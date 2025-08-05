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Керамика и фарфорСтеклоПосуда для HoReCaТехнология 14 / 15

Деколь

Деколь — это переводная картинка из керамических красок, которую наносят на кружку, тарелку или бокал и обжигают в печи при 780–850 °C: краска сплавляется с глазурью и становится частью изделия. Единственный способ брендировать посуду так, чтобы логотип выдерживал посудомойку и годы в ресторане — от 50 штук, с золотом и платиной. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Деколь в AEPRINT: от 50 шт, срок от 5 дней (печать деколи + перенос + обжиг), полноцвет, 1–2 цвета или с золотом и платиной, линия от 0,4 мм. Керамика, фарфор, стекло: кружки, тарелки, бокалы, чайные пары. Цена зависит от тиража, цветности и драгметалла — считаем по макету. Выдерживает посудомойку и промышленную мойку.

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  • от 50 штминимальный тираж
  • от 5 днейпечать + перенос + обжиг
  • посудомойкакраска в глазури — навсегда
  • золотои платина — по запросу
Как деколь переносится на кружку и уходит в печь
0:30Как деколь переносится на кружку и уходит в печьВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Деколь — трёхэтапная технология: сначала печатается сама переводная картинка, потом её вручную переносят на каждое изделие, потом партия идёт в печь. Отсюда срок от 5 дней и минимальный тираж 50 — печь загружается партией.

  1. Деколь: Макет
    01Макет

    Разбиваем макет по цветам керамических красок; золото и платина — отдельным слоем

  2. Деколь: Печать деколи
    02Печать деколи

    Шелкографией или цифрой печатаем на гуммированную бумагу, покрываем лаком

  3. Деколь: Замачивание
    03Замачивание

    Деколь размачиваем — лаковая плёнка с рисунком отделяется от бумаги

  4. Деколь: Перенос
    04Перенос

    Вручную накладываем на изделие, выгоняем воду и пузыри ракелем

  5. Деколь: Обжиг
    05Обжиг

    Печь 780–850 °C, 4–8 часов: лак выгорает, краска сплавляется с глазурью

  6. Деколь: Контроль
    06Контроль

    Проверяем цвет и совмещение после печи, упаковываем в короба

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Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

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Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Деколь — правильный выбор
  • Посуда для ресторанов и отелейЕдинственная технология, которая переживает тысячи циклов промышленной мойки
  • Тираж от 50 до десятков тысячЧем больше партия, тем дешевле: печь и деколь считаются на тираж
  • Любые цвета изделийРаботает на белой, цветной, чёрной керамике и на стекле — краска непрозрачная
  • Золото и платинаДрагметаллы по кромке или в логотипе — премиальный подарочный вид
  • Сложные формыПлёнка ложится на конус, чайник, тарелку с бортом — там, где не встанет принтер
Лучше взять другое
  • Тираж меньше 50 или срочноПечь и деколь дорого на малую партию — сублимация от 10 шт или УФ по окружности за 2 дня
  • Фото с тонкими градиентамиКерамические краски огрубляют полутона — для фото на белых кружках лучше сублимация
  • Линии тоньше 0,4 ммПри обжиге растекутся — упростите логотип или УФ-печать
  • Край и внутренняя поверхностьНа кромку и внутрь чашки деколь не наносим — ограничение технологии
  • Не керамика и не стеклоПластик, металл, дерево — УФ, тампопечать, гравировка
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит деколь

Цена зависит от тиража, количества цветов, наличия золота или платины и изделия. Ниже — что влияет на стоимость и какие варианты бывают; точную цену считаем по макету.

Изделие
Деколь
Изделие
Тираж100 шт
501003005001 0005 000
кружкаполноцветнадглазурная100 шт
по запросупо запросу

Золото / платина
наценка
Второй обжиг (драгметалл)
+1–2 дня
Тестовый обжиг на вашей посуде
по запросу
Макет и цветоделение
бесплатно
Пришлите макет, изделие и тираж — вернём расчёт с раскладкой по цветам и сроком.

Виды деколи и от чего зависит цена

тираж × цветность × драгметалл × изделие
Совет технолога

Деколь дешевеет с тиражом сильнее любой другой технологии: печь и печать деколи — почти постоянные затраты, поэтому 500 кружек за штуку стоят в разы дешевле 50. Золото и платина требуют второго обжига — прибавляйте 1–2 дня. Если посуда своя, обязательно сделаем тестовый обжиг: разная глазурь по-разному принимает краску.

Виды деколичто выбрать под задачу
ВИДЦВЕТОВСТОЙКОСТЬОБЖИГ
ПолноцветCMYKмойка1
Плашечнаяпо Pantoneмойка1
С золотом+ золотоне СВЧ2
С платиной+ платинане СВЧ2
Подглазурнаяузкаямакс.выс. t°
Что влияет на ценуи как сэкономить
ФАКТОРВЛИЯНИЕКАК СЭКОНОМИТЬ
Тиражглавноеот 300 / 1 000
Цветностьсильное1–2 плашки
Драгметаллсильноетолько акцент
Изделиеумеренноекружка проще
Площадьумеренноелоготип
Изделия и зоны нанесениягде можно, где нельзя
ИЗДЕЛИЕЗОНАНЕЛЬЗЯПОДХОДИТ
Кружкабок, днокромкада
Тарелкацентр, бортобратнаяда
Бокал, стаканбок, ножкакромкада · стекло
Чайная парачашка+блюдцекромкада
Пепельницапо формепо запросу
  • Мин. тираж50 шт · загрузка печи
  • Срокот 5 дней · с драгметаллом +1–2
  • Золото / платинавторой обжиг · без микроволновки
  • Изделие заказчикапосле теста
  • Кромка и внутренняя поверхностьне наносим
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

Скачать ТЗ · PDF Развёртки посуды · PDF
  • Вектор в кривыхPDFAICDREPS

    Плашечные цвета отдельными слоями; золото и платина — своим слоем

  • Цвета по Pantone

    Керамические краски — ограниченная палитра; подбираем ближайшие и показываем выкраску

  • Линии от 0,4 мм

    Инверсные — от 0,6 мм; текст от 7 pt — при обжиге краска растекается

  • Без полутонов в плашечной деколи

    Полноцвет — растр 300 dpi; градиенты огрубляются, обсуждаем на цветопробе

  • Размер 1:1 под развёртку

    Не ближе 10 мм к кромке; кружка — 200 × 90 мм, тарелка — по диаметру

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK Шаблоны зон печати: Кружка, развёртка · PDF Тарелка · PDF Бокал · PDF ТЗ для дизайнера · PDF

Зоны нанесения деколи
Кружка, бок
до 200 × 90 мм
Тарелка, центр
до Ø 15 см · борт — по кругу
Бокал, стакан
бок, не ближе 10 мм к кромке
Чайная пара
чашка + блюдце одним макетом

Нет макета? Отрисуем и разложим по развёртке бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы обожгли

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Кружки для сети кофеен · 1 000 шт: деколь, работа AEPRINTКружки для сети кофеен · 1 000 шт
  • Тарелки с логотипом ресторана. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTТарелки с логотипом ресторана
  • Бокалы с платиной, деколь на заказБокалы с платиной
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под деколь

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:ПепельницыСолонкиКувшиныЧайникиСахарницыПлиткаВазы

Деколь на посуде оптом — производство в Екатеринбурге

Декольот 50 штпосудомойказолото · платина

Деколь — перевод изображения на керамику, фарфор и стекло с последующим обжигом в печи при 800 °C. От 50 штук, срок от 5 дней. После обжига краска становится частью глазури: не стирается, не выцветает и выдерживает посудомоечную машину — это главное отличие от печати поверх изделия. Основная технология для корпоративных тиражей кружек, чайных пар, тарелок и чайников. Доступны золото и платина. Собственное производство в Екатеринбурге.

Как считается цена

Стоимость складывается из печати переводной картинки и обжига, поэтому зависит от площади изображения и тиража, а не от количества цветов: полноцветный рисунок стоит столько же, сколько одноцветный логотип той же площади. Золото и платина наносятся отдельным слоем с повторным обжигом и считаются с надбавкой. Обжиг требует времени и печи, поэтому на больших тиражах закладывайте больше срока, чем на печать поверх изделия. Для промо-кружек на один сезон дешевле сублимация, для подарочных тиражей и посуды, которой будут пользоваться годами, берут деколь.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за цветоделение и обжиг

Частые вопросы о деколи

01

Какой минимальный тираж деколи?

От 50 штук — печь загружается партией, а деколь печатается листами. Для 1–49 кружек выгоднее сублимация (белые) или УФ-печать по окружности (любые цвета).

02

На какие изделия наносится деколь?

Керамика, фарфор, фаянс, стекло: кружки, тарелки, бокалы, стаканы, чайные пары, салатники, пепельницы, плитка. Не наносим на кромку и внутреннюю поверхность посуды.

03

Выдержит ли деколь посудомоечную машину?

Да, это её главное преимущество: после обжига краска — часть глазури. Исключение — золото и платина: их не ставят в микроволновку, а посудомойка допустима в щадящем режиме.

04

Наносите ли деколь на нашу посуду?

Да, после тестового обжига: разная глазурь по-разному принимает краску, поэтому сначала обжигаем 1–2 ваших изделия.

05

Какой макет нужен для деколи?

Вектор в кривых (PDF, AI, CDR, EPS), цвета по Pantone отдельными слоями, золото и платина — своим слоем; линии от 0,4 мм, инверсные от 0,6 мм, текст от 7 pt; размер 1:1 по развёртке, не ближе 10 мм к кромке.

06

Сколько стоит деколь на кружке?

Зависит от тиража и цветности: плашечная в 1–2 цвета дешевле полноцветной, золото дороже всего. Точную цену на ваш тираж считаем; ощутимые скидки — от 300 и от 1 000 штук.

07

Чем деколь отличается от сублимации?

Сублимация переносит фото в полимерный слой белой кружки: от 10 штук, за 2 дня. Деколь — керамическая краска, запечённая в глазурь любой посуды: от 50 штук и от 5 дней, зато она переживает промышленную мойку и позволяет печатать золотом и платиной.

08

Можно ли сделать золотую кромку?

Да: золото или платина по кромке и в логотипе — вторым обжигом. Такая посуда не для микроволновки, но в ресторанах служит годами.

09

Что такое подглазурная деколь?

Деколь наносится на необожжённое изделие под слой глазури и обжигается при более высокой температуре — максимальная стойкость, но ограниченная палитра. Делаем по запросу на собственных заготовках.

Для нанесения изображений на посуду, особенно из керамики, фарфора и стекла чаще всего используют деколь, несмотря на трудоёмкость этого процесса. Эта технология востребована не только при изготовлении промо-продукции, но и в промышленности.

Деколь рассчитывается индивидуально для каждого заказа. Подготовьте, пожалуйста, описание продукции, на которую требуется сделать нанесение: тираж, цвет, размер изображения.

Принцип нанесения надглазурной деколи во многом напоминает переводные картинки, но он гораздо сложнее технологически. Сначала изображения разбивают на отдельные цвета, для каждого из которых изготавливают трафареты из гуммированной бумаги. Потом краска продавливается на поверхность и её просушивают. Процесс повторяют для каждого из цветов. После того как рисунок нанесён, его покрывают специальным лаком и оставляют сушиться на 24 часа. Следующий шаг — самый важный: бумагу вымачивают в воде, прижимают к поверхности и отделяют от изображения. Если не проявить аккуратность на данном этапе, то могут возникнуть пузыри и неровности, и изделие будет безнадёжно испорчено. Если перевести картинку получилось, то изделие снова сушат, а в конце отправляют в печь для обжига.

  • Стойкое нанесение;
  • Большая площадь покрытия;
  • Возможность нанесения на цилиндрическую поверхность;

  • Необычные визуальные эффекты.

  • Минимальная толщина линий 0,4 мм;

  • Минимальная толщина инверсных линий 0,6 мм;
  • Нельзя нанести изображение на внутреннюю часть или по краю кружки/стакана.

Очевидный минус деколи — это её дороговизна, обусловленная большими трудозатратами и технологической сложностью процесса. Однако с её помощью можно добиться весьма интересных визуальных эффектов: нанести настоящее золото или платину, а также сделать поверхность глянцевой и блестящей, используя прозрачный флос. Другой важный плюс деколи — это стойкость нанесения: она устойчива к механическим повреждениям и солнечному свету, однако изделия с ней лучше не мыть в посудомоечной машине. При заказе помните, что после обжига изделия цвета могут измениться и немного отличаться от вашего макета.

Коды Описание
H Нанесение надглазурной деколью на изделия из керамики, стекла и фарфора
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