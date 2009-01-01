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Собственное производство с 2009 года

Производство мерча и сувенирной продукции с логотипом

Футболки, толстовки, сумки, упаковка, сувениры и промопродукция с нанесением логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге, доставка по России.

  • От 10 штуклюбые тиражи
  • Доставкапо всей России
  • Для юрлицвсе документы
  • Менеджерна весь заказ
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Мерч с логотипом AEPRINT: худи, футболка, шоппер, термокружка, ежедневник
Привет! Я Мерчик, маскот AEPRINT. Подберём мерч за 60 секунд → Худи с логотипомВышивка, DTF, шелкографияот 1 890 ₽В каталог Сумки-шопперыПечать и вышивка логотипаВ каталог ТермокружкиНанесение логотипаВ каталог Футболки с логотипомЛюбые тиражи и цветаот 590 ₽В каталог Бизнес-наборыЕжедневник, ручка, брелок в коробкеВ каталог БейсболкиВышивка и печатьот 490 ₽В каталог Ручки с логотипомГравировка, тампопечать, УФ-печатьот 25 ₽В каталог БрелокиКожа, металл, ПВХВ каталог
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Производим брендированную продукцию

18 групп брендированной продукции: от одежды и аксессуаров до упаковки и полиграфии. Всё — с нанесением логотипа на собственном производстве.

Весь каталог
  • 17 лет на рынке · с 2009 года
  • 15 000+ компаний-клиентов
  • 18 групп продукции в каталоге
  • 12 брендов — официальный дилер
  • 1000 м² собственное производство

Мерч под любую задачу

Не знаете, что заказать? Выберите ситуацию — соберём комплект под бюджет и сроки

Подберём мерч под ваш бюджет за 60 секунд

Четыре вопроса — и вы увидите вилку цены, состав комплекта и срок. Без звонка и регистрации.

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Подобрать мерч

Мерч для вашей отрасли

Подбираем продукцию и способ нанесения с учётом специфики вашего бизнеса

Почему компании заказывают мерч у AEPRINT

  • Собственное производство1000 м² и 50+ единиц оборудования в Екатеринбурге
  • 17 лет опытаНа рынке с 2009 года — 15 000+ компаний-клиентов
  • Малые и крупные тиражиОт 10 штук до десятков тысяч в одной партии
  • Нанесение логотипов6 технологий: от шелкографии и DTF до вышивки
  • Доставка по РоссииОтгружаем транспортными компаниями во все регионы

Наши клиенты

Среди наших клиентов — компании из промышленности, финансов, IT, ритейла, строительства и других отраслей. От небольших фирм до Росатома, ЕВРАЗа и Банка России.

  • Alma Ceramica
  • Railship
  • Bella
  • Сбербанк
  • Роснефть
  • Тагильская Сталь
  • Банк России
  • ЕВРАЗ
  • ЦНППМ «Учитель будущего»
  • Монограмма
  • УГМК
  • Форт Боярд
  • Bright Fit
  • Brozex Group
  • Sima Land
  • РЖД
  • Surf Coffee
  • РМК
  • Клаустрофобия
  • Росатом
Смотреть реализованные проекты →
Подтверждённый статус

Официальный дилер

Официальные дилерские соглашения с 12 брендами. Работаем напрямую с производителями: оригинальная продукция, склад под заказ и цены без посреднической наценки.

  • Проект 111
  • STAN
  • Portobello
  • Happy Gifts
  • Midocean
  • Океан бизнес сувениров
  • Oasis
  • Arte
  • Twelve
  • TopCatalog
  • Bruno Visconti
  • Сделано в России
Все дилерские сертификаты →

Блог о корпоративном мерче

Как выбрать продукцию, рассчитать бюджет и уложиться в сроки — советы технологов и менеджеров AEPRINT, работаем с 2009 года.

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AEPRINT производит мерч и брендированную продукцию

Производим корпоративный мерч, одежду, сумки, упаковку, сувениры и промопродукцию с логотипом. Работаем с компаниями и организациями по всей России: от небольших заказов до крупных корпоративных тиражей. Наносим логотипы различными технологиями — шелкография, DTF-печать, вышивка, УФ-печать, тампопечать и гравировка, — изготавливаем продукцию на собственном производстве площадью 1000 м² в Екатеринбурге. Работаем с юрлицами по договору с НДС, предоставляем полный пакет закрывающих документов, участвуем в госзакупках по ФЗ-44 и ФЗ-223.

Частые вопросы

Отвечаем на то, что спрашивают перед заказом. Не нашли свой вопрос — позвоните, менеджер на связи Пн–Пт с 10:00 до 18:00

Какой минимальный тираж можно заказать?

От 10 штук на большинство позиций. Для сложных технологий вроде шелкографии выгодный тираж начинается от 30–50 штук — менеджер подберёт вариант под бюджет. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Можно ли заказать разные товары в одном заказе?

Да. Большинство корпоративных заказов — это комплекты: футболки, кружки, ежедневники и пакеты в одной поставке. Один менеджер ведёт весь заказ, один договор и один комплект закрывающих документов.

Сколько занимает производство мерча?

Срок зависит от продукции, тиража и способа нанесения. После согласования макета менеджер рассчитает стоимость и точные сроки производства и зафиксирует их в договоре.

Можно ли изготовить продукцию по нашему дизайну?

Да. Присылайте макет в векторе (AI, PDF, CDR, SVG) или брендбук — подготовим файлы к печати и пришлём визуализацию на согласование. Если макета нет, дизайнер сделает его по вашему ТЗ.

Какие способы нанесения логотипа вы используете?

Шелкография, DTF и UV-DTF, машинная вышивка, тампопечать, УФ-печать, сублимация, лазерная гравировка, тиснение и деколь. Подбираем способ под материал изделия, тираж и бюджет.

Можно ли заказать образец перед тиражом?

Да, для большинства позиций изготовим пробный образец с нанесением. Стоимость образца рассчитывается отдельно и при запуске тиража учитывается в общей смете.

Доставляете ли вы в регионы России?

Да. Отгружаем транспортными компаниями во все регионы России и страны ЕАЭС. До ПВЗ СДЭК — бесплатно, до терминала транспортной компании в Екатеринбурге — бесплатно при заказе от 30 000 ₽.

Можно ли изготовить мерч срочно?

Часть позиций есть на складе, и нанесение на них выполняется быстрее. Сообщите дату, к которой нужен тираж, — подберём продукцию и технологию, которые в неё укладываются.

Как рассчитать стоимость заказа?

Отправьте заявку с описанием задачи, тиражом и макетом (если есть). Менеджер пришлёт коммерческое предложение со стоимостью и сроками. Все цены включают НДС.

АЕ Принт — сувенирная продукция с логотипом на заказ

AEPRINT (АЕ Принт) — производство сувенирной продукции с логотипом на заказ в Екатеринбурге: корпоративные подарки, мерч, одежда, упаковка и полиграфия с нанесением логотипа. Собственное производство, доставка по России, работа с юрлицами по договору.

AEPRINT — корпоративные подарки, мерч и сувенирная продукция с логотипом

Производим и брендируем корпоративный мерч в Екатеринбурге и доставляем по всей России. Собственное производство площадью 1000 м² позволяет контролировать качество, сроки и стоимость на каждом этапе — от макета до отгрузки.

Мы считаем, что сувенирная продукция и корпоративные подарки с логотипом — самые рабочие маркетинговые инструменты современности: они защищают идентичность бренда и укрепляют корпоративную культуру. Для каждого клиента создаём индивидуальные решения, сохраняя ваш бренд и ценности.

Преимущества производства AEPRINT

  • Собственное производство 1000 м² — печать и нанесение логотипа без посредников
  • Постоянное обучение — новые продукты и технологии нанесения
  • Команда на результат — из ваших идей делаем реальные кейсы для Роснефти, Банка России, EVRAZ и USTA Group

Что мы производим и брендируем

  • Корпоративные и бизнес-подарки
  • Пакеты и упаковку
  • Сувенирную продукцию
  • Текстиль и одежду
  • Полиграфическую продукцию
  • Флешки и электронику
  • Посуду и аксессуары
  • Браслеты всех видов
  • Фирменный мерч и многое другое

Корпоративные подарки с логотипом укрепляют деловые отношения и повышают лояльность клиентов и партнёров. Сувенирная продукция с логотипом работает как постоянный элемент брендинга — остаётся на виду у получателя и напоминает о вашей компании.

Наш принцип работы

Относимся к людям и работе так, как хотели бы, чтобы относились к нам. Каждый, кто обращается в AEPRINT, получает быструю и качественную поддержку — мы ценим клиентов и результат.

У нас есть шоу-рум в Екатеринбурге (ТРЦ «Фан-Фан», ул. Ясная, 2, оф. 517), а также наши менеджеры могут приехать к вам в офис или отправить продукцию. При необходимости мы можем устроить онлайн презентацию.

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