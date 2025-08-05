Светоотражающие значки с логотипом оптом

Производим светоотражающие значки и подвески с логотипом оптом от 100 штук, срок от 7 дней. Микропризматическая плёнка класса RA2, любая форма по контуру макета, полноцветная печать. Крепление — булавка, карабин, шнурок или липучка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Светоотражатель — социально значимая раздатка: компании заказывают её под программы безопасности, для школ и детских учреждений, для сотрудников, работающих вдоль дорог. Это тот редкий случай, когда брендированный предмет решает реальную задачу, а не просто напоминает о компании.

Как работает и почему это важно Микропризматическая плёнка возвращает свет фар обратно к источнику: пешеход со светоотражателем виден водителю с 130–140 метров против 25–30 метров без него. При скорости 60 км/ч это разница между «успел затормозить» и «не успел». По ПДД вне населённых пунктов в тёмное время пешеход обязан иметь светоотражающие элементы — поэтому раздача таких значков закрывает и имиджевую, и правовую задачу. Формы и крепление Классика для массовой раздачи — значок с булавкой, крепится на куртку или рюкзак. Самый ходовой формат — подвеска на карабине, её вешают на рюкзак школьника или сумку. Для детских садов и младших классов берут световозвращатель на шнурке, для бегунов и велосипедистов — браслет на липучке. Форма вырубается по контуру: логотип, персонаж, силуэт продукта или маскот компании. Кто заказывает Банки и страховые дарят световозвращатели клиентам с детьми в социальных программах. Транспортные и дорожные компании раздают их сотрудникам на объектах и в акциях по безопасности. Школы, детские сады и учебные центры заказывают для учеников, городские администрации и ГИБДД — для профилактических кампаний. Производствам они нужны персоналу, который перемещается по территории в тёмное время. Требования и качество Работаем с плёнкой класса RA2 — она сохраняет отражающие свойства не менее трёх лет и не теряет их после стирки и намокания. Дешёвые светоотражатели из простой плёнки тускнеют за сезон и перестают выполнять функцию: для социальной программы это хуже, чем не раздать ничего. Предоставляем документы на материал.