Х-баннеры с логотипом на заказ
Лёгкие мобильные стенды на X-образной раме. Дешевле ролл-апа, ставятся за минуту, помещаются в тонкий чехол. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 1 дняпечать на своём производстве
- 60×160 и 80×180стандартные размеры
- Самый лёгкийвес около килограмма
X-баннеры — форматы и варианты
X-образные и L-образные каркасы под полотно с люверсами по углам.
- X-баннер 80×180 арт. PG-XB-80хит продаж Стандартный размер, X-образная рама Печать полотна, чехол в комплекте по запросуцена зависит от размера
- X-баннер 60×160 арт. PG-XB-60компактный Меньше и легче, для узких проходов Полноцветная печать полотна по запросуцена зависит от размера
- L-баннер арт. PG-XB-Lустойчивее Г-образная стойка, лучше держит ветер Печать полотна с усиленным краем по запросуцена зависит от размера
- Ещё варианты
Размеры, тип каркаса, материалы полотна и способы крепления.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Полотно с люверсами по углам — меняется за минуту
- Вес около килограмма, помещается в тонкий чехол
- L-образная стойка для более устойчивой установки
- Чехол для переноски в комплекте
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем x-баннеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать X-баннеры
- 01Где стоит
В помещении подойдёт лёгкая конструкция, на улице нужна ветроустойчивость и стойкие материалы.
- 02Материал
Баннерная ткань для полотен, пластик и композит для жёстких конструкций, плёнка для оклейки.
- 03Мобильность
Переносить каждый день или поставить один раз — от этого зависит вес и тип каркаса.
- 04Срок службы
Для разовых мероприятий и для постоянной эксплуатации подбираются разные материалы.
Отделка и постпечать для X-баннеров
- Широкоформатная печатьПолноцвет по баннеру, плёнке и пластику с высоким разрешением.
- ЛюверсыМеталлические кольца по периметру для крепления полотна.
- ЛаминацияЗащитная плёнка от ультрафиолета и осадков для наружных конструкций.
- ФрезеровкаРезка пластика и композита по контуру макета.
- Каркас и монтажИзготовление конструкции и установка на месте.
- Сменные модулиЗамена полотна или вкладыша без замены конструкции.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 1 дняминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили материалы и конструкции.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Баннерная тканьхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 1 дня
|полотна, растяжки, фоны
|Самоклеящаяся плёнка
|от 10 шт.
|по запросу
|гладкая основа
|полноцвет
|от 1 дня
|витрины, стены, транспорт
|ПВХ-пластик
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 2 дней
|таблички и стенды
|Композит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|полноцвет
|от 3 дней
|фасадные вывески и конструкции
|Оргстекло
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 3 дней
|премиальные таблички
|Сетка меш
|от 10 шт.
|по запросу
|фасад
|полноцвет
|от 2 дней
|большие полотна на здании
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
- Сменные модулиМеняем полотно, конструкция остаётся
Цены на X-баннеры
Цена зависит от размера, материала и конструкции. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза изделие, монтаж считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочноот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
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все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают X-баннеры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНесколько стендов на площадке сразу.
- КонференцииОформление залов и зоны регистрации.
- Промо-акцииСтенд в проходе торгового центра.
- Точки продажАкция или новинка в зале.
- МероприятияНавигация и оформление входа.
- ОбучениеСтенд для тренингов в аудитории.
- Сетевые компанииКомплекты стендов на все филиалы.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать X-баннеры
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 1 дня
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
X-баннеры с логотипом оптом
Производим X-баннеры оптом от 10 штук, срок от 2 дней. Стандартные размеры 60×160, 80×180 см, конструкция из стеклопластика с натяжением полотна за углы, баннерная ткань или плёнка. Собственное производство в Екатеринбурге.
X-баннер — самый лёгкий и дешёвый мобильный стенд: складывается в компактный чехол и ставится за минуту. Его берут для выставок, презентаций, промо-точек и входных групп, где нужен стенд с небольшим бюджетом.
Отличие от ролл-апа
X-баннер дешевле ролл-апа и легче: полотно натягивается на крестовину из гибких прутьев за четыре угла. Но полотно висит открыто и не защищено корпусом, поэтому при частой перевозке заламывается быстрее. Ролл-ап сворачивается в корпус и служит дольше. Для редких выездов и бюджетных задач — X-баннер, для постоянных — ролл-ап.
Полотно и замена
Полотно с люверсами по углам меняется отдельно от конструкции: под новое мероприятие печатаем только полотно. Печать полноцветная, матовое покрытие не бликует на фото. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о X-баннерах
X-баннеры с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки — конструкции и печать считаются поштучно. На тиражах от 5 штук цена за изделие ниже.
Сколько стоит изготовление?
Цена зависит от размера, материала полотна и количества — пришлём расчёт в день обращения. X-баннер дешевле ролл-апа, а на тиражах цена за изделие ниже. Монтаж, если он нужен, считается отдельно, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Печать полотна и сборка — от 1–2 дней на нашем производстве. На комплекты стендов для нескольких филиалов срок зависит от количества. Точный срок назовём при расчёте. Под мероприятие с датой закладывайте запас на согласование макета.
Подготовите макет?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Подскажем, как разместить логотип и ключевое сообщение под размер 60×160 или 80×180 см. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать для улицы?
X-баннер — в первую очередь стенд для помещений: выставок, конференций, торговых залов. Полотно висит открыто на крестовине и не защищено корпусом, поэтому для улицы и постоянного использования лучше подобрать более устойчивую конструкцию. Менеджер предложит вариант под место установки.
Сделаете монтаж на месте?
X-баннер собирается за минуту без инструментов, поэтому монтаж обычно не требуется. Если нужно оформить площадку на месте, монтаж считаем отдельно и выезжаем по городу. Детали уточнит менеджер.
Можно менять полотно потом?
Да, полотно с люверсами по углам меняется отдельно от конструкции. Под новое мероприятие печатаем только полотно — это дешевле, чем заказывать стенд целиком. Пришлите новый макет, и мы подготовим замену.
Есть срочное изготовление?
Да, срочное изготовление — от 1 дня по договорённости, печатаем на своём производстве в Екатеринбурге. Присылайте готовый макет и размер сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00. Полотно для замены тоже печатаем в срочном режиме.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями — X-баннер весит около килограмма и помещается в тонкий чехол. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Х-баннер (баннер-паук)
Х-баннер, его ещё называют «баннер паук», — лёгкая мобильная конструкция с полотном на растяжках. Подходит для выставок, промо и входных групп: собирается за минуту и помещается в чехол.