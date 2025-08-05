Экопосуда с логотипом оптом

Производим экопосуду с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Тарелки, миски, приборы и стаканы из бамбука, пшеничной соломы, кукурузного крахмала и переработанного пластика. Одноразовая компостируемая и многоразовая. Лазерная гравировка, УФ-печать, флексопечать по упаковке.

Экопосуда закрывает задачу мероприятий и кейтеринга, где нельзя использовать пластик: фестивали на природе, корпоративы с экоповесткой, площадки с раздельным сбором. Для компании это способ провести событие без пластикового следа и подтвердить заявленные принципы на практике, а не в отчёте.

Одноразовая и многоразовая — разные задачи Одноразовая из кукурузного крахмала, тростника и пальмового листа компостируется вместе с пищевыми отходами: подходит для кейтеринга и фестивалей, где посуду не собирают обратно. Многоразовая из бамбука и соломы служит годами и берётся для офисных кухонь и постоянных площадок. Путать их не стоит: компостируемая посуда не выдерживает повторного мытья, а многоразовая не разложится на свалке. Что учесть Компостируемая посуда требует промышленного компостирования, а не просто выброса в мусор: в обычном контейнере она разлагается почти так же долго, как пластик. Для честной экопрограммы нужен партнёр по вывозу органики — иначе эффект только символический, и об этом стоит знать заранее. Многоразовая из соломы и бамбука не переносит микроволновку и посудомоечную машину. Брендирование На многоразовой посуде логотип гравируем по бамбуку и соломе — не стирается. На одноразовой наносить его на саму компостируемую тарелку смысла мало: она живёт один приём пищи. Поэтому для мероприятий чаще брендируют упаковку флексопечатью и подставки, а на тарелку, если очень нужно, печатаем пищевыми красителями.