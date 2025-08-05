Флаги-паруса на заказ
Вертикальные флаги на гибком каркасе: капля, парус, прямоугольник. Заметны с дороги, ставятся за пару минут. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 5 днейпечать и сборка у нас
- 2–5 метроввысота под задачу
- С основаниемкрестовина, грунт или вода
Шаблон для макета:Флаг «Парус» · 56 × 140 … 63 × 270 см · PDFвсе шаблоны
Флаги-паруса — форматы и варианты
Формы «капля», «парус» и «прямоугольник» высотой от 2 до 5 метров.
- Флаг-капля 3 м арт. FL-PR-KPхит продаж Классическая форма, гибкий каркас Сублимация, основание в комплекте по запросуцена зависит от размера
- Флаг-парус 4 м арт. FL-PR-PSвыше Вытянутая форма, заметен издалека Печать полотна, усиленный карман по запросуцена зависит от размера
- Прямоугольный арт. FL-PR-PMбольше макета Ровная площадь под текст и логотип Полноцветная печать по всей плоскости по запросуцена зависит от размера
- Ещё варианты
Высоты, формы, типы оснований и сменные полотна.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, ткань и крепление.
- Основание: крестовина, штырь в грунт или водоналивное
- Сменное полотно — каркас остаётся
- Двусторонняя печать по запросу
- Сумка для перевозки в комплекте
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флаги-паруса на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флаги-паруса
- 01Где будет использоваться
В помещении или на улице — от этого зависят ткань, плотность и обработка края.
- 02Размер
Стандартные 90×135 и 100×150 см или свой размер под флагшток и площадку.
- 03Ткань
Полиэфир для большинства задач, флажная сетка для ветра, атлас для церемоний.
- 04Крепление
Карман под древко, люверсы, карабины или готовый флагшток в комплекте.
Печать и отделка для парусов
- Сублимационная печатьКраска проникает в волокно — рисунок виден с двух сторон и не трескается.
- Двусторонняя печатьДва слоя ткани с блокатором: с обеих сторон правильное изображение.
- Обработка краяПодгибка с двойной строчкой или оверлок против распускания.
- Люверсы и карабиныМеталлические кольца и крепление к тросу флагштока.
- Карман под древкоПроклеенный карман под флагшток или ручное древко.
- Бахрома и кистиОтделка для церемониальных и наградных флагов.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили ткани и способы печати.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Полиэфир 110 гхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 3 дней
|универсальный вариант
|Флажная сетка
|от 10 шт.
|по запросу
|ветреные места
|полноцвет
|от 3 дней
|пропускает ветер, дольше служит
|Атлас
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 5 дней
|церемонии и наградные флаги
|Двусторонняя
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 5 дней
|когда флаг виден с двух сторон
|Габардин
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|полноцвет
|от 3 дней
|плотная ткань для больших размеров
|Бумага
|от 100 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 3 дней
|разовые мероприятия и раздача
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- ВетерНа открытых площадках лучше флажная сетка
- КреплениеУточните тип флагштока до раскроя
Цены на флаги-паруса
Цена зависит от размера, ткани и количества. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза изделие, крепление считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флаги-паруса
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Точки продажПривлечение внимания к входу с улицы.
- АвтосалоныОформление площадки и парковки.
- АЗСНавигация и акции вдоль трассы.
- Торговые центрыУказатели и промо-зоны.
- СобытияОформление входа и зон площадки.
- ОткрытияЗаметная конструкция к запуску точки.
- Спортивные событияРазметка трассы и зон.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флагов и флагштоков
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.
Как заказать флаги-паруса
Шесть шагов от макета до отгрузки заказа.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Флаги-паруса с логотипом оптом
Производим флаги-паруса с логотипом оптом от 10 штук, срок от 5 дней. Высота 2,5–5 м, стеклопластиковый шток, полотно из флажной сетки с сублимационной печатью с двух сторон, основание под улицу или помещение. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флаг-парус держит форму даже в безветренную погоду: полотно натянуто на изогнутый шток, поэтому логотип читается всегда. Его ставят у входа в салон, на открытиях, спортивных событиях и выставках, где нужен заметный вертикальный носитель.
Парус, капля или виндер
Классика для уличных событий — парус: вытянутая треугольная форма, больше площади под текст по вертикали. Капля скруглённая и мягче, её ставят в помещениях и шоурумах. Прямоугольный виндер даёт максимум площади. Для помещения хватает высоты до 3 м, на улицу и открытые площадки берут от 4 м, чтобы быть заметным издалека.
Основание
В помещении на ровный пол ставят крестовину. На улице нужен утяжелитель с водой или песком, его возят пустым. Для газона подходит грунтовый штырь. Неподходящее основание опрокидывается при первом порыве ветра, это главная ошибка при заказе. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о флагах-парусах
Флаги-паруса с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки на большие флаги и конструкции, от 100 штук на маленькие флажки.
Сколько стоит флаг?
Цена зависит от формы, высоты, основания и количества: шток, полотно и основание под улицу или помещение считаются в комплекте или отдельно. С ростом тиража цена за конструкцию снижается. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Флаги-паруса изготавливаем от 5 дней — печать полотна и сборка конструкции на собственном производстве в Екатеринбурге. Срок зависит от количества и выбранного основания. Точную дату назовём после согласования макета.
Печать видна с обеих сторон?
Да, полотно из флажной сетки печатаем сублимацией, и рисунок виден с двух сторон — на обороте зеркально. Если нужны разные или правильные изображения с обеих сторон, используем блокирующий слой.
Какую ткань выбрать для улицы?
Для улицы берите флажную сетку: она пропускает ветер и дольше служит. Не менее важно основание — на улице нужен утяжелитель с водой или песком, на газоне — грунтовый штырь. Неподходящее основание опрокидывается при первом порыве ветра.
Сделаете нестандартный размер?
Высота — от 2,5 до 5 м: для помещения хватает до 3 м, для улицы берут от 4 м. Форму выбирайте под задачу: парус, капля или прямоугольник. Индивидуальные размеры полотна обсудим — уточнит менеджер после расчёта.
Подойдёт ли к нашему флагштоку?
Флаг-парус идёт на своём гибком стеклопластиковом штоке и не требует отдельного флагштока. Основание подбираем под место установки: крестовина для пола, водоналивная база для улицы, грунтовый штырь для газона.
Есть срочное изготовление?
Минимальный срок — от 5 дней. Возможность ускорить заказ зависит от количества и загрузки производства — уточнит менеджер. Если конструкции нужны к открытию или событию, обращайтесь заранее.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, доставка по городу при заказе от 30 000 ₽ бесплатна, есть самовывоз в Екатеринбурге.
Флаги парус с логотипом — мобильная рекламная конструкция для выставок, спортивных мероприятий, промоакций, торговых площадок и других событий. Компактный флагшток легко собирается и разбирается, поэтому конструкцию удобно перевозить и устанавливать в разных местах. AEPRINT изготавливает флаги парус с индивидуальным дизайном и помогает подобрать вариант под задачу и тираж.
Флаги парус с логотипом
Брендированный флаг парус подходит компаниям, которым нужна заметная наружная рекламная конструкция с фирменным оформлением. На полотне можно разместить логотип, название компании, рекламную информацию, изображение продукции или другую графику.
Конструкцию можно использовать как самостоятельно, так и в составе оформления выставочного стенда, торговой точки или мероприятия.
Рекламные флаги парус
Флаг парус используется как мобильный рекламный носитель для привлечения внимания к компании, продукции или мероприятию. Благодаря вертикальной конструкции он хорошо заметен на площадке и может размещаться рядом со входом, стендом, торговой точкой или зоной проведения мероприятия.
Для рекламной кампании можно изготовить серию флагов в едином дизайне или подготовить несколько вариантов оформления для разных площадок.
Флаги парус для выставок
Мобильные флаги подходят для выставок, презентаций, форумов и конференций. Разборная конструкция позволяет перевозить флаги между мероприятиями и использовать их повторно.
На полотне можно разместить логотип компании, название бренда, информацию о продукте или другую графику в соответствии с задачей выставочного проекта.
Флаги парус для мероприятий
Флаги парус подходят для корпоративных мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований, промоакций и других событий. Их можно использовать для обозначения площадки, зоны регистрации, входа или места проведения отдельной активности.
Для мероприятия можно изготовить несколько флагов с одинаковым оформлением или создать серию макетов в рамках единой визуальной концепции.
Флаги парус для спортивных мероприятий
Мобильные флаги подходят для спортивных площадок, соревнований, турниров и лыжных трасс. Конструкция позволяет быстро установить флаг и при необходимости разобрать его после завершения мероприятия.
На полотне можно разместить логотип организатора, спортивного клуба, спонсора или название соревнования.
Уличные флаги парус
Флаги парус можно использовать на открытых площадках. Конструкция подходит для размещения рядом с торговыми объектами, на мероприятиях, спортивных площадках и других территориях, где требуется мобильная рекламная навигация.
Для эксплуатации на улице подбираются материалы и основание с учётом условий размещения. Конкретная конфигурация зависит от места установки и требований к конструкции.
Флаги парус для торговых точек
Фирменные флаги можно устанавливать рядом с магазинами, салонами, автосервисами, кафе и другими объектами, чтобы обозначить точку и привлечь внимание к входу или рекламной зоне.
Для сети торговых точек можно изготовить единый комплект конструкций с одинаковым дизайном и фирменной символикой.
Мобильные флаги парус
Одно из преимуществ конструкции — возможность быстро собирать и разбирать её без сложного монтажа. В разобранном виде флаг занимает меньше места при транспортировке и хранении.
Флагшток можно использовать многократно, а изношенное полотно при необходимости заменить, сохранив основание конструкции.
Флаги парус с двусторонним изображением
Изображение на флаге парус может наноситься на обе стороны полотна. На одной стороне можно разместить логотип или изображение продукта, а на другой — контактную информацию или другую графику.
Конкретный вариант исполнения и способ нанесения подбираются с учётом конструкции, материала полотна и требований к макету.
Флаги парус с индивидуальным дизайном
Дизайн флага можно разработать на основе фирменного стиля компании или предоставить готовый макет. В оформлении можно использовать логотип, корпоративные цвета, фотографии, надписи и рекламную графику.
Для серии конструкций можно создать единый дизайн или несколько вариантов в рамках одной рекламной кампании.
Изготовление флагов парус на заказ
AEPRINT изготавливает флаги парус с индивидуальным дизайном и предлагает подобрать конструкцию и комплектующие под необходимое место использования. На странице компании указан срок изготовления от 3 дней, а также возможность заказать флаг и комплектующие.
Стоимость зависит от размера конструкции, выбранного основания, материала полотна, способа нанесения и количества изделий. Конкретный вариант рассчитывается индивидуально.
AEPRINT выполняет корпоративные заказы и осуществляет доставку по Свердловской области и России. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа осуществляется бесплатно. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.
Флаги парус с логотипом можно заказать для выставок, спортивных соревнований, торговых точек, корпоративных мероприятий, промоакций и других открытых и закрытых площадок. Конкретная конфигурация подбирается с учётом места установки, дизайна, тиража и бюджета проекта.