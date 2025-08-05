Аквафлешки с логотипом оптом

Производим аквафлешки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 10 дней. Прозрачный акриловый корпус с жидкостью внутри, в которой плавают блёстки или объёмная фигурка вашего логотипа. Объём 8–32 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.

Аквафлешка — носитель с эффектом игрушки: внутри корпуса жидкость, в которой медленно двигается логотип или блёстки. Её вертят в руках и показывают коллегам, поэтому она работает как раздатка, которая запоминается. Подходит для промо, выставок и молодёжной аудитории.

Что внутри Внутрь корпуса помещается объёмная фигурка вашего логотипа, продукта или маскота из пластика, которая плавает в жидкости. Второй вариант — блёстки в фирменных цветах. Корпус герметично запаян, жидкость не вытекает при обычном использовании. Цвет жидкости и блёсток подбирается под фирменный стиль. Ограничения Корпус крупнее обычной флешки из-за резервуара с жидкостью — не лучший вариант для ношения на ключах. При сильном ударе акрил может треснуть. Это имиджевая раздатка для выставок и промо, а не рабочий носитель на каждый день. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.