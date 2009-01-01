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Кейс AEPRINT

TEN девелопмент

Заказчик: TEN девелопмент

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ЕжедневникиНаклейки и стикерпаки
TEN девелопмент — проект AEPRINT
01

Задача

Изготовление уникальных ежедневников

02

Решение

Проект начался с наших стандартных процедур: мы узнали пожелания клиента, подобрали подходящую продукцию, разработали дизайн, отталкиваясь от брендбука, и согласовали итоговый вариант. Но самое интересное следовало дальше. Для создания действительно уникального продукта мы приняли решение использовать сразу несколько видов нанесения: тиснение и полимерную наклейку. Благодаря совмещению этих кардинально разных технологий на выходе получился яркий, запоминающийся ежедневник, который радует сотрудников и клиентов компании.

Фотографии продукции

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Что изготовили в этом проекте

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