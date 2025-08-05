Кредитницы с логотипом оптом

Производим кредитницы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Кожаное и экокожаное портмоне на 6–12 карт с отделениями, RFID-защита по запросу. Тиснение фольгой и блинтовое. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кредитница — портмоне для карт с несколькими отделениями, подарок для деловой аудитории. Её достают при каждой оплате, и логотип видит кассир и окружающие. Банки, страховые и финансовые компании берут кредитницы как подарок клиенту в контексте своего продукта.

Отличие от картхолдера Картхолдер — компактный держатель на 3–5 карт без отделений, из кожи, силикона или металла. Кредитница — портмоне с отделениями на 6–12 карт, иногда с местом под купюры. Для массовых тиражей картхолдер компактнее и дешевле, для подарков кредитница солиднее. Обе позиции есть в каталоге. RFID-защита Экранирующий слой блокирует бесконтактное считывание карт. Для банков это профильный аргумент: подарок связан с продуктом и говорит о безопасности клиента. Защита работает только у моделей с вставкой — уточняйте при выборе. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.