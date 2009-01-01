Производство мерча и сувенирной продукции с логотипом
Футболки, толстовки, сумки, упаковка, сувениры и промопродукция с нанесением логотипа. Собственное производство в Екатеринбурге, доставка по России.
- От 10 штуклюбые тиражи
- Доставкапо всей России
- Для юрлицвсе документы
- Менеджерна весь заказ
Производим брендированную продукцию
18 групп брендированной продукции: от одежды и аксессуаров до упаковки и полиграфии. Всё — с нанесением логотипа на собственном производстве.
- Одежда с логотипом34
- Сувениры с логотипом33
- Посуда с логотипом25
- Офисные аксессуары11
- Пакеты с логотипом10
- Полиграфия30
- Ручки с логотипом12
- Электроника16
- Сумки с логотипом13
- Вкусные подарки6
- Наградная продукция8
- Флешки с логотипом23
- Игрушки с логотипом6
- Браслеты с логотипом8
- Флаги и флагштоки8
- Изделия ПВХ10
- Часы с логотипом6
- Пластиковые карты8
- 17 лет на рынке · с 2009 года
- 15 000+ компаний-клиентов
- 18 групп продукции в каталоге
- 12 брендов — официальный дилер
- 1000 м² собственное производство
Мерч под любую задачу
Не знаете, что заказать? Выберите ситуацию — соберём комплект под бюджет и сроки
- Для выставки Раздатка, бейджи и одежда для стенда — успеем к дате мероприятия от 640 ₽ / участник
- Для сотрудников Welcome-паки новичкам, форма и корпоративная одежда с нанесением от 890 ₽ / человек
- Для клиентов Премиальные подарочные наборы с фирменной упаковкой и вышивкой от 1 900 ₽ / набор
- Для корпоративного мероприятия Мерч к празднику, юбилею компании или тимбилдингу — соберём под бюджет от 1 200 ₽ / набор
- Для продвижения бренда Промо-раздатка большими тиражами — низкая цена за штуку от 45 ₽ / штука
- Для открытия / запуска проекта Стартовый комплект мерча к запуску бренда, филиала или продукта от 2 400 ₽ / комплект
Подберём мерч под ваш бюджет за 60 секунд
Четыре вопроса — и вы увидите вилку цены, состав комплекта и срок. Без звонка и регистрации.
Мерч к празднику
и профессиональной дате
Выберите событие — подберём продукцию и сроки под вашу дату
Подберём мерч и сроки под вашу датуПодобрать мерч
Мерч для вашей отрасли
Подбираем продукцию и способ нанесения с учётом специфики вашего бизнеса
- Производствоспецодежда, каски, термокружки
- Нефтегаз и энергетикаспецодежда, термосы, ежедневники
- Ритейл и HoReCaполо, фартуки, бейджи, кепки
- Строительствокаски, жилеты, футболки, кружки
- Автоиндустрияполо, куртки, ключницы, брелоки
- Медицина и фармахалаты, бейджи, ручки, блокноты
- Банки и финансыежедневники, ручки, поло, наборы
- IT-компаниихуди, футболки, рюкзаки, стикеры
Почему компании заказывают мерч у AEPRINT
- Собственное производство1000 м² и 50+ единиц оборудования в Екатеринбурге
- 17 лет опытаНа рынке с 2009 года — 15 000+ компаний-клиентов
- Малые и крупные тиражиОт 10 штук до десятков тысяч в одной партии
- Нанесение логотипов6 технологий: от шелкографии и DTF до вышивки
- Доставка по РоссииОтгружаем транспортными компаниями во все регионы
Наши клиенты
Среди наших клиентов — компании из промышленности, финансов, IT, ритейла, строительства и других отраслей. От небольших фирм до Росатома, ЕВРАЗа и Банка России.
Официальный дилер
Официальные дилерские соглашения с 12 брендами. Работаем напрямую с производителями: оригинальная продукция, склад под заказ и цены без посреднической наценки.
Блог о корпоративном мерче
Как выбрать продукцию, рассчитать бюджет и уложиться в сроки — советы технологов и менеджеров AEPRINT, работаем с 2009 года.
- Редакция AEPRINT · 25 окт. 2026 Пакеты с логотипом: виды, материалы и как выбрать под задачу
- Редакция AEPRINT · 25 окт. 2026 DTF-печать: что это такое, плюсы и минусы, цена в 2026 году
- Редакция AEPRINT · 19 окт. 2026 Корпоративные подарки на Новый год 2027: что выбрать, сколько стоит, когда заказывать
AEPRINT производит мерч и брендированную продукцию
Производим корпоративный мерч, одежду, сумки, упаковку, сувениры и промопродукцию с логотипом. Работаем с компаниями и организациями по всей России: от небольших заказов до крупных корпоративных тиражей. Наносим логотипы различными технологиями — шелкография, DTF-печать, вышивка, УФ-печать, тампопечать и гравировка, — изготавливаем продукцию на собственном производстве площадью 1000 м² в Екатеринбурге. Работаем с юрлицами по договору с НДС, предоставляем полный пакет закрывающих документов, участвуем в госзакупках по ФЗ-44 и ФЗ-223.
Частые вопросы
Отвечаем на то, что спрашивают перед заказом. Не нашли свой вопрос — позвоните, менеджер на связи Пн–Пт с 10:00 до 18:00
Какой минимальный тираж можно заказать?
От 10 штук на большинство позиций. Для сложных технологий вроде шелкографии выгодный тираж начинается от 30–50 штук — менеджер подберёт вариант под бюджет. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Можно ли заказать разные товары в одном заказе?
Да. Большинство корпоративных заказов — это комплекты: футболки, кружки, ежедневники и пакеты в одной поставке. Один менеджер ведёт весь заказ, один договор и один комплект закрывающих документов.
Сколько занимает производство мерча?
Срок зависит от продукции, тиража и способа нанесения. После согласования макета менеджер рассчитает стоимость и точные сроки производства и зафиксирует их в договоре.
Можно ли изготовить продукцию по нашему дизайну?
Да. Присылайте макет в векторе (AI, PDF, CDR, SVG) или брендбук — подготовим файлы к печати и пришлём визуализацию на согласование. Если макета нет, дизайнер сделает его по вашему ТЗ.
Какие способы нанесения логотипа вы используете?
Шелкография, DTF и UV-DTF, машинная вышивка, тампопечать, УФ-печать, сублимация, лазерная гравировка, тиснение и деколь. Подбираем способ под материал изделия, тираж и бюджет.
Можно ли заказать образец перед тиражом?
Да, для большинства позиций изготовим пробный образец с нанесением. Стоимость образца рассчитывается отдельно и при запуске тиража учитывается в общей смете.
Доставляете ли вы в регионы России?
Да. Отгружаем транспортными компаниями во все регионы России и страны ЕАЭС. До ПВЗ СДЭК — бесплатно, до терминала транспортной компании в Екатеринбурге — бесплатно при заказе от 30 000 ₽.
Можно ли изготовить мерч срочно?
Часть позиций есть на складе, и нанесение на них выполняется быстрее. Сообщите дату, к которой нужен тираж, — подберём продукцию и технологию, которые в неё укладываются.
Как рассчитать стоимость заказа?
Отправьте заявку с описанием задачи, тиражом и макетом (если есть). Менеджер пришлёт коммерческое предложение со стоимостью и сроками. Все цены включают НДС.
АЕ Принт — сувенирная продукция с логотипом на заказ
AEPRINT (АЕ Принт) — производство сувенирной продукции с логотипом на заказ в Екатеринбурге: корпоративные подарки, мерч, одежда, упаковка и полиграфия с нанесением логотипа. Собственное производство, доставка по России, работа с юрлицами по договору.
AEPRINT — корпоративные подарки, мерч и сувенирная продукция с логотипом
Производим и брендируем корпоративный мерч в Екатеринбурге и доставляем по всей России. Собственное производство площадью 1000 м² позволяет контролировать качество, сроки и стоимость на каждом этапе — от макета до отгрузки.
Мы считаем, что сувенирная продукция и корпоративные подарки с логотипом — самые рабочие маркетинговые инструменты современности: они защищают идентичность бренда и укрепляют корпоративную культуру. Для каждого клиента создаём индивидуальные решения, сохраняя ваш бренд и ценности.
Преимущества производства AEPRINT
- Собственное производство 1000 м² — печать и нанесение логотипа без посредников
- Постоянное обучение — новые продукты и технологии нанесения
- Команда на результат — из ваших идей делаем реальные кейсы для Роснефти, Банка России, EVRAZ и USTA Group
Что мы производим и брендируем
- Корпоративные и бизнес-подарки
- Пакеты и упаковку
- Сувенирную продукцию
- Текстиль и одежду
- Полиграфическую продукцию
- Флешки и электронику
- Посуду и аксессуары
- Браслеты всех видов
- Фирменный мерч и многое другое
Корпоративные подарки с логотипом укрепляют деловые отношения и повышают лояльность клиентов и партнёров. Сувенирная продукция с логотипом работает как постоянный элемент брендинга — остаётся на виду у получателя и напоминает о вашей компании.
Наш принцип работы
Относимся к людям и работе так, как хотели бы, чтобы относились к нам. Каждый, кто обращается в AEPRINT, получает быструю и качественную поддержку — мы ценим клиентов и результат.
У нас есть шоу-рум в Екатеринбурге (ТРЦ «Фан-Фан», ул. Ясная, 2, оф. 517), а также наши менеджеры могут приехать к вам в офис или отправить продукцию. При необходимости мы можем устроить онлайн презентацию.