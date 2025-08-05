Бутылки для воды с логотипом оптом

Производим бутылки для воды с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь, тритан и стекло в силиконовом чехле, объём 0,5–1 л, спортивные крышки и поилки. Лазерная гравировка по металлу, УФ-печать по окружности, деколь по стеклу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Бутылка для воды — мерч для корпоративных программ здоровья и спортивных инициатив: её носят в спортзал, на пробежку и держат на рабочем столе. Компании заказывают их под ЗОЖ-программы, отказ от одноразового пластика в офисе и спонсорство спортивных событий.

Материал под задачу Для спортивных и выездных программ основной выбор — нержавеющая сталь: не бьётся, а с двойной стенкой держит холод до суток. Тритан — лёгкий прозрачный пластик без запаха и привкуса, в нём видно уровень воды и он дешевле стали, но горячее в него не нальёшь. Стекло в силиконовом чехле хорошо смотрится в офисе и переговорной, но требует аккуратности. На тираж для всего штата чаще берут сталь или тритан. Крышка и сценарий Винтовая крышка герметична и не течёт в сумке — обязательна, если бутылку носят с ноутбуком. Спортивная с клапаном позволяет пить на ходу, не откручивая. Поилка с трубочкой удобна за рабочим столом. Крышка с карабином крепится к рюкзаку — для выездов и походных программ. Выбор крышки важнее выбора корпуса: протёкшая бутылка в сумке с техникой перечёркивает весь подарок. Нанесение Гравировка по стали — логотип в цвете металла, не стирается от мытья и ударов. УФ-печать по окружности даёт полноцвет на стали и тритане, но требует бережного мытья вручную. Деколь по стеклу выдерживает посудомоечную машину. Для программ на весь штат берут гравировку: её невозможно испортить неправильным уходом. Условия От 30 штук, срок от 5 дней. Бутылку часто заказывают в комплекте с полотенцем, шоппером или спортивной сумкой под ЗОЖ-программу — собираем набор в единой стилистике. Работаем с юрлицами по договору с НДС.