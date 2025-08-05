Деколь на посуде оптом — производство в Екатеринбурге
Деколь — перевод изображения на керамику, фарфор и стекло с последующим обжигом в печи при 800 °C. От 50 штук, срок от 5 дней. После обжига краска становится частью глазури: не стирается, не выцветает и выдерживает посудомоечную машину — это главное отличие от печати поверх изделия. Основная технология для корпоративных тиражей кружек, чайных пар, тарелок и чайников. Доступны золото и платина. Собственное производство в Екатеринбурге.
Как считается цена
Стоимость складывается из печати переводной картинки и обжига, поэтому зависит от площади изображения и тиража, а не от количества цветов: полноцветный рисунок стоит столько же, сколько одноцветный логотип той же площади. Золото и платина наносятся отдельным слоем с повторным обжигом и считаются с надбавкой. Обжиг требует времени и печи, поэтому на больших тиражах закладывайте больше срока, чем на печать поверх изделия. Для промо-кружек на один сезон дешевле сублимация, для подарочных тиражей и посуды, которой будут пользоваться годами, берут деколь.