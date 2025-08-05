Флешки пластик-металл с логотипом оптом

Производим флешки пластик-металл с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Пластиковый корпус с металлической поворотной скобой, объём 8–64 ГБ, любой цвет корпуса. УФ-печать по пластику, гравировка по металлу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка с металлической скобой — компромисс между дешёвой пластиковой и дорогой металлической: корпус под полноцветную печать, скоба защищает разъём без колпачка. Это самая массовая модель корпоративных флешек для конференций и раздачи.

Два места под логотип Главная особенность модели — две разные площадки. На пластиковом корпусе УФ-печать даёт полноцветный логотип, а на металлической скобе лазер гравирует логотип в цвете металла или короткую надпись: сайт, слоган. Использовать обе поверхности выгоднее, чем печатать только на корпусе — флешка выглядит продуманнее. Без колпачка Поворотная скоба закрывает разъём и не теряется, в отличие от колпачка, который пропадает в первый же день. Через отверстие в скобе флешка вешается на ключи или шнурок. Для раздачи это важная деталь: флешка с потерянным колпачком быстро приходит в негодность. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.