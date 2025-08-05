Бутылки для воды с логотипом
Нанесение логотипа на спортивные бутылки, шейкеры и бутылки из тритана, алюминия и стекла: УФ-печать полноцветом и лазерная гравировка. Производство в Екатеринбурге.
- От 10 штуксумма заказа от 5 000 ₽
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Шаблон для макета:Бутылка — развёртка · 200 × 90 мм · PDFвсе шаблоны
Бутылки для воды с логотипом на заказ
Выберите материал и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Бутылка для воды Candy арт. O970511в наличии 100 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 179 ₽цена без нанесения
- Бутылка стеклянная Camu арт. OMD4040S160в наличии 100 000+ шт Многоразовая бутылка для воды Гравировка или деколь от 443 ₽цена без нанесения
- Бутылка Alpinia арт. AGMD4042S105в наличии 50 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 772 ₽цена без нанесения
- Бутылка стеклянная Alfe арт. OMD4037S102в наличии 50 000+ шт Крышка в комплекте Гравировка или деколь от 440 ₽цена без нанесения
- Бутылка Tarek арт. AGBI4125S131в наличии 50 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка или УФ-печать от 818 ₽цена без нанесения
- Бутылка Gulp арт. G15522.40в наличии 50 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка или УФ-печать от 289 ₽цена без нанесения
- Бутылка Spring арт. O10028901в наличии 50 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 878 ₽цена без нанесения
- Бутылка для воды Deluxe арт. TWP435.710в наличии 10 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 461 ₽цена без нанесения
- Бутылка Basti арт. OBI1723S1226в наличии 10 000+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка от 495 ₽цена без нанесения
- Бутылка для воды Joli арт. O82680.04в наличии 50 000+ шт Герметичная крышка Лазерная гравировка или УФ-печать от 515 ₽цена без нанесения
- Бутылка Valsan арт. OBI4067S160в наличии 50 000+ шт Многоразовая бутылка для воды Лазерная гравировка или УФ-печать от 467 ₽цена без нанесения
- Бутылка Hip арт. O5-10000202в наличии 50 000+ шт Карабин для крепления Лазерная гравировка или УФ-печать от 415 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни бутылок для воды в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Объёмы от 400 мл до 1 литра под спорт, офис и промо
- УФ-печать полноцветом по пластику, гравировка по алюминию
- Круговое нанесение 360° для паттернов и крупной графики
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бутылки для воды на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бутылку для воды под задачу
- 01Материал
Тритан не бьётся и держит полноцвет. Алюминий — под гравировку. Стекло — для офиса.
- 02Объём
400–500 мл — промо и офис. 750 мл и литр — спорт, зал и поездки.
- 03Нанесение
УФ-печать — полноцвет и логотип на весь корпус. Гравировка — по металлу.
- 04Упаковка
Подарочная коробка, распаковка и упаковка изделий — 5 ₽ за штуку.
Как нанести логотип на бутылку
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж бутылок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на бутылки по тиражу, цене, стойкости и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на бутылку
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бутылки для воды
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для спортивных клубовМерч для зала, секций и корпоративных команд
- Забеги и марафоныРаздаточный сувенир участникам и волонтёрам
- Для офисаБутылка на столе вместо одноразовых стаканчиков
- Конференции и выставкиПолезный сувенир, который участник заберёт с собой
- Welcome packБутылка новичку в первый рабочий день
- Эко-инициативыМногоразовая бутылка вместо пластиковых — заметный жест бренда
- Для туризма и outdoorМерч для баз отдыха, парков и туристических клубов
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать бутылки для воды с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал бутылкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С бутылками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Бутылки для воды с логотипом оптом
Производим бутылки для воды с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Нержавеющая сталь, тритан и стекло в силиконовом чехле, объём 0,5–1 л, спортивные крышки и поилки. Лазерная гравировка по металлу, УФ-печать по окружности, деколь по стеклу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Бутылка для воды — мерч для корпоративных программ здоровья и спортивных инициатив: её носят в спортзал, на пробежку и держат на рабочем столе. Компании заказывают их под ЗОЖ-программы, отказ от одноразового пластика в офисе и спонсорство спортивных событий.
Материал под задачу
Для спортивных и выездных программ основной выбор — нержавеющая сталь: не бьётся, а с двойной стенкой держит холод до суток. Тритан — лёгкий прозрачный пластик без запаха и привкуса, в нём видно уровень воды и он дешевле стали, но горячее в него не нальёшь. Стекло в силиконовом чехле хорошо смотрится в офисе и переговорной, но требует аккуратности. На тираж для всего штата чаще берут сталь или тритан.
Крышка и сценарий
Винтовая крышка герметична и не течёт в сумке — обязательна, если бутылку носят с ноутбуком. Спортивная с клапаном позволяет пить на ходу, не откручивая. Поилка с трубочкой удобна за рабочим столом. Крышка с карабином крепится к рюкзаку — для выездов и походных программ. Выбор крышки важнее выбора корпуса: протёкшая бутылка в сумке с техникой перечёркивает весь подарок.
Нанесение
Гравировка по стали — логотип в цвете металла, не стирается от мытья и ударов. УФ-печать по окружности даёт полноцвет на стали и тритане, но требует бережного мытья вручную. Деколь по стеклу выдерживает посудомоечную машину. Для программ на весь штат берут гравировку: её невозможно испортить неправильным уходом.
Условия
От 30 штук, срок от 5 дней. Бутылку часто заказывают в комплекте с полотенцем, шоппером или спортивной сумкой под ЗОЖ-программу — собираем набор в единой стилистике. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о бутылках для воды с логотипом
От какого тиража можно заказать бутылки?
Заказать можно от небольших партий, минимальная сумма заказа — 5 000 ₽. Чем больше тираж, тем ниже цена за штуку: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.
Какой материал бутылки выбрать?
Нержавеющая сталь не бьётся и подходит под гравировку — основной выбор для спортивных и выездных программ. Тритан — лёгкий прозрачный пластик без запаха и привкуса, он не бьётся и держит полноцветную печать. Стекло в силиконовом чехле хорошо смотрится в офисе, но требует аккуратности.
Сколько стоит нанесение логотипа на бутылку?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., круговая гравировка — от 89 ₽ до 56 ₽. Цены указаны за нанесение без стоимости бутылки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Точную стоимость под вашу модель и макет рассчитаем бесплатно.
Можно ли напечатать логотип на весь корпус?
Да, делаем круговую УФ-печать 360° по всей окружности гладкого корпуса — для паттернов и крупной графики. Тираж от 30 шт., цена от 74 ₽ за штуку, срок от 5 дней. Для корпусов сложной формы предложим УФ-DTF.
Можно ли нанести имена на каждую бутылку?
Да, наносим имена и должности на каждое изделие — к цене применяется коэффициент 1,5, тираж от 50 шт., срок от 5 дней. Именная бутылка хорошо работает в welcome pack и на спортивных мероприятиях. Макет с именами согласуем до запуска.
Бутылки для воды с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на гравировку и УФ-печать, круговая печать 360°, УФ-DTF и персонализация — от 5 дней. Срок зависит от тиража и выбранной модели. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Подходят ли бутылки для горячих напитков?
Зависит от материала. В тритан горячее наливать нельзя, стекло и сталь переносят температуру лучше, но для горячих напитков удобнее термокружки и термосы с вакуумной изоляцией. Менеджер уточнит, какие модели из каталога подходят под горячие напитки.
Поможете подобрать модель бутылки?
Да, подберём материал, объём, крышку и нанесение под задачу. Винтовая крышка герметична и не течёт в сумке, спортивная с клапаном позволяет пить на ходу, с карабином — крепится к рюкзаку. Расскажите, где будут пользоваться бутылкой, — предложим варианты под бюджет.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Макет и визуализация бесплатно и согласуются до запуска.
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Бутылки для воды с логотипом — практичный корпоративный мерч для сотрудников, клиентов, участников мероприятий и спортивных команд. Многоразовая бутылка подходит для офиса, тренировок, прогулок, поездок и повседневного использования, а фирменное нанесение превращает её в полезный носитель бренда. AEPRINT изготавливает бутылки для воды с логотипом под корпоративные и рекламные проекты.
Бутылки для воды с логотипом для бизнеса
Брендированная бутылка помогает компании поддерживать узнаваемость бренда в повседневной жизни. Её можно использовать сотрудникам в офисе, на выездных мероприятиях, тренировках и во время поездок.
Бутылку можно подарить клиенту или деловому партнёру, использовать в качестве промосувенира или включить в корпоративный подарочный набор. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом задачи, тиража и бюджета.
Многоразовые бутылки для воды
Многоразовая бутылка подходит для регулярного использования в течение дня. Такой формат удобен для офиса, занятий спортом, прогулок и путешествий, когда важно иметь воду под рукой.
В зависимости от выбранного варианта бутылки могут отличаться материалом, конструкцией, формой и дополнительными элементами. Конкретные характеристики зависят от актуального ассортимента.
Бутылки для спорта и активного образа жизни
Брендированные бутылки подходят для спортивных мероприятий, тренировок, марафонов, соревнований и других активностей. Их можно использовать как часть экипировки команды или как памятный подарок участникам.
Для спортивного проекта можно разработать индивидуальное оформление с логотипом команды, компании, организатора или мероприятия. При необходимости дизайн можно дополнить названием события и другой тематической графикой.
Печать логотипа на бутылках для воды
На бутылку можно нанести логотип компании, название бренда, фирменную графику, надпись или другое изображение. Способ нанесения подбирается с учётом материала, формы поверхности, тиража и особенностей макета.
Для брендирования посуды AEPRINT использует различные технологии нанесения, включая УФ-печать, лазерную гравировку, деколь и другие способы. Подходящая технология определяется для конкретного варианта продукции.
Дизайн можно подготовить в соответствии с фирменным стилем компании или разработать специально под корпоративный проект. Это позволяет оформить одну серию бутылок в единой визуальной концепции.
Бутылки с логотипом как корпоративный подарок
Брендированная бутылка подходит для подарков сотрудникам, клиентам и деловым партнёрам. Её можно использовать самостоятельно или включить в welcome-набор, спортивный комплект или корпоративный подарочный набор.
В набор можно объединить бутылку с другой продукцией, сохранив единое фирменное оформление. Состав комплекта подбирается индивидуально в зависимости от количества получателей и бюджета.
Бутылки для воды для мероприятий
Бутылки с логотипом подходят для выставок, конференций, спортивных мероприятий, фестивалей, корпоративных праздников и промоакций. Их можно вручать участникам и посетителям как практичный сувенир.
Для мероприятия можно создать отдельный дизайн с названием события, датой, логотипом организатора или тематической графикой. После окончания мероприятия бутылка продолжает использоваться, сохраняя контакт владельца с брендом.
Изготовление бутылок для воды с логотипом
AEPRINT подбирает бутылки для воды под необходимый тираж и задачу и выполняет их брендирование. Срок изготовления на странице указан от 3 дней, доступен бесплатный дизайн и заявлена 100% гарантия качества.
Стоимость зависит от выбранного варианта продукции, тиража и способа нанесения. Специалисты AEPRINT помогают подобрать решение с учётом требований к дизайну и бюджета проекта.
Бутылки для воды можно заказать для корпоративного мерча, спортивного мероприятия, рекламной кампании, подарочного набора или повседневного использования сотрудниками. Конкретный вариант продукции подбирается с учётом актуального ассортимента, тиража, дизайна и бюджета проекта.