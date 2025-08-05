Чайные пары с логотипом
Нанесение логотипа на чайные и кофейные пары: чашка с блюдцем из керамики и фарфора. Деколь с обжигом и УФ-печать. Представительский подарок и посуда для HoReCa.
- От 30 штукминимальный тираж чайных пар
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Шаблон для макета:Кружка — развёртка · 200 × 90 мм · PDFвсе шаблоны
Чайные пары с логотипом на заказ
Выберите материал и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Чайная пара Sheffield арт. O87145.01в наличии 10 000+ шт Чашка с блюдцем Гравировка или печать на упаковке от 839 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Best Morning арт. G14001.40в наличии 10 000+ шт Покрытие софт-тач Деколь или сублимация от 650 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Clio арт. G17049.40в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Деколь или сублимация от 490 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Brighton арт. O87140.06в наличии 10 000+ шт Чашка с блюдцем Деколь или сублимация от 1 046 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Bristol арт. O87142.07в наличии 10 000+ шт Чашка с блюдцем Деколь или сублимация от 1 046 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Phyto арт. O870186в наличии 5 000+ шт Можно в посудомойку Деколь или сублимация от 445 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Tender арт. HG25703/05в наличии 1 000+ шт Можно в посудомойку Деколь или сублимация от 595 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Stansa арт. G18275.43в наличии 5 000+ шт Универсальная модель для нанесения Сублимация или деколь от 480 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Frozen арт. AG6150.03в наличии 5 000+ шт Подарочная коробка Сублимация или деколь от 391 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Cappuccino арт. HG27800/22в наличии 1 000+ шт Чашка с блюдцем Деколь или сублимация от 589 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Riposo арт. G17529.60в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка от 1 256 ₽цена без нанесения
- Чайная пара Arbori арт. G20137.00в наличии 1 000+ шт Чашка с блюдцем Лазерная гравировка от 920 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни чайных пар в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Керамика и фарфор, объёмы от 90 до 250 мл
- Деколь с обжигом, УФ-печать и тиснение золотом по фарфору
- Подарочная коробка и персонализация именами
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем чайные пары на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать чайную пару под задачу
- 01Материал
Керамика — универсально и выгодно. Фарфор — представительский подарок.
- 02Объём
90–120 мл — эспрессо и кофейные пары. 200–250 мл — чай и капучино.
- 03Нанесение
Деколь с обжигом не боится посудомойки. Тиснение золотом — для премиума.
- 04Упаковка
Подарочная коробка под пару, лента и вкладыш — по запросу.
Как нанести логотип на чайную пару
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж чайных пар
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на чайные пары по тиражу, цене, стойкости и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на чайную пару
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают чайные пары
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Представительские подаркиПартнёрам и клиентам к юбилеям и профессиональным праздникам
- Для HoReCaФирменная посуда гостиниц, ресторанов и кофеен
- Топ-менеджерамФарфор с тиснением золотом в подарочной коробке
- Для переговорныхЕдиный стиль посуды на встречах с партнёрами
- Корпоративные подаркиСтатусный сувенир, который остаётся на виду
- Подарочные наборыПара с чаем, кофе или сладостями в одной коробке
- Для юбилеев компанииПамятная посуда с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать чайные пары с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал парына связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С чайными парами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Чайные пары с логотипом оптом
Производим чайные пары с логотипом оптом от 30 штук, срок от 7 дней. Фарфор и костяной фарфор, чашка 200–250 мл с блюдцем, подарочная коробка с ложементом. Деколь с обжигом, золотая и платиновая отводка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Чайная пара — протокольный подарок: её ставят в переговорной, дарят руководителям и партнёрам, вручают на юбилеях. В отличие от кружки это предмет с ощущением статуса, поэтому его берут туда, где обычная посуда выглядела бы простовато.
Фарфор и костяной фарфор
Обычный фарфор плотнее и прочнее, подходит для ежедневного использования в переговорной. Костяной тоньше, светлее и просвечивает на свет — выглядит дороже и используется для подарочных тиражей. Разница в цене заметная, но и воспринимается она сразу: костяной фарфор отличают на ощупь, даже не разбираясь в посуде.
Деколь и отводка
Деколь с обжигом при высокой температуре делает изображение частью глазури: не стирается и выдерживает посудомоечную машину. Золотая или платиновая отводка по краю чашки и блюдца наносится отдельным слоем с повторным обжигом. Важное ограничение: посуда с золотом и платиной не подходит для микроволновой печи — об этом нужно предупредить получателей.
Упаковка
Чайная пара — хрупкий предмет, поэтому идёт в коробке с ложементом. Для подарочных тиражей делаем упаковку с тиснением логотипа в единой стилистике. Часто её комплектуют с чаем или коробкой конфет — собираем набор целиком.
Частые вопросы о чайных парах с логотипом
Какой минимальный тираж чайных пар?
От 30 штук. Кофейный набор «чашка с блюдцем» стоит 630 ₽ за комплект при тираже 10 шт. и 490 ₽ при тираже от 200 шт. — чем больше тираж, тем ниже цена.
Керамика или фарфор — что выбрать?
Керамика — универсальный и более выгодный вариант для переговорных и HoReCa. Фарфор — представительский подарок: обычный плотнее и подходит для ежедневного использования, костяной тоньше, просвечивает на свет и выглядит дороже. Подберём материал под задачу и бюджет.
Сколько стоит нанесение логотипа на чайную пару?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., минимальный запуск — 3 000 ₽. Цены указаны за нанесение без стоимости пары; деколь с обжигом и отводку золотом рассчитаем под ваш тираж. Макет и визуализация бесплатно.
Не сотрётся ли логотип в посудомойке?
При нанесении деколью — нет: изображение запекается при высокой температуре, становится частью глазури и выдерживает посудомоечную машину. УФ-печать требует более бережного ухода. Для пар, которые будут ежедневно мыть, рекомендуем деколь.
Можно ли нанести логотип золотом?
Да, для премиальных тиражей делаем тиснение золотом, а также золотую или платиновую отводку по краю чашки и блюдца отдельным слоем с повторным обжигом. Важно: посуда с золотом и платиной не подходит для микроволновой печи — об этом стоит предупредить получателей.
Чайные пары с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Деколь с обжигом и отводка золотом требуют дополнительного времени — на такие тиражи закладывайте от 7 дней. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Есть ли подарочная упаковка под пару?
Да, чайная пара — хрупкий предмет, поэтому идёт в коробке с ложементом; лента и вкладыш — по запросу. Для подарочных тиражей делаем упаковку с тиснением логотипа в единой стилистике. Можно дополнить набор чаем, кофе или сладостями.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём модель, объём, нанесение и упаковку под бюджет: 90–120 мл — для эспрессо, 200–250 мл — для чая и капучино. В каталоге есть пары от 391 ₽ без нанесения. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
Мы производим печать и гравировку на всех видах посуды. Полный выбор чайных пар в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Чайные пары с логотипом — элегантный вариант корпоративного подарка, сувенира для клиентов и партнёров или брендированной посуды для офиса. Чайная пара сочетает чашку и блюдце, а нанесение логотипа превращает обычную посуду в фирменный аксессуар. AEPRINT помогает подобрать модель, материал, способ нанесения и тираж под задачу проекта.
Чайные пары с логотипом
Брендированная чайная пара подходит компаниям, которым нужен презентационный и практичный корпоративный подарок. На чашку, блюдце или другие поверхности подходящей модели можно нанести логотип, название компании, надпись или фирменную графику.
Чайную пару можно использовать как самостоятельный подарок или включить в корпоративный подарочный набор.
Чайные пары с логотипом оптом
Оптовые чайные пары подходят для корпоративных подарков, деловых мероприятий, выставок, конференций и программ лояльности.
Подарочные чайные пары
Чайная пара с индивидуальным принтом подходит для подарка сотруднику, клиенту или деловому партнёру. Такой формат можно использовать для профессиональных праздников, юбилеев компании и других памятных событий.
Для подарочной программы можно подобрать модель с учётом фирменного стиля компании и дополнить её другой брендированной продукцией.
Чайные пары для корпоративных подарков
Брендированная чайная пара подходит для корпоративных подарков сотрудникам, руководителям, клиентам и партнёрам.
В зависимости от бюджета можно выбрать более доступную модель для массового тиража или презентационную чайную пару для персональных подарков.
Чайные пары для сотрудников
Чайные пары можно использовать в корпоративном мерче сотрудников или как подарок к профессиональному празднику.
Для команды можно заказать единый тираж с логотипом компании и оформить всю партию в одном дизайне.
Чайные пары для клиентов и партнёров
Брендированная чайная пара подходит в качестве делового подарка клиентам и партнёрам. Практичная посуда может использоваться дома или в офисе, сохраняя связь с брендом.
Для ключевых партнёров чайную пару можно включить в более крупный подарочный набор.
Чайные пары для офиса
Фирменные чайные пары можно использовать в переговорных комнатах, кабинетах руководителей, офисных кухнях и зонах отдыха.
Единое оформление посуды помогает поддерживать корпоративный стиль в рабочем пространстве.
Чайные пары для переговорных комнат
Брендированная чайная пара подходит для оформления переговорных комнат и кабинетов, где проходят встречи с клиентами и партнёрами.
На посуде можно разместить логотип компании или другую фирменную графику.
Чайные пары для гостиниц и ресторанов
Чайные пары с логотипом могут использоваться в гостиницах, ресторанах, кафе и других заведениях сферы HoReCa.
Фирменная посуда позволяет поддерживать единый стиль заведения и может использоваться в номерах, зонах завтрака, переговорных комнатах и других пространствах.
Фарфоровые чайные пары
Фарфор используется для изготовления изящной сувенирной и подарочной посуды. Фарфоровая чайная пара подходит для корпоративных подарков и презентационных проектов.
Конкретные характеристики и возможности нанесения зависят от выбранной модели.
Фаянсовые чайные пары
Фаянс — более доступный вариант керамической посуды. Фаянсовые чайные пары подходят для корпоративных и рекламных заказов, в том числе при необходимости изготовить большой тираж.
Возможность нанесения конкретного изображения определяется характеристиками выбранной модели.
Стеклянные чайные пары
Стеклянные чайные пары подходят для проектов, где требуется более лёгкий и прозрачный визуальный формат посуды.
Для стекла может использоваться не только нанесение изображения, но и гравировка. Конкретная технология зависит от модели.
Пластиковые чайные пары
Пластиковые чайные пары относятся к более доступным вариантам посуды и могут использоваться для рекламных мероприятий, выставок и массовой раздачи.
Характеристики и возможности брендирования необходимо уточнять для конкретной модели.
Чайные пары с печатью
На чайные пары можно нанести логотип, надпись, изображение или фирменную графику. Способ нанесения выбирается в зависимости от материала и поверхности изделия.
AEPRINT выполняет тампопечать, УФ-печать и гравировку на подходящих видах посуды.
Чайные пары с полноцветным принтом
Полноцветное нанесение подходит для изображений и логотипов с несколькими цветами. УФ-печать позволяет наносить полноцветные принты на подходящие поверхности.
Перед производством макет проверяется на соответствие выбранной технологии и модели.
Чайные пары с гравировкой
Гравировка подходит для чайных пар из материалов, на которых возможно выполнение такого вида нанесения. Полученное изображение имеет рельефный характер.
Возможность гравировки необходимо проверять для конкретной модели и материала.
Чайные пары с логотипом компании
Логотип компании можно разместить на чайной паре в соответствии с возможностями выбранной модели и технологии нанесения.
Фирменная посуда подходит для корпоративного мерча, деловых подарков и оформления офисного пространства.
Чайные пары с индивидуальным дизайном
Дизайн чайной пары можно подготовить на основе брендбука компании или разработать специально под конкретный проект.
В макете можно использовать логотип, фирменные цвета, название компании, надписи и графические элементы.
Чайные пары для выставок и мероприятий
Брендированные чайные пары можно использовать как сувенир для посетителей и участников выставок, форумов, конференций и других мероприятий.
Для мероприятия можно заказать единый тираж с логотипом организатора или фирменной графикой события.
Чайные пары для рекламных акций
Чайная пара с фирменным изображением может использоваться как рекламный подарок клиентам и участникам промоакций.
Для массовой кампании можно подобрать модель с учётом необходимого тиража и бюджета.
Чайные пары в корпоративных наборах
Чайную пару можно включить в подарочный набор вместе с чаем, кофе, сладостями, кружкой и другими корпоративными подарками.
Все элементы набора можно оформить в едином фирменном стиле компании.
Чайные пары с подарочным чаем
Чайная пара особенно хорошо подходит для подарочного набора с чаем. Такой комплект можно использовать для поздравления сотрудников, клиентов и партнёров.
Состав набора подбирается с учётом повода, количества комплектов и бюджета проекта.
Чайные пары для рекламных и event-агентств
Рекламные и event-агентства могут заказывать брендированные чайные пары для клиентских проектов, конференций, презентаций, корпоративных мероприятий и рекламных кампаний.
Под конкретный проект можно подобрать модель, материал, тираж и способ нанесения.
Какие чайные пары можно заказать
В каталоге AEPRINT представлены разные модели чайных пар под нанесение.
- чайная пара TENDER — от 649 ₽;
- чайная пара «Прованс» — от 469 ₽;
- чайная пара Coralli Luziano — от 1 184 ₽.
Актуальная стоимость зависит от выбранной модели и параметров заказа.
Как выбрать чайную пару с логотипом
При выборе необходимо учитывать материал, внешний вид, размер, способ нанесения, тираж и бюджет.
Для массового рекламного заказа можно выбрать более доступную модель. Для корпоративного подарка клиенту или партнёру — более презентационную чайную пару.
Изготовление чайных пар с логотипом
AEPRINT предлагает чайные пары с логотипом для корпоративных подарков, сотрудников, клиентов и партнёров, офисов, гостиниц, ресторанов, выставок и мероприятий.
На странице представлены модели TENDER, «Прованс» и Coralli Luziano. Полный ассортимент чайных пар доступен в каталоге AEPRINT.
Для брендирования посуды используются тампопечать, УФ-печать и гравировка. Конкретный способ нанесения выбирается с учётом материала и поверхности выбранной модели.
Стоимость зависит от модели чайной пары, тиража и способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать выбранную модель, количество изделий и требования к брендированию.
Чайные пары с логотипом можно заказать для корпоративных подарков, сотрудников, клиентов и партнёров, оформления офисов, гостиниц и ресторанов, выставок, конференций и рекламных мероприятий. Конкретная модель подбирается с учётом материала, дизайна, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.