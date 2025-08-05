Фитнес-браслеты с логотипом оптом

Производим фитнес-браслеты с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Шагомер, пульсометр, мониторинг сна, уведомления со смартфона, влагозащита. Печать логотипа на ремешке и упаковке. Собственное производство в Екатеринбурге.

Фитнес-браслет — технологичный подарок для корпоративных ЗОЖ-программ: он считает шаги, пульс и сон, и сотрудник носит его каждый день. Компании используют браслеты в программах здоровья, корпоративных челленджах по шагам и как подарок, который действительно полезен.

Для корпоративных программ Фитнес-браслет подходит для корпоративного челленджа по шагам: команды соревнуются, кто пройдёт больше за месяц, браслет считает автоматически. В программах здоровья он мониторит сон и активность как часть заботы о персонале. Его дарят на Новый год и к спортивным событиям. Браслет носят круглосуточно, поэтому логотип на ремешке и в приложении постоянно на виду. Честно о точности Фитнес-браслет — не медицинский прибор: пульс и сон он измеряет ориентировочно, для общей картины активности, но не для диагностики. Для корпоративных челленджей по шагам точности хватает полностью. Совместимость с телефонами уточняем до заказа. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.