Кейс AEPRINT

TZMO Group

Заказчик: Российское отделение TZMO Group, международной компании, производителя медицинских товаров и оборудования

Корпоративные сувениры и подарки – одна из составляющих системы повышения лояльности для сотрудников. Подарки должны быть запоминающимися, яркими, красивыми и полезными. Любой сотрудник является представителем и промоутером бренда компании не только в офисе, но и за его пределами. Поэтому руководители компаний внимательно подходят к этому вопросу.