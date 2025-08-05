Упаковка для ежедневников
Коробки, футляры и крафт-конверты под формат A5 и A6. Полноцветная печать, тиснение фольгой, ложемент. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать и сборка
- Под формат A5ложемент по размеру блока
- Тиснение фольгойакцент на логотипе крышки
Упаковка для ежедневников с логотипом — модели
Картонные коробки с крышкой, футляры-слипкейсы и крафт-конверты под ежедневник.
- Коробка Amaze арт. G7586.30в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 855 ₽цена без нанесения
- Коробка Big Case арт. G21042.14в наличии 10 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 1 000 ₽цена без нанесения
- Коробка Drop Top арт. G25017.30в наличии 10 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 990 ₽цена без нанесения
- Коробка Rusetti арт. G24025.30в наличии 10 000+ шт Складная, хранится плоско Тиснение или УФ-печать от 700 ₽цена без нанесения
- Коробка Koffer арт. G7873.11в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 1 110 ₽цена без нанесения
- Коробка In Case арт. G6936.00в наличии 10 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 130 ₽цена без нанесения
- Коробка Anima арт. G23380.10в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 160 ₽цена без нанесения
- Коробка Slender арт. G7520.60в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 310 ₽цена без нанесения
- Коробка Color арт. HG32001/18в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 250 ₽цена без нанесения
- Коробка Claret арт. G26028.40в наличии 5 000+ шт Складная, хранится плоско Тиснение или УФ-печать от 670 ₽цена без нанесения
- Коробка Alian арт. G7887.30в наличии 5 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 530 ₽цена без нанесения
- Коробка Matter арт. G7610.30в наличии 1 000+ шт Подарочная упаковка под логотип Тиснение или УФ-печать от 775 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни коробок и футляров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Ложемент под ежедневник, ручку и флешку
- Полноцвет, тиснение фольгой, ламинация, софт-тач
- Лента и наклейка-пломба в цвет бренда
- Разложим наборы по коробкам и отгрузим готовыми
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем упаковка для ежедневников на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать упаковку для ежедневников
- 01Материал
Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.
- 02Формат
A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.
- 04Комплектация
Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.
Как нанести логотип на упаковку
- Полноцветная печатьПо картону — фотографии, паттерны и фирменные цвета.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль на крышке.
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает печать от истирания.
- Софт-тачБархатистое покрытие крышки для премиальных наборов.
- ЛожементВырезаем под ежедневник, ручку и флешку.
- СборкаРазложим наборы по коробкам и отгрузим комплектами.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили виды упаковки под ежедневник.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Коробка с крышкойхит
|от 50 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 5 дней
|деловые подарки и наборы
|Слипкейс
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 5 дней
|компактная подача, экономия места
|Крафт-конверт
|от 100 шт.
|по запросу
|крафт
|1–2 цвета
|от 5 дней
|эко-подход и массовые тиражи
|Тиснение фольгой
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|золото/серебро
|от 7 дней
|акцент на логотипе крышки
|Софт-тач
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|премиальные наборы
|Сборка комплектов
|от 50 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 5 дней
|готовые наборы к отгрузке
- НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на упаковку для ежедневников
Цена упаковки зависит от вида, материала и тиража. Пришлём расчёт под ваш заказ.
|Тираж
|Коробка
|Слипкейс
|Крафт
|Фольга
|Сборка
|50–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Картон · Нанесение: Печать
|Тираж
|Сборка
|50–99 шт
|от 100 шт
|от 500 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза упаковку, ежедневник считается отдельно
- Ложементпод формат и состав набора
- Сборка комплектов5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают упаковку для ежедневников
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Новый годПодарочная упаковка под корпоративные наборы.
- Деловые подаркиЕжедневник в коробке выглядит как подарок.
- Юбилеи компанииУпаковка с датой и символикой события.
- VIP-наборыФутляр с ложементом для первых лиц.
- Welcome packКомплект новичку в одной коробке.
- Мерч-шопыТоварный вид позиции для магазина компании.
- Отгрузка комплектамиСоберём наборы и отправим готовыми.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать упаковку для ежедневников
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С упаковкой для ежедневников часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Упаковка для ежедневников с логотипом оптом
Производим упаковку для ежедневников с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Картонные коробки с ложементом, крафт-коробки, футляры-слипкейсы, подарочные коробки под наборы. Полноцветная печать, тиснение фольгой. Собственное производство в Екатеринбурге.
Упаковка превращает ежедневник из канцелярии в подарок: тот же ежедневник в коробке с ложементом и тиснением воспринимается как деловой презент, а без коробки — как выдача со склада. Для подарков партнёрам и руководителям упаковка обязательна.
Виды
Универсальный подарочный формат — коробка-крышка с ложементом. Крафт-коробка выглядит сдержанно и экологично. Слипкейс — футляр, в который ежедневник вдвигается; он остаётся у владельца как чехол. Для набора делаем коробку с ложементом под ежедневник, ручку и визитницу.
Брендирование упаковки
На коробке площадь больше, чем на ежедневнике, — помещаются логотип, поздравление и имя получателя. Тиснение фольгой по крышке выглядит дорого, полноцветная печать подходит ярким подарочным тиражам. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о упаковке для ежедневников
Какой минимальный тираж упаковки?
От 50 штук. Ложемент вырезается под конкретный формат ежедневника, поэтому пришлите модель или образец.
Сколько стоит упаковка?
Готовые коробки стоят от 130 ₽ (In Case) и 160 ₽ (Anima) до 1 110 ₽ (Koffer) без нанесения. Стоимость упаковки под заказ зависит от вида, материала, отделки и тиража, а сборка комплектов — 5 ₽ за изделие. Ежедневник считается отдельно, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Сделаете ложемент под наш ежедневник?
Да, вырезаем ложемент под конкретный формат вашего ежедневника A5 или A6, а для набора — ещё под ручку, флешку или визитницу. Чтобы ложемент сел точно, пришлите модель ежедневника или образец. Макет и визуализацию подготовим бесплатно.
Какие материалы возможны?
Делаем коробки с крышкой из картона, футляры-слипкейсы, крафт-коробки и крафт-конверты. Отделка — полноцветная печать, матовая или глянцевая ламинация, бархатистое покрытие софт-тач и тиснение фольгой. Подберём вариант под бюджет и уровень подарка.
Можно тиснение фольгой?
Да, тиснение фольгой золотом, серебром или цветом под фирменный стиль делаем на крышке коробки от 100 шт., срок от 7 дней. Такой акцент на логотипе выглядит дорого и подходит для подарков партнёрам и руководителям.
Разложите наборы по коробкам?
Да, разложим ежедневники и другие предметы набора по коробкам с ложементом и отгрузим готовыми комплектами по числу получателей. Сборка стоит 5 ₽ за изделие, тираж от 50 шт., срок от 5 дней.
Упаковка для ежедневников с логотипом: сколько занимает изготовление?
Коробки с крышкой, слипкейсы и крафт-конверты изготавливаем от 5 дней, с тиснением фольгой и покрытием софт-тач — от 7 дней. Точный срок зависит от тиража и отделки. Если подарки нужны к дате, планируйте заказ заранее.
Печатаете полноцветом по всей коробке?
Да, по картону печатаем в полноцвете фотографии, паттерны и фирменные цвета, площадь коробки позволяет разместить логотип, поздравление и имя получателя. Для защиты печати от истирания добавляем ламинацию. На крафт-конвертах печать в 1–2 цвета.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.