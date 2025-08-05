Песочные часы с логотипом оптом

Производим песочные часы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Стеклянная колба в деревянном или металлическом корпусе, интервал от 1 до 60 минут, цветной песок под фирменный стиль. Лазерная гравировка по дереву и металлу, УФ-печать по основанию. Собственное производство в Екатеринбурге.

Песочные часы — имиджевый предмет для переговорной и кабинета: они стоят на столе годами, их замечают гости и партнёры. Для компании это подарок с понятным символом — время, точность, надёжность, — который не выглядит как раздатка и уместен для первых лиц.

Интервал и размер Часы на 1–5 минут — компактный настольный сувенир. На 15–30 минут это уже рабочий инструмент для переговорных и презентаций: таймер выступления, который видно всем. Часовые — крупный интерьерный предмет для кабинета руководителя. Чем больше интервал, тем крупнее колба и корпус. Цвет песка подбираем под фирменный стиль, это самый заметный элемент. Корпус и нанесение Классика делового подарка — дерево: лазер выжигает логотип в поверхность, он не стирается. Металл строже и тяжелее, гравировка получается в цвете металла. Прозрачный акрил выглядит современнее, на нём печатаем по основанию. Гравируем на основании и стойках, при необходимости добавляем именную надпись и дату. Для каких задач Подарок руководителю и партнёрам — по итогам года, к юбилею компании, при подписании контракта. Награда за выслугу лет с именной гравировкой. Оформление переговорных в единой стилистике. Мерч-шоп — имиджевая позиция для бренда. Для компаний, связанных со временем, точностью и логистикой, предмет работает как метафора. Упаковка Песочные часы — хрупкий предмет, поэтому идут в коробке с ложементом: и для сохранности, и для статуса подарка. Делаем упаковку с тиснением логотипа в единой стилистике с самими часами.