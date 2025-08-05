Фитнес-браслеты с логотипом
Электронный подарок для сотрудников, партнёров и участников спортивных событий: шаги, пульс, сон. Гравировка или УФ-печать логотипа на корпусе и ремешке, заказ от 30 000 ₽, брендирование от 24 часов. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- Срок от 24 часовбрендирование готовых моделей
- Гравировка и УФлоготип на корпусе и ремешке
- Для юрлицдоговор, счёт с НДС
Фитнес-браслеты с логотипом на заказ
Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и вида брендирования
- Базовый фитнес-трекер арт. FB-BASEхит Шаги, калории, уведомления Логотип гравировкой на корпусе по запросузаказ от 30 000 ₽
- С пульсометром и сном арт. FB-HRпульс Пульс, сон, тренировки УФ-печать логотипа на корпусе по запросузаказ от 30 000 ₽
- С цветным экраном арт. FB-COLORэкран Цветной экран, водозащита Логотип на ремешке и коробке по запросузаказ от 30 000 ₽
- Ещё 3 варианта
Смарт-часы, детские модели, подарочные наборы с брендированной коробкойНе нашли нужный вариант?Подберём модель под бюджет и задачу: функции, нанесение и упаковку
- Гравировка, УФ-печать и тампопечать логотипа
- Брендированная коробка и ремешок в цвет бренда
- Заказ от 30 000 ₽ — для юрлиц с НДС
- Брендирование от 24 часов, партии — 2–3 дня
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем фитнес-браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать фитнес-браслет под задачу
- 01Модель
Базовые — массовый подарок; с пульсометром — спортивные программы; с экраном — статусный подарок
- 02Нанесение
Гравировка — лаконичный логотип на металле и пластике; УФ-печать — цветной логотип; тампопечать — на ремешке
- 03Упаковка
Брендированная коробка с логотипом или вкладыш с поздравлением — подарок выглядит дороже
- 04Бюджет
Минимальная сумма заказа 30 000 ₽; при крупных тиражах подбираем модель под бюджет и привозим под заказ
Как нанести логотип на фитнес-браслет
- Лазерная гравировкаТонкий стойкий логотип на металлическом или пластиковом корпусе
- УФ-печатьЦветной логотип на корпусе, застёжке или крышке коробки
- ТампопечатьЛоготип на силиконовом ремешке в 1–2 цвета
- ШелкографияКрупный логотип на ремешке или упаковке при больших тиражах
- Брендированная коробкаПолноцветная печать на подарочной упаковке
- Вкладыш и инструкцияПоздравление или памятка с логотипом внутри коробки
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 24 часаминимальный срок брендирования
- 4способа нанесения логотипа
- 15технологий нанесения
Какой фитнес-браслет выбрать
Сравнили шесть вариантов по минимальному заказу, цене, нанесению и назначению
|Вид браслета
|Мин. заказ
|Цена
|Нанесение
|Материал
|Срок
|Лучше всего подходит
|Базовый трекерхит
|от 30 000 ₽
|по запросу
|гравировка
|пластик, силикон
|от 24 часов
|массовые подарки сотрудникам
|С пульсометром
|от 30 000 ₽
|по запросу
|гравировка, УФ
|пластик, силикон
|от 24 часов
|спортивные программы, ЗОЖ
|С цветным экраном
|от 30 000 ₽
|по запросу
|УФ-печать
|металл, силикон
|от 2 дней
|VIP-подарки партнёрам
|Смарт-часы
|от 30 000 ₽
|по запросу
|гравировка
|металл, силикон
|от 2 дней
|руководители, ключевые клиенты
|Детский
|от 30 000 ₽
|по запросу
|УФ-печать
|пластик, силикон
|от 2 дней
|подарки семьям сотрудников
|В подарочной коробке
|от 30 000 ₽
|по запросу
|любое + коробка
|любой
|от 3 дней
|welcome-pack, Новый год
- Тираж до 100 шт.Готовые модели, брендирование от 24 часов
- Тираж от 300 шт.Поставка под заказ с ремешком в цвет бренда
- Подарок на праздникКомплект: браслет + коробка + вкладыш с поздравлением
Сколько стоит фитнес-браслет с логотипом
Цена зависит от модели, тиража и способа нанесения. Актуальные модели и цены пришлём по запросу — ниже ориентир по стоимости брендирования готовых устройств.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Ценапо запросу — зависит от модели и условий поставки
- Минимальный заказ30 000 ₽, только для юрлиц с НДС
- Брендированиегравировка, УФ-печать, тампопечать — от 24 часов
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Силиконовые браслеты с тиснением
- Силиконовые браслеты с печатью
- Контрольные браслеты Tyvek
- LED-браслеты
- Слэп-браслеты
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают фитнес-браслеты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для сотрудниковПолезный подарок к Новому году или юбилею компании с логотипом на корпусе
- Для ЗОЖ-программКорпоративные шаговые челленджи — браслет каждому участнику
- Для партнёров и клиентовСтатусный подарок с гравировкой и брендированной коробкой
- Для спортивных событийНаборы участникам забегов, велопробегов и корпоративных спартакиад
- Для промоакцийПриз за покупку или участие в розыгрыше с логотипом бренда
- Для дилеров и сетейМотивационные подарки лучшим продавцам и партнёрам
- Для семей сотрудниковДетские модели — подарок к 1 сентября и Дню защиты детей
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель и нанесение под бюджет
Другие виды браслетов
Силиконовые, контрольные Tyvek, слэп, LED и светоотражающие — под любую задачу
Как заказать фитнес-браслеты с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и бюджетна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор видаПредлагаем 2–3 модели под бюджет и задачув тот же день
- 03РасчётСчитаем устройства, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к нанесениюбез спешки
- 05ПроизводствоНаносим логотип и проверяем каждое устройствоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С фитнес-браслетами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — единый стиль, одна доставка
Фитнес-браслеты с логотипом оптом
Производим фитнес-браслеты с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Шагомер, пульсометр, мониторинг сна, уведомления со смартфона, влагозащита. Печать логотипа на ремешке и упаковке. Собственное производство в Екатеринбурге.
Фитнес-браслет — технологичный подарок для корпоративных ЗОЖ-программ: он считает шаги, пульс и сон, и сотрудник носит его каждый день. Компании используют браслеты в программах здоровья, корпоративных челленджах по шагам и как подарок, который действительно полезен.
Для корпоративных программ
Фитнес-браслет подходит для корпоративного челленджа по шагам: команды соревнуются, кто пройдёт больше за месяц, браслет считает автоматически. В программах здоровья он мониторит сон и активность как часть заботы о персонале. Его дарят на Новый год и к спортивным событиям. Браслет носят круглосуточно, поэтому логотип на ремешке и в приложении постоянно на виду.
Честно о точности
Фитнес-браслет — не медицинский прибор: пульс и сон он измеряет ориентировочно, для общей картины активности, но не для диагностики. Для корпоративных челленджей по шагам точности хватает полностью. Совместимость с телефонами уточняем до заказа. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о фитнес-браслетах
Какой минимальный заказ фитнес-браслетов?
Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Количество зависит от модели: подберём вариант под ваш бюджет и тираж.
Сколько стоит фитнес-браслет с логотипом?
Цена зависит от модели, тиража, способа нанесения и условий поставки, поэтому актуальные модели и стоимость присылаем по запросу. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Расскажите о бюджете и количестве получателей, и мы предложим 2–3 подходящие модели с расчётом брендирования.
Какие модели вы предлагаете?
Предлагаем базовые фитнес-трекеры для массовых подарков, модели с пульсометром и мониторингом сна для спортивных программ, браслеты с цветным экраном и смарт-часы для VIP-подарков, а также детские модели для семей сотрудников. Совместимость с телефонами уточняем до заказа.
Как наносится логотип и не сотрётся ли он?
Логотип наносим лазерной гравировкой на корпус — она тонкая и стойкая, или УФ-печатью в цвете на корпус и застёжку. На силиконовом ремешке используем тампопечать в 1–2 цвета, на больших тиражах — шелкографию. Какой способ надёжнее для выбранной модели, подскажем при подборе.
Можно ли брендировать упаковку?
Да, печатаем логотип в полноцвете на подарочной коробке и можем вложить внутрь поздравление или памятку с логотипом. Популярный комплект для Нового года и welcome-pack: браслет, брендированная коробка и вкладыш. Срок для набора в коробке — от 3 дней.
Есть ли гарантия на устройства?
Условия гарантии зависят от модели и поставщика, поэтому уточняем их при подборе устройства и сообщаем вместе с расчётом. Перед заказом проверяем совместимость браслетов с телефонами. Важно помнить, что фитнес-браслет — не медицинский прибор и измеряет пульс и сон ориентировочно.
Как подготовить макет?
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для гравировки нужен одноцветный контур, для УФ-печати можно использовать цветной логотип. Макет и визуализацию на выбранной модели подготовим бесплатно и согласуем до нанесения.
Фитнес-браслеты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Брендирование готовых моделей гравировкой, УФ-печатью или тампопечатью — от 24 часов. Модели с цветным экраном, смарт-часы и детские — от 2 дней, комплекты в подарочной коробке — от 3 дней. При тиражах от 300 шт. возможна поставка под заказ с ремешком в цвет бренда, срок рассчитаем отдельно.
Доставляете ли браслеты в другие города?
Да, отправляем заказы по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки посчитаем при расчёте. Можно забрать браслеты самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем только с юрлицами по договору со счётом с НДС.