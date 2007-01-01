Компания «АЕ Принт»- это рекламно-производственная компания, которая занимается поставной и изготовлением сувенирной продукции, производством пакетов с логотипом, ПВХ сувениры. Мы работаем с 2007 г. На сегодняшний день нам доверяют более 150 постоянных клиентов по УРФО

"АЕпринт" производит сувенирную продукцию по всем основным коллекциям представленных на рынке, фирменные пакеты , бизнес сувениры, пластиковые карты, сувениры из ПВХ (поливинилхлорид), занимается печатью полиграфии, цифровым и офсетным способом печати.

Мы будем рады дать вам консультацию по любым вопросам, по нашему многоканальному телефону, так же вы можете получить консультацию в социальных сетях и skype.

Основным направлением деятельности компании "АЕ принт" является производство полиэтиленовых пакетов с логотипом. Мы предлагаем на заказ печать на пакетах, а также пакеты с логотипом.

Популярность и сферы применения полиэтиленовых пакетов

В наши дни полиэтиленовые пакеты можно с полным основанием назвать наиболее популярным материалом для упаковки предметов разного назначения.

Пакеты встречаются повсюду:

в продуктовых магазинах - фасовочные пакеты и пакеты-майки;

в супер- и гипермаркетах, а также крупных и мелких торговых центрах -

Причина популярности полиэтиленовых пакетов очевидна. Они заслужили внимание, благодаря своей универсальности: это идеальная упаковка для товаров разного рода и назначения. Упаковочные полиэтиленовые пакеты и пакеты с логотипом производятся в полном соответствии с размерами и весом товара, который в них планируется упаковывать.

Не будем забывать и об имиджевой составляющей этой популярной упаковки. Работая на целевую аудиторию, реклама на пакетах и пакеты с логотипом успешно зарекомендовали себя в качестве одной из составляющих программы продвижения бренда.

Будучи отличным рекламным носителем, упаковочные пакеты могут предлагаться как:

элемент наружной рекламы,

рекламно-сувенирная продукция,

составляющая промоакции,

часть PR-мероприятия.

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Приведенные выше свойства товара и его предназначение активно мобилизуют все силы "АЕ принт" как компании-производителя полиэтиленовых пакетов, четко нацеливают на качество производства пакетов с логотипом и особо точное составление технического задания на изготовление партий товаров по индивидуальным заказам.

Бумажные пакеты являются одним из основных видов тары, которая производит компания "АЕпринт"

Так же бумажные пакеты – это один из самых эффективных видов рекламоносителей. Ведь красивый пакет с вашим логотипом и реквизитами – идеальный рекламный механизм, который работает на вас в любом месте

Изготовление пакетов с логотипом является нашим профильным видом деятельности. Бумажные пакеты идеально подходят для упаковки подарков или товаров. Мгновенно обычный набор конфет превратится в приятный сувенир для сотрудников или клиентов.

Изображения на пакете (логотип, телефоны и т.п.) станут великолепной "долгоиграющей" рекламой вашей компании. Стоит позаботиться, чтобы ваши бумажные пакеты не летели в мусорное ведро вместе с остальной подарочной упаковкой.

Производство бумажных пакетов – это ответственный труд. Необходимо соблюдать ряд нормативов, а также не забывать, что в пакетах обычно переносятся продукты питания и одежда. Соответственно, бумажные пакеты обязаны быть крепкими и экологически чистыми, чтобы использовать их было не только приятно, но и полезно.

В нашей компании осуществляет производство бумажных пакетов из сертифицированного высококачественного сырья, которое проходит соответствующую обработку.

Если вам необходимы пакеты с логотипом в Екатеринбурге — обращайтесь в нашу компанию. Мы предлагаем широкий выбор пакетов, которые рассчитаны на самый взыскательный вкус и будут кстати в самых различных ситуациях. Мы поможем вашей компании создать неповторимый фирменный стиль.

Рекалмное агентство Нижний тагил, Екатеринбург, Пермь, Москва

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