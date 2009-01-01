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Кейс AEPRINT

300 лет Екатеринбургу

Заказчик: АЕ Принт

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300 лет Екатеринбургу — проект AEPRINT
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Задача

Создать уникальный дизайн сувенирной продукции, используя логотип 300-летия Екатеринбург, с целью распространения бренда города среди гостей и жителей.

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