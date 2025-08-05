X-баннеры с логотипом оптом

Производим X-баннеры оптом от 10 штук, срок от 2 дней. Стандартные размеры 60×160, 80×180 см, конструкция из стеклопластика с натяжением полотна за углы, баннерная ткань или плёнка. Собственное производство в Екатеринбурге.

X-баннер — самый лёгкий и дешёвый мобильный стенд: складывается в компактный чехол и ставится за минуту. Его берут для выставок, презентаций, промо-точек и входных групп, где нужен стенд с небольшим бюджетом.

Отличие от ролл-апа X-баннер дешевле ролл-апа и легче: полотно натягивается на крестовину из гибких прутьев за четыре угла. Но полотно висит открыто и не защищено корпусом, поэтому при частой перевозке заламывается быстрее. Ролл-ап сворачивается в корпус и служит дольше. Для редких выездов и бюджетных задач — X-баннер, для постоянных — ролл-ап. Полотно и замена Полотно с люверсами по углам меняется отдельно от конструкции: под новое мероприятие печатаем только полотно. Печать полноцветная, матовое покрытие не бликует на фото. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.