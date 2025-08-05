Дождевики с логотипом оптом
Дождевики с печатью логотипа для промо, мероприятий, парков и служб: плащи из ПВД и ПВХ, пончо и многоразовые с капюшоном. Шелкография от 50 штук, DTF-печать от 5.
- От 50 штукминимальный тираж дождевиков
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
Дождевики с логотипом на заказ
Выберите модель, материал и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Дождевик Nimbus арт. G5354.50в наличии 10 000+ шт Компактный, многоразовый Шелкография или DTF-печать от 150 ₽цена без нанесения
- Дождевик Hawaii арт. O3320161в наличии 1 000+ шт Компактный, многоразовый Шелкография или DTF-печать от 680 ₽цена без нанесения
- Дождевик Lanai арт. O3320301в наличии 1 000+ шт Видно в темноте Шелкография или DTF-печать от 1 090 ₽цена без нанесения
- Дождевик Tornado арт. O221601в наличии 1 000+ шт Видно в темноте Шелкография или DTF-печать от 1 400 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни дождевиков в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- ПВД, ПВХ и полиэстер с пропиткой, 6 базовых цветов
- Печать на спине и груди по вашему макету
- Тиражи от 50 штук шелкографией, от 5 — DTF
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем дождевики на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать дождевики под задачу
- 01Назначение
Промо и ивенты — одноразовые ПВД и пончо. Службы — многоразовые ПВХ.
- 02Материал
ПВД — дёшево и легко. ПВХ — плотно и надолго. Полиэстер — комфорт.
- 03Нанесение
Шелкография 1–2 цветами — стандарт. DTF — полноцвет на малых тиражах.
- 04Цвет
Прозрачные и белые — крупный логотип. Яркие — видимость на мероприятии.
Как нанести логотип на дождевики
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж дождевиков
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на дождевики по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на дождевиках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают дождевики
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мероприятия под открытым небомДождевики для гостей фестиваля и марафона
- Промо-акцииРаздача дождевиков с логотипом в дождь
- Парки и стадионыПончо с логотипом для посетителей
- Дорожные и коммунальные службыМногоразовые ПВХ с нанесением
- Туризм и экскурсииДождевики с логотипом туроператора
- Подарки клиентамДождевик в чехле с логотипом
- Детские лагеряЯркие дождевики для смен и отрядов
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать дождевики
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель дождевиковна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Дождевики с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим дождевики с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Одноразовые из полиэтилена и многоразовые из ПВХ и нейлона с пропиткой, с капюшоном и рукавами, пончо. Шелкография и флексопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Дождевик — страховка для мероприятий на открытом воздухе: фестивалей, спортивных событий, выездных корпоративов. Для организатора это способ не сорвать программу из-за погоды и одновременно превратить толпу гостей в носителей символики — яркие дождевики с логотипом попадают во все фото и видео с события.
Одноразовые или многоразовые
Одноразовые дождевики из тонкого полиэтилена самые дешёвые — их раздают тысячами на стадионе или фестивале, но живут они одно мероприятие. Многоразовые из ПВХ и нейлона прочные, складываются в чехол и служат годами: их берут выездным сотрудникам и в подарок. Для раздачи на один день — одноразовые, для формы — многоразовые.
Цвет как инструмент
Цвет дождевика подбирается под фирменный стиль и работает сильнее логотипа: толпа в одинаковых ярких дождевиках видна с дрона и попадает в кадр как единое пятно. Разные цвета используют для зонирования — волонтёры, организаторы, гости. Прозрачный дождевик оставляет видимой одежду и форму под ним.
Хранение
Дождевики закупают заранее и держат на складе под неожиданную погоду: они не портятся при хранении, если не лежат на солнце. Для регулярных уличных мероприятий выгоднее один крупный тираж с хранением у нас, чем срочный заказ в день дождя. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о дождевиках
Какой минимальный тираж дождевиков?
От 50 штук при шелкографии, от 5 — DTF-печатью. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какой дождевик выбрать?
Для раздачи на одно мероприятие берите одноразовые дождевики из ПВД или пончо — они самые дешёвые, в каталоге от 150 ₽. Для выездных сотрудников и подарков подойдут многоразовые из ПВХ и нейлона: прочные, складываются в чехол и служат годами. Полиэстер комфортнее в носке.
Сколько стоит печать на дождевиках?
Шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и до 40 ₽ при 3 000 шт., DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку. Цены указаны только за нанесение, без стоимости дождевика. Стандарт для дождевиков — шелкография в 1–2 цвета.
Можно ли напечатать на прозрачном ПВД?
Да, на прозрачных и белых дождевиках хорошо читается крупный логотип. Прозрачный дождевик к тому же оставляет видимой одежду и форму под ним. Способ нанесения и размер печати подберём под материал на бесплатном макете.
Какие цвета есть в наличии?
Наличие цветов зависит от модели, актуальную палитру уточнит менеджер под ваш тираж. Цвет подбираем под фирменный стиль: яркие дождевики заметны на мероприятии, а разные цвета удобно использовать для зонирования волонтёров, организаторов и гостей.
Дождевики с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней, но для дождевиков чаще закладывайте от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и модели, назовём его при расчёте. Для регулярных уличных мероприятий выгоднее заранее сделать один крупный тираж.
Печать не смоется дождём?
Для дождевиков используем шелкографию и флексопечать, подбирая способ под материал — ПВД, ПВХ или нейлон. Одноразовые модели рассчитаны на одно мероприятие, многоразовые служат годами. Под ваши условия использования подскажем оптимальный вариант.
Делаете дождевики в чехле?
Да, многоразовые дождевики из ПВХ и нейлона складываются в чехол — такой вариант часто берут в подарок клиентам. Логотип можно разместить на самом дождевике, а возможность брендирования чехла уточнит менеджер под выбранную модель.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз в Екатеринбурге.