Промо-сумки с логотипом оптом

Производим промо-сумки и шопперы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Хлопок и саржа 140–280 г/м², спанбонд для массовых тиражей, длинные и короткие ручки, дно и боковины по запросу. Шелкография от 50 штук, DTF-печать от 5, машинная вышивка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Промо-сумка — единственный вид упаковки, который клиент носит сам и не выбрасывает: она переезжает из магазина в повседневную жизнь и ездит с человеком по городу месяцами. Для розницы, кофеен и мероприятий это способ заменить одноразовый пакет предметом с многолетним сроком службы.

Плотность ткани Хлопок 140–160 г/м² — лёгкая сумка для раздачи на мероприятиях: дешевле, но провисает под весом и годится только для лёгких вложений. Для розницы универсальна плотность 200–240 г/м²: держит форму, выдерживает книги и бутылки. От 280 г/м² идёт плотная саржа для мерч-шопов и подарочных тиражей — ощущается как вещь, а не как упаковка. Чем плотнее ткань, тем лучше выглядит принт: на тонком хлопке краска проступает фактурой. Хлопок или спанбонд Спанбонд дешевле хлопка в разы и подходит для массовой раздачи на один день — выставка, конференция, промо-акция. Он не рассчитан на долгую носку: расходится по швам и теряет вид за несколько недель. Хлопок и саржа служат годами и стираются, поэтому для розницы и мерча берут их. Заказывать спанбонд под задачу «чтобы клиент носил» — деньги на ветер, и мы говорим об этом прямо. Конструкция Для повседневной носки берут длинные ручки на плечо, для небольших покупок и подарочной упаковки хватает коротких. Дно и боковины делают сумку объёмной — без них она плоская и вмещает меньше, чем кажется. Полезные дополнения: внутренний карман, молния и усиленные швы на ручках, которые при тяжёлых покупках рвутся первыми. Нанесение При простом логотипе от 50–100 штук выгоднее всего шелкография: плотный непрозрачный цвет, долго держится. Сложные макеты и малые партии от 10 штук печатаем DTF. Для мерч-шопа и подарочных тиражей берут машинную вышивку — выглядит дороже всего. На спанбонде работает только шелкография, другие технологии на нём держатся хуже.