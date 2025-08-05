Шапочки для плавания с логотипом
Силиконовые и латексные шапочки с печатью. Для бассейнов, спортшкол, заплывов и корпоративных команд. Собственное производство в Екатеринбурге.
- 4–12 днейсрок изготовления
- 100 % силиконне тянет волосы, служит дольше латекса
- Форма 300 ₽один раз на тираж, 600 ₽ за две стороны
- Только с печатьюбез нанесения не отгружаем
Шапочки для плавания с логотипом на заказ
Делаем шапочки для плавания с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- 4–12 днейсрок изготовления
- 100 % силиконне тянет волосы, служит дольше латекса
- Форма 300 ₽один раз на тираж, 600 ₽ за две стороны
- Только с печатьюбез нанесения не отгружаем
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем шапочки для плавания на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать шапочки для плавания
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на шапочку для плавания
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 10 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на шапочку для плавания
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают шапочки для плавания
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Бассейны и аквапаркиФирменная шапочка на продажу и в прокат.
- СпортшколыЕдиная экипировка команды с именами.
- ЗаплывыШапочка в стартовом пакете участника.
- Фитнес-центрыПриветственный подарок члену клуба.
- Корпоративный спортКоманда компании на соревнованиях.
- Детские секцииЕдиный вид группы на тренировках.
- Мерч-шопыПозиция для магазина клуба.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать шапочки для плавания
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 10 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С шапочками для плавания часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Шапочки для плавания с логотипом оптом
Шапочки для плавания с логотипом оптом печатаем шелкографией, срок 4–12 рабочих дней. Стандартная силиконовая шапочка входит в стоимость. Печатная форма оплачивается один раз на весь тираж: 300 ₽ за печать с одной стороны, 600 ₽ с двух. Изделие продаётся только с нанесением — без печати шапочки не отгружаем. Собственное производство в Екатеринбурге.
Шапочки заказывают бассейны, спортивные школы, секции плавания, фитнес-клубы и организаторы соревнований. Логотип на шапочке виден с бортика и в кадре трансляции — на воде это единственный носитель символики, который остаётся на спортсмене.
Материал и посадка
100 % силикон: не пропускает воду, не тянет волосы при надевании и служит заметно дольше латексных. Внешняя сторона гладкая, внутренняя с насечкой — за счёт неё шапочка надёжнее держится на голове и не сползает при старте с тумбы. Классический крой подходит взрослым и подросткам.
Печать на силиконе
Наносим шелкографией специальными красками для силикона. Логотип не боится воды, хлора и спирта, выдерживает механическое трение о воду и не стирается за сезон. Печать возможна с одной или с двух сторон: обычно логотип клуба слева, фамилия спортсмена или флаг справа.
Цвета и совмещение
Печать в один цвет — базовая стоимость, два цвета считаются с коэффициентом 1,5, три — с коэффициентом 2. Многоцветные макеты возможны при несложном совмещении; сложное обсуждаем отдельно, потому что на изогнутой поверхности точность приводки ограничена. Цвет самой шапочки подбираем из складской палитры.
Персонализация под команду
Для спортивных школ и клубов делаем тиражи с общим логотипом и разными фамилиями — каждая шапочка со своим именем. Это стандартная задача, отдельной доплаты за переменные данные нет, но срок увеличивается. Каждая шапочка упаковывается в индивидуальный пакет.
Частые вопросы о шапочках для плавания
Шапочки для плавания с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Шапочки для плавания с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стандартная силиконовая шапочка входит в стоимость печати — шапочки продаются только с нанесением. Печатная форма оплачивается один раз на тираж: 300 ₽ за одну сторону, 600 ₽ за две. Два цвета считаются с коэффициентом 1,5, три — с коэффициентом 2. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Шапочки для плавания с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Шапочки печатаем шелкографией специальными красками для силикона: логотип не боится воды, хлора и спирта и не стирается за сезон. Печать возможна с одной или двух сторон — обычно логотип клуба слева, фамилия спортсмена или флаг справа.
Шапочки для плавания с логотипом: сколько занимает изготовление?
Шапочки для плавания с логотипом изготавливаем за 4–12 рабочих дней. Срок зависит от тиража, количества цветов и сторон печати. Персонализация с разными фамилиями увеличивает срок, точный назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию шапочки — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен физический образец, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. Цвет шапочки подбираем из складской палитры, а цвет краски — под фирменные цвета логотипа. Многоцветные макеты возможны при несложном совмещении: на изогнутой поверхности точность приводки ограничена, поэтому сложный макет обсуждаем отдельно.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, каждая шапочка упаковывается в индивидуальный пакет — это стандартная часть заказа. Это удобно для стартовых пакетов участников заплыва, продажи в бассейне и выдачи команде, в том числе при персонализации с фамилиями.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, шапочка хорошо дополняет стартовый пакет заплыва, подарок члену фитнес-клуба или экипировку команды. Подберём к ней другие предметы под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.
* — Печатная форма (на весь тираж): печать с 1 стороны +300 р; печать с 2 сторон +600 р
*— Изделие можно приобрести только с нанесением.
Срок изготовления 4 - 12 рабочих дней.
Возможно срочное изготовления по согласованию с менеджером
В стоимость включена стоимость стандартной силиконовой шапочки , использование фирменных шапочек (уточняйте у менеджера)
100% силикон - классический дизайн - высококачественное изделие - долгий срок службы - комфорт
Используем специальные профессиональные краски - которые не тускнеют и не стираются! Даем пожизненную гарантию.
Материал приятный на ощупь и не вызывает раздражения кожи, аллергических реакций. Широкий цветовой ассортимент.
Остались вопросы? Свяжитесь с менеджером по телефону или электронной почте.
Бесплатная доставка по России при заказе от 10’000 руб.
Шапочки для плавания с логотипом используют спортивные школы, плавательные клубы, команды и организаторы соревнований. Единый дизайн помогает визуально объединить участников, а нанесённая эмблема или название клуба остаётся частью экипировки во время тренировок и заплывов.
Шапочки для команды и спортивной школы
Для групповых заказов можно оформить все шапочки в одном цвете и с одинаковым логотипом. Такой вариант подходит для тренировочных групп, детско-юношеских спортивных школ, клубных команд и корпоративных соревнований.
Если в одной команде несколько составов или возрастных групп, цвет шапочки можно использовать как дополнительный визуальный идентификатор. На изделие при этом наносится общая эмблема или название клуба.
Силиконовые шапочки с индивидуальной печатью
AEPRINT предлагает силиконовые шапочки для плавания с нанесением в один цвет с одной стороны. Стандартный вариант включает силиконовую шапочку и печать логотипа. Доступны разные цвета изделия и нанесения.
Для персонального состава команды предусмотрена дополнительная персонализация: на каждой шапочке можно разместить свою фамилию, имя или другую индивидуальную информацию. Такая возможность удобна для соревнований и тренировочных групп, где одинаковые шапочки нужно различать между собой.
Логотип, фамилия или несколько цветов
Для базового командного варианта достаточно одного логотипа. Если требуется более сложная графика, на странице предусмотрено добавление второго цвета нанесения. При индивидуальном заказе на каждой шапочке можно менять текстовую часть, сохраняя общую визуальную основу всей серии.
Перед производством важно учитывать форму поверхности шапочки и размер изображения. Логотип должен оставаться читаемым после растяжения силиконового материала, поэтому для мелких деталей и тонких линий требуется подготовка макета с учётом технологии нанесения.
Небольшая команда или большой тираж
Для стандартных шапочек с логотипом доступны тиражи от 20 штук. При заказе 20 экземпляров цена указана 255 ₽ за шапочку, при 100 — 210 ₽, при 500 — 195 ₽.
Силиконовые шапочки с индивидуальной печатью можно заказать даже небольшим количеством: на странице представлены варианты от 1, 2 и 5 штук. Это удобно, если нужно изготовить несколько персонализированных изделий для спортсменов или протестировать оформление перед большим заказом.
Персонализация для соревнований
Когда у команды несколько участников, на каждой шапочке можно разместить индивидуальную фамилию или имя. Такая маркировка особенно полезна в ситуациях, когда спортсмены используют одинаковую экипировку.
При этом общая часть оформления — логотип клуба, школы или организатора — остаётся одинаковой. В результате вся команда выглядит единообразно, а конкретного участника можно быстро определить по персональной надписи.
Срок изготовления зависит от типа заказа
Для стандартных шапочек на странице заявлен срок изготовления от 3 дней. Для силиконовых моделей с индивидуальной печатью указан срок 4–12 рабочих дней; срочное изготовление возможно по согласованию.
При заказе нескольких вариантов с разными цветами, макетами или персональными надписями срок и стоимость рассчитываются с учётом состава тиража. Поэтому для командного заказа лучше сразу передать список участников и требования к каждому варианту нанесения.
Шапочки с логотипом для спортивных мероприятий
Брендированные шапочки можно использовать не только как постоянную экипировку клуба. Они подходят для соревнований, спортивных фестивалей, заплывов и корпоративных стартов. В таком случае на изделие можно нанести название события, логотип организатора или символику команды.
AEPRINT выполняет брендирование шапочек для плавания и работает с корпоративными и спортивными заказами. Производство находится в Екатеринбурге, готовая продукция отправляется по Свердловской области и России транспортными