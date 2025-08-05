Песочные часы с логотипом
Настольные песочные часы в деревянной или металлической оправе. Сувенир с гравировкой для кабинета и переговорной. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейгравировка на своём производстве
- 1–30 минутинтервал под задачу
- Гравировкапо дереву и металлу оправы
Песочные часы с логотипом на заказ
Делаем песочные часы с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейгравировка на своём производстве
- 1–30 минутинтервал под задачу
- Гравировкапо дереву и металлу оправы
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем песочные часы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать песочные часы
- 01Где будут стоять
Стол, стена или запястье — от этого зависит и модель, и место под логотип.
- 02Механизм
Кварцевый бесшумный для кабинетов и переговорных, обычный дешевле на тираже.
- 03Материал корпуса
Металл и дерево под гравировку, пластик и стекло под печать.
- 04Что брендируем
Логотип на корпусе, свой циферблат целиком или и то и другое.
Как нанести логотип на песочные часы
- Печать циферблатаСвой макет вместо стандартного циферблата — самая заметная брендировка.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву корпуса — логотип не стирается.
- УФ-печатьПолноцвет по корпусу, стеклу и пластиковым элементам.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- Гравировка на оборотеИменная надпись и дата для наградных экземпляров.
- УпаковкаКоробка с ложементом и вкладыш под бренд.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на часы.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Печать циферблатахит
|от 30 шт.
|по запросу
|бумага, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|максимальная заметность логотипа
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки и награды
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, стекло
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи
|Именная гравировка
|от 10 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|награды и памятные подарки
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Свой циферблатСамая заметная брендировка — макет на весь круг
- ИменныеГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- УпаковкаДля часов нужна коробка с ложементом
Цены на нанесение на песочные часы
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки. Изделие, печать циферблата и упаковку считаем под вашу модель.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|Циферблат
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Нанесение: Циферблат
|Тираж
|Гравировка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Свой циферблатпечатаем под макет
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают песочные часы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ПереговорныеОграничение времени на реплику.
- ТренингиТайминг упражнений и сессий.
- Деловые подаркиСувенир с гравировкой партнёрам.
- ЮбилеиПамятный подарок с табличкой.
- ОбразованиеНаглядный таймер на занятиях.
- Мерч-шопыПозиция для магазина компании.
- Тайм-менеджментПодарок к обучающей программе.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды часов
Настольные, настенные, наручные, песочные часы, метеостанции и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать песочные часы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С песочными часами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Песочные часы с логотипом оптом
Производим песочные часы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Стеклянная колба в деревянном или металлическом корпусе, интервал от 1 до 60 минут, цветной песок под фирменный стиль. Лазерная гравировка по дереву и металлу, УФ-печать по основанию. Собственное производство в Екатеринбурге.
Песочные часы — имиджевый предмет для переговорной и кабинета: они стоят на столе годами, их замечают гости и партнёры. Для компании это подарок с понятным символом — время, точность, надёжность, — который не выглядит как раздатка и уместен для первых лиц.
Интервал и размер
Часы на 1–5 минут — компактный настольный сувенир. На 15–30 минут это уже рабочий инструмент для переговорных и презентаций: таймер выступления, который видно всем. Часовые — крупный интерьерный предмет для кабинета руководителя. Чем больше интервал, тем крупнее колба и корпус. Цвет песка подбираем под фирменный стиль, это самый заметный элемент.
Корпус и нанесение
Классика делового подарка — дерево: лазер выжигает логотип в поверхность, он не стирается. Металл строже и тяжелее, гравировка получается в цвете металла. Прозрачный акрил выглядит современнее, на нём печатаем по основанию. Гравируем на основании и стойках, при необходимости добавляем именную надпись и дату.
Для каких задач
Подарок руководителю и партнёрам — по итогам года, к юбилею компании, при подписании контракта. Награда за выслугу лет с именной гравировкой. Оформление переговорных в единой стилистике. Мерч-шоп — имиджевая позиция для бренда. Для компаний, связанных со временем, точностью и логистикой, предмет работает как метафора.
Упаковка
Песочные часы — хрупкий предмет, поэтому идут в коробке с ложементом: и для сохранности, и для статуса подарка. Делаем упаковку с тиснением логотипа в единой стилистике с самими часами.
Частые вопросы о песочных часах
Песочные часы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Песочные часы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Песочные часы делаем под заказ: подбираем интервал, корпус и нанесение под задачу, поэтому стоимость изделия считаем индивидуально. Гравировка по прайсу — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и до 31 ₽ от 1 000 шт., упаковка — 5 ₽/шт. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Можно свой циферблат?
У песочных часов нет циферблата, поэтому брендируем оправу и основание. Лазером гравируем логотип по дереву и металлу, на прозрачном акриле печатаем по основанию, а цвет песка подбираем под фирменный стиль — это самый заметный элемент. Визуализацию покажем бесплатно до запуска.
Сделаете именную гравировку?
Да, гравируем на основании и стойках имя, дату или памятную надпись — подходит для награды за выслугу и юбилейных подарков. Именная гравировка доступна от 10 штук, срок от 7 дней, к цене гравировки применяется коэффициент 1,5. Список имён присылаете таблицей.
Песочные часы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 7 дней, гравировку делаем на своём производстве в Екатеринбурге. Поскольку модель подбираем под заказ, точный срок зависит от корпуса, интервала и тиража и фиксируется в договоре. По запросу сделаем образец перед запуском тиража.
Есть ли гарантия на механизм?
В песочных часах нет механизма: время отмеряет песок в стеклянной колбе, поэтому ломаться в них, по сути, нечему. Главное — сохранность хрупкой колбы при доставке, для этого часы пакуем в коробку с ложементом. Если нужны особые условия, их уточнит менеджер.
Батарейка входит в комплект?
Батарейка песочным часам не нужна: они работают без питания, достаточно перевернуть колбу. Интервал подбираем под задачу — от 1 минуты для настольного сувенира до 15–30 минут для переговорных и презентаций. Это удобно для подарка: часы готовы к использованию сразу.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, песочные часы — хрупкий предмет, поэтому идут в коробке с ложементом: и для сохранности, и для статуса подарка. Делаем упаковку с тиснением логотипа в единой стилистике с самими часами. Макет упаковки согласуем вместе с нанесением.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.