Пакеты Paper Match с логотипом от 100 шт. — AEPRINT

Пакеты Paper Match с логотипом от 100 шт.

Paper Match («пэперматч») — ПВД-пакет из матовой плёнки, которая внешне и на ощупь напоминает бумагу: не бликует, слегка шуршит, логотип на ней выглядит сдержанно и дорого. При этом это полиэтилен — пакет не промокает, не рвётся от веса покупки и стоит в разы дешевле бумажного. Печатаем шелкографией от 100 штук, срок от 5 дней, собственное производство в Екатеринбурге.

Пакет берут бренды одежды, косметики, шоурумы и кондитерские — там, где важен внешний вид упаковки, но пять тысяч бумажных пакетов на складе не нужны.

Чем Paper Match отличается от обычного ПВД Та же плёнка ПВД плотностью 70 мкм и та же вырубная ручка, но поверхность матовая, с мелкой фактурой — отсюда «бумажный» вид и шуршание. Глянцевый ПВД бликует и выглядит «пакетом из супермаркета»; Paper Match ближе к крафту и бумаге, поэтому подходит под минималистичные логотипы и премиальную розницу. Цена за пакет при этом отличается на доли рубля. Размеры и цвета Два размера: 30×40 см — стандарт для одежды, косметики и кафе, 40×50 см — обувь, куртки, наборы. Плёнка белая, прозрачная и чёрная; у 40×50 дополнительно красная, серебро и тёмно-синяя. Цветная плёнка добавляет 1–1,5 ₽ к пакету. Нужны другие размеры или 20 цветов — это глянцевые ПВД-пакеты, они на соседней странице. Печать на Paper Match Шелкография в 1–4 плашечных цвета по Pantone: логотип, название, слоган, контакты, QR-код. На матовой плёнке краска ложится ровно, без бликов — одноцветный логотип читается не хуже полноцвета. Металлик и флуоресцентная краска — как акцент. Фото и градиенты шелкографией не воспроизводятся: для них флексопечать от 5 000 шт. Сроки и повторные тиражи Складские размеры и цвета с печатью — от 1 дня, обычно от 5 дней в зависимости от тиража и цветности. Трафарет остаётся у нас, повторный тираж того же макета запускается быстрее. Если пакеты расходуются регулярно, выгоднее сразу считать тысячу: цена за штуку заметно падает.