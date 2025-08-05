Флешки пластик-металл с логотипом
Комбинированный корпус: металлическая скоба и пластиковая вставка. УФ-печать по пластику и гравировка по металлу на одной флешке. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж флешек
- Срок от 2 днейкорпуса на складе
- Два нанесенияпечать и гравировка вместе
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Флешки пластик-металл с логотипом — модели
Корпуса, где пластик отвечает за цвет и печать, а металл — за прочность и гравировку.
- Флешка Twist арт. V4010.03.16ГБв наличии 50 000+ шт Поворотная скоба закрывает разъём Гравировка скобы или УФ-печать от 420 ₽цена без нанесения
- Флешка Twist White Color арт. V4015.08.8ГБв наличии 10 000+ шт Поворотная скоба закрывает разъём Гравировка скобы или УФ-печать от 530 ₽цена без нанесения
- Флешка Dany арт. V4023.06.8ГБв наличии 10 000+ шт USB 3.0 — быстрая запись Гравировка скобы или УФ-печать от 534 ₽цена без нанесения
- Флешка Twist Sticker арт. V4110.14.4ГБв наличии 5 000+ шт Поворотная скоба закрывает разъём Гравировка скобы или УФ-печать от 980 ₽цена без нанесения
- Флешка Blend арт. V4042.05.8ГБв наличии 5 000+ шт Кольцо для связки ключей Гравировка скобы или УФ-печать от 529 ₽цена без нанесения
- Флешка Elegance арт. V4025.01.8ГБв наличии 5 000+ шт Поворотная скоба закрывает разъём Гравировка скобы или УФ-печать от 468 ₽цена без нанесения
- Флешка Shape арт. AG3010.06в наличии 5 000+ шт Корпус с покрытием soft-touch Гравировка скобы или УФ-печать от 456 ₽цена без нанесения
- Набор Flashwrite арт. G15335.90.8Гбв наличии 5 000+ шт Ручка и флешка в одном наборе Гравировка скобы или УФ-печать от 949 ₽цена без нанесения
- Флешка Vostok арт. OG6874-22S/16Gbв наличии 1 000+ шт Soft-touch корпус и металлический клип Гравировка скобы или УФ-печать от 1 079 ₽цена без нанесения
- Набор Hand Hunter Give арт. G7220.60в наличии 1 000+ шт Бархатистый soft-touch корпус Гравировка скобы или УФ-печать от 1 189 ₽цена без нанесения
- Набор Twist Classic арт. G7609.20.8Гбв наличии 1 000+ шт Флешка Twist в подарочном наборе Гравировка скобы или УФ-печать от 1 034 ₽цена без нанесения
- Флешка Twista MS арт. OGKP106-63/16Gbв наличии 500+ шт Немецкий бренд Klio Eterna Гравировка скобы или УФ-печать от 1 026 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни флешек пластик-металл в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Цвет пластиковой вставки под фирменный стиль
- Гравировка по металлу — логотип не стирается
- Печать и гравировка на одной флешке
- Запись презентации или каталога на весь тираж
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки пластик-металл на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флешки пластик-металл
- 01Форма корпуса
Твистер — классика промо, слайдер — без колпачка, мини — самый компактный.
- 02Что наносим
По пластику — полноцветная УФ-печать, по металлу — гравировка.
- 03Объём памяти
8–16 ГБ для раздачи, 32–64 ГБ для презентаций, 128 ГБ под видео.
- 04Упаковка
Пакетик, коробочка или футляр — под промо или деловой подарок.
Как нанести логотип на флешки пластик-металл
- УФ-печатьПолноцвет по пластиковой части корпуса, стойко к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлической скобе — логотип в цвете металла, не стирается.
- КомбинированноеПечать и гравировка на одной флешке — цвет плюс премиальная деталь.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой для рельефных участков корпуса.
- Запись данныхПрезентация, каталог или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 2 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на комбинированный корпус.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Комбинированное
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик и металл
|полноцвет
|от 3 дней
|когда нужен и цвет, и премиум
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные участки корпуса
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на флешки пластик-металл
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флешки пластик-металл
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиМеталлическая деталь делает промо-флешку представительной.
- ВыставкиНоситель с презентацией на стенде вместо листовок.
- Welcome packНовому сотруднику вместе с корпоративными материалами.
- КонференцииМатериалы докладов на флешке участника.
- Тендеры и КПКоммерческое предложение и каталог с вашим брендом.
- Промо-раздача8–16 ГБ большим тиражом на массовые мероприятия.
- Программы лояльностиПолезный подарок клиенту, который не выбросят.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать флешки пластик-металл
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 2 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками пластик-металл часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Флешки пластик-металл с логотипом оптом
Производим флешки пластик-металл с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Пластиковый корпус с металлической поворотной скобой, объём 8–64 ГБ, любой цвет корпуса. УФ-печать по пластику, гравировка по металлу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флешка с металлической скобой — компромисс между дешёвой пластиковой и дорогой металлической: корпус под полноцветную печать, скоба защищает разъём без колпачка. Это самая массовая модель корпоративных флешек для конференций и раздачи.
Два места под логотип
Главная особенность модели — две разные площадки. На пластиковом корпусе УФ-печать даёт полноцветный логотип, а на металлической скобе лазер гравирует логотип в цвете металла или короткую надпись: сайт, слоган. Использовать обе поверхности выгоднее, чем печатать только на корпусе — флешка выглядит продуманнее.
Без колпачка
Поворотная скоба закрывает разъём и не теряется, в отличие от колпачка, который пропадает в первый же день. Через отверстие в скобе флешка вешается на ключи или шнурок. Для раздачи это важная деталь: флешка с потерянным колпачком быстро приходит в негодность. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о флешках пластик-металл
Флешки пластик-металл с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Чем комбинированный корпус лучше пластикового?
Комбинированный корпус сочетает пластиковую вставку под полноцветную печать и металлическую скобу, которая выглядит представительнее и защищает разъём без колпачка. Флешка не теряет колпачок и вешается на ключи или шнурок через отверстие в скобе. Это компромисс между доступной пластиковой и дорогой металлической моделью.
Можно нанести логотип и печатью, и гравировкой?
Да, это главная особенность модели: по пластику делаем полноцветную УФ-печать, а по металлической скобе — лазерную гравировку логотипа, сайта или слогана. Комбинированное нанесение доступно от 30 штук, срок — от 3 дней. Гравировка отдельно стоит от 25 ₽ за штуку.
Какой объём памяти выбрать?
Для массовой раздачи берут 8–16 ГБ, для презентаций и каталогов — 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти, поэтому актуальный прайс пришлём в день обращения и подберём объём под ваши файлы.
Можно подобрать цвет пластика под бренд?
Да, подберём модель под фирменный стиль: на складе есть разные корпуса, например Twist и Twist White Color. Если нужного цвета нет в наличии, менеджер предложит ближайшие варианты. Визуализацию с логотипом покажем бесплатно до запуска производства.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Возможны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы материалы не стёрли случайно. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования заказа.
Флешки пластик-металл с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 2 дней для УФ-печати и гравировки: корпуса есть на складе, нанесение выполняем сами. Комбинированное нанесение, тампопечать и УФ-DTF занимают от 3 дней. Точный срок под ваш тираж назовёт менеджер при расчёте.
Какая упаковка возможна?
Флешку можно упаковать в пакетик, коробочку или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок. Также в каталоге есть готовые наборы, например Flashwrite и Twist Classic. Вариант упаковки подберём под тираж и бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.