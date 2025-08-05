Несессеры с логотипом оптом

Несессеры с логотипом
Компактные органайзеры для поездок и командировок: косметичка, набор для бритья, дорожный кофр с логотипом. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Вышивка и печатьлоготип на клапане или крышке
- Для поездокпрактичный подарок сотрудникам
Несессеры с логотипом — модели
Дорожные органайзеры разных форматов: от плоской косметички до подвесного кофра.
- Несессер Pardela арт. AGBO7513S160в наличии 100 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 200 ₽цена без нанесения
- Несессер Yubarta арт. NNTEU38-518063в наличии 50 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 199 ₽цена без нанесения
- Несессер Bubo арт. NNTEU38-519007в наличии 50 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF от 484 ₽цена без нанесения
- Косметичка Doel арт. AGBO7537S12929в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Шелкография, DTF или вышивка от 181 ₽цена без нанесения
- Косметичка Transit арт. O11996800в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 779 ₽цена без нанесения
- Косметичка Vinga Baltimore арт. TW500419в наличии 10 000+ шт Водоотталкивающая ткань Тиснение или УФ-печать логотипа от 2 732 ₽цена без нанесения
- Косметичка хлопковая Cotton арт. O838528в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Шелкография, DTF или вышивка от 290 ₽цена без нанесения
- Несессер Planar арт. O943802в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF от 1 581 ₽цена без нанесения
- Косметичка-органайзер Dulac арт. OEO1856S155в наличии 10 000+ шт Компактный формат для поездок Тиснение или УФ-печать логотипа от 582 ₽цена без нанесения
- Несессер Колумб арт. AG22001.03в наличии 1 000+ шт Прочные ручки для переноски Вышивка, шелкография или DTF от 456 ₽цена без нанесения
- Несессер Keep Safe арт. O938308в наличии 1 000+ шт Компактный формат для поездок Вышивка, шелкография или DTF от 995 ₽цена без нанесения
- Несессер Feria арт. G15799.16в наличии 1 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Тиснение или УФ-печать логотипа от 1 790 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни несессеров и косметичек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вышивка или тиснение логотипа на лицевой стороне
- Цвет изделия и подкладки под фирменный стиль
- Комплектация под набор для командировок
- Индивидуальный пошив под ваш проект
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем несессеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать несессеры
- 01Материал
Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.
- 02Размер и объём
Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.
- 03Нанесение
Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.
- 04Цвет изделия
Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.
Как нанести логотип на несессер
- ШелкографияСтойкое нанесение на текстиль и спанбонд, выгодна на больших тиражах.
- DTF-печатьПолноцвет с градиентами и мелкими деталями, подходит для малых партий.
- Машинная вышивкаПремиальный вариант: логотип нитью не стирается и выглядит дорого.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль, спанбонд
|1–4 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|DTF-печать
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные логотипы и малые партии
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотный текстиль
|до 12 цветов
|от 5 дней
|деловые модели и мерч сотрудников
|Термоперенос
|от 10 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 3 дней
|небольшие тиражи и сложные формы
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 50 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 7 дней
|фирменные шевроны и бирки
- Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрочноОт 1 дня под дату мероприятия
Цены на нанесение логотипа на несессеры
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сумки с логотипом
- Рюкзаки с логотипом
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- Рюкзак на заказ
- Рюкзаки и сумки
- Сумки на заказ
- Портфели на заказ
- Портфель с логотипом
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают несессеры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
- КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
- ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
- Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.
- Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
- Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сумок и рюкзаков
Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.
Как заказать несессеры
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С несессерами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Несессеры с логотипом оптом
Производим несессеры с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Косметички, дорожные органайзеры, пеналы, из полиэстера, экокожи и хлопка, на молнии, с отделениями. Вышивка, шелкография, тиснение по экокоже. Собственное производство в Екатеринбурге.
Несессер — практичный мерч для поездок и командировок: в нём возят косметику, зарядки, документы. Компании берут несессеры для авиакомпаний и гостиниц, в дорожные наборы сотрудникам и как подарок к 8 Марта.
Под задачу
Косметичку дарят женской аудитории к 8 Марта и в бьюти-сегменте. Для командировок и IT берут дорожный органайзер с отделениями для кабелей и зарядок, для учебных программ и конференций — пенал. Авиакомпании и отели заказывают amenity kit с логотипом, который гость забирает с собой. Экокожа выглядит дороже и легко моется, полиэстер легче и дешевле.
Нанесение
Вышивка на полиэстере и хлопке держится дольше печати. Тиснение по экокоже — сдержанный деловой вариант. Шелкография выгодна от 50 штук при простом логотипе. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о несессерах
Какой минимальный тираж и сумма заказа?
Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.
Несессеры с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из несессера и нанесения. Модели в каталоге стоят от 181 ₽ за косметичку Doel до 2 732 ₽ за Vinga Baltimore без нанесения, стоимость логотипа зависит от способа, цветности и тиража. Пришлём расчёт под вашу модель и объём, макет и визуализация бесплатно.
Несессеры с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве занимает от 3 дней, вышивка — от 5 дней, нашивки — от 7 дней. Если тираж нужен к дате мероприятия или поездки, возможен срочный заказ от 1 дня — менеджер проверит, успеваем ли под ваш объём.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража. Сначала бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на выбранном несессере, после утверждения запускаем производство. Если нужно изменить макет уже после запуска, смена стоит 1 000 ₽ за тираж.
Несессеры с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На полиэстере и хлопке вышивка держится дольше печати и выглядит дорого, на экокоже — сдержанное тиснение. Шелкография выгодна от 50 штук при простом логотипе, DTF-печать подходит для полноцветных логотипов и малых партий от 10 штук. Подскажем способ под материал и бюджет.
Можно подобрать цвет изделия под бренд?
Да, подбираем цвет несессера под фирменный стиль из доступных расцветок моделей. На светлом изделии печать обходится дешевле, тёмное практичнее в дороге. Нитки для вышивки и краску для печати подбираем под цвета логотипа и показываем результат на визуализации.
Доставляете в другие города?
Да, отправляем по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки включаем в расчёт заказа. Можно забрать тираж самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Работаете с рекламными агентствами?
Да, работаем с рекламными агентствами на тех же условиях — по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Бесплатная визуализация поможет согласовать несессер с вашим заказчиком до запуска. Условия сотрудничества уточнит менеджер.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём полный пакет закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты для договора можно прислать менеджеру вместе с заявкой.