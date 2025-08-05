Экопосуда с логотипом
Нанесение логотипа на посуду из бамбукового волокна, пшеничной соломы и переработанных материалов: тарелки, миски, наборы приборов. Эко-мерч для мероприятий и офисов.
- От 50 штукминимальный тираж экопосуды
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Экопосуда с логотипом на заказ
Выберите вид посуды и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Контейнер-тарелка из крахмала арт. AGA306в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 57 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс Daikon арт. OFI4103S129в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 425 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс Tite арт. NNTEU15-328311в наличии 10 000+ шт Можно в посудомойку Лазерная гравировка от 1 928 ₽цена без нанесения
- Набор фетровых подставок арт. NNTEU9-529534в наличии 10 000+ шт Универсальная модель для нанесения Лазерная гравировка от 1 093 ₽цена без нанесения
- Кофейная пара Mandy арт. O871626в наличии 5 000+ шт Чашка с блюдцем Лазерная гравировка от 889 ₽цена без нанесения
- Набор из 4 подставок Pinea арт. AGPV4140S129в наличии 5 000+ шт Готовый подарочный набор Гравировка или печать на упаковке от 334 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс Meal арт. O5-11298601в наличии 5 000+ шт Приборы в комплекте УФ-печать или тампопечать от 440 ₽цена без нанесения
- Стеклянный ланч-бокс арт. NNTEU9-113635в наличии 1 000+ шт Бамбуковая крышка Гравировка на крышке от 1 640 ₽цена без нанесения
- Набор костеров Grit арт. O627032в наличии 1 000+ шт Можно в посудомойку Гравировка или печать на упаковке от 256 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс с приборами арт. NNTEU9-113730в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка от 2 188 ₽цена без нанесения
- Графин с пробкой арт. NNTEU9-113620в наличии 1 000+ шт Пробковая крышка Гравировка или деколь от 1 093 ₽цена без нанесения
- Набор из 4 подставок Algor арт. AGPV4113S129в наличии 1 000+ шт Подарочная коробка Гравировка или печать на упаковке от 624 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни предметов экопосуды в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Бамбук, пшеничная солома и переработанные материалы
- УФ-печать полноцветом и лазерная гравировка по бамбуку
- Чехлы, крафтовая упаковка и наборы под мероприятие
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем экопосуда на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать экопосуду под задачу
- 01Вид
Приборы в чехле — для мерча и раздатки. Тарелки и миски — для пикников и офиса.
- 02Материал
Бамбук прочнее и служит дольше. Пшеничная солома легче и дешевле.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет. Гравировка по бамбуку — сдержанный логотип.
- 04Упаковка
Крафтовая коробка, чехол и вкладыш с историей материала — по запросу.
Как нанести логотип на экопосуду
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж экопосуды
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на экопосуду по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на экопосуду
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают экопосуда
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Фестивали и open airМногоразовая посуда вместо пластика на площадке
- ESG-проектыМатериальное подтверждение экологичной политики компании
- Для офисных кухоньЕдиный набор посуды вместо одноразовой
- Корпоративные пикникиНаборы для выездных мероприятий и тимбилдингов
- Корпоративный мерчЗаметный сигнал об ответственности бренда
- Welcome packНабор приборов в чехле новому сотруднику
- Подарочные наборыЭкопосуда в крафтовой коробке к профессиональным праздникам
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать экопосуду с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и вид посудына связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С экопосудой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Экопосуда с логотипом оптом
Производим экопосуду с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Тарелки, миски, приборы и стаканы из бамбука, пшеничной соломы, кукурузного крахмала и переработанного пластика. Одноразовая компостируемая и многоразовая. Лазерная гравировка, УФ-печать, флексопечать по упаковке.
Экопосуда закрывает задачу мероприятий и кейтеринга, где нельзя использовать пластик: фестивали на природе, корпоративы с экоповесткой, площадки с раздельным сбором. Для компании это способ провести событие без пластикового следа и подтвердить заявленные принципы на практике, а не в отчёте.
Одноразовая и многоразовая — разные задачи
Одноразовая из кукурузного крахмала, тростника и пальмового листа компостируется вместе с пищевыми отходами: подходит для кейтеринга и фестивалей, где посуду не собирают обратно. Многоразовая из бамбука и соломы служит годами и берётся для офисных кухонь и постоянных площадок. Путать их не стоит: компостируемая посуда не выдерживает повторного мытья, а многоразовая не разложится на свалке.
Что учесть
Компостируемая посуда требует промышленного компостирования, а не просто выброса в мусор: в обычном контейнере она разлагается почти так же долго, как пластик. Для честной экопрограммы нужен партнёр по вывозу органики — иначе эффект только символический, и об этом стоит знать заранее. Многоразовая из соломы и бамбука не переносит микроволновку и посудомоечную машину.
Брендирование
На многоразовой посуде логотип гравируем по бамбуку и соломе — не стирается. На одноразовой наносить его на саму компостируемую тарелку смысла мало: она живёт один приём пищи. Поэтому для мероприятий чаще брендируют упаковку флексопечатью и подставки, а на тарелку, если очень нужно, печатаем пищевыми красителями.
Частые вопросы об экопосуде с логотипом
Какой минимальный тираж экопосуды?
От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.
Из чего сделана экопосуда?
Многоразовую экопосуду делают из бамбукового волокна и пшеничной соломы, одноразовую компостируемую — из кукурузного крахмала, тростника и пальмового листа. Есть также изделия из переработанного пластика. Бамбук прочнее и служит дольше, солома легче и дешевле.
Экопосуда с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., лазерная гравировка — 89 ₽ и 56 ₽ соответственно. Цены указаны за нанесение без стоимости изделия, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Точную смету под ваш набор посчитаем бесплатно.
Можно ли мыть в посудомойке?
Нет, многоразовая посуда из бамбука и соломы не переносит посудомоечную машину и микроволновку — её моют вручную. Компостируемая одноразовая посуда повторного мытья не выдерживает вовсе. Если нужна посуда для посудомойки, предложим керамику или стекло.
Экопосуда многоразовая или одноразовая?
Бывает и та, и другая — это разные задачи. Одноразовая компостируемая подходит для кейтеринга и фестивалей, где посуду не собирают обратно, но для честного эффекта ей нужно промышленное компостирование. Многоразовая из бамбука и соломы служит годами — для офисных кухонь и постоянных площадок.
Экопосуда с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. На гравировку, флексопечать по упаковке и большие тиражи закладывайте до 7 дней. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Есть ли наборы для мероприятий?
Да, собираем наборы для корпоративных пикников, тимбилдингов и выездных мероприятий, а для фестивалей и open air предложим одноразовую компостируемую посуду. На мероприятиях чаще брендируют упаковку флексопечатью и подставки, а не саму тарелку. Состав набора подберём под формат события.
Поможете подобрать состав набора?
Да, подберём вид посуды, материал, нанесение и упаковку под бюджет: приборы в чехле — для мерча и раздатки, тарелки и миски — для пикников и офиса. По запросу сделаем крафтовую коробку, чехол и вкладыш с историей материала. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.