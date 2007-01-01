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Производство сувенирной продукции и упаковкиПо ценам производителя с доставкой по России
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Евгенияуправляющий
Николайдизайнер
Юлияруководитель
Никитаменеджер
Жаннаменеджер
Юлияменеджер
Екатеринаменеджер
Аннаменеджер
Людмилаассистент
«Директору ООО «Рекламная Группа» Бобылеву А.М.
ООО «Брайт-Регион» благодарит Вас и Ваш коллектив за плодотворное сотрудничество при производстве упаковки и полиграфической продукции. Выражаем Вам искреннюю признательность за добросовестное отношение и взаимопонимание, а так же за хорошие рабочие контакты между нашими компаниями.
Желаем производственных успехов, экономического и финансового благополучия, укрепления взаимоотношений на благо наших предприятий. Будем рады развитию нашего сотрудничества и взаимопонимания.»С уважение, управляющий компании «Брайт-Регион» Мещерякова С.В.
«000 «Северный Альянс» свидетельствует Вам своё почтение и настоящим выражает благодарность за оперативность и качество оказанных нашей компании услуг по производству ежедневников и ручек.
Данная компания зарекомендовала себя как надежный, ответственный и добропорядочный партнер, ориентированный на соблюдение интересов своих клиентов.»C уважением Генеральный диретор ООО "Северный Альянс" Трифонов Юрий Алексеевич
«Выражаем компании «АЕПринт» искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество в 2014-2015 годах. Мы верим в сохранение сложившихся деловых отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Желаем успешного развития и достижения новых вершин в бизнесе.»С уважением, маркетолог 000 «Скай Медикал» Литау И.И.
Контакты Екатеринбург,
ул. Ясная 2,
ТРЦ «ФАН-ФАН»,
офис 517
Компания «АЕ Принт»- это рекламно-производственная компания, которая занимается поставной и изготовлением сувенирной продукции, производством пакетов с логотипом, ПВХ сувениры. Мы работаем с 2007 г. На сегодняшний день нам доверяют более 150 постоянных клиентов по УРФО
"АЕпринт" производит сувенирную продукцию по всем основным коллекциям представленных на рынке, фирменные пакеты , бизнес сувениры, пластиковые карты, сувениры из ПВХ (поливинилхлорид), занимается печатью полиграфии, цифровым и офсетным способом печати.
Мы будем рады дать вам консультацию по любым вопросам, по нашему многоканальному телефону, так же вы можете получить консультацию в социальных сетях и skype.
Основным направлением деятельности компании "АЕ принт" является производство полиэтиленовых пакетов с логотипом. Мы предлагаем на заказ печать на пакетах, а также пакеты с логотипом.
Популярность и сферы применения полиэтиленовых пакетов
В наши дни полиэтиленовые пакеты можно с полным основанием назвать наиболее популярным материалом для упаковки предметов разного назначения.
Пакеты встречаются повсюду:
в продуктовых магазинах - фасовочные пакеты и пакеты-майки;
Причина популярности полиэтиленовых пакетов очевидна. Они заслужили внимание, благодаря своей универсальности: это идеальная упаковка для товаров разного рода и назначения. Упаковочные полиэтиленовые пакеты и пакеты с логотипом производятся в полном соответствии с размерами и весом товара, который в них планируется упаковывать.
Не будем забывать и об имиджевой составляющей этой популярной упаковки. Работая на целевую аудиторию, реклама на пакетах и пакеты с логотипом успешно зарекомендовали себя в качестве одной из составляющих программы продвижения бренда.
Будучи отличным рекламным носителем, упаковочные пакеты могут предлагаться как:
Приведенные выше свойства товара и его предназначение активно мобилизуют все силы "АЕ принт" как компании-производителя полиэтиленовых пакетов, четко нацеливают на качество производства пакетов с логотипом и особо точное составление технического задания на изготовление партий товаров по индивидуальным заказам.
Бумажные пакеты являются одним из основных видов тары, которая производит компания "АЕпринт"
Так же бумажные пакеты – это один из самых эффективных видов рекламоносителей. Ведь красивый пакет с вашим логотипом и реквизитами – идеальный рекламный механизм, который работает на вас в любом месте
Изготовление пакетов с логотипом является нашим профильным видом деятельности. Бумажные пакеты идеально подходят для упаковки подарков или товаров. Мгновенно обычный набор конфет превратится в приятный сувенир для сотрудников или клиентов.
Изображения на пакете (логотип, телефоны и т.п.) станут великолепной "долгоиграющей" рекламой вашей компании. Стоит позаботиться, чтобы ваши бумажные пакеты не летели в мусорное ведро вместе с остальной подарочной упаковкой.
Производство бумажных пакетов – это ответственный труд. Необходимо соблюдать ряд нормативов, а также не забывать, что в пакетах обычно переносятся продукты питания и одежда. Соответственно, бумажные пакеты обязаны быть крепкими и экологически чистыми, чтобы использовать их было не только приятно, но и полезно.
В нашей компании осуществляет производство бумажных пакетов из сертифицированного высококачественного сырья, которое проходит соответствующую обработку.
Если вам необходимы пакеты с логотипом в Екатеринбурге — обращайтесь в нашу компанию. Мы предлагаем широкий выбор пакетов, которые рассчитаны на самый взыскательный вкус и будут кстати в самых различных ситуациях. Мы поможем вашей компании создать неповторимый фирменный стиль.
Рекалмное агентство Нижний тагил, Екатеринбург, Пермь, Москва