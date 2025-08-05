Кожаные флешки с логотипом
Корпус или чехол из натуральной кожи с тиснением логотипа. Тёплая фактура и статусный вид для деловых подарков. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 5 днейтиснение и гравировка
- Тиснение по кожелоготип продавливается в материал
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Кожаные флешки с логотипом — модели
Кожаный чехол или обтянутый корпус: логотип наносится тиснением или гравировкой по металлической вставке.
- Набор Ton Memory арт. G17660.35в наличии 1 000+ шт Набор с блокнотом и флешкой Тиснение или гравировка от 2 697 ₽цена без нанесения
- Флешка Classic кожаная арт. O6212.16.06в наличии 5 000+ шт Кожаный корпус, металл Тиснение или гравировка от 951 ₽цена без нанесения
- Набор Urbanist арт. G24026.40в наличии 1 000+ шт Набор с блокнотом и флешкой Тиснение или гравировка от 2 347 ₽цена без нанесения
- Набор Boom Memory арт. G22200.32в наличии 1 000+ шт Набор с блокнотом и флешкой Тиснение или гравировка от 2 941 ₽цена без нанесения
- Флешка-брелок кожаная арт. O6509.16.07в наличии 1 000+ шт Брелок для ключей из кожи Тиснение или гравировка от 733 ₽цена без нанесения
- Флешка Palermo арт. 1610.16.03в наличии 1 000+ шт Корпус в кожаном чехле Тиснение или гравировка от 1 021 ₽цена без нанесения
- Флешка в кожаном чехле арт. O6214.16.06в наличии 500+ шт Корпус в кожаном чехле Тиснение или гравировка от 805 ₽цена без нанесения
- Флешка Shine арт. 9900.32.03в наличии 1 000+ шт Корпус в кожаном чехле Тиснение или гравировка от 902 ₽цена без нанесения
- Флешка Flip Up арт. G11559.36в наличии 1 000+ шт Откидной кожаный клапан Тиснение или гравировка от 1 049 ₽цена без нанесения
- Набор Doppio Memory арт. G23143.44в наличии 300+ шт Набор с блокнотом и флешкой Тиснение или гравировка от 1 809 ₽цена без нанесения
- Флешка кожаная прямоугольная арт. O6215.32.01в наличии 300+ шт Корпус из натуральной кожи Тиснение или гравировка от 913 ₽цена без нанесения
- Флешка Business арт. AG3007.02в наличии 100+ шт Строгий деловой дизайн Тиснение или гравировка от 672 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни кожаных флешек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Тиснение логотипа — фирменный рельеф без краски
- Цвет кожи и строчки под фирменный стиль
- Комбинация: тиснение по коже + гравировка по металлу
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем кожаные флешки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать кожаные флешки
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на кожаные флешки
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на кожаные флешки
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают кожаные флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо стопки листовок.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам вместе с каталогом компании.
- Welcome packНовому сотруднику с регламентами и корпоративными материалами.
- КонференцииПрограмма и материалы докладов на флешке участника.
- ОбучениеКурсы, методички и видео для слушателей программы.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать кожаные флешки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С кожаными флешками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Кожаные флешки с логотипом оптом
Производим кожаные флешки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Накопитель в чехле из натуральной кожи или экокожи, корпус, обтянутый кожей целиком, объём 8–64 ГБ. Тиснение логотипа фольгой и блинтовое, гравировка по металлическим элементам. Собственное производство в Екатеринбурге.
Кожаная флешка — верхняя ценовая категория раздела: её заказывают под подарки партнёрам, руководителям и к юбилеям компании, где обычный пластик выглядел бы неуместно. Тиснение по коже воспринимается как деловой подарок, а не как раздатка, поэтому такой тираж делают ограниченным — на конкретный круг получателей.
Натуральная кожа или экокожа
Натуральная кожа со временем приобретает патину и выглядит только лучше — это аргумент для подарков, которые должны служить годами. Экокожа дешевле и выглядит похоже, но не стареет красиво: через год-два заметна потёртость. Для подарков первым лицам берут натуральную, для деловых наборов на отдел — экокожу.
Тиснение
Блинтовое тиснение — рельеф в цвет кожи, сдержанный деловой вариант. Фольгой — золото или серебро, выглядит торжественнее. Площадь небольшая, макет упрощаем до знака. Кожаную флешку часто комплектуют с ежедневником и ручкой в той же коже и едином тиснении. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о кожаных флешках
Кожаные флешки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Цена зависит от модели и объёма памяти: например, флешка Business — от 672 ₽, кожаный брелок — от 733 ₽, Classic кожаная — от 951 ₽, а наборы вроде Urbanist или Ton Memory — от 2 347 ₽ и 2 697 ₽ без нанесения. Нанесение считается отдельно, актуальный прайс пришлём в день обращения.
Какой объём памяти выбрать?
Для подарка с презентацией компании хватает 8–16 ГБ, под каталоги и материалы с изображениями берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Подберём объём под ваши файлы и бюджет при расчёте.
Кожаные флешки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
По коже логотип наносится тиснением: блинтовое даёт рельеф в цвет кожи и выглядит сдержанно, тиснение фольгой — золотом или серебром — смотрится торжественнее. По металлическим элементам делаем лазерную гравировку от 25 ₽ за штуку. Площадь небольшая, поэтому макет упрощаем до знака.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования заказа.
Кожаные флешки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 5 дней: тиснение и гравировку выполняем на своём производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от модели, вида тиснения и тиража. Менеджер назовёт его при расчёте, а если подарки нужны к дате, сообщите о ней сразу.
Какая упаковка возможна?
Кожаную флешку можно упаковать в картонную коробочку или футляр, для массовых задач — в пакетик. В каталоге есть готовые наборы, например Doppio Memory, Urbanist и Boom Memory. Также флешку часто комплектуют с ежедневником и ручкой в той же коже и с единым тиснением.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Подберём модель в натуральной коже или экокоже из доступных цветов под ваш фирменный стиль. Натуральная кожа со временем приобретает благородную патину, экокожа дешевле и подходит для наборов на отдел. Покажем визуализацию с логотипом бесплатно до запуска.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.