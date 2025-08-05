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Чайные пары с логотипом — элегантный вариант корпоративного подарка, сувенира для клиентов и партнёров или брендированной посуды для офиса. Чайная пара сочетает чашку и блюдце, а нанесение логотипа превращает обычную посуду в фирменный аксессуар. AEPRINT помогает подобрать модель, материал, способ нанесения и тираж под задачу проекта.

Чайные пары с логотипом

Брендированная чайная пара подходит компаниям, которым нужен презентационный и практичный корпоративный подарок. На чашку, блюдце или другие поверхности подходящей модели можно нанести логотип, название компании, надпись или фирменную графику.

Чайную пару можно использовать как самостоятельный подарок или включить в корпоративный подарочный набор.

Чайные пары с логотипом оптом

Оптовые чайные пары подходят для корпоративных подарков, деловых мероприятий, выставок, конференций и программ лояльности.

Подарочные чайные пары

Чайная пара с индивидуальным принтом подходит для подарка сотруднику, клиенту или деловому партнёру. Такой формат можно использовать для профессиональных праздников, юбилеев компании и других памятных событий.

Для подарочной программы можно подобрать модель с учётом фирменного стиля компании и дополнить её другой брендированной продукцией.

Чайные пары для корпоративных подарков

Брендированная чайная пара подходит для корпоративных подарков сотрудникам, руководителям, клиентам и партнёрам.

В зависимости от бюджета можно выбрать более доступную модель для массового тиража или презентационную чайную пару для персональных подарков.

Чайные пары для сотрудников

Чайные пары можно использовать в корпоративном мерче сотрудников или как подарок к профессиональному празднику.

Для команды можно заказать единый тираж с логотипом компании и оформить всю партию в одном дизайне.

Чайные пары для клиентов и партнёров

Брендированная чайная пара подходит в качестве делового подарка клиентам и партнёрам. Практичная посуда может использоваться дома или в офисе, сохраняя связь с брендом.

Для ключевых партнёров чайную пару можно включить в более крупный подарочный набор.

Чайные пары для офиса

Фирменные чайные пары можно использовать в переговорных комнатах, кабинетах руководителей, офисных кухнях и зонах отдыха.

Единое оформление посуды помогает поддерживать корпоративный стиль в рабочем пространстве.

Чайные пары для переговорных комнат

Брендированная чайная пара подходит для оформления переговорных комнат и кабинетов, где проходят встречи с клиентами и партнёрами.

На посуде можно разместить логотип компании или другую фирменную графику.

Чайные пары для гостиниц и ресторанов

Чайные пары с логотипом могут использоваться в гостиницах, ресторанах, кафе и других заведениях сферы HoReCa.

Фирменная посуда позволяет поддерживать единый стиль заведения и может использоваться в номерах, зонах завтрака, переговорных комнатах и других пространствах.

Фарфоровые чайные пары

Фарфор используется для изготовления изящной сувенирной и подарочной посуды. Фарфоровая чайная пара подходит для корпоративных подарков и презентационных проектов.

Конкретные характеристики и возможности нанесения зависят от выбранной модели.

Фаянсовые чайные пары

Фаянс — более доступный вариант керамической посуды. Фаянсовые чайные пары подходят для корпоративных и рекламных заказов, в том числе при необходимости изготовить большой тираж.

Возможность нанесения конкретного изображения определяется характеристиками выбранной модели.

Стеклянные чайные пары

Стеклянные чайные пары подходят для проектов, где требуется более лёгкий и прозрачный визуальный формат посуды.

Для стекла может использоваться не только нанесение изображения, но и гравировка. Конкретная технология зависит от модели.

Пластиковые чайные пары

Пластиковые чайные пары относятся к более доступным вариантам посуды и могут использоваться для рекламных мероприятий, выставок и массовой раздачи.

Характеристики и возможности брендирования необходимо уточнять для конкретной модели.

Чайные пары с печатью

На чайные пары можно нанести логотип, надпись, изображение или фирменную графику. Способ нанесения выбирается в зависимости от материала и поверхности изделия.

AEPRINT выполняет тампопечать, УФ-печать и гравировку на подходящих видах посуды.

Чайные пары с полноцветным принтом

Полноцветное нанесение подходит для изображений и логотипов с несколькими цветами. УФ-печать позволяет наносить полноцветные принты на подходящие поверхности.

Перед производством макет проверяется на соответствие выбранной технологии и модели.

Чайные пары с гравировкой

Гравировка подходит для чайных пар из материалов, на которых возможно выполнение такого вида нанесения. Полученное изображение имеет рельефный характер.

Возможность гравировки необходимо проверять для конкретной модели и материала.

Чайные пары с логотипом компании

Логотип компании можно разместить на чайной паре в соответствии с возможностями выбранной модели и технологии нанесения.

Фирменная посуда подходит для корпоративного мерча, деловых подарков и оформления офисного пространства.

Чайные пары с индивидуальным дизайном

Дизайн чайной пары можно подготовить на основе брендбука компании или разработать специально под конкретный проект.

В макете можно использовать логотип, фирменные цвета, название компании, надписи и графические элементы.

Чайные пары для выставок и мероприятий

Брендированные чайные пары можно использовать как сувенир для посетителей и участников выставок, форумов, конференций и других мероприятий.

Для мероприятия можно заказать единый тираж с логотипом организатора или фирменной графикой события.

Чайные пары для рекламных акций

Чайная пара с фирменным изображением может использоваться как рекламный подарок клиентам и участникам промоакций.

Для массовой кампании можно подобрать модель с учётом необходимого тиража и бюджета.

Чайные пары в корпоративных наборах

Чайную пару можно включить в подарочный набор вместе с чаем, кофе, сладостями, кружкой и другими корпоративными подарками.

Все элементы набора можно оформить в едином фирменном стиле компании.

Чайные пары с подарочным чаем

Чайная пара особенно хорошо подходит для подарочного набора с чаем. Такой комплект можно использовать для поздравления сотрудников, клиентов и партнёров.

Состав набора подбирается с учётом повода, количества комплектов и бюджета проекта.

Чайные пары для рекламных и event-агентств

Рекламные и event-агентства могут заказывать брендированные чайные пары для клиентских проектов, конференций, презентаций, корпоративных мероприятий и рекламных кампаний.

Под конкретный проект можно подобрать модель, материал, тираж и способ нанесения.

Какие чайные пары можно заказать

В каталоге AEPRINT представлены разные модели чайных пар под нанесение.

чайная пара TENDER — от 649 ₽;

чайная пара «Прованс» — от 469 ₽;

чайная пара Coralli Luziano — от 1 184 ₽.

Актуальная стоимость зависит от выбранной модели и параметров заказа.

Как выбрать чайную пару с логотипом

При выборе необходимо учитывать материал, внешний вид, размер, способ нанесения, тираж и бюджет.

Для массового рекламного заказа можно выбрать более доступную модель. Для корпоративного подарка клиенту или партнёру — более презентационную чайную пару.

Изготовление чайных пар с логотипом

AEPRINT предлагает чайные пары с логотипом для корпоративных подарков, сотрудников, клиентов и партнёров, офисов, гостиниц, ресторанов, выставок и мероприятий.

На странице представлены модели TENDER, «Прованс» и Coralli Luziano. Полный ассортимент чайных пар доступен в каталоге AEPRINT.

Для брендирования посуды используются тампопечать, УФ-печать и гравировка. Конкретный способ нанесения выбирается с учётом материала и поверхности выбранной модели.

Стоимость зависит от модели чайной пары, тиража и способа нанесения. Для получения точного расчёта необходимо указать выбранную модель, количество изделий и требования к брендированию.

Чайные пары с логотипом можно заказать для корпоративных подарков, сотрудников, клиентов и партнёров, оформления офисов, гостиниц и ресторанов, выставок, конференций и рекламных мероприятий. Конкретная модель подбирается с учётом материала, дизайна, способа нанесения, тиража и бюджета проекта.