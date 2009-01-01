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Кейс AEPRINT

TZMO Group

Заказчик: Российское отделение TZMO Group, международной компании, производителя медицинских товаров и оборудования

Корпоративные сувениры и подарки – одна из составляющих системы повышения лояльности для сотрудников. Подарки должны быть запоминающимися, яркими, красивыми и полезными. Любой сотрудник является представителем и промоутером бренда компании не только в офисе, но и за его пределами. Поэтому руководители компаний внимательно подходят к этому вопросу.

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TZMO Group — проект AEPRINT

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