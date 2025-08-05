Упаковка для ежедневников с логотипом оптом

Производим упаковку для ежедневников с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Картонные коробки с ложементом, крафт-коробки, футляры-слипкейсы, подарочные коробки под наборы. Полноцветная печать, тиснение фольгой. Собственное производство в Екатеринбурге.

Упаковка превращает ежедневник из канцелярии в подарок: тот же ежедневник в коробке с ложементом и тиснением воспринимается как деловой презент, а без коробки — как выдача со склада. Для подарков партнёрам и руководителям упаковка обязательна.

Виды Универсальный подарочный формат — коробка-крышка с ложементом. Крафт-коробка выглядит сдержанно и экологично. Слипкейс — футляр, в который ежедневник вдвигается; он остаётся у владельца как чехол. Для набора делаем коробку с ложементом под ежедневник, ручку и визитницу. Брендирование упаковки На коробке площадь больше, чем на ежедневнике, — помещаются логотип, поздравление и имя получателя. Тиснение фольгой по крышке выглядит дорого, полноцветная печать подходит ярким подарочным тиражам. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.