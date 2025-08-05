Наборы для вина с логотипом оптом

Собираем наборы для вина с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Штопор, кольцо-каплеуловитель, пробка и термометр в деревянном или кожаном кейсе, комплекты с бокалами и декантером. Гравировка по металлу, тиснение по кейсу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Винный набор — подарок верхней категории, который вручают адресно: партнёрам, руководителям, на завершение сделки или юбилей. Для компании это позиция с высокой воспринимаемой ценностью при контролируемой себестоимости — кейс делает набор дороже на вид, чем сумма его частей.

Комплектации Базовый набор — штопор-сомелье в футляре: компактно и уместно почти для любого получателя. Самая ходовая комплектация — стандартная: штопор, кольцо, пробка и термометр в деревянном кейсе с ложементом. Премиальный собирают в кожаном кейсе и добавляют аэратор или декантер. Наборы с бокалами требуют отдельной упаковки: стекло хрупкое, а габариты и стоимость доставки растут. Кейс как основной носитель бренда Кейс — самая большая площадь в наборе: тиснение по коже, гравировка по дереву, полноцветная печать. Именно его видят первым, когда открывают коробку. На самих аксессуарах логотип небольшой: гравировка на рукояти штопора, на кольце и пробке. Такое распределение выглядит сдержанно и не превращает подарок в рекламный носитель. Сроки От 7 дней, под Новый год заказ размещают в октябре. Сборка кейсов ручная, комплектация требует времени сверх производства. Работаем с юрлицами по договору с НДС.