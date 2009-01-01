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Подготовка макетов

Технические требования

Мы понимаем, как важно, чтобы ваши бизнес-подарки и сувениры выглядели на высшем уровне. Каждый метод нанесения имеет свои особенности и ограничения, поэтому правильная подготовка макета — залог качественного результата. Следование нашим рекомендациям поможет избежать брака при печати и обеспечит максимальную четкость и качество нанесения.

Основные требования к оригинал-макетам

  1. 01Формат

    предоставляйте оригинал-макеты в формате векторных PDF.

  2. 02Шрифты

    все шрифты и обводки должны быть переведены в кривые.

  3. 03Слои

    в макете не должно быть эффектов, скрытых или заблокированных слоев и объектов.

  4. 04Растровые изображения

    изображения должны быть выполнены в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi. Допустимые форматы файлов — TIFF и PSD.

  5. 05Расположение информации

    важные элементы размещайте не ближе 1–2 мм к линии реза.

Следуя этим рекомендациям, вы гарантируете, что готовая продукция будет выглядеть именно так, как вы задумали. Если у вас возникнут вопросы или понадобятся дополнительные разъяснения, наша команда всегда готова помочь.

Вид нанесения

Шелкография

мин. толщ. линий
0,5 мм без учета подложки 0,6 мм с подложкой
мин. толщ. инверсных линий
0,7 мм
мин. плотность растра
20%
Цвет нанесенияPantone C* CMYK (полноцвет)*
Вид нанесения

Вышивка

мин. толщ. линий
1 мм
мин. высота букв
5 мм
Цвет нанесенияPantone C*
Вид нанесения

Тампопечать

мин. толщ. линий
0,1 мм
мин. толщ. инверсных линий
0,15 мм
Цвет нанесенияPantone C*,**
Вид нанесения

Надглазурная деколь

мин. толщ. линий
0,4 мм
мин. толщ. инверсных линий
0,6 мм
мин. плотность растра
20%
Цвет нанесенияHeraeus* CMYK (полноцвет)*
Вид нанесения

Сублимация на кружках

мин. толщ. линий
0,15 мм
мин. плотность растра
8%
Цвет нанесенияCMYK (полноцвет)*
Вид нанесения

Лазерная гравировка

По металлу
мин. толщ. горизонтальных линий
0,12 мм
По металлу
мин. толщ. вертикальных линий
0,15 мм
По металлу
мин. толщ. инверсных линий
0,25 мм
По металлу
расстояние между соседними линиями
0,3 мм
По дереву и пластику
мин. толщ. линий
0,3 мм
По дереву и пластику
мин. толщ. инверсных линий
0,5 мм
По дереву и пластику
мин. высота букв
2 мм
Цвет нанесениязависит от материала изделия
Вид нанесения

Тиснение

мин. толщ. линий
0,5 мм
мин. толщ. инверсных линий
0,8 мм
Цвет нанесениябесцветное серебро золото
Вид нанесения

Цифровая печать Цифровой трансфер Сублимация на ткани УФ-печать

мин. толщ. линий
0,15 мм
вылет
2 мм
мин. плотность растра
8%
сумма красок CMYK
не более 330%
Цвет нанесенияCMYK (полноцвет)*
Вид нанесения

Флекс

мин. толщ. линий
1 мм
Цвет нанесенияпо каталогу (только 1 цвет)
Вид нанесения

Объемные наклейки

мин. толщ. линий
0,15 мм
мин. толщ. инверсных линий
0,2 мм
мин. плотность растра
10%
сумма красок CMYK
не более 330%
вылет
2–3 мм
Цвет нанесенияCMYK (полноцвет)*
Вид нанесения

Прямая печать на ткани водными чернилами

мин. толщ. линий
0,5 мм
Цвет нанесенияCMYK (полноцвет)*
Вид нанесения

Металлостикер

мин. толщ. линий
0,1 мм
расстояние между элементами
не менее 0,2 мм
Цвет нанесенияPantone C* золото серебро

* Возможно отклонение цвета от 5 до 15% в зависимости от вида нанесения.
** Кроме печати на силиконовых изделиях.

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