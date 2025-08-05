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Пакеты Paper Match с логотипом от 100 шт.

Матовые «бумажные» на вид пакеты Paper Match — плотная шуршащая плёнка ПВД 70 мкм с вырубной ручкой. Выглядят как бумажный пакет, а стоят и служат как полиэтиленовый. Два размера, 6 цветов плёнки, шелкография в 1–4 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 100 штукшелкография от 100
  • Срок от 5 днейпечать на своём производстве
  • Матовая плёнкабумажная на вид, 70 мкм
  • 2 размера30×40 и 40×50 см
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Пакеты Paper Match с логотипом от 100 шт. — AEPRINT
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Калькулятор пакетов Paper Match с логотипом

Шелкография от 100 штук. Цена включает пакет и печать: выберите размер, тираж, цветность и плёнку — сумма пересчитается сразу. Точную смету с доставкой пришлём после заявки.

Размер пакета
Тираж, штук
1002003004005001 0002 000+

Минимум 100 штук. Цена берётся по ближайшей нижней ступени. От 2 000 — индивидуальный расчёт.

Цветность печати
Лицевая
Оборот
Плотность плёнки
Особенности печати
Цвет плёнки

Прайс шелкографии на пакетах Paper Match

Цена за пакет 30×40 см, 70 мкм, белый Paper Match, с печатью. Размер 40×50 и цвет плёнки — разница в стоимости пакета, её считает калькулятор.
Тираж1 цвет2 цвета3 цвета4 цвета
100 шт.62 ₽78 ₽86 ₽97 ₽
200 шт.55 ₽72 ₽75 ₽82 ₽
300 шт.44 ₽59 ₽68 ₽78 ₽
400 шт.40 ₽56 ₽63 ₽75 ₽
500 шт.34 ₽44 ₽59 ₽67 ₽
1 000 шт.30 ₽42 ₽48 ₽59 ₽
2 000+ шт.по запросу
  • Полноцвет CMYK — как 4 цвета +20 %, тираж от 1 000 шт.
  • Опции — металлик +10 %, флуоресцентная краска +25 %, плашка +10 %, Pantone 250 ₽
  • Макет и визуализация — бесплатно, согласуем до запуска
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем пакеты Paper Match на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать пакет Paper Match

  • 01Размер

    30×40 — одежда, косметика, кафе, стандарт для магазина; 40×50 — обувь, куртки, наборы и крупные покупки.

  • 02Плёнка

    Одна плотность — 70 мкм, плотный пакет. Матовая поверхность не бликует на витрине и в соцсетях, поэтому Paper Match часто берут бренды одежды и косметики.

  • 03Цвет плёнки

    Белый — точные цвета логотипа; прозрачный показывает товар; чёрный, красный, серебро и тёмно-синий — эффектный пакет под фирменный стиль (+1–1,5 ₽).

  • 04Печать

    1 цвет — логотип и текст; 2–4 цвета — фирменная графика; металлик и флуоресцентная краска — акценты для промо и подарков.

Как нанести логотип на пакет Paper Match

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 100 шт.минимальный тираж
  • 70 мкмплотная матовая плёнка
  • 6цветов плёнки в наличии
  • 15технологий нанесения

Какой пакет Paper Match выбрать

Сравнили варианты по минимальному тиражу, цене с печатью в 1 цвет и задачам. Все пакеты — 70 мкм, с вырубной ручкой

Вид пакетаМин. тиражЦенаПечатьПлёнкаСрокЛучше всего подходит
30×40 см, белыйхитот 100 шт.от 30 ₽/шт1–4 цветаматовая, 70 мкмот 1 днямагазины одежды и косметики, стандарт
30×40 см, прозрачныйот 100 шт.от 30 ₽/шт1–4 цветаматовая, 70 мкмот 1 днятовар виден — текстиль, подарки
30×40 см, чёрныйот 100 шт.от 31 ₽/шт1–4 цветаматовая, 70 мкмот 1 днябренды, премиум-розница
40×50 см, белыйот 100 шт.от 33 ₽/шт1–4 цветаматовая, 70 мкмот 1 дняобувь, куртки, наборы
40×50 см, цветнойот 100 шт.от 34 ₽/шт1–4 цветакрасный, серебро, тёмно-синий, чёрныйот 1 дняфирменный цвет бренда
Глянцевый ПВДот 100 шт.от 30 ₽/шт1–4 цветаглянец, 50–100 мкмот 1 дня9 размеров и 20 цветов
  • Тираж 100–300 шт.Пакет 30×40 с печатью 1 цвет — от 44 ₽, срок от 1 дня
  • Тираж от 1 000 шт.1 цвет — от 30 ₽, 4 цвета — от 59 ₽ за пакет
  • Нужен другой размерГлянцевые ПВД — 9 размеров от 20×30 до 70×60 см

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • NOVA — магазин косметики: работа AEPRINTNOVA — магазин косметики
  • URBAN — одежда и аксессуары, жёлтая плёнка. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTURBAN — одежда и аксессуары, жёлтая плёнка
  • PRIME — стройматериалы, печать логотипа на заказPRIME — стройматериалы
  • Работа AEPRINT: TOKIO — суши и роллы, красная плёнкаTOKIO — суши и роллы, красная плёнка
  • Greenway — натуральные продукты: работа AEPRINTGreenway — натуральные продукты
  • Смотреть
    все работы    50+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают пакеты Paper Match

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Для магазинов одеждыМатовый пакет 30×40 выглядит как бумажный, но не рвётся и не боится дождя
  • Для косметики и парфюмерииСдержанный матовый фон под минималистичный логотип
  • Для шоурумов и бутиковЧёрный или тёмно-синий 40×50 с логотипом в один цвет
  • Для кафе и кондитерскихПрозрачный Paper Match показывает выпечку и подарки

  • Для интернет-магазиновУпаковка заказа, которая не выглядит «полиэтиленом»
  • Для выставок и подарковФирменный цвет плёнки и металлик в печати
  • Для сетейОт 5 000 шт. — флексопечать на глянцевом ПВД дешевле
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём размер, плёнку и печать

Другие виды пакетов

Глянцевые ПВД, бумажные, крафт, шопперы и ПВД оптом от 5 000 шт.

Смотреть все виды

Как заказать пакеты Paper Match с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор видаПредлагаем размер, плёнку и печать под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем пакеты, печать и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С пакетами Paper Match часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Пакеты Paper Match с логотипом от 100 шт.

Paper Match («пэперматч») — ПВД-пакет из матовой плёнки, которая внешне и на ощупь напоминает бумагу: не бликует, слегка шуршит, логотип на ней выглядит сдержанно и дорого. При этом это полиэтилен — пакет не промокает, не рвётся от веса покупки и стоит в разы дешевле бумажного. Печатаем шелкографией от 100 штук, срок от 5 дней, собственное производство в Екатеринбурге.

Пакет берут бренды одежды, косметики, шоурумы и кондитерские — там, где важен внешний вид упаковки, но пять тысяч бумажных пакетов на складе не нужны.

Чем Paper Match отличается от обычного ПВД

Та же плёнка ПВД плотностью 70 мкм и та же вырубная ручка, но поверхность матовая, с мелкой фактурой — отсюда «бумажный» вид и шуршание. Глянцевый ПВД бликует и выглядит «пакетом из супермаркета»; Paper Match ближе к крафту и бумаге, поэтому подходит под минималистичные логотипы и премиальную розницу. Цена за пакет при этом отличается на доли рубля.

Размеры и цвета

Два размера: 30×40 см — стандарт для одежды, косметики и кафе, 40×50 см — обувь, куртки, наборы. Плёнка белая, прозрачная и чёрная; у 40×50 дополнительно красная, серебро и тёмно-синяя. Цветная плёнка добавляет 1–1,5 ₽ к пакету. Нужны другие размеры или 20 цветов — это глянцевые ПВД-пакеты, они на соседней странице.

Печать на Paper Match

Шелкография в 1–4 плашечных цвета по Pantone: логотип, название, слоган, контакты, QR-код. На матовой плёнке краска ложится ровно, без бликов — одноцветный логотип читается не хуже полноцвета. Металлик и флуоресцентная краска — как акцент. Фото и градиенты шелкографией не воспроизводятся: для них флексопечать от 5 000 шт.

Сроки и повторные тиражи

Складские размеры и цвета с печатью — от 1 дня, обычно от 5 дней в зависимости от тиража и цветности. Трафарет остаётся у нас, повторный тираж того же макета запускается быстрее. Если пакеты расходуются регулярно, выгоднее сразу считать тысячу: цена за штуку заметно падает.

Частые вопросы о пакетах Paper Match

Что такое пакеты Paper Match?

Это ПВД-пакеты из матовой плёнки 70 мкм с вырубной ручкой. Поверхность матовая, с лёгким «бумажным» шуршанием, поэтому пакет похож на бумажный, но не промокает, не рвётся и стоит как полиэтиленовый. Печатаем на них шелкографией от 100 штук.

Пакеты Paper Match с логотипом: какой минимальный тираж?

От 100 штук. При 100 шт. пакет 30×40 с печатью в 1 цвет стоит около 62 ₽, при 1 000 шт. — около 30 ₽. От 5 000 шт. выгоднее флексопечать на глянцевом ПВД с вырубной ручкой.

Сколько стоит пакет Paper Match с логотипом?

Цена зависит от тиража, размера и числа цветов. Пакет 30×40, белый, с печатью в 1 цвет — около 62 ₽ при 100 шт., 34 ₽ при 500 шт. и 30 ₽ при 1 000 шт.; в 4 цвета на тысяче — 59 ₽. Размер 40×50 добавляет около 3 ₽, цветная плёнка — 1–1,5 ₽. Макет бесплатно, точную сумму показывает калькулятор на странице.

Чем Paper Match лучше обычного ПВД-пакета?

Матовая поверхность не бликует и выглядит как бумага — пакет уместен в бутике, шоуруме, кондитерской. По прочности и цене это тот же ПВД 70 мкм. Если нужны другие размеры (от 20×30 до 70×60) или 20 цветов плёнки — выбирайте глянцевые ПВД-пакеты.

Какие размеры и цвета есть?

30×40 и 40×50 см, оба с вырубной ручкой, плотность 70 мкм. Цвета: белый, прозрачный, чёрный; для 40×50 ещё красный, серебро и тёмно-синий. Цветная плёнка добавляет 1–1,5 ₽ к пакету.

Сколько цветов можно напечатать?

Шелкографией — от 1 до 4 плашечных цветов: 1 цвет — базовая цена, каждый следующий добавляет прогон. Краску подбираем по Pantone (250 ₽ за цвет), есть флуоресцентная (+25 %), золото и серебро (+10 %). Фото и градиенты не воспроизводятся.

Как подготовить макет?

Логотип нужен в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для шелкографии лучше подходят сплошные заливки и чёткий контур. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска.

Пакеты Paper Match с логотипом: сколько занимает изготовление?

Складские размеры и цвета с печатью — от 1 дня, обычно срок от 5 дней в зависимости от тиража и цветности. Повторный тираж того же макета запускается быстрее — трафарет остаётся у нас.

Доставляете ли в другие города?

Да, отправляем транспортными компаниями по всей России, стоимость доставки посчитаем при расчёте. Самовывоз — с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

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