Кредитницы с логотипом
Футляры для банковских карт из экокожи и металла, в том числе с RFID-защитой от бесконтактного считывания. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- RFID-защитаблокирует бесконтактное считывание
- Тиснениефирменный рельеф на крышке
Кредитницы с логотипом — модели
Модели на 4–12 карт: экокожа, металл, алюминиевые кардхолдеры с RFID.
- Картхолдер Basic арт. NNTEU9-33278в наличии 50 000+ шт Компактно для карт УФ-печать от 87 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Trighold арт. O5-13427002в наличии 10 000+ шт Крепится на телефон УФ-печать от 90 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Cairo арт. OTT1382S102в наличии 10 000+ шт Магнитная застёжка Тиснение или УФ-печать от 598 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Gummy арт. O5-13421901в наличии 10 000+ шт Крепится на телефон УФ-печать от 72 ₽цена без нанесения
- Чехол для карт Simply арт. HG19724/29в наличии 5 000+ шт Крепится на телефон Тиснение или УФ-печать от 240 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Fabrizio арт. O335627в наличии 5 000+ шт Защита карт RFID Тиснение или УФ-печать от 786 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Sekun арт. OSO1384S101в наличии 10 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 421 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Crave арт. O702891в наличии 5 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 479 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Favor арт. O213207в наличии 5 000+ шт На 6 карт Тиснение или УФ-печать от 557 ₽цена без нанесения
- Чехол для карт Petrus арт. G15528.40в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 870 ₽цена без нанесения
- Картхолдер Multimo арт. G17523.34в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 968 ₽цена без нанесения
- Чехол для карт Alaska арт. G21007.33в наличии 1 000+ шт Компактно для карт Тиснение или УФ-печать от 1 060 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни кредитниц и картхолдеров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- RFID-защита от бесконтактного считывания
- Тиснение по коже и гравировка по металлу
- Модели с зажимом для купюр
- Комплект с визитницей и ручкой
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем кредитницы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать кредитницы
- 01Материал
Балакрон и экокожа держат тиснение, картон идёт под полноцветную печать, металл — под гравировку.
- 02Формат
A5 — стандарт, A6 — карманный, A4 — под документы и папки.
- 03Нанесение
Тиснение — классика делового подарка, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — для металла.
- 04Комплектация
Собираем в набор с ручкой, ежедневником или флешкой в общей упаковке.
Как нанести логотип на кредитницу
- ТиснениеЛоготип продавливается в материал — рельеф без краски, деловой вид.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль поверх рельефа.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами, включая фотографии и паттерны.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип, хорошо ложится на балакрон.
- Лазерная гравировкаПо металлическим уголкам, шильдам и элементам изделия.
- Сборка наборовРазложим предметы по упаковке и отгрузим готовые комплекты.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тиснениехит
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|рельеф
|от 3 дней
|деловые подарки и мерч сотрудникам
|Тиснение фольгой
|от 30 шт.
|по запросу
|балакрон, экокожа
|золото, серебро
|от 5 дней
|акцент на логотипе
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|картон, пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|цветные логотипы и фото
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|балакрон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|большие тиражи
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|шильды и металлические элементы
|Сборка набора
|от 30 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 5 дней
|готовые комплекты в упаковке
- НаборыСоберём комплект и отгрузим готовым
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- СрокиЗаказ под дату — планируйте заранее
Цены на нанесение логотипа на кредитницы
В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Согласование образцадо запуска тиража
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Ежедневники на заказ
- Блокноты с логотипом
- Блокноты на заказ
- Эко-блокноты
- Календари с нанесением
- Картхолдеры с нанесением
- Картхолдер на заказ
- Папки для документов
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают кредитницы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Банкам и страховымПодарок клиенту, связанный с продуктом компании.
- Деловые подаркиКомпактный предмет ежедневного использования.
- Welcome packНабор новичку вместе с бейджем и пропуском.
- Программы лояльностиПодарок держателям карт и постоянным клиентам.
- Мерч сотрудникамФирменный кардхолдер в корпоративном цвете.
- КонференцииКомпактная позиция в комплекте участника.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие офисные аксессуары
Ежедневники, планинги, папки, визитницы, наборы и упаковка — 11 видов в разделе.
Как заказать кредитницы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С кредитницами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Кредитницы с логотипом оптом
Производим кредитницы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Кожаное и экокожаное портмоне на 6–12 карт с отделениями, RFID-защита по запросу. Тиснение фольгой и блинтовое. Собственное производство в Екатеринбурге.
Кредитница — портмоне для карт с несколькими отделениями, подарок для деловой аудитории. Её достают при каждой оплате, и логотип видит кассир и окружающие. Банки, страховые и финансовые компании берут кредитницы как подарок клиенту в контексте своего продукта.
Отличие от картхолдера
Картхолдер — компактный держатель на 3–5 карт без отделений, из кожи, силикона или металла. Кредитница — портмоне с отделениями на 6–12 карт, иногда с местом под купюры. Для массовых тиражей картхолдер компактнее и дешевле, для подарков кредитница солиднее. Обе позиции есть в каталоге.
RFID-защита
Экранирующий слой блокирует бесконтактное считывание карт. Для банков это профильный аргумент: подарок связан с продуктом и говорит о безопасности клиента. Защита работает только у моделей с вставкой — уточняйте при выборе. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о кредитницах
Кредитницы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Индивидуальные проекты со своим блоком или пошивом — от 300 штук.
Кредитницы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из модели и нанесения. Картхолдеры стоят от 72 ₽ (Gummy) и 87 ₽ (Basic) до 968 ₽ (Multimo), чехлы для карт — до 1 060 ₽ (Alaska) без нанесения. Гравировка по металлу — от 25 ₽ за шт., тиснение рассчитаем под модель и тираж. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Чем тиснение отличается от печати?
Тиснение продавливает логотип в экокожу или кожу: блинтовое даёт сдержанный рельеф в цвет материала, фольгой — блестящий рельеф золотом или серебром. На металлических моделях логотип гравируем лазером. Печать наносит краску: УФ-печать передаёт полноцвет, шелкография — однотонный знак.
Кредитницы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение тиснением, гравировкой или УФ-печатью выполняем от 3 дней, тиснение фольгой — от 5 дней. Точный срок зависит от модели и тиража. Если кредитницы нужны к акции или вручению клиентам, назовите дату при заявке.
Сделаете образец перед тиражом?
Да, образец согласуем до запуска тиража: вы увидите нанесение на выбранной модели. Если важна RFID-защита, заранее уточним, что выбранная модель имеет экранирующую вставку. Макет готовим бесплатно, смена макета после согласования — 1 000 ₽ за тираж.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, подберём модель из экокожи или кожи в цвете, близком к фирменному, а фольгу для тиснения — в цвет бренда. Для цветного логотипа используем УФ-печать. Вариант нанесения покажем на бесплатной визуализации до запуска тиража.
Соберёте набор из нескольких предметов?
Да, кредитницу можно включить в подарочный набор, например с ежедневником, ручкой или визитницей. Разложим предметы по упаковке и отгрузим готовыми комплектами, сборка стоит 5 ₽ за набор.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, подберём подарочную коробку под кредитницу или набор, упаковку можно брендировать логотипом. Для банков и финансовых компаний это хорошая подача подарка клиенту. Варианты и стоимость пришлём вместе с расчётом.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.