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Шевроны и нашивки на заказ оптом

Вышитые, тканые и ПВХ-шевроны с логотипом для формы, СИЗ, клубов и мерча: на липучке, пришивные и термоклеевые. Тираж от 50 штук, срок от 3 дней.

  • От 50 штукминимальный тираж шевронов
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Вышитыепо макету, до 12 цветов нитей
  • Термотрансферот 150 ₽ за нашивку при тираже от 100 шт.
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Шевроны и нашивки на заказ оптом — AEPRINT
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Шевроны и нашивки с логотипом на заказ

Выберите тип шеврона, размер и крепление. Стоимость зависит от размера, сложности и тиража.

  • Шильдик Alfa с логотипом
    Шильдик Alfa арт. G13843.02в наличии 10 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать Металл9 цв. от 90 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Epsilon с логотипом
    Лейбл Epsilon арт. G13940.30в наличии 10 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа Полиэстер14 цв. от 37 ₽цена без нанесения
  • Шильдик Furo с логотипом
    Шильдик Furo арт. G19724.01в наличии 10 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать Металл5 цв. от 149 ₽цена без нанесения
  • Шильдик Kova с логотипом
    Шильдик Kova арт. G16509.10в наличии 10 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать Металл7 цв. от 98 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Dzeta с логотипом
    Лейбл Dzeta арт. G13916.00в наличии 10 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа ПВХ11 цв. от 65 ₽цена без нанесения
  • Шильдик Band с логотипом
    Шильдик Band арт. G16250.11в наличии 10 000+ шт Крепится на резинку Гравировка или УФ-печать Металл4 цв. от 73 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Kreta с логотипом
    Лейбл Kreta арт. G16556.60в наличии 10 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа ПВХ8 цв. от 76 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Beta с логотипом
    Лейбл Beta арт. G13845.90в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа Кожа8 цв. от 76 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Listra с логотипом
    Лейбл Listra арт. G16265.44в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа Экокожа9 цв. от 99 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Eta с логотипом
    Лейбл Eta арт. G16181.42в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа Экокожа10 цв. от 49 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Kare с логотипом
    Лейбл Kare арт. G16555.10в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа ПВХ8 цв. от 65 ₽цена без нанесения
  • Шильд на ремешке с логотипом
    Шильд на ремешке арт. AG4095.06в наличии 5 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать Металл7 цв. от 87 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни лейблов и шильдов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Вышитые, тканые, ПВХ и термотрансферные нашивки
    • Крепление: липучка, пришивные, термоклей
    • Любая форма, размер от 3 см
    • Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Шевроны и нашивки с логотипом: ещё модель 1Шевроны и нашивки с логотипом: ещё модель 2Шевроны и нашивки с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем шевроны и нашивки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать шевроны и нашивки под задачу

  • 01Тип

    Вышитые — классика формы. Тканые — мелкий текст. ПВХ — улица и СИЗ.

  • 02Крепление

    Липучка — сменные. Пришивные — навсегда. Термоклей — быстро.

  • 03Размер

    От 3 см для рукава до 15 см на спину. Считаем по площади.

  • 04Тираж

    От 50 штук вышитые, от 100 — тканые и ПВХ.

Как нанести логотип на шевроны и нашивки

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж шевронов
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили виды шевронов и нашивок по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Вышитыехитот 50 шт.по запросунитки, основадо 12 цветовот 5 днейформа, клубы, спецслужбы
Тканыеот 100 шт.по запросуполотнополноцветот 7 днеймелкий текст и тонкие линии
ПВХот 100 шт.по запросурезинадо 6 цветовот 10 днейСИЗ, рюкзаки, улица
Термотрансферот 10 шт.от 150 ₽/штплёнкаполноцветот 3 днеймалые тиражи, промо
Кожаныеот 100 шт.по запросукожатиснениеот 7 днейшапки, куртки премиум
Светоотраж.от 50 шт.по запросуотражающая основасереброот 5 днейдорожные и спасательные службы
  • Тираж до 49 шт.Термотрансферные нашивки от 120 ₽, макет бесплатно
  • Тираж от 100 шт.Вышитые и ПВХ-шевроны — расчёт по площади и макету
  • Свыше 1 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоят шевроны и нашивки

В таблице — термотрансферные нашивки по размеру и тиражу. Вышитые, тканые и ПВХ считаем по макету

Прайс-лист PDF
ТиражA7A6A5A4Вышитые
10 шт по запросу
50 шт по запросу
100 шт по запросу
300 шт по запросу
1000 шт по запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Основа: Белая · Крепление: Липучка

Вышитые, Тканые, ПВХ, Кожаные, Светоотраж. — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза термотрансферную нашивку, без пришива
  • Пришив к изделию+30 ₽
  • Липучка (пара)+25 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Футболка, шелкография: работа AEPRINTФутболка, шелкография
  • Оверсайз-футболка, DTF. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTОверсайз-футболка, DTF
  • Принт на спине, DTF, печать логотипа на заказПринт на спине, DTF
  • Работа AEPRINT: свитшот с принтомСвитшот с принтом
  • Вышивка на груди: работа AEPRINTВышивка на груди
  • Куртка с вышивкой. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКуртка с вышивкой
  • Шопер, DTF-печать, печать логотипа на заказШопер, DTF-печать
  • Работа AEPRINT: шопер с принтомШопер с принтом
  • Welcome-набор с шопером: работа AEPRINTWelcome-набор с шопером
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают шевроны и нашивки

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Охрана и ЧОПВышитые шевроны на рукав и грудь
  • Стройка и производствоПВХ-шевроны на СИЗ и рабочую одежду
  • Спортивные клубыЭмблема клуба на форму и куртки
  • Мерч и стритвирНашивки на липучке для рюкзаков и кепок

  • Дорожные службыСветоотражающие шевроны по требованиям
  • Премиальная одеждаКожаные лейблы на шапки и куртки
  • Учебные заведенияЭмблемы для школьной и кадетской формы
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды одежды

Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом

Смотреть все виды одежды →

Как заказать шевроны и нашивки

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер шевронана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем тип, крепление и материал под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С шевронами часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Шевроны и нашивки с логотипом оптом

Шевроны и нашивки с логотипом оптом делаем от 30 штук, срок от 5 дней. Машинная вышивка, ПВХ-литьё, резина, термоперенос Flex, шелкография, сублимация. Крепление на липучке, пришивное или термоклеевое. Любая форма по контуру макета, цвета по Pantone. Образец до запуска тиража. Собственное производство в Екатеринбурге.

Шеврон — знак принадлежности: он говорит, из какой человек компании, подразделения или команды, ещё до того как тот представится. В отличие от печати на изделии, нашивку можно перенести с одной вещи на другую — на липучке она снимается за секунду и переставляется на другую форму.

Технологии изготовления

Классика — машинная вышивка: плотный стежок, объём, служит дольше самой одежды, не боится стирки и трения, но ограничена в мелких деталях и градиентах. Для спецодежды и улицы подходит ПВХ-литьё — объёмный резиновый шеврон с чёткими границами цветов, не промокает и не выцветает. Когда на каждом изделии своё имя, номер или звание, берут термоперенос Flex — тонкую плёнку с индивидуальным принтом. На больших тиражах экономична шелкография по белой основе, а полноцвет и фото на светлой синтетике даёт сублимация.

Крепление

Липучка — самый практичный вариант: шеврон переставляется между формой, снимается перед стиркой, заменяется при смене должности. Пришивное крепление постоянное, для формы, которая не меняется. Термоклеевое приклеивается утюгом или прессом, подходит для быстрой маркировки партии одежды. Выбор крепления определяется не эстетикой, а тем, будет ли шеврон переставляться.

Шеврон или нашивка

Строго говоря, шеврон — знак различия на форменной одежде военизированных и охранных структур, нашивка — более широкое понятие: любой тканевый или резиновый элемент на одежде. На практике термины используют как синонимы. Мы делаем и то и другое: от нашивок на корпоративные худи до шевронов для ЧОП и ведомственной формы с соблюдением требований к геральдике.

Для кого

Охранные структуры и ЧОП заказывают шевроны с эмблемой организации на форму. На производстве и стройке нашивки идут на спецодежду с названием подразделения и должностью. Спортклубам нужны эмблемы на форму игроков и болельщицкий мерч, ресторанам и гостиницам — нашивки на фартуки и униформу. В корпоративном мерче нашивка работает как элемент дизайна на худи и бомберах, а клубные объединения ставят её на спину и рукав.

Частые вопросы о шевронах и нашивках

Какой минимальный тираж шевронов?

От 50 штук для вышитых, от 100 — тканые и ПВХ. Термотрансферные нашивки — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Какой тип шеврона выбрать?

Вышитые шевроны — классика для формы, охраны и клубов, они служат дольше самой одежды. Тканые лучше передают мелкий текст и тонкие линии, ПВХ не боятся воды и грязи и подходят для СИЗ и улицы. Если на каждом изделии своё имя или номер, берите термоперенос Flex.

Сколько стоит шеврон?

Термотрансферные нашивки стоят от 120 ₽ за A7 и от 150 ₽ за A6 при тираже 10 шт., на 1 000 шт. — от 60 ₽ и 80 ₽ соответственно. Вышитые, тканые и ПВХ-шевроны считаем по площади и макету. Пришив к изделию — +30 ₽, липучка (пара) — +25 ₽.

Можете пришить нашивки к нашей форме?

Да, пришиваем шевроны к изделиям, пришив стоит +30 ₽ за штуку. Также можем сделать крепление на липучке или термоклее. На мембранной одежде пришивать не советуем: прокол нарушает влагозащиту, там лучше липучка или клеевое крепление.

Какие размеры и формы возможны?

Делаем шевроны любой формы по контуру макета, цвета подбираем по Pantone. Размер — от 3 см для рукава до 15 см на спину, стоимость считаем по площади. Перед запуском тиража изготавливаем образец.

Шевроны и нашивки с логотипом: сколько занимает изготовление?

Термотрансферные нашивки — от 3 дней, вышитые и светоотражающие — от 5 дней, тканые и кожаные — от 7 дней, ПВХ — от 10 дней. Точный срок зависит от тиража и макета, назовём его при расчёте. Образец делаем до запуска тиража.

Шеврон не полиняет после стирки?

Вышитый шеврон с плотным стежком не боится стирки и трения и служит дольше самой одежды. ПВХ-шевроны не промокают и не выцветают. Если шеврон на липучке, его можно снимать перед стиркой — так он прослужит ещё дольше.

Делаете шевроны на липучке?

Да, липучка — самый практичный вариант: шеврон переставляется между формой, снимается перед стиркой и заменяется при смене должности. Липучка (пара) стоит +25 ₽ к цене шеврона. Делаем на липучке вышитые, тканые и ПВХ-шевроны.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.

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