Шевроны и нашивки на заказ оптом

Шевроны и нашивки с логотипом оптом

Шевроны и нашивки с логотипом оптом делаем от 30 штук, срок от 5 дней. Машинная вышивка, ПВХ-литьё, резина, термоперенос Flex, шелкография, сублимация. Крепление на липучке, пришивное или термоклеевое. Любая форма по контуру макета, цвета по Pantone. Образец до запуска тиража. Собственное производство в Екатеринбурге.

Шеврон — знак принадлежности: он говорит, из какой человек компании, подразделения или команды, ещё до того как тот представится. В отличие от печати на изделии, нашивку можно перенести с одной вещи на другую — на липучке она снимается за секунду и переставляется на другую форму.

Технологии изготовления Классика — машинная вышивка: плотный стежок, объём, служит дольше самой одежды, не боится стирки и трения, но ограничена в мелких деталях и градиентах. Для спецодежды и улицы подходит ПВХ-литьё — объёмный резиновый шеврон с чёткими границами цветов, не промокает и не выцветает. Когда на каждом изделии своё имя, номер или звание, берут термоперенос Flex — тонкую плёнку с индивидуальным принтом. На больших тиражах экономична шелкография по белой основе, а полноцвет и фото на светлой синтетике даёт сублимация. Крепление Липучка — самый практичный вариант: шеврон переставляется между формой, снимается перед стиркой, заменяется при смене должности. Пришивное крепление постоянное, для формы, которая не меняется. Термоклеевое приклеивается утюгом или прессом, подходит для быстрой маркировки партии одежды. Выбор крепления определяется не эстетикой, а тем, будет ли шеврон переставляться. Шеврон или нашивка Строго говоря, шеврон — знак различия на форменной одежде военизированных и охранных структур, нашивка — более широкое понятие: любой тканевый или резиновый элемент на одежде. На практике термины используют как синонимы. Мы делаем и то и другое: от нашивок на корпоративные худи до шевронов для ЧОП и ведомственной формы с соблюдением требований к геральдике. Для кого Охранные структуры и ЧОП заказывают шевроны с эмблемой организации на форму. На производстве и стройке нашивки идут на спецодежду с названием подразделения и должностью. Спортклубам нужны эмблемы на форму игроков и болельщицкий мерч, ресторанам и гостиницам — нашивки на фартуки и униформу. В корпоративном мерче нашивка работает как элемент дизайна на худи и бомберах, а клубные объединения ставят её на спину и рукав.