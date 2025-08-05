Шапочки для плавания с логотипом оптом

Шапочки для плавания с логотипом оптом печатаем шелкографией, срок 4–12 рабочих дней. Стандартная силиконовая шапочка входит в стоимость. Печатная форма оплачивается один раз на весь тираж: 300 ₽ за печать с одной стороны, 600 ₽ с двух. Изделие продаётся только с нанесением — без печати шапочки не отгружаем. Собственное производство в Екатеринбурге.

Шапочки заказывают бассейны, спортивные школы, секции плавания, фитнес-клубы и организаторы соревнований. Логотип на шапочке виден с бортика и в кадре трансляции — на воде это единственный носитель символики, который остаётся на спортсмене.

Материал и посадка 100 % силикон: не пропускает воду, не тянет волосы при надевании и служит заметно дольше латексных. Внешняя сторона гладкая, внутренняя с насечкой — за счёт неё шапочка надёжнее держится на голове и не сползает при старте с тумбы. Классический крой подходит взрослым и подросткам. Печать на силиконе Наносим шелкографией специальными красками для силикона. Логотип не боится воды, хлора и спирта, выдерживает механическое трение о воду и не стирается за сезон. Печать возможна с одной или с двух сторон: обычно логотип клуба слева, фамилия спортсмена или флаг справа. Цвета и совмещение Печать в один цвет — базовая стоимость, два цвета считаются с коэффициентом 1,5, три — с коэффициентом 2. Многоцветные макеты возможны при несложном совмещении; сложное обсуждаем отдельно, потому что на изогнутой поверхности точность приводки ограничена. Цвет самой шапочки подбираем из складской палитры. Персонализация под команду Для спортивных школ и клубов делаем тиражи с общим логотипом и разными фамилиями — каждая шапочка со своим именем. Это стандартная задача, отдельной доплаты за переменные данные нет, но срок увеличивается. Каждая шапочка упаковывается в индивидуальный пакет.