Отвечаем на то, что спрашивают перед заказом. Не нашли свой вопрос — позвоните, менеджер на связи Пн–Пт с 10:00 до 18:00

Какой минимальный тираж можно заказать? От 10 штук на большинство позиций. Для сложных технологий вроде шелкографии выгодный тираж начинается от 30–50 штук — менеджер подберёт вариант под бюджет. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Можно ли заказать разные товары в одном заказе? Да. Большинство корпоративных заказов — это комплекты: футболки, кружки, ежедневники и пакеты в одной поставке. Один менеджер ведёт весь заказ, один договор и один комплект закрывающих документов.

Сколько занимает производство мерча? Срок зависит от продукции, тиража и способа нанесения. После согласования макета менеджер рассчитает стоимость и точные сроки производства и зафиксирует их в договоре.

Можно ли изготовить продукцию по нашему дизайну? Да. Присылайте макет в векторе (AI, PDF, CDR, SVG) или брендбук — подготовим файлы к печати и пришлём визуализацию на согласование. Если макета нет, дизайнер сделает его по вашему ТЗ.

Какие способы нанесения логотипа вы используете? Шелкография, DTF и UV-DTF, машинная вышивка, тампопечать, УФ-печать, сублимация, лазерная гравировка, тиснение и деколь. Подбираем способ под материал изделия, тираж и бюджет.

Можно ли заказать образец перед тиражом? Да, для большинства позиций изготовим пробный образец с нанесением. Стоимость образца рассчитывается отдельно и при запуске тиража учитывается в общей смете.

Доставляете ли вы в регионы России? Да. Отгружаем транспортными компаниями во все регионы России и страны ЕАЭС. До ПВЗ СДЭК — бесплатно, до терминала транспортной компании в Екатеринбурге — бесплатно при заказе от 30 000 ₽.

Можно ли изготовить мерч срочно? Часть позиций есть на складе, и нанесение на них выполняется быстрее. Сообщите дату, к которой нужен тираж, — подберём продукцию и технологию, которые в неё укладываются.