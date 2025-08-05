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Кредитницы с логотипом

Футляры для банковских карт из экокожи и металла, в том числе с RFID-защитой от бесконтактного считывания. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 50 штукминимальный тираж
  • Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
  • RFID-защитаблокирует бесконтактное считывание
  • Тиснениефирменный рельеф на крышке
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Кредитницы с логотипом — AEPRINT
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Кредитницы с логотипом — модели

Модели на 4–12 карт: экокожа, металл, алюминиевые кардхолдеры с RFID.

  • Картхолдер Basic с логотипом
    Картхолдер Basic арт. NNTEU9-33278в наличии 50 000+ шт Компактно для карт УФ-печать Пластик2 цв. от 87 ₽цена без нанесения
  • Картхолдер Trighold с логотипом
    Картхолдер Trighold арт. O5-13427002в наличии 10 000+ шт Крепится на телефон УФ-печать Пластик9 цв. от 90 ₽цена без нанесения
  • Картхолдер Cairo с логотипом
    Картхолдер Cairo арт. OTT1382S102в наличии 10 000+ шт Магнитная застёжка Тиснение или УФ-печать Экокожа4 цв. от 598 ₽цена без нанесения
  • Картхолдер Gummy с логотипом
    Картхолдер Gummy арт. O5-13421901в наличии 10 000+ шт Крепится на телефон УФ-печать Пластик4 цв. от 72 ₽цена без нанесения
  • Чехол для карт Simply с логотипом
    Чехол для карт Simply арт. HG19724/29в наличии 5 000+ шт Крепится на телефон Тиснение или УФ-печать Экокожа5 цв. от 240 ₽цена без нанесения
  • Картхолдер Fabrizio с логотипом
    Картхолдер Fabrizio арт. O335627в наличии 5 000+ шт Защита карт RFID Тиснение или УФ-печать Экокожа5 цв. от 786 ₽цена без нанесения
  • Картхолдер Sekun с логотипом
    Картхолдер Sekun арт. OSO1384S101в наличии 10 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать Экокожа3 цв. от 421 ₽цена без нанесения
  • Картхолдер Crave с логотипом
    Картхолдер Crave арт. O702891в наличии 5 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать Экокожа4 цв. от 479 ₽цена без нанесения
  • Картхолдер Favor с логотипом
    Картхолдер Favor арт. O213207в наличии 5 000+ шт На 6 карт Тиснение или УФ-печать Экокожа8 цв. от 557 ₽цена без нанесения
  • Чехол для карт Petrus с логотипом
    Чехол для карт Petrus арт. G15528.40в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать Экокожа7 цв. от 870 ₽цена без нанесения
  • Картхолдер Multimo с логотипом
    Картхолдер Multimo арт. G17523.34в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать Экокожа5 цв. от 968 ₽цена без нанесения
  • Чехол для карт Alaska с логотипом
    Чехол для карт Alaska арт. G21007.33в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать Кожа3 цв. от 1 060 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни кредитниц и картхолдеров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • RFID-защита от бесконтактного считывания
    • Тиснение по коже и гравировка по металлу
    • Модели с зажимом для купюр
    • Комплект с визитницей и ручкой
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Кредитницы с логотипом: ещё модель 1Кредитницы с логотипом: ещё модель 2Кредитницы с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем кредитницы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать кредитницы

  • 01Материал

    Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.

  • 02Формат

    A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.

  • 03Нанесение

    Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.

  • 04Комплектация

    Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.

Как нанести логотип на кредитницу

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Тиснениехитот 30 шт.по запросубалакрон, экокожарельефот 3 днейделовые подарки и мерч сотрудникам
Тиснение фольгойот 30 шт.по запросубалакрон, экокожазолото, сереброот 5 днейакцент на логотипе
УФ-печатьот 30 шт.по запросукартон, пластикполноцветот 3 днейцветные логотипы и фото
Шелкографияот 100 шт.по запросубалакрон1–2 цветаот 3 днейбольшие тиражи
Гравировкаот 30 шт.от 25 ₽/штметаллцвет металлаот 3 днейшильды и металлические элементы
Сборка набораот 30 шт.5 ₽/штот 5 днейготовые комплекты в упаковке
  • НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее

Цены на нанесение логотипа на кредитницы

В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
«Тиснение» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Согласование образцадо запуска тиража
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Ежедневники на заказ: работа AEPRINTЕжедневники на заказ
  • Блокноты с логотипом. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTБлокноты с логотипом
  • Блокноты на заказ, печать логотипа на заказБлокноты на заказ
  • Работа AEPRINT: эко-блокнотыЭко-блокноты
  • Календари с нанесением: работа AEPRINTКалендари с нанесением
  • Картхолдеры с нанесением. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКартхолдеры с нанесением
  • Картхолдер на заказ, печать логотипа на заказКартхолдер на заказ
  • Работа AEPRINT: папки для документовПапки для документов
  • Офисные аксессуары: работа AEPRINTОфисные аксессуары
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают кредитницы

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Банкам и страховымПодарок клиенту, связанный с продуктом компании.
  • Деловые подаркиКомпактный предмет ежедневного использования.
  • Welcome packНабор новичку вместе с бейджем и пропуском.
  • Программы лояльностиПодарок держателям карт и постоянным клиентам.

  • Мерч сотрудникамФирменный кардхолдер в корпоративном цвете.
  • КонференцииКомпактная позиция в комплекте участника.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие офисные аксессуары

Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.

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Как заказать кредитницы

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С кредитницами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Кредитницы с логотипом оптом

Производим кредитницы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Кожаное и экокожаное портмоне на 6–12 карт с отделениями, RFID-защита по запросу. Тиснение фольгой и блинтовое. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кредитница — портмоне для карт с несколькими отделениями, подарок для деловой аудитории. Её достают при каждой оплате, и логотип видит кассир и окружающие. Банки, страховые и финансовые компании берут кредитницы как подарок клиенту в контексте своего продукта.

Отличие от картхолдера

Картхолдер — компактный держатель на 3–5 карт без отделений, из кожи, силикона или металла. Кредитница — портмоне с отделениями на 6–12 карт, иногда с местом под купюры. Для массовых тиражей картхолдер компактнее и дешевле, для подарков кредитница солиднее. Обе позиции есть в каталоге.

RFID-защита

Экранирующий слой блокирует бесконтактное считывание карт. Для банков это профильный аргумент: подарок связан с продуктом и говорит о безопасности клиента. Защита работает только у моделей с вставкой — уточняйте при выборе. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о кредитницах

Кредитницы с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук на складские модели. Индивидуальные проекты со своим блоком или пошивом — от 300 штук.

Кредитницы с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из модели и нанесения. Картхолдеры стоят от 72 ₽ (Gummy) и 87 ₽ (Basic) до 968 ₽ (Multimo), чехлы для карт — до 1 060 ₽ (Alaska) без нанесения. Гравировка по металлу — от 25 ₽ за шт., тиснение рассчитаем под модель и тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Чем тиснение отличается от печати?

Тиснение продавливает логотип в экокожу или кожу: блинтовое даёт сдержанный рельеф в цвет материала, фольгой — блестящий рельеф золотом или серебром. На металлических моделях логотип гравируем лазером. Печать наносит краску: УФ-печать передаёт полноцвет, шелкография — однотонный знак.

Кредитницы с логотипом: сколько занимает изготовление?

Нанесение тиснением, гравировкой или УФ-печатью выполняем от 3 дней, тиснение фольгой — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если кредитницы нужны к акции или вручению клиентам, назовите дату при заявке.

Сделаете образец перед тиражом?

Да, образец согласуем до запуска тиража: вы увидите нанесение на выбранной модели. Если важна RFID-защита, заранее уточним, что выбранная модель имеет экранирующую вставку. Макет готовим бесплатно, смена макета после согласования — 1 000 ₽ за тираж.

Можно подобрать цвет под бренд?

Да, подберём модель из экокожи или кожи в цвете, близком к фирменному, а фольгу для тиснения — в цвет бренда. Для цветного логотипа используем УФ-печать. Вариант нанесения покажем на бесплатной визуализации до запуска тиража.

Соберёте набор из нескольких предметов?

Да, кредитницу можно включить в подарочный набор, например с ежедневником, ручкой или визитницей. Разложим предметы по упаковке и отгрузим готовыми комплектами, сборка стоит 5 ₽ за набор.

Подберёте подарочную упаковку?

Да, подберём подарочную коробку под кредитницу или набор, упаковку можно брендировать логотипом. Для банков и финансовых компаний это хорошая подача подарка клиенту. Варианты и стоимость пришлём вместе с расчётом.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

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