразовый пакет предметом с многолетним сроком службы.
Плотность ткани
Хлопок 140–160 г/м² — лёгкая сумка для раздачи на мероприятиях: дешевле, но провисает под весом и годится только для лёгких вложений. Для розницы универсальна плотность 200–240 г/м²: держит форму, выдерживает книги и бутылки. От 280 г/м² идёт плотная саржа для мерч-шопов и подарочных тиражей — ощущается как вещь, а не как упаковка. Чем плотнее ткань, тем лучше выглядит принт: на тонком хлопке краска проступает фактурой.
Хлопок или спанбонд
Спанбонд дешевле хлопка в разы и подходит для массовой раздачи на один день — выставка, конференция, промо-акция. Он не рассчитан на долгую носку: расходится по швам и теряет вид за несколько недель. Хлопок и саржа служат годами и стираются, поэтому для розницы и мерча берут их. Заказывать спанбонд под задачу «чтобы клиент носил» — деньги на ветер, и мы говорим об этом прямо.
Конструкция
Для повседневной носки берут длинные ручки на плечо, для небольших покупок и подарочной упаковки хватает коротких. Дно и боковины делают сумку объёмной — без них она плоская и вмещает меньше, чем кажется. Полезные дополнения: внутренний карман, молния и усиленные швы на ручках, которые при тяжёлых покупках рвутся первыми.
Нанесение
При простом логотипе от 50–100 штук выгоднее всего шелкография: плотный непрозрачный цвет, долго держится. Сложные макеты и малые партии от 10 штук печатаем DTF. Для мерч-шопа и подарочных тиражей берут машинную вышивку — выглядит дороже всего. На спанбонде работает только шелкография, другие технологии на нём держатся хуже.
Частые вопросы о промо-сумках
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Промо-сумки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из сумки и нанесения. В каталоге промо-модели от 164 ₽ (сумка-мешок Oriole) до 846 ₽ (тоут Florida) без нанесения, стоимость печати зависит от количества цветов и тиража — на объёме цена за штуку падает. Пришлём расчёт под вашу модель, макет бесплатно.
Промо-сумки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней. Точный срок зависит от материала, количества цветов и тиража. Если сумки нужны к промо-акции или открытию точки, возможен срочный заказ от 1 дня — менеджер проверит, успеваем ли.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на шоппере. Производство запускаем только после вашего утверждения, смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.
Промо-сумки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
При простом логотипе от 50–100 штук выгоднее всего шелкография в 1–4 цвета: плотный непрозрачный цвет, долго держится. Сложные макеты и малые партии печатаем DTF, для мерч-шопа и подарочных тиражей берут вышивку. На спанбонде работает только шелкография.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет сумки под фирменный стиль из доступных расцветок хлопка, саржи и спанбонда. На светлой ткани печать обходится дешевле, а на плотном хлопке принт выглядит лучше, чем на тонком. Результат покажем на бесплатной визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, отправляем тиражи по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки входит в расчёт. Можно забрать сумки самовывозом с производства в Екатеринбурге, ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Честно подскажем, что выбрать под задачу клиента — спанбонд на один день или хлопок на годы, визуализацию согласуете до запуска. Условия уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.