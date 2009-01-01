Шелкография
- мин. толщ. линий
- 0,5 мм без учета подложки 0,6 мм с подложкой
- мин. толщ. инверсных линий
- 0,7 мм
- мин. плотность растра
- 20%
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Мы понимаем, как важно, чтобы ваши бизнес-подарки и сувениры выглядели на высшем уровне. Каждый метод нанесения имеет свои особенности и ограничения, поэтому правильная подготовка макета — залог качественного результата. Следование нашим рекомендациям поможет избежать брака при печати и обеспечит максимальную четкость и качество нанесения.
предоставляйте оригинал-макеты в формате векторных PDF.
все шрифты и обводки должны быть переведены в кривые.
в макете не должно быть эффектов, скрытых или заблокированных слоев и объектов.
изображения должны быть выполнены в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi. Допустимые форматы файлов — TIFF и PSD.
важные элементы размещайте не ближе 1–2 мм к линии реза.
Следуя этим рекомендациям, вы гарантируете, что готовая продукция будет выглядеть именно так, как вы задумали. Если у вас возникнут вопросы или понадобятся дополнительные разъяснения, наша команда всегда готова помочь.
* Возможно отклонение цвета от 5 до 15% в зависимости от вида нанесения.
** Кроме печати на силиконовых изделиях.
Пришлите логотип в любом виде — дизайнер подготовит макет под выбранную технологию и покажет визуализацию до запуска тиража.