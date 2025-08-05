Несессеры с логотипом оптом

Производим несессеры с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Косметички, дорожные органайзеры, пеналы, из полиэстера, экокожи и хлопка, на молнии, с отделениями. Вышивка, шелкография, тиснение по экокоже. Собственное производство в Екатеринбурге.

Несессер — практичный мерч для поездок и командировок: в нём возят косметику, зарядки, документы. Компании берут несессеры для авиакомпаний и гостиниц, в дорожные наборы сотрудникам и как подарок к 8 Марта.

Под задачу Косметичку дарят женской аудитории к 8 Марта и в бьюти-сегменте. Для командировок и IT берут дорожный органайзер с отделениями для кабелей и зарядок, для учебных программ и конференций — пенал. Авиакомпании и отели заказывают amenity kit с логотипом, который гость забирает с собой. Экокожа выглядит дороже и легко моется, полиэстер легче и дешевле. Нанесение Вышивка на полиэстере и хлопке держится дольше печати. Тиснение по экокоже — сдержанный деловой вариант. Шелкография выгодна от 50 штук при простом логотипе. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.