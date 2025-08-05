Подушки для шеи с логотипом
Дорожные подушки с вышивкой для перелётов и командировок. Практичный подарок тем, кто часто в пути. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейпошив и вышивка у нас
- Вышивкана боковой части подушки
- Для поездоксамолёт, поезд, машина
Подушки для шеи с логотипом на заказ
Делаем подушки для шеи с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейпошив и вышивка у нас
- Вышивкана боковой части подушки
- Для поездоксамолёт, поезд, машина
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем подушки для шеи на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать подушки для шеи
- 01Кто получатель
Дети, сотрудники или клиенты — от этого зависят материал, размер и требования к безопасности.
- 02Тираж
Индивидуальный пошив окупается от 300 штук; на меньших партиях берут складские модели с вышивкой.
- 03Материал
Плюш, флис, велюр и хлопок отличаются на ощупь и по цене.
- 04Нанесение
Вышивка выглядит дороже всего, шелкография и сублимация дешевле на тираже.
Как нанести логотип на подушку
- Машинная вышивкаЛоготип нитью — премиальный вид, не стирается и не трескается.
- ШелкографияПечать по ткани в 1–2 цвета, экономично на тираже.
- СублимацияПолноцветный рисунок по всей площади светлой синтетики.
- НашивкаОтдельный шеврон или бирка, пришивается на изделие.
- ТермопереносПлёнка под сложные формы и небольшие тиражи.
- Бирка и этикеткаФирменная бирка с составом и логотипом.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Вышивкахит
|от 100 шт.
|по запросу
|плюш, флис
|до 12 цветов
|от 20 дней
|премиальный вид, не стирается
|Шелкография
|от 300 шт.
|по запросу
|хлопок, флис
|1–2 цвета
|от 20 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|Сублимация
|от 300 шт.
|по запросу
|светлая синтетика
|полноцвет
|от 20 дней
|рисунок по всей площади
|Нашивка
|от 100 шт.
|по запросу
|любой материал
|полноцвет
|от 25 дней
|фирменные шевроны и бирки
|Термоперенос
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|малые тиражи и сложные формы
|Фирменная бирка
|от 100 шт.
|по запросу
|текстиль
|полноцвет
|от 20 дней
|состав, логотип, требования
- ОбразецШьём и согласуем до запуска тиража
- ЛекалаОстаются у нас — повторный тираж дешевле
- СертификацияИгрушки поставляем с документами
Цены на подушки для шеи
Цена складывается из пошива, материала и нанесения. Считаем под конкретный эскиз и тираж.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Образецшьём и согласуем до запуска тиража
- Лекалаостаются у нас под повторный тираж
- Сертификацияигрушки поставляются с документами
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Маскот с логотипом
- Мягкие игрушки с логотипом
- Игрушки на заказ
- Мишка в фирменной футболке
- Игрушка с вышивкой логотипа
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают подушки для шеи
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- КомандировкиПодарок часто летающим сотрудникам.
- АвиакомпанииКомплект пассажиру бизнес-класса.
- ТурагентстваПодарок клиенту при покупке тура.
- Вахтовые бригадыКомплект в дорогу на смену.
- Новый годПрактичный корпоративный подарок.
- Мерч-шопыПозиция для магазина бренда.
- Транспортные компанииПодарок водителям и экипажам.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие мягкие изделия
Игрушки по эскизу, символ года, тапочки, подушки, перчатки и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать подушки для шеи
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С подушками для шеи часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Подушки для шеи с логотипом оптом
Производим подушки для шеи с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Наполнитель из микрогранул или пены с памятью, чехол из плюша, флиса или трикотажа, съёмный на молнии. Вышивка, сублимация. Собственное производство в Екатеринбурге.
Подушка для шеи — подарок для тех, кто много ездит: командировки, перелёты, долгие поездки на машине. Авиакомпании, туроператоры, компании с разъездными сотрудниками берут её в дорожные наборы как заботу о комфорте в дороге.
Наполнитель
Подушка с микрогранулами принимает форму шеи и легко сминается для перевозки. Пена с памятью держит форму и лучше поддерживает голову, но занимает больше места в сумке. Надувная компактнее всего, но менее удобна. В подарок чаще берут пену или микрогранулы: надувную воспринимают как расходник.
Чехол и нанесение
Съёмный чехол на молнии стирается — это важно для вещи, которая контактирует с кожей. Вышивка на боковой части, сублимация по светлому чехлу. Подушку комплектуют с маской для сна и берушами в дорожный набор. Сертификаты соответствия предоставляем. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о подушках для шеи
Подушки для шеи с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на складские модели с вышивкой и от 300 на индивидуальный пошив по эскизу.
Подушки для шеи с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из пошива, материала и нанесения, поэтому считаем её под модель и тираж. На стоимость влияют наполнитель — микрогранулы или пена с памятью, — ткань чехла и способ нанесения. Расчёт бесплатный и без обязательств.
Что нужно прислать для расчёта?
Сообщите тираж, желаемый наполнитель и материал чехла, а также дату, к которой нужен заказ. Если подушка пойдёт в дорожный набор, укажите его состав. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Подушки для шеи с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 20 дней, пошив и вышивку делаем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели и тиража и фиксируется в договоре. Доставку по России транспортной компанией планируем сразу.
Сошьёте образец до тиража?
Да, по запросу сошьём образец перед запуском тиража, чтобы вы оценили наполнитель, чехол и нанесение. Визуализацию логотипа на изделии готовим бесплатно. Тираж запускаем после согласования.
Есть ли сертификаты на игрушки?
Да, сертификаты соответствия предоставляем, продукция поставляется с документами и фирменной биркой с составом. Если нужен определённый пакет документов для закупок, сообщите заранее — менеджер уточнит.
Можно повторить тираж позже?
Да, лекала остаются у нас под повторный тираж, поэтому повтор запускается проще. Это удобно, если подушки входят в регулярный дорожный набор для сотрудников или клиентов. Сообщите тираж — согласуем детали.
Какие материалы возможны?
Наполнитель — микрогранулы, которые принимают форму шеи и сминаются для перевозки, или пена с памятью, которая лучше держит голову. Чехол шьём из плюша, флиса или трикотажа, съёмный на молнии, чтобы его можно было стирать. Логотип наносим вышивкой на боковой части или сублимацией по светлому чехлу.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.