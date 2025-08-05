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Наборы для вина с логотипом

Винные наборы в деревянном кейсе с логотипом: штопор, пробка, каплеуловитель и нарезка для фольги. Лазерная гравировка по кейсу и аксессуарам.

  • От 30 штукминимальный тираж наборов
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
  • УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
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Наборы для вина с логотипом — AEPRINT
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Наборы для вина с логотипом на заказ

Выберите состав набора и способ нанесения. Стоимость зависит от комплектации и тиража

  • Винный набор Tintos с логотипом
    Винный набор Tintos арт. AGAB4129S129в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке Бамбук от 1 680 ₽цена без нанесения
  • Набор Mellow с логотипом
    Набор Mellow арт. G12508.00в наличии 5 000+ шт Многоразовые трубочки Гравировка или печать на упаковке Нержавеющая сталь от 89 ₽цена без нанесения
  • Винный набор Malbec с логотипом
    Винный набор Malbec арт. OAB4112S1251в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке Нержавеющая сталь от 1 285 ₽цена без нанесения
  • Винный набор Sicilia с логотипом
    Винный набор Sicilia арт. O685700в наличии 1 000+ шт Приборы в комплекте Гравировка или печать на упаковке Пробка от 4 085 ₽цена без нанесения
  • Набор «Сам себе сомелье» с логотипом
    Набор «Сам себе сомелье» арт. HG39475/Старкав наличии 500+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке Стекло1 л4 цв. от 649 ₽цена без нанесения
  • Винный набор Ambrosia с логотипом
    Винный набор Ambrosia арт. G18304.00в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке Нержавеющая сталь от 590 ₽цена без нанесения
  • «Сам себе сомелье»: бренди с логотипом
    «Сам себе сомелье»: бренди арт. HG39474/вишневый/брендив наличии 500+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке Стекло4 цв. от 649 ₽цена без нанесения
  • Набор Troubleshooter с логотипом
    Набор Troubleshooter арт. G15598.11в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке Нержавеющая сталь от 2 200 ₽цена без нанесения
  • Набор для коктейлей Pourpour с логотипом
    Набор для коктейлей Pourpour арт. G15597.00в наличии 500+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке Нержавеющая сталь3 цв. от 1 900 ₽цена без нанесения
  • Винный набор Burgonix с логотипом
    Винный набор Burgonix арт. AG44018.02в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке Нержавеющая сталь от 2 876 ₽цена без нанесения
  • Набор для вина Fiano с логотипом
    Набор для вина Fiano арт. G15578.00в наличии 1 000+ шт Приборы в комплекте Гравировка или печать на упаковке Дерево от 1 659 ₽цена без нанесения
  • Набор винный Savoie 4 в 1 с логотипом
    Набор винный Savoie 4 в 1 арт. O207009в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке Стекло от 5 267 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни винных наборов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Составы от 3 до 6 предметов в кейсе или подарочной коробке
    • Лазерная гравировка по дереву, металлу и стеклу
    • Индивидуальная комплектация набора под бюджет и задачу
    • Отгрузка от 7 дней с собственного производства в Екатеринбурге
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Наборы для вина с логотипом: ещё модель 1Наборы для вина с логотипом: ещё модель 2Наборы для вина с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем наборы для вина на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать набор для вина под задачу

  • 01Комплектация

    3–4 предмета — массовый подарок. 5–6 и бокалы — для VIP-сегмента.

  • 02Упаковка

    Деревянный кейс солиднее и дороже. Картонная коробка выгоднее на тираже.

  • 03Нанесение

    Гравировка по кейсу — основной акцент. Логотип можно и на аксессуарах.

  • 04Бюджет

    Собираем состав под сумму на подарок — от базового до представительского.

Как нанести логотип на набор

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж наборов
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 5 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили составы наборов для вина по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Лазерная гравировкахитот 50 шт.от 56 ₽/штметаллцвет металлаот 3 днейwelcome pack, подарки топ-менеджерам
УФ-печатьот 30 шт.от 74 ₽/штпластик, металлполноцветот 3 днейвыставки, промо, яркие логотипы
Круговая 360°от 30 шт.от 74 ₽/штгладкий корпусполноцветот 5 днейпаттерны и крупные иллюстрации
УФ-DTFот 30 шт.по запросусложный рельефполноцветот 5 днейнестандартные формы корпуса
Печать 1 цветомот 30 шт.−5 % к ценепластик, металлбелый / чёрныйот 3 днейстрогий логотип, экономия на тираже
Переменные данныеот 50 шт.×1,5 к ценеметаллцвет металлаот 5 днейименные подарки сотрудникам
  • Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
  • Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
  • Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоит нанесение на набор для вина

В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.

Прайс-лист PDF
Тираждо 10 см²до 25 см²до 50 см²до 100 см²Гравировка
до 29 шт по запросу
от 50 шт
от 100 шт
от 300 шт
от 1000 шт

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец

Круговая 360°, УФ-DTF, Печать 1 цветом, С лаком — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
  • Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
  • Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают наборы для вина

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Партнёрам и клиентамПредставительский подарок к Новому году и юбилеям
  • Топ-менеджерамVIP-кейс с бокалами и гравировкой под бутылку
  • Корпоративные подаркиЕдиный подарок для руководителей и ключевых сотрудников
  • Для ресторанов и баровФирменные наборы сомелье для персонала заведения

  • Винным магазинамПодарочный набор к покупке бутылки
  • Юбилеи компанииПамятный кейс с датой и фирменной символикой
  • Для дегустацийНаборы с логотипом организатора участникам мероприятия
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды посуды

Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом

Смотреть все виды посуды

Как заказать наборы для вина с логотипом

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и бюджет на наборна связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С наборами для вина часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Наборы для вина с логотипом оптом

Собираем наборы для вина с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Штопор, кольцо-каплеуловитель, пробка и термометр в деревянном или кожаном кейсе, комплекты с бокалами и декантером. Гравировка по металлу, тиснение по кейсу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Винный набор — подарок верхней категории, который вручают адресно: партнёрам, руководителям, на завершение сделки или юбилей. Для компании это позиция с высокой воспринимаемой ценностью при контролируемой себестоимости — кейс делает набор дороже на вид, чем сумма его частей.

Комплектации

Базовый набор — штопор-сомелье в футляре: компактно и уместно почти для любого получателя. Самая ходовая комплектация — стандартная: штопор, кольцо, пробка и термометр в деревянном кейсе с ложементом. Премиальный собирают в кожаном кейсе и добавляют аэратор или декантер. Наборы с бокалами требуют отдельной упаковки: стекло хрупкое, а габариты и стоимость доставки растут.

Кейс как основной носитель бренда

Кейс — самая большая площадь в наборе: тиснение по коже, гравировка по дереву, полноцветная печать. Именно его видят первым, когда открывают коробку. На самих аксессуарах логотип небольшой: гравировка на рукояти штопора, на кольце и пробке. Такое распределение выглядит сдержанно и не превращает подарок в рекламный носитель.

Сроки

От 7 дней, под Новый год заказ размещают в октябре. Сборка кейсов ручная, комплектация требует времени сверх производства. Работаем с юрлицами по договору с НДС.

Частые вопросы о наборах для вина

Какой минимальный тираж наборов для вина?

От 30 штук. Гравировка считается по каждому предмету набора: 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт.

Что входит в набор для вина?

Стандартная комплектация — штопор, кольцо-каплеуловитель, пробка и термометр или нарезка для фольги в деревянном кейсе с ложементом. Базовый вариант — штопор-сомелье в футляре, премиальный — кожаный кейс с аэратором или декантером. Для VIP-сегмента добавляем бокалы.

Сколько стоит нанесение логотипа на набор?

Гравировка считается по каждому предмету набора: 89 ₽ при тираже от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. Основной логотип обычно ставят на кейс — тиснением по коже, гравировкой по дереву или полноцветной печатью. Итоговую стоимость рассчитаем под состав набора.

Можно ли собрать набор под свой бюджет?

Да, собираем состав под сумму на подарок — от базового набора до представительского. 3–4 предмета подходят для массового подарка, 5–6 предметов и бокалы — для VIP-сегмента. Деревянный кейс солиднее, картонная коробка выгоднее на тираже.

Можно ли добавить в набор бутылку?

Можем предложить кейс с местом под бутылку — такой вариант берут для VIP-подарков вместе с бокалами. Возможность комплектации самой бутылкой и условия уточнит менеджер под вашу задачу. Расскажите о бюджете и количестве — подберём решение.

Наборы для вина с логотипом: сколько занимает изготовление?

Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге, но сборка кейсов ручная, поэтому на наборы закладывайте от 7 дней. Под Новый год заказ лучше размещать в октябре. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.

Есть ли наборы с бокалами?

Да, собираем наборы с бокалами и декантером для VIP-сегмента. Такие наборы требуют отдельной упаковки: стекло хрупкое, а габариты и стоимость доставки растут. Состав и упаковку подберём под бюджет.

Поможете подобрать состав набора?

Да, подберём комплектацию, упаковку и нанесение под бюджет и круг получателей. Логотип размещаем на кейсе как основной акцент и сдержанно — на аксессуарах. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.

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