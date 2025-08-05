Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт

Упаковка для ежедневников

Коробки, футляры и крафт-конверты под формат A5 и A6. Полноцветная печать, тиснение фольгой, ложемент. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 50 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейпечать и сборка
  • Под формат A5ложемент по размеру блока
  • Тиснение фольгойакцент на логотипе крышки
Смотреть модели Примеры работ
Упаковка для ежедневников — AEPRINT
Быстрый расчёт

Ответьте на 3 вопроса — менеджер подготовит расчёт стоимости и срока.

Шаг 1 из 2
Количество
Изделие
Нанесение
Без обязательств и оплаты
Контактные данные

Оставьте контакты — пришлём расчёт и ответим на вопросы.

Шаг 2 из 2
Способ связи *
Ответим в рабочее время
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время и пришлёт расчёт стоимости и срока.

СберРоснефтьРЖДРосатомЕВРАЗБанк России
15 000+ компаний доверяют AEPRINTСбер, РЖД, Росатом, ЕВРАЗ, Банк России, +14
Все клиенты и кейсы

Упаковка для ежедневников с логотипом — модели

Картонные коробки с крышкой, футляры-слипкейсы и крафт-конверты под ежедневник.

  • Коробка Amaze с логотипом
    Коробка Amaze арт. G7586.30в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон5 цв. от 855 ₽цена без нанесения
  • Коробка Big Case с логотипом
    Коробка Big Case арт. G21042.14в наличии 10 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон8 цв. от 1 000 ₽цена без нанесения
  • Коробка Drop Top с логотипом
    Коробка Drop Top арт. G25017.30в наличии 10 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон4 цв. от 990 ₽цена без нанесения
  • Коробка Rusetti с логотипом
    Коробка Rusetti арт. G24025.30в наличии 10 000+ шт Складная, хранится плоско Тиснение или УФ-печать Картон3 цв. от 700 ₽цена без нанесения
  • Коробка Koffer с логотипом
    Коробка Koffer арт. G7873.11в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон5 цв. от 1 110 ₽цена без нанесения
  • Коробка In Case с логотипом
    Коробка In Case арт. G6936.00в наличии 10 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон3 цв. от 130 ₽цена без нанесения
  • Коробка Anima с логотипом
    Коробка Anima арт. G23380.10в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон4 цв. от 160 ₽цена без нанесения
  • Коробка Slender с логотипом
    Коробка Slender арт. G7520.60в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон4 цв. от 310 ₽цена без нанесения
  • Коробка Color с логотипом
    Коробка Color арт. HG32001/18в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон5 цв. от 250 ₽цена без нанесения
  • Коробка Claret с логотипом
    Коробка Claret арт. G26028.40в наличии 5 000+ шт Складная, хранится плоско Тиснение или УФ-печать Картон4 цв. от 670 ₽цена без нанесения
  • Коробка Alian с логотипом
    Коробка Alian арт. G7887.30в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон11 цв. от 530 ₽цена без нанесения
  • Коробка Matter с логотипом
    Коробка Matter арт. G7610.30в наличии 1 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать Картон5 цв. от 775 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни коробок и футляров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Ложемент под ежедневник, ручку и флешку
    • Полноцвет, тиснение фольгой, ламинация, софт-тач
    • Лента и наклейка-пломба в цвет бренда
    • Разложим наборы по коробкам и отгрузим готовыми
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Упаковка для ежедневников с логотипом: ещё модель 1Упаковка для ежедневников с логотипом: ещё модель 2Упаковка для ежедневников с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем упаковка для ежедневников на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать упаковку для ежедневников

  • 01Материал

    Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.

  • 02Формат

    A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.

  • 03Нанесение

    Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.

  • 04Комплектация

    Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.

Как нанести логотип на упаковку

  • Полноцветная печать: упаковка для ежедневниковПолноцветная печатьПо картону — фотографии, паттерны и фирменные цвета.
  • Тиснение фольгой: упаковка для ежедневниковТиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль на крышке.
  • Ламинация: упаковка для ежедневниковЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает печать от истирания.
  • Софт-тач: упаковка для ежедневниковСофт-тачБархатистое покрытие крышки для премиальных наборов.
  • Ложемент: упаковка для ежедневниковЛожементВырезаем под ежедневник, ручку и флешку.
  • Сборка: упаковка для ежедневниковСборкаРазложим наборы по коробкам и отгрузим комплектами.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили виды упаковки под ежедневник.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Коробка с крышкойхитот 50 шт.по запросукартонполноцветот 5 днейделовые подарки и наборы
Слипкейсот 100 шт.по запросукартонполноцветот 5 днейкомпактная подача, экономия места
Крафт-конвертот 100 шт.по запросукрафт1–2 цветаот 5 днейэко-подход и массовые тиражи
Тиснение фольгойот 100 шт.по запросукартонзолото/сереброот 7 днейакцент на логотипе крышки
Софт-тачот 100 шт.по запросукартонполноцветот 7 днейпремиальные наборы
Сборка комплектовот 50 шт.5 ₽/штот 5 днейготовые наборы к отгрузке
  • НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее

Цены на упаковку для ежедневников

Цена упаковки зависит от вида, материала и тиража. Пришлём расчёт под ваш заказ.

Прайс-лист PDF
ТиражКоробкаСлипкейсКрафтФольгаСборка
50–99 шт по запросупо запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросупо запросу
от 500 шт по запросупо запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Картон · Нанесение: Печать

Слипкейс, Крафт, Фольга, Софт-тач — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза упаковку, ежедневник считается отдельно
  • Ложементпод формат и состав набора
  • Сборка комплектов5 ₽ за изделие
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Ежедневники на заказ: работа AEPRINTЕжедневники на заказ
  • Блокноты с логотипом. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTБлокноты с логотипом
  • Блокноты на заказ, печать логотипа на заказБлокноты на заказ
  • Работа AEPRINT: эко-блокнотыЭко-блокноты
  • Календари с нанесением: работа AEPRINTКалендари с нанесением
  • Картхолдеры с нанесением. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКартхолдеры с нанесением
  • Картхолдер на заказ, печать логотипа на заказКартхолдер на заказ
  • Работа AEPRINT: папки для документовПапки для документов
  • Офисные аксессуары: работа AEPRINTОфисные аксессуары
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах

Для каких задач заказывают упаковку для ежедневников

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Новый годПодарочная упаковка под корпоративные наборы.
  • Деловые подаркиЕжедневник в коробке выглядит как подарок.
  • Юбилеи компанииУпаковка с датой и символикой события.
  • VIP-наборыФутляр с ложементом для первых лиц.

  • Welcome packКомплект новичку в одной коробке.
  • Мерч-шопыТоварный вид позиции для магазина компании.
  • Отгрузка комплектамиСоберём наборы и отправим готовыми.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие офисные аксессуары

Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.

Смотреть все офисные аксессуары

Как заказать упаковку для ежедневников

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С упаковкой для ежедневников часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Упаковка для ежедневников с логотипом оптом

Производим упаковку для ежедневников с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Картонные коробки с ложементом, крафт-коробки, футляры-слипкейсы, подарочные коробки под наборы. Полноцветная печать, тиснение фольгой. Собственное производство в Екатеринбурге.

Упаковка превращает ежедневник из канцелярии в подарок: тот же ежедневник в коробке с ложементом и тиснением воспринимается как деловой презент, а без коробки — как выдача со склада. Для подарков партнёрам и руководителям упаковка обязательна.

Виды

Универсальный подарочный формат — коробка-крышка с ложементом. Крафт-коробка выглядит сдержанно и экологично. Слипкейс — футляр, в который ежедневник вдвигается; он остаётся у владельца как чехол. Для набора делаем коробку с ложементом под ежедневник, ручку и визитницу.

Брендирование упаковки

На коробке площадь больше, чем на ежедневнике, — помещаются логотип, поздравление и имя получателя. Тиснение фольгой по крышке выглядит дорого, полноцветная печать подходит ярким подарочным тиражам. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о упаковке для ежедневников

Какой минимальный тираж упаковки?

От 50 штук. Ложемент вырезается под конкретный формат ежедневника, поэтому пришлите модель или образец.

Сколько стоит упаковка?

Готовые коробки стоят от 130 ₽ (In Case) и 160 ₽ (Anima) до 1 110 ₽ (Koffer) без нанесения. Стоимость упаковки под заказ зависит от вида, материала, отделки и тиража, а сборка комплектов — 5 ₽ за изделие. Ежедневник считается отдельно, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Сделаете ложемент под наш ежедневник?

Да, вырезаем ложемент под конкретный формат вашего ежедневника A5 или A6, а для набора — ещё под ручку, флешку или визитницу. Чтобы ложемент сел точно, пришлите модель ежедневника или образец. Макет и визуализацию подготовим бесплатно.

Какие материалы возможны?

Делаем коробки с крышкой из картона, футляры-слипкейсы, крафт-коробки и крафт-конверты. Отделка — полноцветная печать, матовая или глянцевая ламинация, бархатистое покрытие софт-тач и тиснение фольгой. Подберём вариант под бюджет и уровень подарка.

Можно тиснение фольгой?

Да, тиснение фольгой золотом, серебром или цветом под фирменный стиль делаем на крышке коробки от 100 шт., срок от 7 дней. Такой акцент на логотипе выглядит дорого и подходит для подарков партнёрам и руководителям.

Разложите наборы по коробкам?

Да, разложим ежедневники и другие предметы набора по коробкам с ложементом и отгрузим готовыми комплектами по числу получателей. Сборка стоит 5 ₽ за изделие, тираж от 50 шт., срок от 5 дней.

Упаковка для ежедневников с логотипом: сколько занимает изготовление?

Коробки с крышкой, слипкейсы и крафт-конверты изготавливаем от 5 дней, с тиснением фольгой и покрытием софт-тач — от 7 дней. Точный срок зависит от тиража и отделки. Если подарки нужны к дате, планируйте заказ заранее.

Печатаете полноцветом по всей коробке?

Да, по картону печатаем в полноцвете фотографии, паттерны и фирменные цвета, площадь коробки позволяет разместить логотип, поздравление и имя получателя. Для защиты печати от истирания добавляем ламинацию. На крафт-конвертах печать в 1–2 цвета.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.