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Решение

Проект начался с наших стандартных процедур: мы узнали пожелания клиента, подобрали подходящую продукцию, разработали дизайн, отталкиваясь от брендбука, и согласовали итоговый вариант. Но самое интересное следовало дальше. Для создания действительно уникального продукта мы приняли решение использовать сразу несколько видов нанесения: тиснение и полимерную наклейку. Благодаря совмещению этих кардинально разных технологий на выходе получился яркий, запоминающийся ежедневник, который радует сотрудников и клиентов компании.