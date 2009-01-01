Основные требования к оригинал-макетам

01Формат предоставляйте оригинал-макеты в формате векторных PDF. 02Шрифты все шрифты и обводки должны быть переведены в кривые. 03Слои в макете не должно быть эффектов, скрытых или заблокированных слоев и объектов. 04Растровые изображения изображения должны быть выполнены в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi. Допустимые форматы файлов — TIFF и PSD. 05Расположение информации важные элементы размещайте не ближе 1–2 мм к линии реза.

Следуя этим рекомендациям, вы гарантируете, что готовая продукция будет выглядеть именно так, как вы задумали. Если у вас возникнут вопросы или понадобятся дополнительные разъяснения, наша команда всегда готова помочь.