03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит деколь

Цена зависит от тиража, количества цветов, наличия золота или платины и изделия. Ниже — что влияет на стоимость и какие варианты бывают; точную цену считаем по макету.

Изделие Кружка Тарелка, блюдце Бокал, стакан Деколь Полноцвет 1–2 цвета С золотом / платиной Под глазурь · по запросу Изделие Наше из каталога Ваше · после теста на обжиг Тираж100 шт 50 100 300 500 1 000 5 000 кружка полноцвет надглазурная 100 шт по запросу по запросу Золото / платина наценка Второй обжиг (драгметалл) +1–2 дня Тестовый обжиг на вашей посуде по запросу Макет и цветоделение бесплатно Зафиксировать цену — получить счёт Пришлите макет, изделие и тираж — вернём расчёт с раскладкой по цветам и сроком.

Виды деколи и от чего зависит цена тираж × цветность × драгметалл × изделие

Совет технолога Деколь дешевеет с тиражом сильнее любой другой технологии: печь и печать деколи — почти постоянные затраты, поэтому 500 кружек за штуку стоят в разы дешевле 50. Золото и платина требуют второго обжига — прибавляйте 1–2 дня. Если посуда своя, обязательно сделаем тестовый обжиг: разная глазурь по-разному принимает краску.

Виды деколи что выбрать под задачу ВИД ЦВЕТОВ СТОЙКОСТЬ ОБЖИГ Полноцвет CMYK мойка 1 Плашечная по Pantone мойка 1 С золотом + золото не СВЧ 2 С платиной + платина не СВЧ 2 Подглазурная узкая макс. выс. t° Что влияет на цену и как сэкономить ФАКТОР ВЛИЯНИЕ КАК СЭКОНОМИТЬ Тираж главное от 300 / 1 000 Цветность сильное 1–2 плашки Драгметалл сильное только акцент Изделие умеренное кружка проще Площадь умеренное логотип Изделия и зоны нанесения где можно, где нельзя ИЗДЕЛИЕ ЗОНА НЕЛЬЗЯ ПОДХОДИТ Кружка бок, дно кромка да Тарелка центр, борт обратная да Бокал, стакан бок, ножка кромка да · стекло Чайная пара чашка+блюдце кромка да Пепельница по форме — по запросу