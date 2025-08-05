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Х-баннеры с логотипом на заказ

Лёгкие мобильные стенды на X-образной раме. Дешевле ролл-апа, ставятся за минуту, помещаются в тонкий чехол. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 1 штукиминимальный заказ
  • Срок от 1 дняпечать на своём производстве
  • 60×160 и 80×180стандартные размеры
  • Самый лёгкийвес около килограмма
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Х-баннеры с логотипом на заказ — AEPRINT
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X-баннеры — форматы и варианты

X-образные и L-образные каркасы под полотно с люверсами по углам.

  • X-баннер 80×180 с логотипом
    X-баннер 80×180 арт. PG-XB-80хит продаж Стандартный размер, X-образная рама Печать полотна, чехол в комплекте Баннер80×180 смX-рама по запросуцена зависит от размера
  • X-баннер 60×160 с логотипом
    X-баннер 60×160 арт. PG-XB-60компактный Меньше и легче, для узких проходов Полноцветная печать полотна Баннер60×160 смX-рама по запросуцена зависит от размера
  • L-баннер с логотипом
    L-баннер арт. PG-XB-Lустойчивее Г-образная стойка, лучше держит ветер Печать полотна с усиленным краем Баннер80×180 смL-стойка по запросуцена зависит от размера
  • Ещё варианты

    Размеры, тип каркаса, материалы полотна и способы крепления.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
    • Полотно с люверсами по углам — меняется за минуту
    • Вес около килограмма, помещается в тонкий чехол
    • L-образная стойка для более устойчивой установки
    • Чехол для переноски в комплекте
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем x-баннеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать X-баннеры

  • 01Где стоит

    В помещении подойдёт лёгкая конструкция, на улице нужна ветроустойчивость и стойкие материалы.

  • 02Материал

    Баннерная ткань для полотен, пластик и композит для жёстких конструкций, плёнка для оклейки.

  • 03Мобильность

    Переносить каждый день или поставить один раз — от этого зависит вес и тип каркаса.

  • 04Срок службы

    Для разовых мероприятий и для постоянной эксплуатации подбираются разные материалы.

Отделка и постпечать для X-баннеров

  • Широкоформатная печать: х-баннеры с логотипом на заказШирокоформатная печатьПолноцвет по баннеру, плёнке и пластику с высоким разрешением.
  • Люверсы: х-баннеры с логотипом на заказЛюверсыМеталлические кольца по периметру для крепления полотна.
  • Ламинация: х-баннеры с логотипом на заказЛаминацияЗащитная плёнка от ультрафиолета и осадков для наружных конструкций.
  • Фрезеровка: х-баннеры с логотипом на заказФрезеровкаРезка пластика и композита по контуру макета.
  • Каркас и монтаж: х-баннеры с логотипом на заказКаркас и монтажИзготовление конструкции и установка на месте.
  • Сменные модули: х-баннеры с логотипом на заказСменные модулиЗамена полотна или вкладыша без замены конструкции.
  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж
  • от 1 дняминимальный срок печати
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили материалы и конструкции.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Баннерная тканьхитот 10 шт.по запросуулица и залполноцветот 1 дняполотна, растяжки, фоны
Самоклеящаяся плёнкаот 10 шт.по запросугладкая основаполноцветот 1 днявитрины, стены, транспорт
ПВХ-пластикот 10 шт.по запросупомещениеполноцветот 2 днейтаблички и стенды
Композитот 10 шт.по запросуулицаполноцветот 3 днейфасадные вывески и конструкции
Оргстеклоот 10 шт.по запросупомещениеполноцветот 3 днейпремиальные таблички
Сетка мешот 10 шт.по запросуфасадполноцветот 2 днейбольшие полотна на здании
  • МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
  • МонтажСчитаем отдельно, выезжаем по городу
  • Сменные модулиМеняем полотно, конструкция остаётся

Цены на X-баннеры

Цена зависит от размера, материала и конструкции. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Баннер» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза изделие, монтаж считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Срочноот 1 дня по договорённости
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, формат и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Фирменная полиграфия: работа AEPRINTФирменная полиграфия
  • Настольный календарь. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTНастольный календарь
  • Календарь-круг, печать логотипа на заказКалендарь-круг
  • Работа AEPRINT: блокнот с логотипомБлокнот с логотипом
  • Наклейки на заказ: работа AEPRINTНаклейки на заказ
  • Стикерпак с вашим дизайном. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСтикерпак с вашим дизайном
  • Объёмные наклейки, печать логотипа на заказОбъёмные наклейки
  • Работа AEPRINT: открытки на заказОткрытки на заказ
  • Новогодняя открытка: работа AEPRINTНовогодняя открытка
  • Закладки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTЗакладки на заказ
  • Бумажные браслеты, печать логотипа на заказБумажные браслеты
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    все работы    1000+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают X-баннеры

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • ВыставкиНесколько стендов на площадке сразу.
  • КонференцииОформление залов и зоны регистрации.
  • Промо-акцииСтенд в проходе торгового центра.
  • Точки продажАкция или новинка в зале.

  • МероприятияНавигация и оформление входа.
  • ОбучениеСтенд для тренингов в аудитории.
  • Сетевые компанииКомплекты стендов на все филиалы.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды полиграфии

Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.

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Как заказать X-баннеры

Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 1 дня
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С X-баннерами часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

X-баннеры с логотипом оптом

Производим X-баннеры оптом от 10 штук, срок от 2 дней. Стандартные размеры 60×160, 80×180 см, конструкция из стеклопластика с натяжением полотна за углы, баннерная ткань или плёнка. Собственное производство в Екатеринбурге.

X-баннер — самый лёгкий и дешёвый мобильный стенд: складывается в компактный чехол и ставится за минуту. Его берут для выставок, презентаций, промо-точек и входных групп, где нужен стенд с небольшим бюджетом.

Отличие от ролл-апа

X-баннер дешевле ролл-апа и легче: полотно натягивается на крестовину из гибких прутьев за четыре угла. Но полотно висит открыто и не защищено корпусом, поэтому при частой перевозке заламывается быстрее. Ролл-ап сворачивается в корпус и служит дольше. Для редких выездов и бюджетных задач — X-баннер, для постоянных — ролл-ап.

Полотно и замена

Полотно с люверсами по углам меняется отдельно от конструкции: под новое мероприятие печатаем только полотно. Печать полноцветная, матовое покрытие не бликует на фото. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о X-баннерах

X-баннеры с логотипом: какой минимальный тираж?

От 1 штуки — конструкции и печать считаются поштучно. На тиражах от 5 штук цена за изделие ниже.

Сколько стоит изготовление?

Цена зависит от размера, материала полотна и количества — пришлём расчёт в день обращения. X-баннер дешевле ролл-апа, а на тиражах цена за изделие ниже. Монтаж, если он нужен, считается отдельно, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

За сколько изготовите?

Печать полотна и сборка — от 1–2 дней на нашем производстве. На комплекты стендов для нескольких филиалов срок зависит от количества. Точный срок назовём при расчёте. Под мероприятие с датой закладывайте запас на согласование макета.

Подготовите макет?

Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Подскажем, как разместить логотип и ключевое сообщение под размер 60×160 или 80×180 см. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.

Какой материал выбрать для улицы?

X-баннер — в первую очередь стенд для помещений: выставок, конференций, торговых залов. Полотно висит открыто на крестовине и не защищено корпусом, поэтому для улицы и постоянного использования лучше подобрать более устойчивую конструкцию. Менеджер предложит вариант под место установки.

Сделаете монтаж на месте?

X-баннер собирается за минуту без инструментов, поэтому монтаж обычно не требуется. Если нужно оформить площадку на месте, монтаж считаем отдельно и выезжаем по городу. Детали уточнит менеджер.

Можно менять полотно потом?

Да, полотно с люверсами по углам меняется отдельно от конструкции. Под новое мероприятие печатаем только полотно — это дешевле, чем заказывать стенд целиком. Пришлите новый макет, и мы подготовим замену.

Есть срочное изготовление?

Да, срочное изготовление — от 1 дня по договорённости, печатаем на своём производстве в Екатеринбурге. Присылайте готовый макет и размер сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00. Полотно для замены тоже печатаем в срочном режиме.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями — X-баннер весит около килограмма и помещается в тонкий чехол. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

Х-баннер (баннер-паук)

Х-баннер, его ещё называют «баннер паук», — лёгкая мобильная конструкция с полотном на растяжках. Подходит для выставок, промо и входных групп: собирается за минуту и помещается в чехол.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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