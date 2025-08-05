Кожаные флешки с логотипом оптом

Производим кожаные флешки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Накопитель в чехле из натуральной кожи или экокожи, корпус, обтянутый кожей целиком, объём 8–64 ГБ. Тиснение логотипа фольгой и блинтовое, гравировка по металлическим элементам. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кожаная флешка — верхняя ценовая категория раздела: её заказывают под подарки партнёрам, руководителям и к юбилеям компании, где обычный пластик выглядел бы неуместно. Тиснение по коже воспринимается как деловой подарок, а не как раздатка, поэтому такой тираж делают ограниченным — на конкретный круг получателей.

Натуральная кожа или экокожа Натуральная кожа со временем приобретает патину и выглядит только лучше — это аргумент для подарков, которые должны служить годами. Экокожа дешевле и выглядит похоже, но не стареет красиво: через год-два заметна потёртость. Для подарков первым лицам берут натуральную, для деловых наборов на отдел — экокожу. Тиснение Блинтовое тиснение — рельеф в цвет кожи, сдержанный деловой вариант. Фольгой — золото или серебро, выглядит торжественнее. Площадь небольшая, макет упрощаем до знака. Кожаную флешку часто комплектуют с ежедневником и ручкой в той же коже и едином тиснении. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.