Наклейки на заказ
Бумажные и виниловые наклейки, этикетки в рулоне и на листе. Любая форма, вырубка по контуру. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 2 днейпечать и вырубка у нас
- Любая формавырубка по вашему контуру
- Рулон и листпод ручную и автоматическую наклейку
Наклейки — форматы и варианты
Бумажные и виниловые наклейки, прозрачные, матовые и глянцевые, в рулоне и на листе.
- Виниловая наклейка арт. PG-NK-VNхит продаж Плёнка ПВХ, стойкая к влаге Полноцветная печать и вырубка по контуру по запросуцена зависит от тиража
- Бумажная этикетка арт. PG-NK-BMдля упаковки Самоклеящаяся бумага, в рулоне или на листе Печать и высечка под форму по запросуцена зависит от тиража
- Прозрачная наклейка арт. PG-NK-PRна стекло Прозрачная основа, печать с белилами Полноцвет с подложкой белого по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Материалы, ламинация, типы клея, рулонная намотка и нарезка.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Вырубка по любому контуру
- Матовая или глянцевая ламинация
- Съёмный клей для витрин и техники
- Рулонная намотка под автоматическую наклейку
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наклейки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать наклейки
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для наклеек
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 2 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на наклейки
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наклейки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Упаковка продуктаЭтикетка с составом, штрихкодом и брендом.
- МаркетплейсыМаркировка коробов и товара.
- ОборудованиеШильды, инструкции и предупреждающие знаки.
- ВитриныИнформация и акции на стекле.
- МерчСтикеры как позиция магазина и раздатка.
- ЛогистикаПломбировочные и маркировочные наклейки.
- МероприятияНавигация и оформление площадки.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать наклейки
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 2 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наклейками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Наклейки с логотипом оптом
Печатаем наклейки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 2 дней. Бумажные и виниловые, глянцевые и матовые, прозрачные, с ламинацией и без. Вырубка по любому контуру, печать на листах или в рулоне. Собственное производство в Екатеринбурге.
Наклейка — самый дешёвый носитель фирменного стиля: ею маркируют продукцию и упаковку, заклеивают коробки, оформляют витрины и раздают как мерч. Для компании это позиция, которая расходуется постоянно и заказывается повторно, поэтому важна не только цена, но и стабильность тиража от партии к партии.
Материал под задачу
Для маркировки упаковки и коробок внутри помещения хватает бумажных наклеек — самые дешёвые, но боятся влаги. На улицу, холодильники, витрины и автомобили идут виниловые: не размокают и держатся до трёх лет. Прозрачный винил ставит логотип на стекло без белой подложки. Матовая ламинация не бликует и приятнее на ощупь, глянцевая ярче передаёт цвет. Для уличных наклеек ламинация обязательна, без неё печать выцветает за сезон.
Вырубка и формат
Контурная вырубка по форме логотипа убирает прямоугольную рамку — наклейка повторяет ваш знак. Высечку по контуру с сохранением подложки удобнее отклеивать. Листовая печать подходит для комплектов и стикерпаков. Рулон нужен для маркировки на производстве, когда наклейки клеятся с аппликатора или вручную поточно.
Для каких задач
Маркировка продукции и упаковки — состав, дата, партия, логотип. Заклейка коробок и пломбирование. Оформление витрин, дверей, автомобилей. Стикерпаки как мерч для сотрудников и клиентов — расходятся по ноутбукам и попадают в кадр на созвонах. Промо-акции — наклейка-купон или код под стирание.
Тиражи и сроки
От 100 штук, срок от 2 дней на простые тиражи, от 5 дней с ламинацией и сложной вырубкой. При регулярной маркировке выгоднее один крупный тираж: наклейки не портятся при хранении, а цена за штуку падает в разы.
Частые вопросы о наклейках
Наклейки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Наклейки с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от материала, размера, формы вырубки, ламинации и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. При регулярной маркировке выгоднее один крупный тираж: наклейки не портятся при хранении, а цена за штуку падает в разы.
Наклейки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Простые тиражи печатаем от 2 дней, с ламинацией и сложной вырубкой — от 5 дней. Печать и вырубка проходят на нашем производстве в Екатеринбурге. Точный срок назовём при расчёте. Для регулярной маркировки можно заранее договориться о повторных тиражах по тому же макету.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, контур вырубки и визуализацию согласуем до запуска. Для этикеток учтём состав, штрихкод и маркировку. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Для маркировки упаковки в помещении хватает бумажных наклеек — они дешевле, но боятся влаги. На улицу, холодильники, витрины и автомобили берите винил: не размокает и держится до трёх лет, прозрачный винил ставит логотип на стекло без белой подложки. Для уличных наклеек ламинация обязательна.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет офсет по Пантону делаем от 1 000 штук, срок от 7 дней. На цифровой печати цвет передаётся полноцветом, глянцевая ламинация делает его ярче. Менеджер подскажет оптимальный способ под материал и тираж.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Ламинацию делаем матовую — не бликует и приятнее на ощупь, или глянцевую — ярче передаёт цвет. Для уличных наклеек она обязательна, иначе печать выцветает за сезон. Возможность фольги и УФ-лака зависит от материала — уточнит менеджер.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если тираж простой и макет готов. Стандартный срок — от 2 дней, с ламинацией и сложной вырубкой — от 5. Присылайте макет и тираж сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями — на листах или в рулоне под аппликатор. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Наклейки с логотипом используют для маркировки продукции, оформления упаковки, промоакций и фирменного оформления пространства. На небольшом формате можно разместить логотип, название компании, графику, QR-код или другую необходимую информацию. AEPRINT изготавливает наклейки для корпоративных и рекламных задач на собственном производстве в Екатеринбурге.
Наклейки для упаковки и продукции
Один из основных сценариев — брендирование упаковки. Наклейку можно разместить на коробке, пакете, конверте или другой упаковочной поверхности, чтобы обозначить производителя и выдержать оформление продукции в фирменном стиле.
Наклейки также используют для маркировки отдельных товаров, комплектов и рекламных материалов. Для серийной продукции можно подготовить единый дизайн, а для разных категорий — несколько вариантов в общей визуальной стилистике.
Печать наклеек с логотипом
Дизайн наклейки можно подготовить под конкретную форму и задачу: от лаконичного логотипа до полноценной композиции с текстом и графикой. Перед производством важно определить размер изображения и место размещения, особенно если наклейка предназначена для упаковки или готового изделия.
AEPRINT принимает макеты с любого носителя. Штатные дизайнеры помогают подготовить файл с учётом технических требований к печати, а собственный парк оборудования позволяет контролировать производство внутри компании.
Наклейки для промоакций и мероприятий
Стикеры используют на выставках, презентациях, корпоративных мероприятиях и рекламных акциях. Их можно раздавать участникам как самостоятельный элемент мерча или использовать вместе с другими материалами — например, вкладывать в наборы, размещать на упаковке или дополнять ими подарочную продукцию.
Для промокампании можно подготовить серию наклеек с разными изображениями, сообщениями или элементами фирменной айдентики. Такой формат удобен, когда требуется выпустить несколько дизайнов в рамках одной рекламной концепции.
Производство наклеек
Срок изготовления наклеек на странице AEPRINT указан от 2 дней. Стоимость рассчитывается с учётом параметров конкретного заказа. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно, доставка по Свердловской области и в другие регионы России выполняется транспортными компаниями.
AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без. Примеры реализованной продукции представлены в разделе «Портфолио».