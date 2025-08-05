Шевроны и нашивки на заказ оптом
Вышитые, тканые и ПВХ-шевроны с логотипом для формы, СИЗ, клубов и мерча: на липучке, пришивные и термоклеевые. Тираж от 50 штук, срок от 3 дней.
- От 50 штукминимальный тираж шевронов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышитыепо макету, до 12 цветов нитей
- Термотрансферот 150 ₽ за нашивку при тираже от 100 шт.
Шевроны и нашивки с логотипом на заказ
Выберите тип шеврона, размер и крепление. Стоимость зависит от размера, сложности и тиража.
- Шильдик Alfa арт. G13843.02в наличии 10 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать от 90 ₽цена без нанесения
- Лейбл Epsilon арт. G13940.30в наличии 10 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 37 ₽цена без нанесения
- Шильдик Furo арт. G19724.01в наличии 10 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать от 149 ₽цена без нанесения
- Шильдик Kova арт. G16509.10в наличии 10 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать от 98 ₽цена без нанесения
- Лейбл Dzeta арт. G13916.00в наличии 10 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 65 ₽цена без нанесения
- Шильдик Band арт. G16250.11в наличии 10 000+ шт Крепится на резинку Гравировка или УФ-печать от 73 ₽цена без нанесения
- Лейбл Kreta арт. G16556.60в наличии 10 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 76 ₽цена без нанесения
- Лейбл Beta арт. G13845.90в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 76 ₽цена без нанесения
- Лейбл Listra арт. G16265.44в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 99 ₽цена без нанесения
- Лейбл Eta арт. G16181.42в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 49 ₽цена без нанесения
- Лейбл Kare арт. G16555.10в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 65 ₽цена без нанесения
- Шильд на ремешке арт. AG4095.06в наличии 5 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать от 87 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни лейблов и шильдов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вышитые, тканые, ПВХ и термотрансферные нашивки
- Крепление: липучка, пришивные, термоклей
- Любая форма, размер от 3 см
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем шевроны и нашивки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать шевроны и нашивки под задачу
- 01Тип
Вышитые — классика формы. Тканые — мелкий текст. ПВХ — улица и СИЗ.
- 02Крепление
Липучка — сменные. Пришивные — навсегда. Термоклей — быстро.
- 03Размер
От 3 см для рукава до 15 см на спину. Считаем по площади.
- 04Тираж
От 50 штук вышитые, от 100 — тканые и ПВХ.
Как нанести логотип на шевроны и нашивки
- ВышивкаНитками по основе, оверлок по краю. Классика для формы и клубов.
- Тканое полотноТонкие линии и мелкий текст, гладкая поверхность.
- ПВХРезиновый рельеф, не боится воды и грязи. Для СИЗ и рюкзаков.
- ТермотрансферПолноцветная нашивка под пресс. От 150 ₽ за штуку.
- Кожаные лейблыТиснение по коже — для премиальных шапок и курток.
- СветоотражениеСветоотражающая основа для дорожных и спасательных служб.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж шевронов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили виды шевронов и нашивок по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Вышитыехит
|от 50 шт.
|по запросу
|нитки, основа
|до 12 цветов
|от 5 дней
|форма, клубы, спецслужбы
|Тканые
|от 100 шт.
|по запросу
|полотно
|полноцвет
|от 7 дней
|мелкий текст и тонкие линии
|ПВХ
|от 100 шт.
|по запросу
|резина
|до 6 цветов
|от 10 дней
|СИЗ, рюкзаки, улица
|Термотрансфер
|от 10 шт.
|от 150 ₽/шт
|плёнка
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, промо
|Кожаные
|от 100 шт.
|по запросу
|кожа
|тиснение
|от 7 дней
|шапки, куртки премиум
|Светоотраж.
|от 50 шт.
|по запросу
|отражающая основа
|серебро
|от 5 дней
|дорожные и спасательные службы
- Тираж до 49 шт.Термотрансферные нашивки от 120 ₽, макет бесплатно
- Тираж от 100 шт.Вышитые и ПВХ-шевроны — расчёт по площади и макету
- Свыше 1 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоят шевроны и нашивки
В таблице — термотрансферные нашивки по размеру и тиражу. Вышитые, тканые и ПВХ считаем по макету
|Тираж
|A7
|A6
|A5
|A4
|Вышитые
|10 шт
|по запросу
|50 шт
|по запросу
|100 шт
|по запросу
|300 шт
|по запросу
|1000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Основа: Белая · Крепление: Липучка
- Цена в таблицеза термотрансферную нашивку, без пришива
- Пришив к изделию+30 ₽
- Липучка (пара)+25 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают шевроны и нашивки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Охрана и ЧОПВышитые шевроны на рукав и грудь
- Стройка и производствоПВХ-шевроны на СИЗ и рабочую одежду
- Спортивные клубыЭмблема клуба на форму и куртки
- Мерч и стритвирНашивки на липучке для рюкзаков и кепок
- Дорожные службыСветоотражающие шевроны по требованиям
- Премиальная одеждаКожаные лейблы на шапки и куртки
- Учебные заведенияЭмблемы для школьной и кадетской формы
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать шевроны и нашивки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер шевронана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем тип, крепление и материал под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С шевронами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Шевроны и нашивки с логотипом оптом
Шевроны и нашивки с логотипом оптом делаем от 30 штук, срок от 5 дней. Машинная вышивка, ПВХ-литьё, резина, термоперенос Flex, шелкография, сублимация. Крепление на липучке, пришивное или термоклеевое. Любая форма по контуру макета, цвета по Pantone. Образец до запуска тиража. Собственное производство в Екатеринбурге.
Шеврон — знак принадлежности: он говорит, из какой человек компании, подразделения или команды, ещё до того как тот представится. В отличие от печати на изделии, нашивку можно перенести с одной вещи на другую — на липучке она снимается за секунду и переставляется на другую форму.
Технологии изготовления
Классика — машинная вышивка: плотный стежок, объём, служит дольше самой одежды, не боится стирки и трения, но ограничена в мелких деталях и градиентах. Для спецодежды и улицы подходит ПВХ-литьё — объёмный резиновый шеврон с чёткими границами цветов, не промокает и не выцветает. Когда на каждом изделии своё имя, номер или звание, берут термоперенос Flex — тонкую плёнку с индивидуальным принтом. На больших тиражах экономична шелкография по белой основе, а полноцвет и фото на светлой синтетике даёт сублимация.
Крепление
Липучка — самый практичный вариант: шеврон переставляется между формой, снимается перед стиркой, заменяется при смене должности. Пришивное крепление постоянное, для формы, которая не меняется. Термоклеевое приклеивается утюгом или прессом, подходит для быстрой маркировки партии одежды. Выбор крепления определяется не эстетикой, а тем, будет ли шеврон переставляться.
Шеврон или нашивка
Строго говоря, шеврон — знак различия на форменной одежде военизированных и охранных структур, нашивка — более широкое понятие: любой тканевый или резиновый элемент на одежде. На практике термины используют как синонимы. Мы делаем и то и другое: от нашивок на корпоративные худи до шевронов для ЧОП и ведомственной формы с соблюдением требований к геральдике.
Для кого
Охранные структуры и ЧОП заказывают шевроны с эмблемой организации на форму. На производстве и стройке нашивки идут на спецодежду с названием подразделения и должностью. Спортклубам нужны эмблемы на форму игроков и болельщицкий мерч, ресторанам и гостиницам — нашивки на фартуки и униформу. В корпоративном мерче нашивка работает как элемент дизайна на худи и бомберах, а клубные объединения ставят её на спину и рукав.
Частые вопросы о шевронах и нашивках
Какой минимальный тираж шевронов?
От 50 штук для вышитых, от 100 — тканые и ПВХ. Термотрансферные нашивки — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какой тип шеврона выбрать?
Вышитые шевроны — классика для формы, охраны и клубов, они служат дольше самой одежды. Тканые лучше передают мелкий текст и тонкие линии, ПВХ не боятся воды и грязи и подходят для СИЗ и улицы. Если на каждом изделии своё имя или номер, берите термоперенос Flex.
Сколько стоит шеврон?
Термотрансферные нашивки стоят от 120 ₽ за A7 и от 150 ₽ за A6 при тираже 10 шт., на 1 000 шт. — от 60 ₽ и 80 ₽ соответственно. Вышитые, тканые и ПВХ-шевроны считаем по площади и макету. Пришив к изделию — +30 ₽, липучка (пара) — +25 ₽.
Можете пришить нашивки к нашей форме?
Да, пришиваем шевроны к изделиям, пришив стоит +30 ₽ за штуку. Также можем сделать крепление на липучке или термоклее. На мембранной одежде пришивать не советуем: прокол нарушает влагозащиту, там лучше липучка или клеевое крепление.
Какие размеры и формы возможны?
Делаем шевроны любой формы по контуру макета, цвета подбираем по Pantone. Размер — от 3 см для рукава до 15 см на спину, стоимость считаем по площади. Перед запуском тиража изготавливаем образец.
Шевроны и нашивки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Термотрансферные нашивки — от 3 дней, вышитые и светоотражающие — от 5 дней, тканые и кожаные — от 7 дней, ПВХ — от 10 дней. Точный срок зависит от тиража и макета, назовём его при расчёте. Образец делаем до запуска тиража.
Шеврон не полиняет после стирки?
Вышитый шеврон с плотным стежком не боится стирки и трения и служит дольше самой одежды. ПВХ-шевроны не промокают и не выцветают. Если шеврон на липучке, его можно снимать перед стиркой — так он прослужит ещё дольше.
Делаете шевроны на липучке?
Да, липучка — самый практичный вариант: шеврон переставляется между формой, снимается перед стиркой и заменяется при смене должности. Липучка (пара) стоит +25 ₽ к цене шеврона. Делаем на липучке вышитые, тканые и ПВХ-шевроны.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.