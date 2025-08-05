Наклейки с логотипом оптом

Печатаем наклейки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 2 дней. Бумажные и виниловые, глянцевые и матовые, прозрачные, с ламинацией и без. Вырубка по любому контуру, печать на листах или в рулоне. Собственное производство в Екатеринбурге.

Наклейка — самый дешёвый носитель фирменного стиля: ею маркируют продукцию и упаковку, заклеивают коробки, оформляют витрины и раздают как мерч. Для компании это позиция, которая расходуется постоянно и заказывается повторно, поэтому важна не только цена, но и стабильность тиража от партии к партии.

Материал под задачу Для маркировки упаковки и коробок внутри помещения хватает бумажных наклеек — самые дешёвые, но боятся влаги. На улицу, холодильники, витрины и автомобили идут виниловые: не размокают и держатся до трёх лет. Прозрачный винил ставит логотип на стекло без белой подложки. Матовая ламинация не бликует и приятнее на ощупь, глянцевая ярче передаёт цвет. Для уличных наклеек ламинация обязательна, без неё печать выцветает за сезон. Вырубка и формат Контурная вырубка по форме логотипа убирает прямоугольную рамку — наклейка повторяет ваш знак. Высечку по контуру с сохранением подложки удобнее отклеивать. Листовая печать подходит для комплектов и стикерпаков. Рулон нужен для маркировки на производстве, когда наклейки клеятся с аппликатора или вручную поточно. Для каких задач Маркировка продукции и упаковки — состав, дата, партия, логотип. Заклейка коробок и пломбирование. Оформление витрин, дверей, автомобилей. Стикерпаки как мерч для сотрудников и клиентов — расходятся по ноутбукам и попадают в кадр на созвонах. Промо-акции — наклейка-купон или код под стирание. Тиражи и сроки От 100 штук, срок от 2 дней на простые тиражи, от 5 дней с ламинацией и сложной вырубкой. При регулярной маркировке выгоднее один крупный тираж: наклейки не портятся при хранении, а цена за штуку падает в разы.