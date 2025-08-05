Флаги парус с логотипом — мобильная рекламная конструкция для выставок, спортивных мероприятий, промоакций, торговых площадок и других событий. Компактный флагшток легко собирается и разбирается, поэтому конструкцию удобно перевозить и устанавливать в разных местах. AEPRINT изготавливает флаги парус с индивидуальным дизайном и помогает подобрать вариант под задачу и тираж.

Флаги парус с логотипом

Брендированный флаг парус подходит компаниям, которым нужна заметная наружная рекламная конструкция с фирменным оформлением. На полотне можно разместить логотип, название компании, рекламную информацию, изображение продукции или другую графику.

Конструкцию можно использовать как самостоятельно, так и в составе оформления выставочного стенда, торговой точки или мероприятия.

Рекламные флаги парус

Флаг парус используется как мобильный рекламный носитель для привлечения внимания к компании, продукции или мероприятию. Благодаря вертикальной конструкции он хорошо заметен на площадке и может размещаться рядом со входом, стендом, торговой точкой или зоной проведения мероприятия.

Для рекламной кампании можно изготовить серию флагов в едином дизайне или подготовить несколько вариантов оформления для разных площадок.

Флаги парус для выставок

Мобильные флаги подходят для выставок, презентаций, форумов и конференций. Разборная конструкция позволяет перевозить флаги между мероприятиями и использовать их повторно.

На полотне можно разместить логотип компании, название бренда, информацию о продукте или другую графику в соответствии с задачей выставочного проекта.

Флаги парус для мероприятий

Флаги парус подходят для корпоративных мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований, промоакций и других событий. Их можно использовать для обозначения площадки, зоны регистрации, входа или места проведения отдельной активности.

Для мероприятия можно изготовить несколько флагов с одинаковым оформлением или создать серию макетов в рамках единой визуальной концепции.

Флаги парус для спортивных мероприятий

Мобильные флаги подходят для спортивных площадок, соревнований, турниров и лыжных трасс. Конструкция позволяет быстро установить флаг и при необходимости разобрать его после завершения мероприятия.

На полотне можно разместить логотип организатора, спортивного клуба, спонсора или название соревнования.

Уличные флаги парус

Флаги парус можно использовать на открытых площадках. Конструкция подходит для размещения рядом с торговыми объектами, на мероприятиях, спортивных площадках и других территориях, где требуется мобильная рекламная навигация.

Для эксплуатации на улице подбираются материалы и основание с учётом условий размещения. Конкретная конфигурация зависит от места установки и требований к конструкции.

Флаги парус для торговых точек

Фирменные флаги можно устанавливать рядом с магазинами, салонами, автосервисами, кафе и другими объектами, чтобы обозначить точку и привлечь внимание к входу или рекламной зоне.

Для сети торговых точек можно изготовить единый комплект конструкций с одинаковым дизайном и фирменной символикой.

Мобильные флаги парус

Одно из преимуществ конструкции — возможность быстро собирать и разбирать её без сложного монтажа. В разобранном виде флаг занимает меньше места при транспортировке и хранении.

Флагшток можно использовать многократно, а изношенное полотно при необходимости заменить, сохранив основание конструкции.

Флаги парус с двусторонним изображением

Изображение на флаге парус может наноситься на обе стороны полотна. На одной стороне можно разместить логотип или изображение продукта, а на другой — контактную информацию или другую графику.

Конкретный вариант исполнения и способ нанесения подбираются с учётом конструкции, материала полотна и требований к макету.

Флаги парус с индивидуальным дизайном

Дизайн флага можно разработать на основе фирменного стиля компании или предоставить готовый макет. В оформлении можно использовать логотип, корпоративные цвета, фотографии, надписи и рекламную графику.

Для серии конструкций можно создать единый дизайн или несколько вариантов в рамках одной рекламной кампании.

Изготовление флагов парус на заказ

AEPRINT изготавливает флаги парус с индивидуальным дизайном и предлагает подобрать конструкцию и комплектующие под необходимое место использования. На странице компании указан срок изготовления от 3 дней, а также возможность заказать флаг и комплектующие.

Стоимость зависит от размера конструкции, выбранного основания, материала полотна, способа нанесения и количества изделий. Конкретный вариант рассчитывается индивидуально.

AEPRINT выполняет корпоративные заказы и осуществляет доставку по Свердловской области и России. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.

Флаги парус с логотипом можно заказать для выставок, спортивных соревнований, торговых точек, корпоративных мероприятий, промоакций и других открытых и закрытых площадок. Конкретная конфигурация подбирается с учётом места установки, дизайна, тиража и бюджета проекта.