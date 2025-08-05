Дождевики с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим дождевики с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Одноразовые из полиэтилена и многоразовые из ПВХ и нейлона с пропиткой, с капюшоном и рукавами, пончо. Шелкография и флексопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Дождевик — страховка для мероприятий на открытом воздухе: фестивалей, спортивных событий, выездных корпоративов. Для организатора это способ не сорвать программу из-за погоды и одновременно превратить толпу гостей в носителей символики — яркие дождевики с логотипом попадают во все фото и видео с события.

Одноразовые или многоразовые Одноразовые дождевики из тонкого полиэтилена самые дешёвые — их раздают тысячами на стадионе или фестивале, но живут они одно мероприятие. Многоразовые из ПВХ и нейлона прочные, складываются в чехол и служат годами: их берут выездным сотрудникам и в подарок. Для раздачи на один день — одноразовые, для формы — многоразовые. Цвет как инструмент Цвет дождевика подбирается под фирменный стиль и работает сильнее логотипа: толпа в одинаковых ярких дождевиках видна с дрона и попадает в кадр как единое пятно. Разные цвета используют для зонирования — волонтёры, организаторы, гости. Прозрачный дождевик оставляет видимой одежду и форму под ним. Хранение Дождевики закупают заранее и держат на складе под неожиданную погоду: они не портятся при хранении, если не лежат на солнце. Для регулярных уличных мероприятий выгоднее один крупный тираж с хранением у нас, чем срочный заказ в день дождя. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.