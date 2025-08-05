Подушки для шеи с логотипом оптом

Производим подушки для шеи с логотипом оптом от 50 штук, срок от 10 дней. Наполнитель из микрогранул или пены с памятью, чехол из плюша, флиса или трикотажа, съёмный на молнии. Вышивка, сублимация. Собственное производство в Екатеринбурге.

Подушка для шеи — подарок для тех, кто много ездит: командировки, перелёты, долгие поездки на машине. Авиакомпании, туроператоры, компании с разъездными сотрудниками берут её в дорожные наборы как заботу о комфорте в дороге.

Наполнитель Подушка с микрогранулами принимает форму шеи и легко сминается для перевозки. Пена с памятью держит форму и лучше поддерживает голову, но занимает больше места в сумке. Надувная компактнее всего, но менее удобна. В подарок чаще берут пену или микрогранулы: надувную воспринимают как расходник. Чехол и нанесение Съёмный чехол на молнии стирается — это важно для вещи, которая контактирует с кожей. Вышивка на боковой части, сублимация по светлому чехлу. Подушку комплектуют с маской для сна и берушами в дорожный набор. Сертификаты соответствия предоставляем. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.