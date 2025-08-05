Светоотражающие значки с логотипом
Фликеры на одежду и рюкзак: в свете фар видны за 130 метров. Соответствуют ГОСТ по световозвращению. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать на своём производстве
- Видно за 130 мв свете фар автомобиля
- Любая формавырубка по вашему макету
Шаблон для макета:Закатной значок · Ø 25 · 37 · 56 мм · PDFвсе шаблоны
Светоотражающие значки с логотипом на заказ
Делаем светоотражающие значки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейпечать на своём производстве
- Видно за 130 мв свете фар автомобиля
- Любая формавырубка по вашему макету
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем светоотражающие значки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать светоотражающие значки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на светоотражающий значок
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на светоотражающий значок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают светоотражающие значки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Школы и детсадыФликер каждому ребёнку в начале учебного года.
- Социальные кампанииАкции по безопасности дорожного движения.
- СтраховыеПодарок клиенту с прямой связью с продуктом.
- Транспорт и ГИБДДРаздатка в рамках профилактики ДТП.
- Промо-раздачаПолезная мелочь с понятной пользой.
- СпортФликеры бегунам и велосипедистам.
- Мерч-шопыПозиция для магазина с социальным смыслом.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать светоотражающие значки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С светоотражающими значками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Светоотражающие значки с логотипом оптом
Производим светоотражающие значки и подвески с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Микропризматическая плёнка класса RA2, любая форма по контуру макета, полноцветная печать. Крепление — булавка, карабин, шнурок или липучка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Светоотражатель — социально значимая раздатка: компании заказывают её под программы безопасности, для школ и детских учреждений, для сотрудников, работающих вдоль дорог. Это тот редкий случай, когда брендированный предмет решает реальную задачу, а не просто напоминает о компании.
Как работает и почему это важно
Микропризматическая плёнка возвращает свет фар обратно к источнику: пешеход со светоотражателем виден водителю с 130–140 метров против 25–30 метров без него. При скорости 60 км/ч это разница между «успел затормозить» и «не успел». По ПДД вне населённых пунктов в тёмное время пешеход обязан иметь светоотражающие элементы — поэтому раздача таких значков закрывает и имиджевую, и правовую задачу.
Формы и крепление
Классика для массовой раздачи — значок с булавкой, крепится на куртку или рюкзак. Самый ходовой формат — подвеска на карабине, её вешают на рюкзак школьника или сумку. Для детских садов и младших классов берут световозвращатель на шнурке, для бегунов и велосипедистов — браслет на липучке. Форма вырубается по контуру: логотип, персонаж, силуэт продукта или маскот компании.
Кто заказывает
Банки и страховые дарят световозвращатели клиентам с детьми в социальных программах. Транспортные и дорожные компании раздают их сотрудникам на объектах и в акциях по безопасности. Школы, детские сады и учебные центры заказывают для учеников, городские администрации и ГИБДД — для профилактических кампаний. Производствам они нужны персоналу, который перемещается по территории в тёмное время.
Требования и качество
Работаем с плёнкой класса RA2 — она сохраняет отражающие свойства не менее трёх лет и не теряет их после стирки и намокания. Дешёвые светоотражатели из простой плёнки тускнеют за сезон и перестают выполнять функцию: для социальной программы это хуже, чем не раздать ничего. Предоставляем документы на материал.
Частые вопросы о светоотражающих значках
Светоотражающие значки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Светоотражающие значки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стоимость зависит от формы, размера, крепления и тиража: значок с булавкой, подвеска на карабине, шнурок или браслет на липучке. Печать полноцветная, форма вырубается по контуру макета. Расчёт бесплатный и без обязательств, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Светоотражающие значки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Светоотражатели делаем из микропризматической плёнки класса RA2 с полноцветной печатью логотипа и вырубкой по контуру — логотип, персонаж, силуэт продукта или маскот. Крепление выбираете под задачу: булавка, карабин, шнурок или липучка.
Светоотражающие значки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Светоотражающие значки изготавливаем от 5–7 дней на своём производстве, в зависимости от формы, крепления и тиража. Раздачу к началу учебного года или профилактической кампании лучше заказывать заранее. Точный срок закрепим в договоре.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию значка — производство стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, логотип и изображение печатаем полноцветом, фирменные цвета передаём по вашему макету. Форму значка тоже можно сделать под бренд — вырубка по контуру логотипа или маскота компании. На документы на отражающую плёнку цвет печати не влияет.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый светоотражатель в индивидуальный пакетик — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для раздачи в школах, на акциях и мероприятиях. Другие варианты упаковки менеджер подберёт под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, светоотражатель хорошо дополняет набор для школьника, подарок клиенту с детьми или раздатку в социальной кампании. Подберём остальные предметы под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы, а на светоотражающую плёнку — документы на материал. Отправляем заказ транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом в Екатеринбурге.